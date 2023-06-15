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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 821822823824
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 15:38

  rjkz написав:.......
Ну, как-бы толковый словарь для бестолковых читателей начали.

Это нужно и не для бестолковых читателей.
Для нас это абсолютно незнакомые понятия из совершенно другой жизни.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 16:03

  rjkz написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Лeнгуідж rjkz все більше нагадує цю даму: https://www.youtube.com/watch?v=ITXVIK8KZuI

Деякі білдінги тупо джаст білдінги, а інші білдінги праджєкти, але не гєтто.
Понятно і доходчіво.

з.і.
і в США не жовтіє і не відвалюється


Шопаделать, годы жизни на загнивающем западе дают знать.
Потому как тут есть существенная разница между словом ДОМ и БИЛДИНГ.
Дом - это частный дом. Билдинг - это многоквартирный дом.
Праджект - это очень многоквартирынй дом, постороенный для бедных ( не просто бедных, а бедных-бедных, которые не хотели или не могли работать, потому как если-бы у них был какой-то доход, кроме социальных выплат, то фигг-бы оони получили там жилье).
Есть еще субсидированное жилье - это для бедных, но с доходом, порой не таким мвленьким (пенсия или доход на семью, скажем из 4-х человек, до 105 куе в год).
Субсидированное жилье может быть в прекрасных локациях и отличных домах ("он прекрасен"(с)).
Ну, как-бы толковый словарь для бестолковых читателей начали.

ми ж про успішну Америку, для успішниго успіху,
а ви нам втираєте про Америку для бідних,
в мене розрив шаблона.

Навіщо нам тут про халявну халяву від rjkz,
достатньо турецької халви, йогуртів та сибасу від акурта
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 16:22

  ЛАД написав:akurt пишет явно о Харькове.

akurt писал о Днепре. барабашов - из Днепра.
И живет вроде ещё в Днепре.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 17:30

  flyman написав:
  rjkz написав:
  flyman написав:Деякі білдінги тупо джаст білдінги, а інші білдінги праджєкти, але не гєтто.
Понятно і доходчіво.

з.і.
і в США не жовтіє і не відвалюється


Шопаделать, годы жизни на загнивающем западе дают знать.
Потому как тут есть существенная разница между словом ДОМ и БИЛДИНГ.
Дом - это частный дом. Билдинг - это многоквартирный дом.
Праджект - это очень многоквартирынй дом, постороенный для бедных ( не просто бедных, а бедных-бедных, которые не хотели или не могли работать, потому как если-бы у них был какой-то доход, кроме социальных выплат, то фигг-бы оони получили там жилье).
Есть еще субсидированное жилье - это для бедных, но с доходом, порой не таким мвленьким (пенсия или доход на семью, скажем из 4-х человек, до 105 куе в год).
Субсидированное жилье может быть в прекрасных локациях и отличных домах ("он прекрасен"(с)).
Ну, как-бы толковый словарь для бестолковых читателей начали.

ми ж про успішну Америку, для успішниго успіху,
а ви нам втираєте про Америку для бідних,
в мене розрив шаблона.

Навіщо нам тут про халявну халяву від rjkz,
достатньо турецької халви, йогуртів та сибасу від акурта


Флаймен, как успешный успех в США согласуется в вашим образом жизни?
Тут 3 раза сходить мужчине к цирюльнику выгребает весь ваш месячный бюджет.
А женщине достаточно для этого и одного раза.
Да и вообще, как вас интересует США, если для того, чтобы сюда попасть надо выложить больше штуцера на одного только на перелет? Это-ж почти годовой бюджет!
А дальше?
А дальше можно говорить про успешный успех, но для этого надо работать.
И времени для сбора грибов и закруток не будет.
Не ваше это, Флайман.
И зачем ваше творчество на этой ветке? Какой в нем практический смысл?
Я на ветке про недвигу и эмиграцию. Понятно почему.
Меня нет на остальных ветках, потому что я к ним не имею отношения.
rjkz
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  #<1 ... 821822823824
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