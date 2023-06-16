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Еміграція, заробітчанство
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 18:41
flyman написав: slonomag написав: ЛАД написав:
Але ж війна колись закінчиться.
Не факт что выезд станет в тот же день свободным. Так можно пол жизни прождать, сначала конца войны, потом открытия границ еще столько же.
це залежить піпл буде хавати моножуйку, чи таки згадає, що "козацького вільного роду"
Как вы себе представляете штурм польских границ (точнее украинских на границе с Польшей) ? Или если даже случатся выборы после войны, и придет кто-то другой, то думаете он прям так сразу в тот же день всех распустит? А гасло на выборах будет "выбери меня, я тебя выпущю из Украины" )))
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 18:46
slonomag написав: Shaman написав: slonomag написав:
------------ЛАД
Але ж війна колись закінчиться.
------------
Не факт что выезд станет в тот же день свободным. Так можно пол жизни прождать, сначала конца войны, потом открытия границ еще столько же.
І?
Разговор был о выезде. Лад написал что как только война кончится можно будет всем желающим уехать. Я просто выразил сомнение по этому утверждению.
А можно я выражу сомнение по поводу Вашего сомнения?
Может, конечно, и не на следующий день, но, думаю, весьма быстро.
Но, вообще, пока что надо дождаться окончания войны и увидеть в какой форме это будет.
И ещё интересно, где Вы у меня прочитали: "как только война кончится можно будет всем желающим уехать"?
Проверил свой пост, там такого нет.
Хороший метод - приписать человеку какие-то слова от себя и потом спорить с ними.
Со словами этого поста можете начинать.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:00
slonomag написав: flyman написав: slonomag написав:
Не факт что выезд станет в тот же день свободным. Так можно пол жизни прождать, сначала конца войны, потом открытия границ еще столько же.
це залежить піпл буде хавати моножуйку, чи таки згадає, що "козацького вільного роду"
Как вы себе представляете штурм польских границ (точнее украинских на границе с Польшей) ? Или если даже случатся выборы после войны, и придет кто-то другой, то думаете он прям так сразу в тот же день всех распустит? А гасло на выборах будет "выбери меня, я тебя выпущю из Украины" )))
Трохи думка не в ту сторону у Вас.
Навіщо штурм кордону?
Ми ж Европа, і майже член ЄС.
Поляки штурмують корндон з ФРН?
slonomag написав:
Или если даже случатся выборы после войны, и придет кто-то другой
ще раз, ми европейська держава, чи совкова?
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:20
Я дивлюсь що в тих хто за кордоном вже з'явилась впевненість в тому, що чоловіки в Україні втратили право на перетин кордону на завжди.
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