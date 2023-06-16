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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:44
Grand Touring написав: flyman написав:
Наразі нема можливості їхати ні на яку з.п. закордон, бо не випускають М1860.
Про які відкриті тепер можливості мова? Хіба для "інвалідів" та "супроводжуючих лежачих".
Отсутствие мотивации приводит к халатным выводам. Женись на бабушке инвалиде любой группы. Где найти - идёшь под пенсионный фонд и как меняляла из 90 помахиваешь пачкой макулатуры предлагая замуж.
думаю, ви цим лайфхаком скористувалися
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:51
ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав:
...........
Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.
В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.
Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?".
Торонто и Ванкувер - два самых дорогих города в Канаде.
В принципе, правильно сделала, что выбрала большой город.
Странная цифра за КОМНАТУ в 1200.
Я не спорю что есть такие.
В Южнойм Бруклине за 600-800 долларов комнат - на все вкусы.
С 1100 можно студию снять и даже 1бдрм (это если повезет, но вполне можно).
Теперь, насчет ценника на работу- вполне допускаю, что это может быть 16 долларов в час, но так-же допускаю, что есть агентства с другими ценниками.
Кроме того, в НЙ к расценке есть другие опции - бенефитная карта от агентства, например. Туда идут таксфри мани, которые можно потратить на продукты, проезд в сабвее, что-то еще. В принципе, какая разница, чем рассчитаться за продукты - кредиткой или бенефитной картой.
Если сложить 1+1+1+1, то картина такая, что она не очень интересуется тем, что вокруг происходит, ленится или боится что-то предпринимать. Даже банально поменять агентство.
Что бы Вы ей посоветовали, кроме смены агентства?
Да, СТМ написала про комнату.
Курсы Инглиша в первую очередь.
Уверен, в такой эмигрантоориентированной стране как Канада, не сложно найти бесплатные (желательно не бесполезные, такие тоже бывают) курсы.
Это задача номер раз, без вариантов.
Второе - работа. Кто ищет - тот найдет. НЕ знаю как в Канаде, все-таки я туда так и не попал, но в США много такой работы, которая на поверхности не лежит, в Украине таких профессий нет. Канада - довольно близка к СЩА не только территориально. Пусть общается с людьми, спрашивает, заводит знакомства (нетворк тут это называется). В конце концов, она там только полгода. Можно сказать только сошла с корабля.
Еще один совет. Меня тут обвиняли в эйфоризме. На самом деле, есть такое явление как эмигрантские и эйфория и депрессия. Сменяют друг друга. В целом, эмоциональная адаптация проходит за 1,5-2 года. У немногих затягивается до 3-х лет. Если по прошествии 3-х лет все еще депресняк - тогда можно рассматривать вариант или возврата или переезда в другое место.
Парень который у меня работает 2 месяца, приехал по Ю4Ю полностью доволен.
Жилье, правда, пока шаровое ( у родственников живет), недельный чек - 500 долларов (32 часа). В свободное время хендименствует. На этой неделе поменял дверные ручки, взял 100 долларов. На прошлой покрасил оконную решетку, тоже 100. Весь на позитиве.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:52
Grand Touring написав: flyman написав:
Наразі нема можливості їхати ні на яку з.п. закордон, бо не випускають М1860.
Про які відкриті тепер можливості мова? Хіба для "інвалідів" та "супроводжуючих лежачих".
Отсутствие мотивации приводит к халатным выводам. Женись на бабушке инвалиде любой группы. Где найти - идёшь под пенсионный фонд и как меняляла из 90 помахиваешь пачкой макулатуры предлагая замуж
.
судя по постам в других ветках личный удачный опыт?
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:57
Прохожий написав: Grand Touring написав: flyman написав:
Наразі нема можливості їхати ні на яку з.п. закордон, бо не випускають М1860.
Про які відкриті тепер можливості мова? Хіба для "інвалідів" та "супроводжуючих лежачих".
Отсутствие мотивации приводит к халатным выводам. Женись на бабушке инвалиде любой группы. Где найти - идёшь под пенсионный фонд и как меняляла из 90 помахиваешь пачкой макулатуры предлагая замуж
.
судя по постам в других ветках личный удачный опыт?
Чел немного перефразировал прямую статью закона про мобилизацию, которая даёт отсрочку и свободный выезд, я заценила ))) Первая степень родства - просто идеально и абсолютно законно )))
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 18:03
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еще есть статья в ук "фиктивный брак"
вы же за верховенство закона?
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