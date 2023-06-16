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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 чер, 2023 18:13
ЛАД написав:
Але ж війна колись закінчиться.
Не факт что выезд станет в тот же день свободным. Так можно пол жизни прождать, сначала конца войны, потом открытия границ еще столько же.
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slonomag
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 18:17
slonomag написав: ЛАД написав:
Але ж війна колись закінчиться.
Не факт что выезд станет в тот же день свободным. Так можно пол жизни прождать, сначала конца войны, потом открытия границ еще столько же.
І?
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Shaman
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 18:36
Shaman написав: slonomag написав: ЛАД написав:
Але ж війна колись закінчиться.
Не факт что выезд станет в тот же день свободным. Так можно пол жизни прождать, сначала конца войны, потом открытия границ еще столько же.
І?
Разговор был о выезде. Лад написал что как только война кончится можно будет всем желающим уехать. Я просто выразил сомнение по этому утверждению.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 18:41
flyman написав: slonomag написав: ЛАД написав:
Але ж війна колись закінчиться.
Не факт что выезд станет в тот же день свободным. Так можно пол жизни прождать, сначала конца войны, потом открытия границ еще столько же.
це залежить піпл буде хавати моножуйку, чи таки згадає, що "козацького вільного роду"
Как вы себе представляете штурм польских границ (точнее украинских на границе с Польшей) ? Или если даже случатся выборы после войны, и придет кто-то другой, то думаете он прям так сразу в тот же день всех распустит? А гасло на выборах будет "выбери меня, я тебя выпущю из Украины" )))
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 18:46
slonomag написав: Shaman написав: slonomag написав:
------------ЛАД
Але ж війна колись закінчиться.
------------
Не факт что выезд станет в тот же день свободным. Так можно пол жизни прождать, сначала конца войны, потом открытия границ еще столько же.
І?
Разговор был о выезде. Лад написал что как только война кончится можно будет всем желающим уехать. Я просто выразил сомнение по этому утверждению.
А можно я выражу сомнение по поводу Вашего сомнения?
Может, конечно, и не на следующий день, но, думаю, весьма быстро.
Но, вообще, пока что надо дождаться окончания войны и увидеть в какой форме это будет.
И ещё интересно, где Вы у меня прочитали: "как только война кончится можно будет всем желающим уехать"?
Проверил свой пост, там такого нет.
Хороший метод - приписать человеку какие-то слова от себя и потом спорить с ними.
Со словами этого поста можете начинать.
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ЛАД
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:20
Я дивлюсь що в тих хто за кордоном вже з'явилась впевненість в тому, що чоловіки в Україні втратили право на перетин кордону назавжди.
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airmax78
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 20:51
ЛАД написав: Wisznia2021 написав: ЛАД написав:
...........
Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.
В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.
Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?".
Щось подібне: повернулася дівчина з Канади. Поїхала десь восени 2022 року, тут закінчила іняз. Мови: англійська і азійська. В Україні попрацювати ще не встигла( молода), жила з батьками, її мати непогано заробляла, тому могла дозволити " ростити квіточку". Повернулася з Канади з висновком : " там дуже тяжко". Я не знаю подробиць, але ж продавчинею її би точно взяли. Чи вона не захотіла, чи і таких вакансій - дефіцит. Крім мов більше нічого не вміє, в тому сенсі, що більше ніяких кваліфікацій не здобувала. З часом більше розкажуть. А взагалі цій родині завжди подобалась Америка, прям, ночами снилася. Мабуть, не вдалося в Америку...
Взяли бы и продавщицей, и официанткой, и ещё можно найти работу.
Тут, видимо, сказывается "ростити квіточку".
Хотя на что рассчитывала, не понятно.
Т.е.- работы вАлом и такие должности не дефицит в Канаде?- я просто не знаю.
Расчет был на то, что будет не намного тяжелее, чем в Украине,в Азии, но - в КАНАДЕ!!! Вышеописанная девушка имела- таки опыт работы( я забыла) в азийской стране рекламировала продукцию. В дорогих азийских городах часто девушкам европейкам предлагают одеть вещи/ взять сумку из ассортимента магазина и прохаживаться перед входом в магазин - такая себе реклама. И очень неплохо за это платят + гибкий график- можно параллельно учиться/ работать.
Ну, т.е. не всем подходит " грызть землю" ради Канады, возвращаются.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 21:30
airmax78 написав:
Я дивлюсь що в тих хто за кордоном вже з'явилась впевненість в тому, що чоловіки в Україні втратили право на перетин кордону назавжди.
Ті, хто пробує виїхати в законний спосіб з держави, де негласна вказівка має більшу силу, ніж нормативний акт, лише посилюють цю впевненість своїми розповідями.
Раз, два, три, адмін три)
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 21:56
ЛАД написав:flyman
Про зараз і розмови нема. Для чоловіків.
Якщо звернутися до правових аспектів і Конституції, то для оголошення положення, необхідно було проводити референдум і в результаті мати рішення про настання дії, в даному випадку війни, офіційно з наступними аттрибутами, чого насправді - не було зроблено.
Востаннє редагувалось Прораб
в П'ят 16 чер, 2023 22:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:04
airmax78 написав:
Я дивлюсь що в тих хто за кордоном
Коли вже готуватися до офіційної зустрічі по приїзду на теренах України?
Адже треба відповідним чином все підготувати і відрепетирувати.
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