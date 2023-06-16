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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:54
stm написав: ЛАД написав: stm написав:
.........
Комнату подешевше )))
Вы знаете цены на аренду в Торонто?
Я - нет.
Если знаете, подскажите, за сколько можно снять?
Что там по Успиху? Ответите?
Знаю, комнату за 1200 и з/п 16 в час в моём мире не пересекаются, ещё не хватает девочке МакБук про потому что цвет очень красивый в линейке
По Успиху не отвечу. Спрашивайте у Детройта те веские причины, как минимум одна, которые настоящему герою могут помешать писать рапорт
Ответ не понял.
Так знаете или "не пересекаются"? И при чём тут МакБук про?
Если знаете, то сколько стоит аренда?
По Успиху - о чём писать рапорт? О каком преступлении? Я как раз это и спрашиваю. О преступлении писали Вы, а не Детройт.
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ЛАД
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:02
Не про Канаду, але про те саме.
Якось дав рекомендацію одному капітану дальнього плавання взяти на судно в рейс двох студентів третього курсу одного морського університету. Два реально гарних хлопця. Дав телефон капітана та сказав дзвонити: візьме в рейс кадетами (це як практикант, отримує 1/2 зарплатні моряка).
Зустрічаю хлопців через тиждень: сумні.
Питаю, що таке?
Говорять: ми подзвонили, він відразу почав говорити з нами АНГЛІЙСЬКОЮ.
Ми сказали спочатку «бе», потім «ме», потім «ні «бе», ні «ме», після чого він послав нас на три букви і кинув слухавку.
Ну все так і має бути.
І це не про Канаду. Але все так і має бути…
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:04
akurt
У меня тоже есть положительные примеры.
У товарища племянник уехал в Канаду почти 10 лет назад. Сейчас ему 34. Уехал после окончания института здесь, программист. Работать начал ещё во время учёбы. После окончания года 3 или 4 проработал здесь. Сначала жил в Оттаве. Женился, купил дом (естественно, в кредит). Потом перебрался в Калгари - дом в Оттаве продал и купил в Калгари. Работает удалённо на амерской фирме. Какие-то проблемы, наверное, есть, но доволен и никаких жалоб.
Да, работает, естественно, по специальности.
А с языком у нас, действительно, проблемы. Учат по 10 лет в школе и вузе и всё равно не знают.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 16 чер, 2023 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:07
Ну и отлично.
Мне как-то все же везет все время на положительный опыт наших людей.
Возможно, не с теми общаюсь.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:12
ЛАД написав:akurt
У меня тоже есть положительные примеры.
У товарища племянник уехал в Канаду почти 10 лет назад. Сейчас ему 34. Уехал после окончания института здесь, программист. Работать начал ещё во время учёбы. После окончания года 3 или 4 проработал здесь. Сначала жил в Оттаве. Женился, купил дом (естественно, в кредит). Потом перебрался в Калгари - дом в Оттаве продал и купил в Калгари. Работает удалённо на амерской фирме. Какие-то проблемы, наверное, есть, но доволен и никаких жалоб.
Да, работает, естественно, по специальности.
В 2015 поїхав в Польщу на з.п. в 1.5 рази меншу чим була, так як багато фірм позакривали вакансії тут, а перевели їх в Польщу.
Через два роки вернувся назад в Україну на з.п. в 1.5 рази вищу чим була в Польщі.
Наразі нема можливості їхати ні на яку з.п. закордон, бо не випускають М1860.
Про які відкриті тепер можливості мова? Хіба для "інвалідів" та "супроводжуючих лежачих".
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 16 чер, 2023 17:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:14
flyman
Про зараз і розмови нема. Для чоловіків.
Але ж війна колись закінчиться.
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ЛАД
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:16
ЛАД написав:flyman
Про зараз і розмови нема. Для чоловіків.
Отож, хто виїхав у 90і, ті, хто хотів мають жир.
Іншим пахати і пахати на кредитний цоколь в субурбії Отави/Ванкувера.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:17
ЛАД написав:
Але ж війна колись закінчиться.
тоді не буде смислу їхати
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:29
flyman написав:
Наразі нема можливості їхати ні на яку з.п. закордон, бо не випускають М1860.
Про які відкриті тепер можливості мова? Хіба для "інвалідів" та "супроводжуючих лежачих".
Отсутствие мотивации приводит к халатным выводам. Женись на бабушке инвалиде любой группы. Где найти - идёшь под пенсионный фонд и как меняляла из 90 помахиваешь пачкой макулатуры предлагая замуж.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:42
flyman написав: ЛАД написав:flyman
Про зараз і розмови нема. Для чоловіків.
Отож, хто виїхав у 90і, ті, хто хотів мають жир.
Іншим пахати і пахати на кредитний цоколь в субурбії Отави/Ванкувера.
Парень, о кот. я написал выше, выехал не 90-е, а в 2013.
А смысл есть не только во время войны. Если есть желание.
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