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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 821822823824 Додано: Чет 15 чер, 2023 15:38 rjkz написав: .......

Ну, как-бы толковый словарь для бестолковых читателей начали. .......Ну, как-бы толковый словарь для бестолковых читателей начали.

Это нужно и не для бестолковых читателей.

Для нас это абсолютно незнакомые понятия из совершенно другой жизни. Это нужно и не для бестолковых читателей.Для нас это абсолютно незнакомые понятия из совершенно другой жизни. ЛАД 2 Повідомлень: 24712 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 16:03 rjkz написав: flyman написав: airmax78 написав: Лeнгуідж rjkz все більше нагадує цю даму: https://www.youtube.com/watch?v=ITXVIK8KZuI Лeнгуідж rjkz все більше нагадує цю даму:

Деякі білдінги тупо джаст білдінги, а інші білдінги праджєкти, але не гєтто.

Понятно і доходчіво.



з.і.

і в США не жовтіє і не відвалюється Деякі білдінги тупо джаст білдінги, а інші білдінги праджєкти, але не гєтто.Понятно і доходчіво.з.і.і в США не жовтіє і не відвалюється



Шопаделать, годы жизни на загнивающем западе дают знать.

Потому как тут есть существенная разница между словом ДОМ и БИЛДИНГ.

Дом - это частный дом. Билдинг - это многоквартирный дом.

Праджект - это очень многоквартирынй дом, постороенный для бедных ( не просто бедных, а бедных-бедных, которые не хотели или не могли работать, потому как если-бы у них был какой-то доход, кроме социальных выплат, то фигг-бы оони получили там жилье).

Есть еще субсидированное жилье - это для бедных, но с доходом, порой не таким мвленьким (пенсия или доход на семью, скажем из 4-х человек, до 105 куе в год).

Субсидированное жилье может быть в прекрасных локациях и отличных домах ("он прекрасен"(с)).

Ну, как-бы толковый словарь для бестолковых читателей начали. Шопаделать, годы жизни на загнивающем западе дают знать.Потому как тут есть существенная разница между словом ДОМ и БИЛДИНГ.Дом - это частный дом. Билдинг - это многоквартирный дом.Праджект - это очень многоквартирынй дом, постороенный для бедных ( не просто бедных, а бедных-бедных, которые не хотели или не могли работать, потому как если-бы у них был какой-то доход, кроме социальных выплат, то фигг-бы оони получили там жилье).Есть еще субсидированное жилье - это для бедных, но с доходом, порой не таким мвленьким (пенсия или доход на семью, скажем из 4-х человек, до 105 куе в год).Субсидированное жилье может быть в прекрасных локациях и отличных домах ("он прекрасен"(с)).Ну, как-бы толковый словарь для бестолковых читателей начали.

ми ж про успішну Америку, для успішниго успіху,

а ви нам втираєте про Америку для бідних,

в мене розрив шаблона.



Навіщо нам тут про халявну халяву від rjkz,

достатньо турецької халви, йогуртів та сибасу від акурта ми ж про успішну Америку, для успішниго успіху,а ви нам втираєте про Америку для бідних,в мене розрив шаблона.Навіщо нам тут про халявну халяву від rjkz,достатньо турецької халви, йогуртів та сибасу від акурта flyman

Повідомлень: 31599 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1501 раз. Подякували: 2657 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 16:22 ЛАД написав: akurt пишет явно о Харькове. пишет явно о Харькове.

akurt писал о Днепре. барабашов - из Днепра.

И живет вроде ещё в Днепре. писал о Днепре.- из Днепра.И живет вроде ещё в Днепре. akurt

Повідомлень: 7782 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3133 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 17:30 flyman написав: rjkz написав: flyman написав: Деякі білдінги тупо джаст білдінги, а інші білдінги праджєкти, але не гєтто.

Понятно і доходчіво.



з.і.

і в США не жовтіє і не відвалюється Деякі білдінги тупо джаст білдінги, а інші білдінги праджєкти, але не гєтто.Понятно і доходчіво.з.і.і в США не жовтіє і не відвалюється



Шопаделать, годы жизни на загнивающем западе дают знать.

Потому как тут есть существенная разница между словом ДОМ и БИЛДИНГ.

Дом - это частный дом. Билдинг - это многоквартирный дом.

Праджект - это очень многоквартирынй дом, постороенный для бедных ( не просто бедных, а бедных-бедных, которые не хотели или не могли работать, потому как если-бы у них был какой-то доход, кроме социальных выплат, то фигг-бы оони получили там жилье).

Есть еще субсидированное жилье - это для бедных, но с доходом, порой не таким мвленьким (пенсия или доход на семью, скажем из 4-х человек, до 105 куе в год).

Субсидированное жилье может быть в прекрасных локациях и отличных домах ("он прекрасен"(с)).

Ну, как-бы толковый словарь для бестолковых читателей начали. Шопаделать, годы жизни на загнивающем западе дают знать.Потому как тут есть существенная разница между словом ДОМ и БИЛДИНГ.Дом - это частный дом. Билдинг - это многоквартирный дом.Праджект - это очень многоквартирынй дом, постороенный для бедных ( не просто бедных, а бедных-бедных, которые не хотели или не могли работать, потому как если-бы у них был какой-то доход, кроме социальных выплат, то фигг-бы оони получили там жилье).Есть еще субсидированное жилье - это для бедных, но с доходом, порой не таким мвленьким (пенсия или доход на семью, скажем из 4-х человек, до 105 куе в год).Субсидированное жилье может быть в прекрасных локациях и отличных домах ("он прекрасен"(с)).Ну, как-бы толковый словарь для бестолковых читателей начали.

ми ж про успішну Америку, для успішниго успіху,

а ви нам втираєте про Америку для бідних,

в мене розрив шаблона.



Навіщо нам тут про халявну халяву від rjkz,

достатньо турецької халви, йогуртів та сибасу від акурта ми ж про успішну Америку, для успішниго успіху,а ви нам втираєте про Америку для бідних,в мене розрив шаблона.Навіщо нам тут про халявну халяву від rjkz,достатньо турецької халви, йогуртів та сибасу від акурта



Флаймен, как успешный успех в США согласуется в вашим образом жизни?

Тут 3 раза сходить мужчине к цирюльнику выгребает весь ваш месячный бюджет.

А женщине достаточно для этого и одного раза.

Да и вообще, как вас интересует США, если для того, чтобы сюда попасть надо выложить больше штуцера на одного только на перелет? Это-ж почти годовой бюджет!

А дальше?

А дальше можно говорить про успешный успех, но для этого надо работать.

И времени для сбора грибов и закруток не будет.

Не ваше это, Флайман.

И зачем ваше творчество на этой ветке? Какой в нем практический смысл?

Я на ветке про недвигу и эмиграцию. Понятно почему.

Меня нет на остальных ветках, потому что я к ним не имею отношения. Флаймен, как успешный успех в США согласуется в вашим образом жизни?Тут 3 раза сходить мужчине к цирюльнику выгребает весь ваш месячный бюджет.А женщине достаточно для этого и одного раза.Да и вообще, как вас интересует США, если для того, чтобы сюда попасть надо выложить больше штуцера на одного только на перелет? Это-ж почти годовой бюджет!А дальше?А дальше можно говорить про успешный успех, но для этого надо работать.И времени для сбора грибов и закруток не будет.Не ваше это, Флайман.И зачем ваше творчество на этой ветке? Какой в нем практический смысл?Я на ветке про недвигу и эмиграцию. Понятно почему.Меня нет на остальных ветках, потому что я к ним не имею отношения. rjkz

Повідомлень: 14828 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7728 раз. Подякували: 4717 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 17:52 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Флаймен, как успешный успех в США согласуется в вашим образом жизни?

Тут 3 раза сходить мужчине к цирюльнику выгребает весь ваш месячный бюджет.

А женщине достаточно для этого и одного раза.



Та й в Києві буде те саме співвідношення, чого далеко ходити Та й в Києві буде те саме співвідношення, чого далеко ходити Faceless

Модератор Повідомлень: 33169 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7747 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 18:23 Какое блаженство вода в океане! Но есть и "но" - поленился взять из холодильника пару охлажденных манго. Grand Touring Повідомлень: 1100 З нами з: 23.03.20 Подякував: 360 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 18:51 Grand Touring написав: Какое блаженство вода в океане! Но есть и "но" - поленился взять из холодильника пару охлажденных манго. Какое блаженство вода в океане! Но есть и "но" - поленился взять из холодильника пару охлажденных манго.

Смотрите чтоб акулы не покусали) Смотрите чтоб акулы не покусали) vitaliian

Повідомлень: 18060 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2167 раз. Подякували: 3089 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 18:52 rjkz написав: Не ваше это, Флайман.

И зачем ваше творчество на этой ветке? Какой в нем практический смысл?

Я на ветке про недвигу и эмиграцию. Понятно почему.

Меня нет на остальных ветках, потому что я к ним не имею отношения. Не ваше это, Флайман.И зачем ваше творчество на этой ветке? Какой в нем практический смысл?Я на ветке про недвигу и эмиграцию. Понятно почему.Меня нет на остальных ветках, потому что я к ним не имею отношения.

Я это пытаюсь объяснить самому главному специалисту по недвижимости, к которой не имел, не имеет и не будет иметь никакого отношения, и специалисту по эмиграции, к которой в ближайшие 1/10 столетия не будет иметь никакого отношения, уже 5 (пять) лет.

Но не понимает.

Есть позитив: флайман рожден для того, чтобы веселить всех участников форума.

Это реально получается классно.

Представляю, как хочется (цитирую) «турецької халви, йогуртів та сибасу від акурта».

Но где же взять, когда сидишь на нескольких форумах с 07-30 до 23-30… Я это пытаюсь объяснить самому главному специалисту по недвижимости, к которой не имел, не имеет и не будет иметь никакого отношения, и специалисту по эмиграции, к которой в ближайшие 1/10 столетия не будет иметь никакого отношения, уже 5 (пять) лет.Но не понимает.Есть позитив: флайман рожден для того, чтобы веселить всех участников форума.Это реально получается классно.Представляю, как хочется (цитирую) «турецької халви, йогуртів та сибасу від акурта».Но где же взять, когда сидишь на нескольких форумах с 07-30 до 23-30… akurt

Повідомлень: 7782 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3133 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 821822823824 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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