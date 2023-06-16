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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:08
мужик 47, жінка 65, коханка 62
аірмакс в опасностє!
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 16 чер, 2023 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:19
ЛАД написав: akurt написав:
............
Но всё упирается (постоянно вижу их грустные лица - не из числа тех, которых я отправил, там другие ситуации
) в 2 вещи, которые тут упоминались на этой ветке:
а) ЗНАНИЕ ЯЗЫКА.
б) "А что ты такое умеешь делать, за что мы тебе будем платить деньги?
"
Без ответа на вопрос по пункту б) и частично по пункту а)
нигде в эмиграции вас, ребята/девчата не ждут.
Максимум - как горничная на этаже в моём отеле - реально красавица из Винницы - 15 CAD в час.
Пропитаться хватит.
..........
Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.
В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.
Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?".
Щось подібне: повернулася дівчина з Канади. Поїхала десь восени 2022 року, тут закінчила іняз. Мови: англійська і азійська. В Україні попрацювати ще не встигла( молода), жила з батьками, її мати непогано заробляла, тому могла дозволити " ростити квіточку". Повернулася з Канади з висновком : " там дуже тяжко". Я не знаю подробиць, але ж продавчинею її би точно взяли. Чи вона не захотіла, чи і таких вакансій - дефіцит. Крім мов більше нічого не вміє, в тому сенсі, що більше ніяких кваліфікацій не здобувала. З часом більше розкажуть. А взагалі цій родині завжди подобалась Америка, прям, ночами снилася. Мабуть, не вдалося в Америку...
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