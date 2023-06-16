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rjkz написав: Шопаделать, годы жизни на загнивающем западе дают знать. Потому как тут есть существенная разница между словом ДОМ и БИЛДИНГ. Дом - это частный дом. Билдинг - это многоквартирный дом. Праджект - это очень многоквартирынй дом, постороенный для бедных ( не просто бедных, а бедных-бедных, которые не хотели или не могли работать, потому как если-бы у них был какой-то доход, кроме социальных выплат, то фигг-бы оони получили там жилье). Есть еще субсидированное жилье - это для бедных, но с доходом, порой не таким мвленьким (пенсия или доход на семью, скажем из 4-х человек, до 105 куе в год). Субсидированное жилье может быть в прекрасных локациях и отличных домах ("он прекрасен"(с)). Ну, как-бы толковый словарь для бестолковых читателей начали.
ми ж про успішну Америку, для успішниго успіху, а ви нам втираєте про Америку для бідних, в мене розрив шаблона.
Навіщо нам тут про халявну халяву від rjkz, достатньо турецької халви, йогуртів та сибасу від акурта
Флаймен, как успешный успех в США согласуется в вашим образом жизни? Тут 3 раза сходить мужчине к цирюльнику выгребает весь ваш месячный бюджет. А женщине достаточно для этого и одного раза. Да и вообще, как вас интересует США, если для того, чтобы сюда попасть надо выложить больше штуцера на одного только на перелет? Это-ж почти годовой бюджет! А дальше? А дальше можно говорить про успешный успех, но для этого надо работать. И времени для сбора грибов и закруток не будет. Не ваше это, Флайман. И зачем ваше творчество на этой ветке? Какой в нем практический смысл? Я на ветке про недвигу и эмиграцию. Понятно почему. Меня нет на остальных ветках, потому что я к ним не имею отношения.
Куди там до вас, поїхати в США, щоб стати правою рукою (головою) ОСББ
flyman написав:ми ж про успішну Америку, для успішниго успіху, а ви нам втираєте про Америку для бідних, в мене розрив шаблона.
Навіщо нам тут про халявну халяву від rjkz, достатньо турецької халви, йогуртів та сибасу від акурта
Флаймен, как успешный успех в США согласуется в вашим образом жизни? Тут 3 раза сходить мужчине к цирюльнику выгребает весь ваш месячный бюджет. А женщине достаточно для этого и одного раза. Да и вообще, как вас интересует США, если для того, чтобы сюда попасть надо выложить больше штуцера на одного только на перелет? Это-ж почти годовой бюджет! А дальше? А дальше можно говорить про успешный успех, но для этого надо работать. И времени для сбора грибов и закруток не будет. Не ваше это, Флайман. И зачем ваше творчество на этой ветке? Какой в нем практический смысл? Я на ветке про недвигу и эмиграцию. Понятно почему. Меня нет на остальных ветках, потому что я к ним не имею отношения.
Куди там до вас, поїхати в США, щоб стати правою рукою (головою) ОСББ
Вот только завидовать не надо. Я, по правде сказать, уже подумываю вернуться через 2 года, купить подвал где-то подальше от Киева и круглосуточно медитировать. Не дают мне покоя ваши достижения. Но чтобы купить подвал по Варшавке, надо устроиться еще на 5 работ и ограничить потребление до 125 долларов на человека. Но, "я сильный, я справлюсь".
fler написав:Згодна, але це здебільшого про молодих жінок, які не мають дітей. Уявіть, напр., сільських жінок, які втратили чоловіків на війні та лишилися з дитиною чи двома. Які у них можливості щодо еміграції та заміжжя за кордоном?
І до війни жінки з села часто переїжджали і деколи навіть уже в кінці другого зрілого віку і дуже навіть часто знаходили своє щастя, ще маючи чоловіка в Україні. Особливо благодатна Італія на такі приклади. А тепер хіба мільйони, що отримають за загиблого, можуть просто дозволити і тут реалізовувати свої бажання.