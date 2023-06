Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 827828829830 Додано: Суб 17 чер, 2023 01:53 Grand Touring написав: ЛАД написав: В Канаде?

В Канаде? Ага, и ситуатианая конъюнктура на рынке труда сейчас так сложилась, очень резкий приток рабочей силы. Ага, и ситуатианая конъюнктура на рынке труда сейчас так сложилась, очень резкий приток рабочей силы.

Согласно Вики в 2016:

Наиболее распространённой этнической самоидентификацией был «канадец» (почти 1/3 респондентов); 18 % относили себя к англичанам, по 14 % к шотландцам и французам, 10 % к немцам и 5 % к китайцам. 4 % участников переписи сообщали о принадлежности к коренным народам Канады[66] (в общей сложности 2,1 млн респондентов). Помимо представителей коренных народов, 22,3 % респондентов относили себя к видимым меньшинствам, то есть обладали нетипичной для европеоидов внешностью и отличным от белого большинства цветом кожи. Из этого числа более 60 % составляли афроканадцы[en] и китайцы и их потомки[72].

Вряд ли за 7 лет 22,3% превратились в 80%.

Что касается конъюнктуры, возможно, не берусь судить. Но всё же, возвращаясь к началу разговора, думаю, больше зависит от человека. Без языка и хоть какой-нибудь квалификации тяжело в любое время. Согласно Вики в 2016:Вряд ли за 7 лет 22,3% превратились в 80%.Что касается конъюнктуры, возможно, не берусь судить. Но всё же, возвращаясь к началу разговора, думаю, больше зависит от человека. Без языка и хоть какой-нибудь квалификации тяжело в любое время. ЛАД 2 Повідомлень: 24757 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4714 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 чер, 2023 02:45

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-q ... 6b-eng.htm

Витяг:

More than 450 ethnic or cultural origins were reported in the 2021 Census. The top origins reported by Canada's population, alone or with other origins, were "Canadian" (5.7 million people), "English" (5.3 million), "Irish" (4.4 million), "Scottish" (4.4 million) and "French" (4.0 million).

Інші народи:

In 2021, three other European origins were reported, alone or with other origins, by at least 1 million people, namely, "German" (3.0 million), "Italian" (1.5 million), and "Ukrainian" (1.3 million). And two other European origins were reported by close to 1 million people, namely, "Dutch" and "Polish". In total, 52.5% of the population reported European origins.



"Chinese" (1.7 million people), "Indian (from India)" (1.3 million) and "Filipino" (0.9 million) were also among the ethnic or cultural origins reported most often.



До цифри в "Ukrainian" (1.3 million) станом на червень 2023 року можна додати близько 160 000 українців (це при тому, що подано заявок на візу більше, ніж мільйон, та узгоджено заявок орієнтовно 700 000). Актуальні дані про національний склад населення Канади (40 мільйонів мешканців) викладено тут (Released: 2022-10-26):Витяг:More than 450 ethnic or cultural origins were reported in the 2021 Census. The top origins reported by Canada's population, alone or with other origins, were "" (5.7 million people), "" (5.3 million), "" (4.4 million), "" (4.4 million) and "" (4.0 million).Інші народи:In 2021, three other European origins were reported, alone or with other origins, by at least 1 million people, namely, "German" (3.0 million), "Italian" (1.5 million), and "" (1.3 million). And two other European origins were reported by close to 1 million people, namely, "Dutch" and "Polish". In total,"Chinese" (1.7 million people), "Indian (from India)" (1.3 million) and "Filipino" (0.9 million) were also among the ethnic or cultural origins reported most often.До цифри в "" (1.3 million) станом на червень 2023 року можна додати близько 160 000 українців (це при тому, що подано заявок на візу більше, ніж мільйон, та узгоджено заявок орієнтовно 700 000). akurt

Повідомлень: 7790 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3138 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 чер, 2023 03:00 ЛАД, вы победили, спорить не буду, только перед тем как обсуждать кого-то из Канады, выходите пожалуйста хотя бы на улицу в своём городе в Украине. Grand Touring Повідомлень: 1102 З нами з: 23.03.20 Подякував: 361 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 827828829830 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор