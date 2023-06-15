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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 чер, 2023 15:38
rjkz написав:
.......
Ну, как-бы толковый словарь для бестолковых читателей начали.
Это нужно и не для бестолковых читателей.
Для нас это абсолютно незнакомые понятия из совершенно другой жизни.
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ЛАД
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Додано: Чет 15 чер, 2023 16:03
rjkz написав: flyman написав:
Деякі білдінги тупо джаст білдінги, а інші білдінги праджєкти, але не гєтто.
Понятно і доходчіво.
з.і.
і в США не жовтіє і не відвалюється
Шопаделать, годы жизни на загнивающем западе дают знать.
Потому как тут есть существенная разница между словом ДОМ и БИЛДИНГ.
Дом - это частный дом. Билдинг - это многоквартирный дом.
Праджект - это очень многоквартирынй дом, постороенный для бедных ( не просто бедных, а бедных-бедных, которые не хотели или не могли работать, потому как если-бы у них был какой-то доход, кроме социальных выплат, то фигг-бы оони получили там жилье).
Есть еще субсидированное жилье - это для бедных, но с доходом, порой не таким мвленьким (пенсия или доход на семью, скажем из 4-х человек, до 105 куе в год).
Субсидированное жилье может быть в прекрасных локациях и отличных домах ("он прекрасен"(с)).
Ну, как-бы толковый словарь для бестолковых читателей начали.
ми ж про успішну Америку, для успішниго успіху,
а ви нам втираєте про Америку для бідних,
в мене розрив шаблона.
Навіщо нам тут про халявну халяву від rjkz,
достатньо турецької халви, йогуртів та сибасу від акурта
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flyman
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Додано: Чет 15 чер, 2023 16:22
akurt
ЛАД написав:akurt
пишет явно о Харькове.
писал о Днепре. барабашов
- из Днепра.
И живет вроде ещё в Днепре.
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Додано: Чет 15 чер, 2023 17:30
flyman написав: rjkz написав: flyman написав:
Деякі білдінги тупо джаст білдінги, а інші білдінги праджєкти, але не гєтто.
Понятно і доходчіво.
з.і.
і в США не жовтіє і не відвалюється
Шопаделать, годы жизни на загнивающем западе дают знать.
Потому как тут есть существенная разница между словом ДОМ и БИЛДИНГ.
Дом - это частный дом. Билдинг - это многоквартирный дом.
Праджект - это очень многоквартирынй дом, постороенный для бедных ( не просто бедных, а бедных-бедных, которые не хотели или не могли работать, потому как если-бы у них был какой-то доход, кроме социальных выплат, то фигг-бы оони получили там жилье).
Есть еще субсидированное жилье - это для бедных, но с доходом, порой не таким мвленьким (пенсия или доход на семью, скажем из 4-х человек, до 105 куе в год).
Субсидированное жилье может быть в прекрасных локациях и отличных домах ("он прекрасен"(с)).
Ну, как-бы толковый словарь для бестолковых читателей начали.
ми ж про успішну Америку, для успішниго успіху,
а ви нам втираєте про Америку для бідних,
в мене розрив шаблона.
Навіщо нам тут про халявну халяву від rjkz,
достатньо турецької халви, йогуртів та сибасу від акурта
Флаймен, как успешный успех в США согласуется в вашим образом жизни?
Тут 3 раза сходить мужчине к цирюльнику выгребает весь ваш месячный бюджет.
А женщине достаточно для этого и одного раза.
Да и вообще, как вас интересует США, если для того, чтобы сюда попасть надо выложить больше штуцера на одного только на перелет? Это-ж почти годовой бюджет!
А дальше?
А дальше можно говорить про успешный успех, но для этого надо работать.
И времени для сбора грибов и закруток не будет.
Не ваше это, Флайман.
И зачем ваше творчество на этой ветке? Какой в нем практический смысл?
Я на ветке про недвигу и эмиграцию. Понятно почему.
Меня нет на остальных ветках, потому что я к ним не имею отношения.
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rjkz
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Додано: Чет 15 чер, 2023 17:52
rjkz написав:Флаймен, как успешный успех в США согласуется в вашим образом жизни?
Тут 3 раза сходить мужчине к цирюльнику выгребает весь ваш месячный бюджет.
А женщине достаточно для этого и одного раза.
Та й в Києві буде те саме співвідношення, чого далеко ходити
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Faceless
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Додано: Чет 15 чер, 2023 18:23
Какое блаженство вода в океане! Но есть и "но" - поленился взять из холодильника пару охлажденных манго.
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Grand Touring
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Додано: Чет 15 чер, 2023 18:51
Grand Touring написав:
Какое блаженство вода в океане! Но есть и "но" - поленился взять из холодильника пару охлажденных манго.
Смотрите чтоб акулы не покусали)
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vitaliian
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Додано: Чет 15 чер, 2023 18:52
rjkz написав:
Не ваше это, Флайман.
И зачем ваше творчество на этой ветке? Какой в нем практический смысл?
Я на ветке про недвигу и эмиграцию. Понятно почему.
Меня нет на остальных ветках, потому что я к ним не имею отношения.
Я это пытаюсь объяснить самому главному специалисту по недвижимости, к которой не имел, не имеет и не будет иметь никакого отношения, и специалисту по эмиграции, к которой в ближайшие 1/10 столетия не будет иметь никакого отношения, уже 5 (пять) лет.
Но не понимает.
Есть позитив: флайман рожден для того, чтобы веселить всех участников форума.
Это реально получается классно.
Представляю, как хочется (цитирую) «турецької халви, йогуртів та сибасу від акурта».
Но где же взять, когда сидишь на нескольких форумах с 07-30 до 23-30… и пишешь, и пишешь, и пишешь полный бред…
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akurt
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Додано: Чет 15 чер, 2023 19:41
Grand Touring написав:
Какое блаженство вода в океане! Но есть и "но" - поленился взять из холодильника пару охлажденных манго.
На берегу океана прибой сильный. Без волнорезов и лагун плавать проблематично.
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antey1969
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Додано: Чет 15 чер, 2023 20:01
ЛАД Скорее всего ЖК СЕМЕЙНЫЙ а там легко может быть такая цена,да и район тот это по сути Гагарина, где всегда есть спрос, а значит ценится,покупается, сдается.
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винтик
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