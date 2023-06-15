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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 821822823824
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 15:38

  rjkz написав:.......
Ну, как-бы толковый словарь для бестолковых читателей начали.

Это нужно и не для бестолковых читателей.
Для нас это абсолютно незнакомые понятия из совершенно другой жизни.
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  #<1 ... 821822823824
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