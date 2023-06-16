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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 823824825826 Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:08 в Австрії - то фермер спецназ валить, то фатальний трикутник мужик 47, жінка 65, коханка 62







аірмакс в опасностє! Востаннє редагувалось flyman в П'ят 16 чер, 2023 14:19, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 31610 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1501 раз. Подякували: 2657 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:19 ЛАД написав: akurt написав: ............

Но всё упирается (постоянно вижу их грустные лица - не из числа тех, которых я отправил, там другие ситуации) в 2 вещи, которые тут упоминались на этой ветке:

а) ЗНАНИЕ ЯЗЫКА.

б) " А что ты такое умеешь делать, за что мы тебе будем платить деньги? "



Без ответа на вопрос по пункту б) и частично по пункту а) нигде в эмиграции вас, ребята/девчата не ждут.

Максимум - как горничная на этаже в моём отеле - реально красавица из Винницы - 15 CAD в час.

Пропитаться хватит.

.......... ............Но всё упирается (постоянно вижу их грустные лица - не из числа тех, которых я отправил, там другие ситуации) в 2 вещи, которые тут упоминались на этой ветке:а) ЗНАНИЕ ЯЗЫКА.б) "Без ответа на вопрос по пункту б) и частично по пункту а) нигде в эмиграции вас, ребята/девчатаМаксимум - как горничная на этаже в моём отеле - реально красавица из Винницы - 15 CAD в час.Пропитаться хватит...........

Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.

В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.

Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?". Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?".

Щось подібне: повернулася дівчина з Канади. Поїхала десь восени 2022 року, тут закінчила іняз. Мови: англійська і азійська. В Україні попрацювати ще не встигла( молода), жила з батьками, її мати непогано заробляла, тому могла дозволити " ростити квіточку". Повернулася з Канади з висновком : " там дуже тяжко". Я не знаю подробиць, але ж продавчинею її би точно взяли. Чи вона не захотіла, чи і таких вакансій - дефіцит. Крім мов більше нічого не вміє, в тому сенсі, що більше ніяких кваліфікацій не здобувала. З часом більше розкажуть. А взагалі цій родині завжди подобалась Америка, прям, ночами снилася. Мабуть, не вдалося в Америку... Щось подібне: повернулася дівчина з Канади. Поїхала десь восени 2022 року, тут закінчила іняз. Мови: англійська і азійська. В Україні попрацювати ще не встигла( молода), жила з батьками, її мати непогано заробляла, тому могла дозволити " ростити квіточку". Повернулася з Канади з висновком : " там дуже тяжко". Я не знаю подробиць, але ж продавчинею її би точно взяли. Чи вона не захотіла, чи і таких вакансій - дефіцит. Крім мов більше нічого не вміє, в тому сенсі, що більше ніяких кваліфікацій не здобувала. З часом більше розкажуть. А взагалі цій родині завжди подобалась Америка, прям, ночами снилася. Мабуть, не вдалося в Америку... Wisznia2021 Повідомлень: 403 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:12 ЛАД написав: akurt написав: ............

Но всё упирается (постоянно вижу их грустные лица - не из числа тех, которых я отправил, там другие ситуации) в 2 вещи, которые тут упоминались на этой ветке:

а) ЗНАНИЕ ЯЗЫКА.

б) " А что ты такое умеешь делать, за что мы тебе будем платить деньги? "



Без ответа на вопрос по пункту б) и частично по пункту а) нигде в эмиграции вас, ребята/девчата не ждут.

Максимум - как горничная на этаже в моём отеле - реально красавица из Винницы - 15 CAD в час.

Пропитаться хватит.

.......... ............Но всё упирается (постоянно вижу их грустные лица - не из числа тех, которых я отправил, там другие ситуации) в 2 вещи, которые тут упоминались на этой ветке:а) ЗНАНИЕ ЯЗЫКА.б) "Без ответа на вопрос по пункту б) и частично по пункту а) нигде в эмиграции вас, ребята/девчатаМаксимум - как горничная на этаже в моём отеле - реально красавица из Винницы - 15 CAD в час.Пропитаться хватит...........

Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.

В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.

Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?". Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?".



Торонто и Ванкувер - два самых дорогих города в Канаде.

В принципе, правильно сделала, что выбрала большой город.

Странная цифра за КОМНАТУ в 1200.

Я не спорю что есть такие.

В Южнойм Бруклине за 600-800 долларов комнат - на все вкусы.

С 1100 можно студию снять и даже 1бдрм (это если повезет, но вполне можно).

Теперь, насчет ценника на работу- вполне допускаю, что это может быть 16 долларов в час, но так-же допускаю, что есть агентства с другими ценниками.

Кроме того, в НЙ к расценке есть другие опции - бенефитная карта от агентства, например. Туда идут таксфри мани, которые можно потратить на продукты, проезд в сабвее, что-то еще. В принципе, какая разница, чем рассчитаться за продукты - кредиткой или бенефитной картой.

Если сложить 1+1+1+1, то картина такая, что она не очень интересуется тем, что вокруг происходит, ленится или боится что-то предпринимать. Даже банально поменять агентство. Торонто и Ванкувер - два самых дорогих города в Канаде.В принципе, правильно сделала, что выбрала большой город.Странная цифра за КОМНАТУ в 1200.Я не спорю что есть такие.В Южнойм Бруклине за 600-800 долларов комнат - на все вкусы.С 1100 можно студию снять и даже 1бдрм (это если повезет, но вполне можно).Теперь, насчет ценника на работу- вполне допускаю, что это может быть 16 долларов в час, но так-же допускаю, что есть агентства с другими ценниками.Кроме того, в НЙ к расценке есть другие опции - бенефитная карта от агентства, например. Туда идут таксфри мани, которые можно потратить на продукты, проезд в сабвее, что-то еще. В принципе, какая разница, чем рассчитаться за продукты - кредиткой или бенефитной картой.Если сложить 1+1+1+1, то картина такая, что она не очень интересуется тем, что вокруг происходит, ленится или боится что-то предпринимать. Даже банально поменять агентство. rjkz

Повідомлень: 14833 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7728 раз. Подякували: 4724 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:14 Wisznia2021 написав: ЛАД написав: ...........

Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.

В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.

Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?". ...........Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?".

Щось подібне: повернулася дівчина з Канади. Поїхала десь восени 2022 року, тут закінчила іняз. Мови: англійська і азійська. В Україні попрацювати ще не встигла( молода), жила з батьками, її мати непогано заробляла, тому могла дозволити " ростити квіточку". Повернулася з Канади з висновком : " там дуже тяжко". Я не знаю подробиць, але ж продавчинею її би точно взяли. Чи вона не захотіла, чи і таких вакансій - дефіцит. Крім мов більше нічого не вміє, в тому сенсі, що більше ніяких кваліфікацій не здобувала. З часом більше розкажуть. А взагалі цій родині завжди подобалась Америка, прям, ночами снилася. Мабуть, не вдалося в Америку... Щось подібне: повернулася дівчина з Канади. Поїхала десь восени 2022 року, тут закінчила іняз. Мови: англійська і азійська. В Україні попрацювати ще не встигла( молода), жила з батьками, її мати непогано заробляла, тому могла дозволити " ростити квіточку". Повернулася з Канади з висновком : " там дуже тяжко". Я не знаю подробиць, але ж продавчинею її би точно взяли. Чи вона не захотіла, чи і таких вакансій - дефіцит. Крім мов більше нічого не вміє, в тому сенсі, що більше ніяких кваліфікацій не здобувала. З часом більше розкажуть. А взагалі цій родині завжди подобалась Америка, прям, ночами снилася. Мабуть, не вдалося в Америку...

Взяли бы и продавщицей, и официанткой, и ещё можно найти работу.

Тут, видимо, сказывается "ростити квіточку".

Хотя на что рассчитывала, не понятно. Взяли бы и продавщицей, и официанткой, и ещё можно найти работу.Тут, видимо, сказывается "ростити квіточку".Хотя на что рассчитывала, не понятно. ЛАД 2 Повідомлень: 24731 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:16 Wisznia2021 написав: ЛАД написав: akurt написав: ............

Но всё упирается (постоянно вижу их грустные лица - не из числа тех, которых я отправил, там другие ситуации) в 2 вещи, которые тут упоминались на этой ветке:

а) ЗНАНИЕ ЯЗЫКА.

б) " А что ты такое умеешь делать, за что мы тебе будем платить деньги? "



Без ответа на вопрос по пункту б) и частично по пункту а) нигде в эмиграции вас, ребята/девчата не ждут.

Максимум - как горничная на этаже в моём отеле - реально красавица из Винницы - 15 CAD в час.

Пропитаться хватит.

.......... ............Но всё упирается (постоянно вижу их грустные лица - не из числа тех, которых я отправил, там другие ситуации) в 2 вещи, которые тут упоминались на этой ветке:а) ЗНАНИЕ ЯЗЫКА.б) "Без ответа на вопрос по пункту б) и частично по пункту а) нигде в эмиграции вас, ребята/девчатаМаксимум - как горничная на этаже в моём отеле - реально красавица из Винницы - 15 CAD в час.Пропитаться хватит...........

Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.

В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.

Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?". Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?".

Щось подібне: повернулася дівчина з Канади. Поїхала десь восени 2022 року, тут закінчила іняз. Мови: англійська і азійська. В Україні попрацювати ще не встигла( молода), жила з батьками, її мати непогано заробляла, тому могла дозволити " ростити квіточку". Повернулася з Канади з висновком : " там дуже тяжко". Я не знаю подробиць, але ж продавчинею її би точно взяли. Чи вона не захотіла, чи і таких вакансій - дефіцит. Крім мов більше нічого не вміє, в тому сенсі, що більше ніяких кваліфікацій не здобувала. З часом більше розкажуть. А взагалі цій родині завжди подобалась Америка, прям, ночами снилася. Мабуть, не вдалося в Америку... Щось подібне: повернулася дівчина з Канади. Поїхала десь восени 2022 року, тут закінчила іняз. Мови: англійська і азійська. В Україні попрацювати ще не встигла( молода), жила з батьками, її мати непогано заробляла, тому могла дозволити " ростити квіточку". Повернулася з Канади з висновком : " там дуже тяжко". Я не знаю подробиць, але ж продавчинею її би точно взяли. Чи вона не захотіла, чи і таких вакансій - дефіцит. Крім мов більше нічого не вміє, в тому сенсі, що більше ніяких кваліфікацій не здобувала. З часом більше розкажуть. А взагалі цій родині завжди подобалась Америка, прям, ночами снилася. Мабуть, не вдалося в Америку...



Подозреваю, что не было мотивации и желания работать.

Языки? Переводчиком. В коллцентр. Аж бегом.

Не было опыта поиска работы и самой работы? Подозреваю, что не было мотивации и желания работать.Языки? Переводчиком. В коллцентр. Аж бегом.Не было опыта поиска работы и самой работы? rjkz

Повідомлень: 14833 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7728 раз. Подякували: 4724 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:18 rjkz написав: ЛАД написав: ...........

Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.

В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.

Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?". ...........Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?".



Торонто и Ванкувер - два самых дорогих города в Канаде.

В принципе, правильно сделала, что выбрала большой город.

Странная цифра за КОМНАТУ в 1200.

Я не спорю что есть такие.

В Южнойм Бруклине за 600-800 долларов комнат - на все вкусы.

С 1100 можно студию снять и даже 1бдрм (это если повезет, но вполне можно).

Теперь, насчет ценника на работу- вполне допускаю, что это может быть 16 долларов в час, но так-же допускаю, что есть агентства с другими ценниками.

Кроме того, в НЙ к расценке есть другие опции - бенефитная карта от агентства, например. Туда идут таксфри мани, которые можно потратить на продукты, проезд в сабвее, что-то еще. В принципе, какая разница, чем рассчитаться за продукты - кредиткой или бенефитной картой.

Если сложить 1+1+1+1, то картина такая, что она не очень интересуется тем, что вокруг происходит, ленится или боится что-то предпринимать. Даже банально поменять агентство. Торонто и Ванкувер - два самых дорогих города в Канаде.В принципе, правильно сделала, что выбрала большой город.Странная цифра за КОМНАТУ в 1200.Я не спорю что есть такие.В Южнойм Бруклине за 600-800 долларов комнат - на все вкусы.С 1100 можно студию снять и даже 1бдрм (это если повезет, но вполне можно).Теперь, насчет ценника на работу- вполне допускаю, что это может быть 16 долларов в час, но так-же допускаю, что есть агентства с другими ценниками.Кроме того, в НЙ к расценке есть другие опции - бенефитная карта от агентства, например. Туда идут таксфри мани, которые можно потратить на продукты, проезд в сабвее, что-то еще. В принципе, какая разница, чем рассчитаться за продукты - кредиткой или бенефитной картой.Если сложить 1+1+1+1, то картина такая, что она не очень интересуется тем, что вокруг происходит, ленится или боится что-то предпринимать. Даже банально поменять агентство.

Что бы Вы ей посоветовали, кроме смены агентства? Что бы Вы ей посоветовали, кроме смены агентства? ЛАД 2 Повідомлень: 24731 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:27 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: ...........

Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.

В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.

Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?". ...........Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?".



Торонто и Ванкувер - два самых дорогих города в Канаде.

В принципе, правильно сделала, что выбрала большой город.

Странная цифра за КОМНАТУ в 1200.

Я не спорю что есть такие.

В Южнойм Бруклине за 600-800 долларов комнат - на все вкусы.

С 1100 можно студию снять и даже 1бдрм (это если повезет, но вполне можно).

Теперь, насчет ценника на работу- вполне допускаю, что это может быть 16 долларов в час, но так-же допускаю, что есть агентства с другими ценниками.

Кроме того, в НЙ к расценке есть другие опции - бенефитная карта от агентства, например. Туда идут таксфри мани, которые можно потратить на продукты, проезд в сабвее, что-то еще. В принципе, какая разница, чем рассчитаться за продукты - кредиткой или бенефитной картой.

Если сложить 1+1+1+1, то картина такая, что она не очень интересуется тем, что вокруг происходит, ленится или боится что-то предпринимать. Даже банально поменять агентство. Торонто и Ванкувер - два самых дорогих города в Канаде.В принципе, правильно сделала, что выбрала большой город.Странная цифра за КОМНАТУ в 1200.Я не спорю что есть такие.В Южнойм Бруклине за 600-800 долларов комнат - на все вкусы.С 1100 можно студию снять и даже 1бдрм (это если повезет, но вполне можно).Теперь, насчет ценника на работу- вполне допускаю, что это может быть 16 долларов в час, но так-же допускаю, что есть агентства с другими ценниками.Кроме того, в НЙ к расценке есть другие опции - бенефитная карта от агентства, например. Туда идут таксфри мани, которые можно потратить на продукты, проезд в сабвее, что-то еще. В принципе, какая разница, чем рассчитаться за продукты - кредиткой или бенефитной картой.Если сложить 1+1+1+1, то картина такая, что она не очень интересуется тем, что вокруг происходит, ленится или боится что-то предпринимать. Даже банально поменять агентство.

Что бы Вы ей посоветовали, кроме смены агентства? Что бы Вы ей посоветовали, кроме смены агентства?

Комнату подешевше ))) Комнату подешевше ))) stm

Повідомлень: 3821 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 620 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:03 stm написав: ЛАД написав: .........

Что бы Вы ей посоветовали, кроме смены агентства? .........Что бы Вы ей посоветовали, кроме смены агентства?

Комнату подешевше ))) Комнату подешевше )))

Вы знаете цены на аренду в Торонто?

Я - нет.

Если знаете, подскажите, за сколько можно снять?

Что там по Успиху? Ответите? Вы знаете цены на аренду в Торонто?Я - нет.Если знаете, подскажите, за сколько можно снять?Что там по Успиху? Ответите? ЛАД 2 Повідомлень: 24731 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:06 ЛАД написав: stm написав: ЛАД написав: .........

Что бы Вы ей посоветовали, кроме смены агентства? .........Что бы Вы ей посоветовали, кроме смены агентства?

Комнату подешевше ))) Комнату подешевше )))

Вы знаете цены на аренду в Торонто?

Я - нет.

Если знаете, подскажите, за сколько можно снять?

Что там по Успиху? Ответите? Вы знаете цены на аренду в Торонто?Я - нет.Если знаете, подскажите, за сколько можно снять?Что там по Успиху? Ответите?

Знаю, комнату за 1200 и з/п 16 в час в моём мире не пересекаются, ещё не хватает девочке МакБук про потому что цвет очень красивый в линейке

По Успиху не отвечу. Спрашивайте у Детройта те веские причины, как минимум одна, которые настоящему герою могут помешать писать рапорт Знаю, комнату за 1200 и з/п 16 в час в моём мире не пересекаются, ещё не хватает девочке МакБук про потому что цвет очень красивый в линейкеПо Успиху не отвечу. Спрашивайте у Детройта те веские причины, как минимум одна, которые настоящему герою могут помешать писать рапорт Востаннє редагувалось stm в П'ят 16 чер, 2023 16:07, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 3821 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 620 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 823824825826 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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