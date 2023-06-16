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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 826827828829
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:23

  gonchik74 написав:
  airmax78 написав:Я дивлюсь що в тих хто за кордоном вже з'явилась впевненість в тому, що чоловіки в Україні втратили право на перетин кордону назавжди.

Ті, хто пробує виїхати в законний спосіб з держави, де негласна вказівка має більшу силу, ніж нормативний акт, лише посилюють цю впевненість своїми розповідями.
Раз, два, три, адмін три)

двічінесудимого винесли, чи є сумніви?
а які були рейтинги на початку що в шоколадного, що бджоляра, і помогло під кінець?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:23

  Прораб написав:
  ЛАД написав:flyman
Про зараз і розмови нема. Для чоловіків. :)

Якщо звернутися до правових аспектів і Конституції, то для оголошення положення, необхідно було проводити референдум і в результаті мати рішення про настання дії, в даному випадку війни, офіційно з наступними аттрибутами, чого насправді - немає.

Ссылку на статью Конституции или Закона, пожалуйста.
Особенно, что касается референдума для введения военного положения.
А то как-то даже не смешно.
Что касается объявления войны путём референдума тоже неплохо бы.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 16 чер, 2023 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:24

  ЛАД написав:
  Прораб написав:
  ЛАД написав:flyman
Про зараз і розмови нема. Для чоловіків. :)

Якщо звернутися до правових аспектів і Конституції, то для оголошення положення, необхідно було проводити референдум і в результаті мати рішення про настання дії, в даному випадку війни, офіційно з наступними аттрибутами, чого насправді - немає.

Ссылку на статью Конституции или Закона, пожалуйста.
Особенно, что касается референдума для введения военного положения.
А то как-то даже не смешно.

почитайте, багато чого взнаєте цікавого
flyman
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