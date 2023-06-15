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ЛАД Там есть за Киевстаром в парке Дубинина новострой с квартирами приличного метража. Думаю идёт речь не о 1К площадью 30метров, а примерно о ста метрах с современным ремонтом. Тем более что в Щасливом на Запорожском шоссе 1-2К метров в 60 идёт 16-18, а там реально отшиб за трассой.
ЛАД написав:Вы не ошиблись с улицей? На Высоковольтной частный сектор. Но вообще для того района цена фантастическая даже до войны. Не говоря уж о сегодняшней ситуации.
Если идти по возрастанию номеров домов вверх - то слева "частный сектор", а справа - хрущевки и в верхней части на месте когда-то госпредприятия по ремонту дорог - относительно новый ЖК. Так что не ошибся.
Может, и так. Но для этого района цена фантастическая. Не представляю, что за квартира должна быть. Стены вместо обоев сусальным золотом обклеены?
Що вас дивує, що в новобудові оренда 25к грн? В Києві 1к є за таку ціну, а тут може бути велика квартира. Якщо свіжий ремонт, то чого тут дивного
fler написав:в Україні зараз щодня втрачаємо чоловіків 25-60 років.(( Тому гроші вже точно не на першому місці (я про жінок кажу). А як чоловіки обирають зараз - не знаю
Як на мене просто більше жінок емігрують в пошуках заморських принців, ніж буть виходити заміж за місцевих бідняків. Є певний прожитковий мінімум, який чоловік повинен забезпечити для стосунків (хоча б квартиру, харчування й одяг на 3 осіб)...
Згодна, але це здебільшого про молодих жінок, які не мають дітей. Уявіть, напр., сільських жінок, які втратили чоловіків на війні та лишилися з дитиною чи двома. Які у них можливості щодо еміграції та заміжжя за кордоном?
Якщо втратили чоловіка на війні значить гроші є і відповідно можливості прекрасні. "заміжжя за кордоном" - зато у них занижені очікування і відповідно є можливості вийти заміж. Все залежить від характеру і бажання.
rjkz написав:Не в курсе https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/ МОжете посмотреть. Сейчас оно имеет вид лотерей в одни билдинги и в виде очередей в другие. Есть ограничения по максимальному доходу, но это не значит, что это гетто. Хотя такого рода билдинги тоже есть - праджекты. Это билдинги построенные целевым образом для малоимущих.
Деякі білдінги тупо джаст білдінги, а інші білдінги праджєкти, але не гєтто. Понятно і доходчіво.
з.і. і в США не жовтіє і не відвалюється
Шопаделать, годы жизни на загнивающем западе дают знать. Потому как тут есть существенная разница между словом ДОМ и БИЛДИНГ. Дом - это частный дом. Билдинг - это многоквартирный дом. Праджект - это очень многоквартирынй дом, постороенный для бедных ( не просто бедных, а бедных-бедных, которые не хотели или не могли работать, потому как если-бы у них был какой-то доход, кроме социальных выплат, то фигг-бы оони получили там жилье). Есть еще субсидированное жилье - это для бедных, но с доходом, порой не таким мвленьким (пенсия или доход на семью, скажем из 4-х человек, до 105 куе в год). Субсидированное жилье может быть в прекрасных локациях и отличных домах ("он прекрасен"(с)). Ну, как-бы толковый словарь для бестолковых читателей начали.