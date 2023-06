Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 822823824825 Додано: П'ят 16 чер, 2023 00:18 akurt написав: ЛАД написав: akurt пишет явно о Харькове. пишет явно о Харькове.

akurt писал о Днепре. барабашов - из Днепра.

И живет вроде ещё в Днепре. писал о Днепре.- из Днепра.И живет вроде ещё в Днепре.

Тогда простите, не понял, встрял не в тему.

Додано: П'ят 16 чер, 2023 06:51

Newfoundland Spends $11m To Help Ukrainians Living In The Province Get Housing, Jobs

Докладно тут:

https://www.immigration.ca/newfoundland ... sing-jobs/

Додано: П'ят 16 чер, 2023 06:56 Re: Еміграція, заробітчанство fler написав: Згодна, але це здебільшого про молодих жінок, які не мають дітей. Уявіть, напр., сільських жінок, які втратили чоловіків на війні та лишилися з дитиною чи двома. Які у них можливості щодо еміграції та заміжжя за кордоном?

І до війни жінки з села часто переїжджали і деколи навіть уже в кінці другого зрілого віку і дуже навіть часто знаходили своє щастя, ще маючи чоловіка в Україні. Особливо благодатна Італія на такі приклади.

І до війни жінки з села часто переїжджали і деколи навіть уже в кінці другого зрілого віку і дуже навіть часто знаходили своє щастя, ще маючи чоловіка в Україні. Особливо благодатна Італія на такі приклади.

А тепер хіба мільйони, що отримають за загиблого, можуть просто дозволити і тут реалізовувати свої бажання.

Додано: П'ят 16 чер, 2023 08:00 akurt написав: Ничего страшного. Даже интересно было узнать, что в Харькове есть ул. Высоковольтная.

в є.енях - я сам про таку вулицю не знав. тому заявлена сума визвала ажіотаж.



щось нагадує сюжет одного старого фільму в є.енях - я сам про таку вулицю не знав. тому заявлена сума визвала ажіотаж.щось нагадує сюжет одного старого фільму Shaman

Додано: П'ят 16 чер, 2023 09:08 Я чітко написав в тексті саме для барабашов фразу «у вашему місті».

Тобто були всі дані про час, напрямок, місце, субʼєкт та обʼєкт.

Чому панове шукали вулицю, дім та квартиру саме в Харкові, про який ніде та ніяк ніхто не згадував - я не знаю. akurt

Додано: П'ят 16 чер, 2023 09:52 akurt написав: Я чітко написав в тексті саме для барабашов фразу «у вашому місті».

Тобто були всі дані про час, напрямок, місце, субʼєкт та обʼєкт.

Чому панове шукали вулицю, дім та квартиру саме в Харкові, про який ніде та ніяк ніхто не згадував - я не знаю.

Тобто були всі дані про час, напрямок, місце, субʼєкт та обʼєкт.

Чому панове шукали вулицю, дім та квартиру саме в Харкові, про який ніде та ніяк ніхто не згадував - я не знаю. Я чітко написав в тексті саме для барабашов фразу «у вашему місті».Тобто були всі дані про час, напрямок, місце, субʼєкт та обʼєкт.Чому панове шукали вулицю, дім та квартиру саме в Харкові, про який ніде та ніяк ніхто не згадував - я не знаю.

але ніде не вказано, яке місто "ваше" для барабашова.



тобто дані не всі, що й призвело до плутанини

тобто дані не всі, що й призвело до плутанини

можливо дійсно заплутав Барабашов який барабан

Додано: П'ят 16 чер, 2023 10:12 Ой+ написав: fler написав: Згодна, але це здебільшого про молодих жінок, які не мають дітей. Уявіть, напр., сільських жінок, які втратили чоловіків на війні та лишилися з дитиною чи двома. Які у них можливості щодо еміграції та заміжжя за кордоном?

І до війни жінки з села часто переїжджали і деколи навіть уже в кінці другого зрілого віку і дуже навіть часто знаходили своє щастя, ще маючи чоловіка в Україні. Особливо благодатна Італія на такі приклади.

І до війни жінки з села часто переїжджали і деколи навіть уже в кінці другого зрілого віку і дуже навіть часто знаходили своє щастя, ще маючи чоловіка в Україні. Особливо благодатна Італія на такі приклади.

А тепер хіба мільйони, що отримають за загиблого, можуть просто дозволити і тут реалізовувати свої бажання.

Додано: П'ят 16 чер, 2023 10:15 Фублд. Мені це нагадує розмови кацапських баб про "такіх дєнєг он би нікогда в жизні нє заработал". Адіннарот.

На берегу океана прибой сильный. Без волнорезов и лагун плавать проблематично. На берегу океана прибой сильный. Без волнорезов и лагун плавать проблематично.

Додано: П'ят 16 чер, 2023 10:15 Нормально все ... що-то захотелося на лошади по берегу побегать, як раз отлив сейчас ...

Я так розумію що Ірині-модератору все це норм. Гілка-клоака, притулок девіантів.

