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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:08
мужик 47, жінка 65, коханка 62
аірмакс в опасностє!
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 16 чер, 2023 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:19
ЛАД написав: akurt написав:
............
Но всё упирается (постоянно вижу их грустные лица - не из числа тех, которых я отправил, там другие ситуации
) в 2 вещи, которые тут упоминались на этой ветке:
а) ЗНАНИЕ ЯЗЫКА.
б) "А что ты такое умеешь делать, за что мы тебе будем платить деньги?
"
Без ответа на вопрос по пункту б) и частично по пункту а)
нигде в эмиграции вас, ребята/девчата не ждут.
Максимум - как горничная на этаже в моём отеле - реально красавица из Винницы - 15 CAD в час.
Пропитаться хватит.
..........
Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.
В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.
Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?".
Щось подібне: повернулася дівчина з Канади. Поїхала десь восени 2022 року, тут закінчила іняз. Мови: англійська і азійська. В Україні попрацювати ще не встигла( молода), жила з батьками, її мати непогано заробляла, тому могла дозволити " ростити квіточку". Повернулася з Канади з висновком : " там дуже тяжко". Я не знаю подробиць, але ж продавчинею її би точно взяли. Чи вона не захотіла, чи і таких вакансій - дефіцит. Крім мов більше нічого не вміє, в тому сенсі, що більше ніяких кваліфікацій не здобувала. З часом більше розкажуть. А взагалі цій родині завжди подобалась Америка, прям, ночами снилася. Мабуть, не вдалося в Америку...
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Wisznia2021
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:12
ЛАД написав: akurt написав:
............
Но всё упирается (постоянно вижу их грустные лица - не из числа тех, которых я отправил, там другие ситуации
) в 2 вещи, которые тут упоминались на этой ветке:
а) ЗНАНИЕ ЯЗЫКА.
б) "А что ты такое умеешь делать, за что мы тебе будем платить деньги?
"
Без ответа на вопрос по пункту б) и частично по пункту а)
нигде в эмиграции вас, ребята/девчата не ждут.
Максимум - как горничная на этаже в моём отеле - реально красавица из Винницы - 15 CAD в час.
Пропитаться хватит.
..........
Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.
В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.
Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?".
Торонто и Ванкувер - два самых дорогих города в Канаде.
В принципе, правильно сделала, что выбрала большой город.
Странная цифра за КОМНАТУ в 1200.
Я не спорю что есть такие.
В Южнойм Бруклине за 600-800 долларов комнат - на все вкусы.
С 1100 можно студию снять и даже 1бдрм (это если повезет, но вполне можно).
Теперь, насчет ценника на работу- вполне допускаю, что это может быть 16 долларов в час, но так-же допускаю, что есть агентства с другими ценниками.
Кроме того, в НЙ к расценке есть другие опции - бенефитная карта от агентства, например. Туда идут таксфри мани, которые можно потратить на продукты, проезд в сабвее, что-то еще. В принципе, какая разница, чем рассчитаться за продукты - кредиткой или бенефитной картой.
Если сложить 1+1+1+1, то картина такая, что она не очень интересуется тем, что вокруг происходит, ленится или боится что-то предпринимать. Даже банально поменять агентство.
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rjkz
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:14
Wisznia2021 написав: ЛАД написав:
...........
Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.
В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.
Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?".
Щось подібне: повернулася дівчина з Канади. Поїхала десь восени 2022 року, тут закінчила іняз. Мови: англійська і азійська. В Україні попрацювати ще не встигла( молода), жила з батьками, її мати непогано заробляла, тому могла дозволити " ростити квіточку". Повернулася з Канади з висновком : " там дуже тяжко". Я не знаю подробиць, але ж продавчинею її би точно взяли. Чи вона не захотіла, чи і таких вакансій - дефіцит. Крім мов більше нічого не вміє, в тому сенсі, що більше ніяких кваліфікацій не здобувала. З часом більше розкажуть. А взагалі цій родині завжди подобалась Америка, прям, ночами снилася. Мабуть, не вдалося в Америку...
Взяли бы и продавщицей, и официанткой, и ещё можно найти работу.
Тут, видимо, сказывается "ростити квіточку".
Хотя на что рассчитывала, не понятно.
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ЛАД
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:16
Wisznia2021 написав: ЛАД написав: akurt написав:
............
Но всё упирается (постоянно вижу их грустные лица - не из числа тех, которых я отправил, там другие ситуации
) в 2 вещи, которые тут упоминались на этой ветке:
а) ЗНАНИЕ ЯЗЫКА.
б) "А что ты такое умеешь делать, за что мы тебе будем платить деньги?
"
Без ответа на вопрос по пункту б) и частично по пункту а)
нигде в эмиграции вас, ребята/девчата не ждут.
Максимум - как горничная на этаже в моём отеле - реально красавица из Винницы - 15 CAD в час.
Пропитаться хватит.
..........
Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.
В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.
Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?".
Щось подібне: повернулася дівчина з Канади. Поїхала десь восени 2022 року, тут закінчила іняз. Мови: англійська і азійська. В Україні попрацювати ще не встигла( молода), жила з батьками, її мати непогано заробляла, тому могла дозволити " ростити квіточку". Повернулася з Канади з висновком : " там дуже тяжко". Я не знаю подробиць, але ж продавчинею її би точно взяли. Чи вона не захотіла, чи і таких вакансій - дефіцит. Крім мов більше нічого не вміє, в тому сенсі, що більше ніяких кваліфікацій не здобувала. З часом більше розкажуть. А взагалі цій родині завжди подобалась Америка, прям, ночами снилася. Мабуть, не вдалося в Америку...
Подозреваю, что не было мотивации и желания работать.
Языки? Переводчиком. В коллцентр. Аж бегом.
Не было опыта поиска работы и самой работы?
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rjkz
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:18
rjkz написав: ЛАД написав:
...........
Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.
В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.
Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?".
Торонто и Ванкувер - два самых дорогих города в Канаде.
В принципе, правильно сделала, что выбрала большой город.
Странная цифра за КОМНАТУ в 1200.
Я не спорю что есть такие.
В Южнойм Бруклине за 600-800 долларов комнат - на все вкусы.
С 1100 можно студию снять и даже 1бдрм (это если повезет, но вполне можно).
Теперь, насчет ценника на работу- вполне допускаю, что это может быть 16 долларов в час, но так-же допускаю, что есть агентства с другими ценниками.
Кроме того, в НЙ к расценке есть другие опции - бенефитная карта от агентства, например. Туда идут таксфри мани, которые можно потратить на продукты, проезд в сабвее, что-то еще. В принципе, какая разница, чем рассчитаться за продукты - кредиткой или бенефитной картой.
Если сложить 1+1+1+1, то картина такая, что она не очень интересуется тем, что вокруг происходит, ленится или боится что-то предпринимать. Даже банально поменять агентство.
Что бы Вы ей посоветовали, кроме смены агентства?
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ЛАД
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:27
ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав:
...........
Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.
В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.
Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?".
Торонто и Ванкувер - два самых дорогих города в Канаде.
В принципе, правильно сделала, что выбрала большой город.
Странная цифра за КОМНАТУ в 1200.
Я не спорю что есть такие.
В Южнойм Бруклине за 600-800 долларов комнат - на все вкусы.
С 1100 можно студию снять и даже 1бдрм (это если повезет, но вполне можно).
Теперь, насчет ценника на работу- вполне допускаю, что это может быть 16 долларов в час, но так-же допускаю, что есть агентства с другими ценниками.
Кроме того, в НЙ к расценке есть другие опции - бенефитная карта от агентства, например. Туда идут таксфри мани, которые можно потратить на продукты, проезд в сабвее, что-то еще. В принципе, какая разница, чем рассчитаться за продукты - кредиткой или бенефитной картой.
Если сложить 1+1+1+1, то картина такая, что она не очень интересуется тем, что вокруг происходит, ленится или боится что-то предпринимать. Даже банально поменять агентство.
Что бы Вы ей посоветовали, кроме смены агентства?
Комнату подешевше )))
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stm
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:03
stm написав: ЛАД написав:
.........
Что бы Вы ей посоветовали, кроме смены агентства?
Комнату подешевше )))
Вы знаете цены на аренду в Торонто?
Я - нет.
Если знаете, подскажите, за сколько можно снять?
Что там по Успиху? Ответите?
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ЛАД
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:06
ЛАД написав: stm написав: ЛАД написав:
.........
Что бы Вы ей посоветовали, кроме смены агентства?
Комнату подешевше )))
Вы знаете цены на аренду в Торонто?
Я - нет.
Если знаете, подскажите, за сколько можно снять?
Что там по Успиху? Ответите?
Знаю, комнату за 1200 и з/п 16 в час в моём мире не пересекаются, ещё не хватает девочке МакБук про потому что цвет очень красивый в линейке
По Успиху не отвечу. Спрашивайте у Детройта те веские причины, как минимум одна, которые настоящему герою могут помешать писать рапорт
Востаннє редагувалось stm
в П'ят 16 чер, 2023 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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stm
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