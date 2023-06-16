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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:24
ЛАД написав: Прораб написав: ЛАД написав:flyman
Про зараз і розмови нема. Для чоловіків.
Якщо звернутися до правових аспектів і Конституції, то для оголошення положення, необхідно було проводити референдум і в результаті мати рішення про настання дії, в даному випадку війни, офіційно з наступними аттрибутами, чого насправді - немає.
Ссылку на статью Конституции
или Закона, пожалуйста.
Особенно, что касается референдума для введения военного положения.
А то как-то даже не смешно.
почитайте, багато чого взнаєте цікавого
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:41
gonchik74 написав: airmax78 написав:
Я дивлюсь що в тих хто за кордоном вже з'явилась впевненість в тому, що чоловіки в Україні втратили право на перетин кордону назавжди.
Ті, хто пробує виїхати в законний спосіб з держави, де негласна вказівка має більшу силу, ніж нормативний акт, лише посилюють цю впевненість своїми розповідями.
Раз, два, три, адмін три)
подскажите вы как выехали?
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:42
Wisznia2021 написав: ЛАД написав:
..........
Взяли бы и продавщицей, и официанткой, и ещё можно найти работу.
Тут, видимо, сказывается "ростити квіточку".
Хотя на что рассчитывала, не понятно.
Т.е.- работы вАлом и такие должности не дефицит в Канаде?- я просто не знаю.
Расчет был на то, что будет не намного тяжелее, чем в Украине,в Азии, но - в КАНАДЕ!!! Вышеописанная девушка имела- таки опыт работы( я забыла) в азийской стране рекламировала продукцию. В дорогих азийских городах часто девушкам европейкам предлагают одеть вещи/ взять сумку из ассортимента магазина и прохаживаться перед входом в магазин - такая себе реклама. И очень неплохо за это платят + гибкий график- можно параллельно учиться/ работать.
Ну, т.е. не всем подходит " грызть землю" ради Канады, возвращаются.
Валом не валом, но работа есть. Во всяком случае, есть варианты. Но для этого необходимо
знание языка на достаточно приличном уровне.
Получить непыльную работу благодаря "европейской внешности" в Канаде, естественно, не получится. Там большинство с такой внешностью, не Азия.
А "грызть землю" или пахать", если хочется хорошо жить, надо везде. Вопрос только в том, где больше возможностей. В Украине, к сожалению, меньше.
А для молодых учёных или инженеров... И говорить не хочу.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:46
flyman написав: ЛАД написав: Прораб написав:
......
Якщо звернутися до правових аспектів і Конституції, то для оголошення положення, необхідно було проводити референдум і в результаті мати рішення про настання дії, в даному випадку війни, офіційно з наступними аттрибутами, чого насправді - немає.
Ссылку на статью Конституции
или Закона, пожалуйста.
Особенно, что касается референдума для введения военного положения.
А то как-то даже не смешно.
почитайте, багато чого взнаєте цікавого
Я просил не совет, а ссылку.
Так понимаю, что Вы читали внимательно?
Так, может, дадите ссылку?
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:53
ЛАД написав:
Получить непыльную работу благодаря "европейской внешности" в Канаде, естественно, не получится. Там большинство с такой внешностью, не Азия.
80% людей Индия, Пакистан, Индонезия
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 23:00
сама популярна тема виїзду - це звичайно виїзд заброньованих у відрядження, а потім людина не повертається. вже і з компанії людина давно звільнилась, або через 6 місяців спливла бронь, а людина все у відрядженні без кінця і краю )
або виїзд просто у відрядження, ну тіпа як Ермакс, по блату. і теж забуває вернутись.
шлях звичайно був раніше, теж виїджали, і забували вернутись.
студенти до минулої осені виїджали навчатись, і теж забували.
раптова важка хвороба, аж до інвалідності, своя чи близьких - всі ж згодні, що кордоном краще лікують?
і до речі все це абсолютно законні шляхи перетину кордони. з своїми непідробленими документами. які до людей можуть бути претензії? вони всі звичайно повернуться, але трохи згодом. Ермакс не дасть збрехати )
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 23:21
ЛАД написав: Прораб написав: ЛАД написав:flyman
Про зараз і розмови нема. Для чоловіків.
Якщо звернутися до правових аспектів і Конституції, то для оголошення положення, необхідно було проводити референдум і в результаті мати рішення про настання дії, в даному випадку війни, офіційно з наступними аттрибутами, чого насправді - немає.
Ссылку на статью Конституции или Закона, пожалуйста.
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава
.
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.[b]Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
[/b]
Стаття 5. Україна є республікою.Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.
Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові
і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.У свою чергу:
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.Норми Конституції України є нормами прямої дії.
Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.Далі:
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом
.Але згідно Статті 8., Статті 21., Статті 22. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.Тощо…Але,
За Законом про правовий режим воєнного стану, на період воєнного стану припиняється дія низки статей Конституції
. Таким чином, на період дії правового режиму воєнного стану тимчасово обмежуються права та свободи громадян, передбачені статтями 30 — 34, 38, 39, 41 — 44, 53 Конституції України.
Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя, яку він вільно вибирає або на яку вільно погоджується.Почитайте, буде дуже цікаво..
.
Читайте, думайте, аналізуйте, порівнюйте – законодавство треба обмірковувати, якщо є зацікавленість, а прохання вказати пальцем, не призводить до розуміння власних громадянських прав і свобод і так і залишить користувачем єдиного марафону.
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Прораб
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