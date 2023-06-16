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fler написав:Згодна, але це здебільшого про молодих жінок, які не мають дітей. Уявіть, напр., сільських жінок, які втратили чоловіків на війні та лишилися з дитиною чи двома. Які у них можливості щодо еміграції та заміжжя за кордоном?
І до війни жінки з села часто переїжджали і деколи навіть уже в кінці другого зрілого віку і дуже навіть часто знаходили своє щастя, ще маючи чоловіка в Україні. Особливо благодатна Італія на такі приклади. А тепер хіба мільйони, що отримають за загиблого, можуть просто дозволити і тут реалізовувати свої бажання.
Я чітко написав в тексті саме для барабашов фразу «у вашему місті». Тобто були всі дані про час, напрямок, місце, субʼєкт та обʼєкт. Чому панове шукали вулицю, дім та квартиру саме в Харкові, про який ніде та ніяк ніхто не згадував - я не знаю.
akurt написав:Я чітко написав в тексті саме для барабашов фразу «у вашему місті». Тобто були всі дані про час, напрямок, місце, субʼєкт та обʼєкт. Чому панове шукали вулицю, дім та квартиру саме в Харкові, про який ніде та ніяк ніхто не згадував - я не знаю.
але ніде не вказано, яке місто "ваше" для барабашова.
тобто дані не всі, що й призвело до плутанини можливо дійсно заплутав Барабашов який барабан
fler написав:Згодна, але це здебільшого про молодих жінок, які не мають дітей. Уявіть, напр., сільських жінок, які втратили чоловіків на війні та лишилися з дитиною чи двома. Які у них можливості щодо еміграції та заміжжя за кордоном?
І до війни жінки з села часто переїжджали і деколи навіть уже в кінці другого зрілого віку і дуже навіть часто знаходили своє щастя, ще маючи чоловіка в Україні. Особливо благодатна Італія на такі приклади. А тепер хіба мільйони, що отримають за загиблого, можуть просто дозволити і тут реалізовувати свої бажання.
Фублд. Мені це нагадує розмови кацапських баб про "такіх дєнєг он би нікогда в жизні нє заработал". Адіннарот.
Shaman написав:тобто дані не всі, що й призвело до плутанини можливо дійсно заплутав Барабашов який барабан
Це те, про що декілька разів писав: форумчан легко обмане будь-яка гадалка на залізничному вокзалі Бердичева. Але в даному випадку ніхто нікого не обманював. Якщо бути точним, то нік пана барабашова написано НЕ з великої букви, тобто не має відношення до назви чогось особливого в Харкові.
akurt написав:............ Но всё упирается (постоянно вижу их грустные лица - не из числа тех, которых я отправил, там другие ситуации) в 2 вещи, которые тут упоминались на этой ветке: а) ЗНАНИЕ ЯЗЫКА. б) "А что ты такое умеешь делать, за что мы тебе будем платить деньги?"
Без ответа на вопрос по пункту б)и частично по пункту а) нигде в эмиграции вас, ребята/девчата не ждут. Максимум - как горничная на этаже в моём отеле - реально красавица из Винницы - 15 CAD в час. Пропитаться хватит. ..........
Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет. В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто. Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?".