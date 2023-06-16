Согласно Вики в 2016:
Наиболее распространённой этнической самоидентификацией был «канадец» (почти 1/3 респондентов); 18 % относили себя к англичанам, по 14 % к шотландцам и французам, 10 % к немцам и 5 % к китайцам. 4 % участников переписи сообщали о принадлежности к коренным народам Канады[66] (в общей сложности 2,1 млн респондентов). Помимо представителей коренных народов, 22,3 % респондентов относили себя к видимым меньшинствам, то есть обладали нетипичной для европеоидов внешностью и отличным от белого большинства цветом кожи. Из этого числа более 60 % составляли афроканадцы[en] и китайцы и их потомки[72].
Вряд ли за 7 лет 22,3% превратились в 80%.
Что касается конъюнктуры, возможно, не берусь судить. Но всё же, возвращаясь к началу разговора, думаю, больше зависит от человека. Без языка и хоть какой-нибудь квалификации тяжело в любое время.