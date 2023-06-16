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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 822823824825
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 05:07

Ничего страшного. Даже интересно было узнать, что в Харькове есть ул. Высоковольтная.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 06:51

Про eміграцію та заробітчанство:
Newfoundland Spends $11m To Help Ukrainians Living In The Province Get Housing, Jobs
Докладно тут:
https://www.immigration.ca/newfoundland ... sing-jobs/
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 06:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  fler написав:Згодна, але це здебільшого про молодих жінок, які не мають дітей. Уявіть, напр., сільських жінок, які втратили чоловіків на війні та лишилися з дитиною чи двома. Які у них можливості щодо еміграції та заміжжя за кордоном?

І до війни жінки з села часто переїжджали і деколи навіть уже в кінці другого зрілого віку і дуже навіть часто знаходили своє щастя, ще маючи чоловіка в Україні. Особливо благодатна Італія на такі приклади.
А тепер хіба мільйони, що отримають за загиблого, можуть просто дозволити і тут реалізовувати свої бажання.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 08:00

  akurt написав:Ничего страшного. Даже интересно было узнать, что в Харькове есть ул. Высоковольтная.

в є.енях - я сам про таку вулицю не знав. тому заявлена сума визвала ажіотаж.

щось нагадує сюжет одного старого фільму :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 09:08

Я чітко написав в тексті саме для барабашов фразу «у вашему місті».
Тобто були всі дані про час, напрямок, місце, субʼєкт та обʼєкт.
Чому панове шукали вулицю, дім та квартиру саме в Харкові, про який ніде та ніяк ніхто не згадував - я не знаю.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 09:52

  akurt написав:Я чітко написав в тексті саме для барабашов фразу «у вашему місті».
Тобто були всі дані про час, напрямок, місце, субʼєкт та обʼєкт.
Чому панове шукали вулицю, дім та квартиру саме в Харкові, про який ніде та ніяк ніхто не згадував - я не знаю.

але ніде не вказано, яке місто "ваше" для барабашова.

тобто дані не всі, що й призвело до плутанини :)
можливо дійсно заплутав Барабашов який барабан :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 10:12

  Ой+ написав:
  fler написав:Згодна, але це здебільшого про молодих жінок, які не мають дітей. Уявіть, напр., сільських жінок, які втратили чоловіків на війні та лишилися з дитиною чи двома. Які у них можливості щодо еміграції та заміжжя за кордоном?

І до війни жінки з села часто переїжджали і деколи навіть уже в кінці другого зрілого віку і дуже навіть часто знаходили своє щастя, ще маючи чоловіка в Україні. Особливо благодатна Італія на такі приклади.
А тепер хіба мільйони, що отримають за загиблого, можуть просто дозволити і тут реалізовувати свої бажання.

Фублд. Мені це нагадує розмови кацапських баб про "такіх дєнєг он би нікогда в жизні нє заработал". Адіннарот.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 10:33

  Shaman написав:тобто дані не всі, що й призвело до плутанини :)
можливо дійсно заплутав Барабашов який барабан :D

Це те, про що декілька разів писав: форумчан легко обмане будь-яка гадалка на залізничному вокзалі Бердичева. Але в даному випадку ніхто нікого не обманював. Якщо бути точним, то нік пана барабашова написано НЕ з великої букви, тобто не має відношення до назви чогось особливого в Харкові.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:44

Re: Еміграція, заробітчанство

В Польше будет завод Интела, 2000 рабочих мест, можно устроится например охранником
https://www.reuters.com/technology/inte ... 023-06-16/
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:50

  akurt написав:............
Но всё упирается (постоянно вижу их грустные лица - не из числа тех, которых я отправил, там другие ситуации) в 2 вещи, которые тут упоминались на этой ветке:
а) ЗНАНИЕ ЯЗЫКА.
б) "А что ты такое умеешь делать, за что мы тебе будем платить деньги?"

Без ответа на вопрос по пункту б) и частично по пункту а) нигде в эмиграции вас, ребята/девчата не ждут.
Максимум - как горничная на этаже в моём отеле - реально красавица из Винницы - 15 CAD в час.
Пропитаться хватит.
..........

Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.
В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.
Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?".
ЛАД
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