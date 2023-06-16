Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ага, и ситуатианая конъюнктура на рынке труда сейчас так сложилась, очень резкий приток рабочей силы.
Согласно Вики в 2016:
Наиболее распространённой этнической самоидентификацией был «канадец» (почти 1/3 респондентов); 18 % относили себя к англичанам, по 14 % к шотландцам и французам, 10 % к немцам и 5 % к китайцам. 4 % участников переписи сообщали о принадлежности к коренным народам Канады[66] (в общей сложности 2,1 млн респондентов). Помимо представителей коренных народов, 22,3 % респондентов относили себя к видимым меньшинствам, то есть обладали нетипичной для европеоидов внешностью и отличным от белого большинства цветом кожи. Из этого числа более 60 % составляли афроканадцы[en] и китайцы и их потомки[72].
Вряд ли за 7 лет 22,3% превратились в 80%. Что касается конъюнктуры, возможно, не берусь судить. Но всё же, возвращаясь к началу разговора, думаю, больше зависит от человека. Без языка и хоть какой-нибудь квалификации тяжело в любое время.
Актуальні дані про національний склад населення Канади (40 мільйонів мешканців) викладено тут (Released: 2022-10-26): https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-q ... 6b-eng.htm Витяг: More than 450 ethnic or cultural origins were reported in the 2021 Census. The top origins reported by Canada's population, alone or with other origins, were "Canadian" (5.7 million people), "English" (5.3 million), "Irish" (4.4 million), "Scottish" (4.4 million) and "French" (4.0 million). Інші народи: In 2021, three other European origins were reported, alone or with other origins, by at least 1 million people, namely, "German" (3.0 million), "Italian" (1.5 million), and "Ukrainian" (1.3 million). And two other European origins were reported by close to 1 million people, namely, "Dutch" and "Polish". In total, 52.5% of the population reported European origins.
"Chinese" (1.7 million people), "Indian (from India)" (1.3 million) and "Filipino" (0.9 million) were also among the ethnic or cultural origins reported most often.
До цифри в "Ukrainian" (1.3 million) станом на червень 2023 року можна додати близько 160 000 українців (це при тому, що подано заявок на візу більше, ніж мільйон, та узгоджено заявок орієнтовно 700 000).
Grand Touring написав:ЛАД, вы победили, спорить не буду, только перед тем как обсуждать кого-то из Канады, выходите пожалуйста хотя бы на улицу в своём городе в Украине.
Я в общем-то и не спорил, просто удивился цифре 80% азиатов в Канаде. Подтверждений не нашёл. В данных, приведенных akurt, тоже. И я не обсуждал кого-то из Канады, просто рассказал пример эмигранта. Или Вы об обсуждении примера Wisznia2021? У Вас другое мнение? Выхожу. А что? Что я должен увидеть?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 17 чер, 2023 03:37, всього редагувалось 1 раз.
akurt Трудно судить о национальном составе, если по Вашей ссылке
В ходе переписи респонденты могли указать более одного этнического или культурного происхождения своих предков. На человека сохранялось до шести происхождений. В общей сложности 35,5% населения указали более одного происхождения в переписи 2021 года.
И слабо себе представляю, какие сложности возникнут и как
Результаты могут быть использованы лицами, принимающими решения, работодателями и поставщиками услуг в области здравоохранения, образования и правосудия, чтобы лучше удовлетворять потребности всех групп канадского общества и способствовать развитию инклюзивного общества и социальной сплоченности.