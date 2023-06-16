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fler написав:Згодна, але це здебільшого про молодих жінок, які не мають дітей. Уявіть, напр., сільських жінок, які втратили чоловіків на війні та лишилися з дитиною чи двома. Які у них можливості щодо еміграції та заміжжя за кордоном?
І до війни жінки з села часто переїжджали і деколи навіть уже в кінці другого зрілого віку і дуже навіть часто знаходили своє щастя, ще маючи чоловіка в Україні. Особливо благодатна Італія на такі приклади. А тепер хіба мільйони, що отримають за загиблого, можуть просто дозволити і тут реалізовувати свої бажання.
Я чітко написав в тексті саме для барабашов фразу «у вашему місті». Тобто були всі дані про час, напрямок, місце, субʼєкт та обʼєкт. Чому панове шукали вулицю, дім та квартиру саме в Харкові, про який ніде та ніяк ніхто не згадував - я не знаю.
akurt написав:Я чітко написав в тексті саме для барабашов фразу «у вашему місті». Тобто були всі дані про час, напрямок, місце, субʼєкт та обʼєкт. Чому панове шукали вулицю, дім та квартиру саме в Харкові, про який ніде та ніяк ніхто не згадував - я не знаю.
але ніде не вказано, яке місто "ваше" для барабашова.
тобто дані не всі, що й призвело до плутанини можливо дійсно заплутав Барабашов який барабан
fler написав:Згодна, але це здебільшого про молодих жінок, які не мають дітей. Уявіть, напр., сільських жінок, які втратили чоловіків на війні та лишилися з дитиною чи двома. Які у них можливості щодо еміграції та заміжжя за кордоном?
І до війни жінки з села часто переїжджали і деколи навіть уже в кінці другого зрілого віку і дуже навіть часто знаходили своє щастя, ще маючи чоловіка в Україні. Особливо благодатна Італія на такі приклади. А тепер хіба мільйони, що отримають за загиблого, можуть просто дозволити і тут реалізовувати свої бажання.
Фублд. Мені це нагадує розмови кацапських баб про "такіх дєнєг он би нікогда в жизні нє заработал". Адіннарот.
Shaman написав:тобто дані не всі, що й призвело до плутанини можливо дійсно заплутав Барабашов який барабан
Це те, про що декілька разів писав: форумчан легко обмане будь-яка гадалка на залізничному вокзалі Бердичева. Але в даному випадку ніхто нікого не обманював. Якщо бути точним, то нік пана барабашова написано НЕ з великої букви, тобто не має відношення до назви чогось особливого в Харкові.