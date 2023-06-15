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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 822823824825
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 20:04

  rjkz написав:
  flyman написав:
  rjkz написав:
Шопаделать, годы жизни на загнивающем западе дают знать.
Потому как тут есть существенная разница между словом ДОМ и БИЛДИНГ.
Дом - это частный дом. Билдинг - это многоквартирный дом.
Праджект - это очень многоквартирынй дом, постороенный для бедных ( не просто бедных, а бедных-бедных, которые не хотели или не могли работать, потому как если-бы у них был какой-то доход, кроме социальных выплат, то фигг-бы оони получили там жилье).
Есть еще субсидированное жилье - это для бедных, но с доходом, порой не таким мвленьким (пенсия или доход на семью, скажем из 4-х человек, до 105 куе в год).
Субсидированное жилье может быть в прекрасных локациях и отличных домах ("он прекрасен"(с)).
Ну, как-бы толковый словарь для бестолковых читателей начали.

ми ж про успішну Америку, для успішниго успіху,
а ви нам втираєте про Америку для бідних,
в мене розрив шаблона.

Навіщо нам тут про халявну халяву від rjkz,
достатньо турецької халви, йогуртів та сибасу від акурта


Флаймен, как успешный успех в США согласуется в вашим образом жизни?
Тут 3 раза сходить мужчине к цирюльнику выгребает весь ваш месячный бюджет.
А женщине достаточно для этого и одного раза.
Да и вообще, как вас интересует США, если для того, чтобы сюда попасть надо выложить больше штуцера на одного только на перелет? Это-ж почти годовой бюджет!
А дальше?
А дальше можно говорить про успешный успех, но для этого надо работать.
И времени для сбора грибов и закруток не будет.
Не ваше это, Флайман.
И зачем ваше творчество на этой ветке? Какой в нем практический смысл?
Я на ветке про недвигу и эмиграцию. Понятно почему.
Меня нет на остальных ветках, потому что я к ним не имею отношения.

Куди там до вас, поїхати в США, щоб стати правою рукою (головою) ОСББ
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 20:16

  antey1969 написав:
  Grand Touring написав:Какое блаженство вода в океане! Но есть и "но" - поленился взять из холодильника пару охлажденных манго.

На берегу океана прибой сильный. Без волнорезов и лагун плавать проблематично.

Нормально все ... что-то захотелось на лошади по берегу побегать, как раз отлив сейчас ...
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 20:55

  flyman написав:
  rjkz написав:
  flyman написав:ми ж про успішну Америку, для успішниго успіху,
а ви нам втираєте про Америку для бідних,
в мене розрив шаблона.

Навіщо нам тут про халявну халяву від rjkz,
достатньо турецької халви, йогуртів та сибасу від акурта


Флаймен, как успешный успех в США согласуется в вашим образом жизни?
Тут 3 раза сходить мужчине к цирюльнику выгребает весь ваш месячный бюджет.
А женщине достаточно для этого и одного раза.
Да и вообще, как вас интересует США, если для того, чтобы сюда попасть надо выложить больше штуцера на одного только на перелет? Это-ж почти годовой бюджет!
А дальше?
А дальше можно говорить про успешный успех, но для этого надо работать.
И времени для сбора грибов и закруток не будет.
Не ваше это, Флайман.
И зачем ваше творчество на этой ветке? Какой в нем практический смысл?
Я на ветке про недвигу и эмиграцию. Понятно почему.
Меня нет на остальных ветках, потому что я к ним не имею отношения.

Куди там до вас, поїхати в США, щоб стати правою рукою (головою) ОСББ


Вот только завидовать не надо.
Я, по правде сказать, уже подумываю вернуться через 2 года, купить подвал где-то подальше от Киева и круглосуточно медитировать.
Не дают мне покоя ваши достижения. Но чтобы купить подвал по Варшавке, надо устроиться еще на 5 работ и ограничить потребление до 125 долларов на человека.
Но, "я сильный, я справлюсь".
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 00:18

  akurt написав:
  ЛАД написав:akurt пишет явно о Харькове.

akurt писал о Днепре. барабашов - из Днепра.
И живет вроде ещё в Днепре.

Тогда простите, не понял, встрял не в тему. :oops:
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