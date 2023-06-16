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#<1 ... 826827828829 Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:24 ЛАД написав: Прораб написав: ЛАД написав: flyman

Про зараз і розмови нема. Для чоловіків.

Про зараз і розмови нема. Для чоловіків.

Якщо звернутися до правових аспектів і Конституції, то для оголошення положення, необхідно було проводити референдум і в результаті мати рішення про настання дії, в даному випадку війни, офіційно з наступними аттрибутами, чого насправді - немає. Якщо звернутися до правових аспектів і Конституції, то для оголошення положення, необхідно було проводити референдум і в результаті мати рішення про настання дії, в даному випадку війни, офіційно з наступними аттрибутами, чого насправді - немає.

Ссылку на статью Конституции или Закона, пожалуйста.

Особенно, что касается референдума для введения военного положения.

А то как-то даже не смешно. Ссылку на статьюили Закона, пожалуйста.Особенно, что касается референдума для введения военного положения.А то как-то даже не смешно.

почитайте, багато чого взнаєте цікавого почитайте, багато чого взнаєте цікавого flyman

Повідомлень: 31613 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1502 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:41 gonchik74 написав: airmax78 написав: Я дивлюсь що в тих хто за кордоном вже з'явилась впевненість в тому, що чоловіки в Україні втратили право на перетин кордону назавжди. Я дивлюсь що в тих хто за кордоном вже з'явилась впевненість в тому, що чоловіки в Україні втратили право на перетин кордону назавжди.

Ті, хто пробує виїхати в законний спосіб з держави, де негласна вказівка має більшу силу, ніж нормативний акт, лише посилюють цю впевненість своїми розповідями.

Раз, два, три, адмін три) Ті, хто пробує виїхати в законний спосіб з держави, де негласна вказівка має більшу силу, ніж нормативний акт, лише посилюють цю впевненість своїми розповідями.Раз, два, три, адмін три)

подскажите вы как выехали? подскажите вы как выехали? Прохожий Повідомлень: 13098 З нами з: 05.06.13 Подякував: 897 раз. Подякували: 1421 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:42 Wisznia2021 написав: ЛАД написав: ..........

Взяли бы и продавщицей, и официанткой, и ещё можно найти работу.

Тут, видимо, сказывается "ростити квіточку".

Хотя на что рассчитывала, не понятно. ..........Взяли бы и продавщицей, и официанткой, и ещё можно найти работу.Тут, видимо, сказывается "ростити квіточку".Хотя на что рассчитывала, не понятно.

Т.е.- работы вАлом и такие должности не дефицит в Канаде?- я просто не знаю.

Расчет был на то, что будет не намного тяжелее, чем в Украине,в Азии, но - в КАНАДЕ!!! Вышеописанная девушка имела- таки опыт работы( я забыла) в азийской стране рекламировала продукцию. В дорогих азийских городах часто девушкам европейкам предлагают одеть вещи/ взять сумку из ассортимента магазина и прохаживаться перед входом в магазин - такая себе реклама. И очень неплохо за это платят + гибкий график- можно параллельно учиться/ работать.

Ну, т.е. не всем подходит " грызть землю" ради Канады, возвращаются. Т.е.- работы вАлом и такие должности не дефицит в Канаде?- я просто не знаю.Расчет был на то, что будет не намного тяжелее, чем в Украине,в Азии, но - в КАНАДЕ!!! Вышеописанная девушка имела- таки опыт работы( я забыла) в азийской стране рекламировала продукцию. В дорогих азийских городах часто девушкам европейкам предлагают одеть вещи/ взять сумку из ассортимента магазина и прохаживаться перед входом в магазин - такая себе реклама. И очень неплохо за это платят + гибкий график- можно параллельно учиться/ работать.Ну, т.е. не всем подходит " грызть землю" ради Канады, возвращаются.

Валом не валом, но работа есть. Во всяком случае, есть варианты. Но для этого необходимо знание языка на достаточно приличном уровне.

Получить непыльную работу благодаря "европейской внешности" в Канаде, естественно, не получится. Там большинство с такой внешностью, не Азия.

А "грызть землю" или пахать", если хочется хорошо жить, надо везде. Вопрос только в том, где больше возможностей. В Украине, к сожалению, меньше.

А для молодых учёных или инженеров... И говорить не хочу. Валом не валом, но работа есть. Во всяком случае, есть варианты. Но для этогознание языка на достаточно приличном уровне.Получить непыльную работу благодаря "европейской внешности" в Канаде, естественно, не получится. Там большинство с такой внешностью, не Азия.А "грызть землю" или пахать", если хочется хорошо жить, надо везде. Вопрос только в том, где больше возможностей. В Украине, к сожалению, меньше.А для молодых учёных или инженеров... И говорить не хочу. ЛАД 2 Повідомлень: 24743 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:46 flyman написав: ЛАД написав: Прораб написав: ......

Якщо звернутися до правових аспектів і Конституції, то для оголошення положення, необхідно було проводити референдум і в результаті мати рішення про настання дії, в даному випадку війни, офіційно з наступними аттрибутами, чого насправді - немає. ......Якщо звернутися до правових аспектів і Конституції, то для оголошення положення, необхідно було проводити референдум і в результаті мати рішення про настання дії, в даному випадку війни, офіційно з наступними аттрибутами, чого насправді - немає.

Ссылку на статью Конституции или Закона, пожалуйста.

Особенно, что касается референдума для введения военного положения.

А то как-то даже не смешно. Ссылку на статьюили Закона, пожалуйста.Особенно, что касается референдума для введения военного положения.А то как-то даже не смешно.

почитайте, багато чого взнаєте цікавого почитайте, багато чого взнаєте цікавого

Я просил не совет, а ссылку.

Так понимаю, что Вы читали внимательно?

Так, может, дадите ссылку? Я просил не совет, а ссылку.Так понимаю, что Вы читали внимательно?Так, может, дадите ссылку? ЛАД 2 Повідомлень: 24743 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:53 ЛАД написав: Получить непыльную работу благодаря "европейской внешности" в Канаде, естественно, не получится. Там большинство с такой внешностью, не Азия. Получить непыльную работу благодаря "европейской внешности" в Канаде, естественно, не получится. Там большинство с такой внешностью, не Азия.

80% людей Индия, Пакистан, Индонезия 80% людей Индия, Пакистан, Индонезия Grand Touring Повідомлень: 1100 З нами з: 23.03.20 Подякував: 361 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 23:00 Re: Еміграція, заробітчанство сама популярна тема виїзду - це звичайно виїзд заброньованих у відрядження, а потім людина не повертається. вже і з компанії людина давно звільнилась, або через 6 місяців спливла бронь, а людина все у відрядженні без кінця і краю )



або виїзд просто у відрядження, ну тіпа як Ермакс, по блату. і теж забуває вернутись.



шлях звичайно був раніше, теж виїджали, і забували вернутись.



студенти до минулої осені виїджали навчатись, і теж забували.



раптова важка хвороба, аж до інвалідності, своя чи близьких - всі ж згодні, що кордоном краще лікують?



і до речі все це абсолютно законні шляхи перетину кордони. з своїми непідробленими документами. які до людей можуть бути претензії? вони всі звичайно повернуться, але трохи згодом. Ермакс не дасть збрехати ) adeges Повідомлень: 4316 З нами з: 14.03.06 Подякував: 391 раз. Подякували: 993 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 чер, 2023 23:21 ЛАД написав: Прораб написав: ЛАД написав: flyman

Про зараз і розмови нема. Для чоловіків.

Про зараз і розмови нема. Для чоловіків.

Якщо звернутися до правових аспектів і Конституції, то для оголошення положення, необхідно було проводити референдум і в результаті мати рішення про настання дії, в даному випадку війни, офіційно з наступними аттрибутами, чого насправді - немає. Якщо звернутися до правових аспектів і Конституції, то для оголошення положення, необхідно було проводити референдум і в результаті мати рішення про настання дії, в даному випадку війни, офіційно з наступними аттрибутами, чого насправді - немає.

Ссылку на статью Конституции или Закона, пожалуйста.

Ссылку на статью Конституции или Закона, пожалуйста.

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

[b]Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.[/b]

Стаття 5. Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У свою чергу:

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Далі:

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Але згідно Статті 8., Статті 21.,

Статті 22. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Тощо…



Але,

За Законом про правовий режим воєнного стану, на період воєнного стану припиняється дія низки статей Конституції. Таким чином, на період дії правового режиму воєнного стану тимчасово обмежуються права та свободи громадян, передбачені статтями 30 — 34, 38, 39, 41 — 44, 53 Конституції України.



Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя, яку він вільно вибирає або на яку вільно погоджується.

Почитайте, буде дуже цікаво.. .



Читайте, думайте, аналізуйте, порівнюйте – законодавство треба обмірковувати, якщо є зацікавленість, а прохання вказати пальцем, не призводить до розуміння власних громадянських прав і свобод і так і залишить користувачем єдиного марафону. Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна,Стаття 3.[/b]Стаття 5. Україна є республікою.Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.Ніхто не може узурпувати державну владу.Стаття 19.Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.Стаття 33. Кза винятком обмежень, які встановлюються законом.За Законом про правовий режим воєнного стану, на період воєнного стану. Таким чином, на період дії правового режиму воєнного стану тимчасово обмежуються права та свободи громадян, передбачені статтями 30 — 34, 38, 39, 41 — 44, 53 Конституції України.Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя, яку він вільно вибирає або на яку вільно погоджується.Читайте, думайте, аналізуйте, порівнюйте – законодавство треба обмірковувати, якщо є зацікавленість, а прохання вказати пальцем, не призводить до розуміння власних громадянських прав і свобод і так і залишить користувачем єдиного марафону. Прораб Повідомлень: 755 З нами з: 02.03.19 Подякував: 544 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 826827828829 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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