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#<1 ... 826827828829> Додано: П'ят 16 чер, 2023 18:13 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Але ж війна колись закінчиться. Але ж війна колись закінчиться.

Не факт что выезд станет в тот же день свободным. Так можно пол жизни прождать, сначала конца войны, потом открытия границ еще столько же. Не факт что выезд станет в тот же день свободным. Так можно пол жизни прождать, сначала конца войны, потом открытия границ еще столько же. slonomag Повідомлень: 278 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 18:17 slonomag написав: ЛАД написав: Але ж війна колись закінчиться. Але ж війна колись закінчиться.

Не факт что выезд станет в тот же день свободным. Так можно пол жизни прождать, сначала конца войны, потом открытия границ еще столько же. Не факт что выезд станет в тот же день свободным. Так можно пол жизни прождать, сначала конца войны, потом открытия границ еще столько же.

І? І? Shaman

Повідомлень: 3572 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1025 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 18:36 Shaman написав: slonomag написав: ЛАД написав: Але ж війна колись закінчиться. Але ж війна колись закінчиться.

Не факт что выезд станет в тот же день свободным. Так можно пол жизни прождать, сначала конца войны, потом открытия границ еще столько же. Не факт что выезд станет в тот же день свободным. Так можно пол жизни прождать, сначала конца войны, потом открытия границ еще столько же.

І? І?

Разговор был о выезде. Лад написал что как только война кончится можно будет всем желающим уехать. Я просто выразил сомнение по этому утверждению. Разговор был о выезде. Лад написал что как только война кончится можно будет всем желающим уехать. Я просто выразил сомнение по этому утверждению. slonomag Повідомлень: 278 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 18:41 flyman написав: slonomag написав: ЛАД написав: Але ж війна колись закінчиться. Але ж війна колись закінчиться.

Не факт что выезд станет в тот же день свободным. Так можно пол жизни прождать, сначала конца войны, потом открытия границ еще столько же. Не факт что выезд станет в тот же день свободным. Так можно пол жизни прождать, сначала конца войны, потом открытия границ еще столько же.

це залежить піпл буде хавати моножуйку, чи таки згадає, що "козацького вільного роду" це залежить піпл буде хавати моножуйку, чи таки згадає, що "козацького вільного роду"

Как вы себе представляете штурм польских границ (точнее украинских на границе с Польшей) ? Или если даже случатся выборы после войны, и придет кто-то другой, то думаете он прям так сразу в тот же день всех распустит? А гасло на выборах будет "выбери меня, я тебя выпущю из Украины" ))) Как вы себе представляете штурм польских границ (точнее украинских на границе с Польшей) ? Или если даже случатся выборы после войны, и придет кто-то другой, то думаете он прям так сразу в тот же день всех распустит? А гасло на выборах будет "выбери меня, я тебя выпущю из Украины" ))) slonomag Повідомлень: 278 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 18:46 slonomag написав: Shaman написав: slonomag написав: ------------

ЛАД

Але ж війна колись закінчиться.

------------

Не факт что выезд станет в тот же день свободным. Так можно пол жизни прождать, сначала конца войны, потом открытия границ еще столько же. ------------Але ж війна колись закінчиться.------------Не факт что выезд станет в тот же день свободным. Так можно пол жизни прождать, сначала конца войны, потом открытия границ еще столько же.

І? І?

Разговор был о выезде. Лад написал что как только война кончится можно будет всем желающим уехать. Я просто выразил сомнение по этому утверждению. Разговор был о выезде. Лад написал что как только война кончится можно будет всем желающим уехать. Я просто выразил сомнение по этому утверждению.

А можно я выражу сомнение по поводу Вашего сомнения?

Может, конечно, и не на следующий день, но, думаю, весьма быстро.

Но, вообще, пока что надо дождаться окончания войны и увидеть в какой форме это будет.

И ещё интересно, где Вы у меня прочитали: "как только война кончится можно будет всем желающим уехать"?

Проверил свой пост, там такого нет.

Хороший метод - приписать человеку какие-то слова от себя и потом спорить с ними.

Со словами этого поста можете начинать. А можно я выражу сомнение по поводу Вашего сомнения?Может, конечно, и не на следующий день, но, думаю, весьма быстро.Но, вообще, пока что надо дождаться окончания войны и увидеть в какой форме это будет.И ещё интересно, где Вы у меня прочитали: "как только война кончится можно будет всем желающим уехать"?Проверил свой пост, там такого нет.Хороший метод - приписать человеку какие-то слова от себя и потом спорить с ними.Со словами этого поста можете начинать. ЛАД 2 Повідомлень: 24738 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:20 Re: Еміграція, заробітчанство Я дивлюсь що в тих хто за кордоном вже з'явилась впевненість в тому, що чоловіки в Україні втратили право на перетин кордону назавжди. airmax78 Повідомлень: 42445 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5205 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 20:51 ЛАД написав: Wisznia2021 написав: ЛАД написав: ...........

Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.

В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.

Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?". ...........Разговаривал на днях с женщиной. Возраст около 40. Уехала в августе-сентябре 2022 в Канаду по программе для беженцев (нашли с сестрой спонсора в Канаде). Здесь работала проводницей, образование точно не знаю, но однозначно к вузу даже не подходила. Т.е. квалификации никакой. Как раз то, что Вы написали - ответ на оба вопроса - нет.В результате пока ухаживает за стариками - ставка 16 долл. в час, но клиентов мало (конкуренция, желающих работать хватает). Пыталась устроиться на хлебозавод, пока безрезультатно. Живёт в доме с несколькими комнатами (все сдаются), снимает небольшую комнату за 1200 (кухня общая, туалет, насколько понял, тоже). Всё это в Торонто.Пока сильно недовольна: "Зачем я уехала?".

Щось подібне: повернулася дівчина з Канади. Поїхала десь восени 2022 року, тут закінчила іняз. Мови: англійська і азійська. В Україні попрацювати ще не встигла( молода), жила з батьками, її мати непогано заробляла, тому могла дозволити " ростити квіточку". Повернулася з Канади з висновком : " там дуже тяжко". Я не знаю подробиць, але ж продавчинею її би точно взяли. Чи вона не захотіла, чи і таких вакансій - дефіцит. Крім мов більше нічого не вміє, в тому сенсі, що більше ніяких кваліфікацій не здобувала. З часом більше розкажуть. А взагалі цій родині завжди подобалась Америка, прям, ночами снилася. Мабуть, не вдалося в Америку... Щось подібне: повернулася дівчина з Канади. Поїхала десь восени 2022 року, тут закінчила іняз. Мови: англійська і азійська. В Україні попрацювати ще не встигла( молода), жила з батьками, її мати непогано заробляла, тому могла дозволити " ростити квіточку". Повернулася з Канади з висновком : " там дуже тяжко". Я не знаю подробиць, але ж продавчинею її би точно взяли. Чи вона не захотіла, чи і таких вакансій - дефіцит. Крім мов більше нічого не вміє, в тому сенсі, що більше ніяких кваліфікацій не здобувала. З часом більше розкажуть. А взагалі цій родині завжди подобалась Америка, прям, ночами снилася. Мабуть, не вдалося в Америку...

Взяли бы и продавщицей, и официанткой, и ещё можно найти работу.

Тут, видимо, сказывается "ростити квіточку".

Хотя на что рассчитывала, не понятно. Взяли бы и продавщицей, и официанткой, и ещё можно найти работу.Тут, видимо, сказывается "ростити квіточку".Хотя на что рассчитывала, не понятно.

Т.е.- работы вАлом и такие должности не дефицит в Канаде?- я просто не знаю.

Расчет был на то, что будет не намного тяжелее, чем в Украине,в Азии, но - в КАНАДЕ!!! Вышеописанная девушка имела- таки опыт работы( я забыла) в азийской стране рекламировала продукцию. В дорогих азийских городах часто девушкам европейкам предлагают одеть вещи/ взять сумку из ассортимента магазина и прохаживаться перед входом в магазин - такая себе реклама. И очень неплохо за это платят + гибкий график- можно параллельно учиться/ работать.

Ну, т.е. не всем подходит " грызть землю" ради Канады, возвращаются. Т.е.- работы вАлом и такие должности не дефицит в Канаде?- я просто не знаю.Расчет был на то, что будет не намного тяжелее, чем в Украине,в Азии, но - в КАНАДЕ!!! Вышеописанная девушка имела- таки опыт работы( я забыла) в азийской стране рекламировала продукцию. В дорогих азийских городах часто девушкам европейкам предлагают одеть вещи/ взять сумку из ассортимента магазина и прохаживаться перед входом в магазин - такая себе реклама. И очень неплохо за это платят + гибкий график- можно параллельно учиться/ работать.Ну, т.е. не всем подходит " грызть землю" ради Канады, возвращаются. Wisznia2021 Повідомлень: 404 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 21:30 airmax78 написав: Я дивлюсь що в тих хто за кордоном вже з'явилась впевненість в тому, що чоловіки в Україні втратили право на перетин кордону назавжди. Я дивлюсь що в тих хто за кордоном вже з'явилась впевненість в тому, що чоловіки в Україні втратили право на перетин кордону назавжди.

Ті, хто пробує виїхати в законний спосіб з держави, де негласна вказівка має більшу силу, ніж нормативний акт, лише посилюють цю впевненість своїми розповідями.

Раз, два, три, адмін три) Ті, хто пробує виїхати в законний спосіб з держави, де негласна вказівка має більшу силу, ніж нормативний акт, лише посилюють цю впевненість своїми розповідями.Раз, два, три, адмін три) gonchik74

Повідомлень: 281 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 21:56 ЛАД написав: flyman

Про зараз і розмови нема. Для чоловіків.

Про зараз і розмови нема. Для чоловіків.

Якщо звернутися до правових аспектів і Конституції, то для оголошення положення, необхідно було проводити референдум і в результаті мати рішення про настання дії, в даному випадку війни, офіційно з наступними аттрибутами, чого насправді - не було зроблено. Якщо звернутися до правових аспектів і Конституції, то для оголошення положення, необхідно було проводити референдум і в результаті мати рішення про настання дії, в даному випадку війни, офіційно з наступними аттрибутами, чого насправді - не було зроблено. Востаннє редагувалось Прораб в П'ят 16 чер, 2023 22:25, всього редагувалось 1 раз. Прораб Повідомлень: 755 З нами з: 02.03.19 Подякував: 544 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:04 airmax78 написав: Я дивлюсь що в тих хто за кордоном Я дивлюсь що в тих хто за кордоном

Коли вже готуватися до офіційної зустрічі по приїзду на теренах України?

Адже треба відповідним чином все підготувати і відрепетирувати. Коли вже готуватися до офіційної зустрічі по приїзду на теренах України?Адже треба відповідним чином все підготувати і відрепетирувати. Прораб Повідомлень: 755 З нами з: 02.03.19 Подякував: 544 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 826827828829> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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