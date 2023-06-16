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#<1 ... 825826827828 Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:44 Grand Touring написав: flyman написав:

Наразі нема можливості їхати ні на яку з.п. закордон, бо не випускають М1860.

Про які відкриті тепер можливості мова? Хіба для "інвалідів" та "супроводжуючих лежачих". Наразі нема можливості їхати ні на яку з.п. закордон, бо не випускають М1860.Про які відкриті тепер можливості мова? Хіба для "інвалідів" та "супроводжуючих лежачих". Отсутствие мотивации приводит к халатным выводам. Женись на бабушке инвалиде любой группы. Где найти - идёшь под пенсионный фонд и как меняляла из 90 помахиваешь пачкой макулатуры предлагая замуж. Отсутствие мотивации приводит к халатным выводам. Женись на бабушке инвалиде любой группы. Где найти - идёшь под пенсионный фонд и как меняляла из 90 помахиваешь пачкой макулатуры предлагая замуж.

думаю, ви цим лайфхаком скористувалися думаю, ви цим лайфхаком скористувалися flyman

Повідомлень: 31617 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1501 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:51 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: ...........

Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.

В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.

Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?". ...........Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?".



Торонто и Ванкувер - два самых дорогих города в Канаде.

В принципе, правильно сделала, что выбрала большой город.

Странная цифра за КОМНАТУ в 1200.

Я не спорю что есть такие.

В Южнойм Бруклине за 600-800 долларов комнат - на все вкусы.

С 1100 можно студию снять и даже 1бдрм (это если повезет, но вполне можно).

Теперь, насчет ценника на работу- вполне допускаю, что это может быть 16 долларов в час, но так-же допускаю, что есть агентства с другими ценниками.

Кроме того, в НЙ к расценке есть другие опции - бенефитная карта от агентства, например. Туда идут таксфри мани, которые можно потратить на продукты, проезд в сабвее, что-то еще. В принципе, какая разница, чем рассчитаться за продукты - кредиткой или бенефитной картой.

Если сложить 1+1+1+1, то картина такая, что она не очень интересуется тем, что вокруг происходит, ленится или боится что-то предпринимать. Даже банально поменять агентство. Торонто и Ванкувер - два самых дорогих города в Канаде.В принципе, правильно сделала, что выбрала большой город.Странная цифра за КОМНАТУ в 1200.Я не спорю что есть такие.В Южнойм Бруклине за 600-800 долларов комнат - на все вкусы.С 1100 можно студию снять и даже 1бдрм (это если повезет, но вполне можно).Теперь, насчет ценника на работу- вполне допускаю, что это может быть 16 долларов в час, но так-же допускаю, что есть агентства с другими ценниками.Кроме того, в НЙ к расценке есть другие опции - бенефитная карта от агентства, например. Туда идут таксфри мани, которые можно потратить на продукты, проезд в сабвее, что-то еще. В принципе, какая разница, чем рассчитаться за продукты - кредиткой или бенефитной картой.Если сложить 1+1+1+1, то картина такая, что она не очень интересуется тем, что вокруг происходит, ленится или боится что-то предпринимать. Даже банально поменять агентство.

Что бы Вы ей посоветовали, кроме смены агентства? Что бы Вы ей посоветовали, кроме смены агентства?



Да, СТМ написала про комнату.

Курсы Инглиша в первую очередь.

Уверен, в такой эмигрантоориентированной стране как Канада, не сложно найти бесплатные (желательно не бесполезные, такие тоже бывают) курсы.

Это задача номер раз, без вариантов.

Второе - работа. Кто ищет - тот найдет. НЕ знаю как в Канаде, все-таки я туда так и не попал, но в США много такой работы, которая на поверхности не лежит, в Украине таких профессий нет. Канада - довольно близка к СЩА не только территориально. Пусть общается с людьми, спрашивает, заводит знакомства (нетворк тут это называется). В конце концов, она там только полгода. Можно сказать только сошла с корабля.

Еще один совет. Меня тут обвиняли в эйфоризме. На самом деле, есть такое явление как эмигрантские и эйфория и депрессия. Сменяют друг друга. В целом, эмоциональная адаптация проходит за 1,5-2 года. У немногих затягивается до 3-х лет. Если по прошествии 3-х лет все еще депресняк - тогда можно рассматривать вариант или возврата или переезда в другое место.

Парень который у меня работает 2 месяца, приехал по Ю4Ю полностью доволен.

Жилье, правда, пока шаровое ( у родственников живет), недельный чек - 500 долларов (32 часа). В свободное время хендименствует. На этой неделе поменял дверные ручки, взял 100 долларов. На прошлой покрасил оконную решетку, тоже 100. Весь на позитиве. Да, СТМ написала про комнату.Курсы Инглиша в первую очередь.Уверен, в такой эмигрантоориентированной стране как Канада, не сложно найти бесплатные (желательно не бесполезные, такие тоже бывают) курсы.Это задача номер раз, без вариантов.Второе - работа. Кто ищет - тот найдет. НЕ знаю как в Канаде, все-таки я туда так и не попал, но в США много такой работы, которая на поверхности не лежит, в Украине таких профессий нет. Канада - довольно близка к СЩА не только территориально. Пусть общается с людьми, спрашивает, заводит знакомства (нетворк тут это называется). В конце концов, она там только полгода. Можно сказать только сошла с корабля.Еще один совет. Меня тут обвиняли в эйфоризме. На самом деле, есть такое явление как эмигрантские и эйфория и депрессия. Сменяют друг друга. В целом, эмоциональная адаптация проходит за 1,5-2 года. У немногих затягивается до 3-х лет. Если по прошествии 3-х лет все еще депресняк - тогда можно рассматривать вариант или возврата или переезда в другое место.Парень который у меня работает 2 месяца, приехал по Ю4Ю полностью доволен.Жилье, правда, пока шаровое ( у родственников живет), недельный чек - 500 долларов (32 часа). В свободное время хендименствует. На этой неделе поменял дверные ручки, взял 100 долларов. На прошлой покрасил оконную решетку, тоже 100. Весь на позитиве. rjkz

Повідомлень: 14834 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7728 раз. Подякували: 4724 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:52 Grand Touring написав: flyman написав:

Наразі нема можливості їхати ні на яку з.п. закордон, бо не випускають М1860.

Про які відкриті тепер можливості мова? Хіба для "інвалідів" та "супроводжуючих лежачих". Наразі нема можливості їхати ні на яку з.п. закордон, бо не випускають М1860.Про які відкриті тепер можливості мова? Хіба для "інвалідів" та "супроводжуючих лежачих". Отсутствие мотивации приводит к халатным выводам. Женись на бабушке инвалиде любой группы. Где найти - идёшь под пенсионный фонд и как меняляла из 90 помахиваешь пачкой макулатуры предлагая замуж. Отсутствие мотивации приводит к халатным выводам.

судя по постам в других ветках личный удачный опыт? судя по постам в других ветках личный удачный опыт? Прохожий Повідомлень: 13095 З нами з: 05.06.13 Подякував: 897 раз. Подякували: 1419 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:57 Прохожий написав: Grand Touring написав: flyman написав:

Наразі нема можливості їхати ні на яку з.п. закордон, бо не випускають М1860.

Про які відкриті тепер можливості мова? Хіба для "інвалідів" та "супроводжуючих лежачих". Наразі нема можливості їхати ні на яку з.п. закордон, бо не випускають М1860.Про які відкриті тепер можливості мова? Хіба для "інвалідів" та "супроводжуючих лежачих". Отсутствие мотивации приводит к халатным выводам. Женись на бабушке инвалиде любой группы. Где найти - идёшь под пенсионный фонд и как меняляла из 90 помахиваешь пачкой макулатуры предлагая замуж. Отсутствие мотивации приводит к халатным выводам.

судя по постам в других ветках личный удачный опыт? судя по постам в других ветках личный удачный опыт?

Чел немного перефразировал прямую статью закона про мобилизацию, которая даёт отсрочку и свободный выезд, я заценила ))) Первая степень родства - просто идеально и абсолютно законно ))) Чел немного перефразировал прямую статью закона про мобилизацию, которая даёт отсрочку и свободный выезд, я заценила ))) Первая степень родства - просто идеально и абсолютно законно ))) stm

Повідомлень: 3822 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 620 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 18:03 stm

еще есть статья в ук "фиктивный брак"

вы же за верховенство закона? Прохожий Повідомлень: 13095 З нами з: 05.06.13 Подякував: 897 раз. Подякували: 1419 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 825826827828 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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