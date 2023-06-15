rjkz написав:flyman написав:rjkz написав:
Шопаделать, годы жизни на загнивающем западе дают знать.
Потому как тут есть существенная разница между словом ДОМ и БИЛДИНГ.
Дом - это частный дом. Билдинг - это многоквартирный дом.
Праджект - это очень многоквартирынй дом, постороенный для бедных ( не просто бедных, а бедных-бедных, которые не хотели или не могли работать, потому как если-бы у них был какой-то доход, кроме социальных выплат, то фигг-бы оони получили там жилье).
Есть еще субсидированное жилье - это для бедных, но с доходом, порой не таким мвленьким (пенсия или доход на семью, скажем из 4-х человек, до 105 куе в год).
Субсидированное жилье может быть в прекрасных локациях и отличных домах ("он прекрасен"(с)).
Ну, как-бы толковый словарь для бестолковых читателей начали.
ми ж про успішну Америку, для успішниго успіху,
а ви нам втираєте про Америку для бідних,
в мене розрив шаблона.
Навіщо нам тут про халявну халяву від rjkz,
достатньо турецької халви, йогуртів та сибасу від акурта
Флаймен, как успешный успех в США согласуется в вашим образом жизни?
Тут 3 раза сходить мужчине к цирюльнику выгребает весь ваш месячный бюджет.
А женщине достаточно для этого и одного раза.
Да и вообще, как вас интересует США, если для того, чтобы сюда попасть надо выложить больше штуцера на одного только на перелет? Это-ж почти годовой бюджет!
А дальше?
А дальше можно говорить про успешный успех, но для этого надо работать.
И времени для сбора грибов и закруток не будет.
Не ваше это, Флайман.
И зачем ваше творчество на этой ветке? Какой в нем практический смысл?
Я на ветке про недвигу и эмиграцию. Понятно почему.
Меня нет на остальных ветках, потому что я к ним не имею отношения.
Куди там до вас, поїхати в США, щоб стати правою рукою (головою) ОСББ