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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 822823824825
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 05:07

Ничего страшного. Даже интересно было узнать, что в Харькове есть ул. Высоковольтная.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 06:51

Про eміграцію та заробітчанство:
Newfoundland Spends $11m To Help Ukrainians Living In The Province Get Housing, Jobs
Докладно тут:
https://www.immigration.ca/newfoundland ... sing-jobs/
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 06:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  fler написав:Згодна, але це здебільшого про молодих жінок, які не мають дітей. Уявіть, напр., сільських жінок, які втратили чоловіків на війні та лишилися з дитиною чи двома. Які у них можливості щодо еміграції та заміжжя за кордоном?

І до війни жінки з села часто переїжджали і деколи навіть уже в кінці другого зрілого віку і дуже навіть часто знаходили своє щастя, ще маючи чоловіка в Україні. Особливо благодатна Італія на такі приклади.
А тепер хіба мільйони, що отримають за загиблого, можуть просто дозволити і тут реалізовувати свої бажання.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 08:00

  akurt написав:Ничего страшного. Даже интересно было узнать, что в Харькове есть ул. Высоковольтная.

в є.енях - я сам про таку вулицю не знав. тому заявлена сума визвала ажіотаж.

щось нагадує сюжет одного старого фільму :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 09:08

Я чітко написав в тексті саме для барабашов фразу «у вашему місті».
Тобто були всі дані про час, напрямок, місце, субʼєкт та обʼєкт.
Чому панове шукали вулицю, дім та квартиру саме в Харкові, про який ніде та ніяк ніхто не згадував - я не знаю.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 09:52

  akurt написав:Я чітко написав в тексті саме для барабашов фразу «у вашему місті».
Тобто були всі дані про час, напрямок, місце, субʼєкт та обʼєкт.
Чому панове шукали вулицю, дім та квартиру саме в Харкові, про який ніде та ніяк ніхто не згадував - я не знаю.

але ніде не вказано, яке місто "ваше" для барабашова.

тобто дані не всі, що й призвело до плутанини :)
можливо дійсно заплутав Барабашов який барабан :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 10:12

  Ой+ написав:
  fler написав:Згодна, але це здебільшого про молодих жінок, які не мають дітей. Уявіть, напр., сільських жінок, які втратили чоловіків на війні та лишилися з дитиною чи двома. Які у них можливості щодо еміграції та заміжжя за кордоном?

І до війни жінки з села часто переїжджали і деколи навіть уже в кінці другого зрілого віку і дуже навіть часто знаходили своє щастя, ще маючи чоловіка в Україні. Особливо благодатна Італія на такі приклади.
А тепер хіба мільйони, що отримають за загиблого, можуть просто дозволити і тут реалізовувати свої бажання.

Фублд. Мені це нагадує розмови кацапських баб про "такіх дєнєг он би нікогда в жизні нє заработал". Адіннарот.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 10:33

  Shaman написав:тобто дані не всі, що й призвело до плутанини :)
можливо дійсно заплутав Барабашов який барабан :D

Це те, про що декілька разів писав: форумчан легко обмане будь-яка гадалка на залізничному вокзалі Бердичева. Але в даному випадку ніхто нікого не обманював. Якщо бути точним, то нік пана барабашова написано НЕ з великої букви, тобто не має відношення до назви чогось особливого в Харкові.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 11:45

Кстати, наличие дебилов в упралении и отрицательный отбор в Украине - фактор эммиграции.
Grand Touring
 
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