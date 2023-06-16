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#<1 ... 825826827828> Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:54 stm написав: ЛАД написав: stm написав: .........

Комнату подешевше ))) .........Комнату подешевше )))

Вы знаете цены на аренду в Торонто?

Я - нет.

Если знаете, подскажите, за сколько можно снять?

Что там по Успиху? Ответите? Вы знаете цены на аренду в Торонто?Я - нет.Если знаете, подскажите, за сколько можно снять?Что там по Успиху? Ответите?

Знаю, комнату за 1200 и з/п 16 в час в моём мире не пересекаются, ещё не хватает девочке МакБук про потому что цвет очень красивый в линейке

По Успиху не отвечу. Спрашивайте у Детройта те веские причины, как минимум одна, которые настоящему герою могут помешать писать рапорт Знаю, комнату за 1200 и з/п 16 в час в моём мире не пересекаются, ещё не хватает девочке МакБук про потому что цвет очень красивый в линейкеПо Успиху не отвечу. Спрашивайте у Детройта те веские причины, как минимум одна, которые настоящему герою могут помешать писать рапорт

Ответ не понял.

Так знаете или "не пересекаются"? И при чём тут МакБук про?

Если знаете, то сколько стоит аренда?



По Успиху - о чём писать рапорт? О каком преступлении? Я как раз это и спрашиваю. О преступлении писали Вы, а не Детройт. Ответ не понял.Так знаете или "не пересекаются"? И при чём тут МакБук про?Если знаете, то сколько стоит аренда?По Успиху - о чём писать рапорт? О каком преступлении? Я как раз это и спрашиваю. О преступлении писали Вы, а не Детройт. ЛАД 2 Повідомлень: 24737 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:02 Не про Канаду, але про те саме.

Якось дав рекомендацію одному капітану дальнього плавання взяти на судно в рейс двох студентів третього курсу одного морського університету. Два реально гарних хлопця. Дав телефон капітана та сказав дзвонити: візьме в рейс кадетами (це як практикант, отримує 1/2 зарплатні моряка).

Зустрічаю хлопців через тиждень: сумні.

Питаю, що таке?

Говорять: ми подзвонили, він відразу почав говорити з нами АНГЛІЙСЬКОЮ.

Ми сказали спочатку «бе», потім «ме», потім «ні «бе», ні «ме», після чого він послав нас на три букви і кинув слухавку.

Ну все так і має бути.

І це не про Канаду. Але все так і має бути… akurt

Повідомлень: 7789 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3134 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:04 akurt

У меня тоже есть положительные примеры.

У товарища племянник уехал в Канаду почти 10 лет назад. Сейчас ему 34. Уехал после окончания института здесь, программист. Работать начал ещё во время учёбы. После окончания года 3 или 4 проработал здесь. Сначала жил в Оттаве. Женился, купил дом (естественно, в кредит). Потом перебрался в Калгари - дом в Оттаве продал и купил в Калгари. Работает удалённо на амерской фирме. Какие-то проблемы, наверное, есть, но доволен и никаких жалоб.

Да, работает, естественно, по специальности.



А с языком у нас, действительно, проблемы. Учат по 10 лет в школе и вузе и всё равно не знают. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 16 чер, 2023 17:13, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 24737 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:07 Ну и отлично.

Мне как-то все же везет все время на положительный опыт наших людей.

Возможно, не с теми общаюсь. akurt

Повідомлень: 7789 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3134 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:12 ЛАД написав: akurt

У меня тоже есть положительные примеры.

У товарища племянник уехал в Канаду почти 10 лет назад. Сейчас ему 34. Уехал после окончания института здесь, программист. Работать начал ещё во время учёбы. После окончания года 3 или 4 проработал здесь. Сначала жил в Оттаве. Женился, купил дом (естественно, в кредит). Потом перебрался в Калгари - дом в Оттаве продал и купил в Калгари. Работает удалённо на амерской фирме. Какие-то проблемы, наверное, есть, но доволен и никаких жалоб.

Да, работает, естественно, по специальности. У меня тоже есть положительные примеры.У товарища племянник уехал в Канаду почти 10 лет назад. Сейчас ему 34. Уехал после окончания института здесь, программист. Работать начал ещё во время учёбы. После окончания года 3 или 4 проработал здесь. Сначала жил в Оттаве. Женился, купил дом (естественно, в кредит). Потом перебрался в Калгари - дом в Оттаве продал и купил в Калгари. Работает удалённо на амерской фирме. Какие-то проблемы, наверное, есть, но доволен и никаких жалоб.Да, работает, естественно, по специальности.

В 2015 поїхав в Польщу на з.п. в 1.5 рази меншу чим була, так як багато фірм позакривали вакансії тут, а перевели їх в Польщу.



Через два роки вернувся назад в Україну на з.п. в 1.5 рази вищу чим була в Польщі.



Наразі нема можливості їхати ні на яку з.п. закордон, бо не випускають М1860.

Про які відкриті тепер можливості мова? Хіба для "інвалідів" та "супроводжуючих лежачих". В 2015 поїхав в Польщу на з.п. в 1.5 рази меншу чим була, так як багато фірм позакривали вакансії тут, а перевели їх в Польщу.Через два роки вернувся назад в Україну на з.п. в 1.5 рази вищу чим була в Польщі.Наразі нема можливості їхати ні на яку з.п. закордон, бо не випускають М1860.Про які відкриті тепер можливості мова? Хіба для "інвалідів" та "супроводжуючих лежачих". Востаннє редагувалось flyman в П'ят 16 чер, 2023 17:15, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 31617 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1501 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:14 flyman

Про зараз і розмови нема. Для чоловіків.

Але ж війна колись закінчиться. Про зараз і розмови нема. Для чоловіків.Але ж війна колись закінчиться. ЛАД 2 Повідомлень: 24737 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:16 ЛАД написав: flyman

Про зараз і розмови нема. Для чоловіків. Про зараз і розмови нема. Для чоловіків.

Отож, хто виїхав у 90і, ті, хто хотів мають жир.

Іншим пахати і пахати на кредитний цоколь в субурбії Отави/Ванкувера. Отож, хто виїхав у 90і, ті, хто хотів мають жир.Іншим пахати і пахати на кредитний цоколь в субурбії Отави/Ванкувера. flyman

Повідомлень: 31617 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1501 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:17 ЛАД написав: Але ж війна колись закінчиться. Але ж війна колись закінчиться.

тоді не буде смислу їхати тоді не буде смислу їхати flyman

Повідомлень: 31617 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1501 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:29 flyman написав:

Наразі нема можливості їхати ні на яку з.п. закордон, бо не випускають М1860.

Про які відкриті тепер можливості мова? Хіба для "інвалідів" та "супроводжуючих лежачих". Наразі нема можливості їхати ні на яку з.п. закордон, бо не випускають М1860.Про які відкриті тепер можливості мова? Хіба для "інвалідів" та "супроводжуючих лежачих". Отсутствие мотивации приводит к халатным выводам. Женись на бабушке инвалиде любой группы. Где найти - идёшь под пенсионный фонд и как меняляла из 90 помахиваешь пачкой макулатуры предлагая замуж. Отсутствие мотивации приводит к халатным выводам. Женись на бабушке инвалиде любой группы. Где найти - идёшь под пенсионный фонд и как меняляла из 90 помахиваешь пачкой макулатуры предлагая замуж. Grand Touring Повідомлень: 1100 З нами з: 23.03.20 Подякував: 361 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:42 flyman написав: ЛАД написав: flyman

Про зараз і розмови нема. Для чоловіків. Про зараз і розмови нема. Для чоловіків.

Отож, хто виїхав у 90і, ті, хто хотів мають жир.

Іншим пахати і пахати на кредитний цоколь в субурбії Отави/Ванкувера. Отож, хто виїхав у 90і, ті, хто хотів мають жир.Іншим пахати і пахати на кредитний цоколь в субурбії Отави/Ванкувера.

Парень, о кот. я написал выше, выехал не 90-е, а в 2013.

А смысл есть не только во время войны. Если есть желание. Парень, о кот. я написал выше, выехал не 90-е, а в 2013.А смысл есть не только во время войны. Если есть желание. ЛАД 2 Повідомлень: 24737 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 825826827828> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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