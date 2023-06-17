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Актуальні дані про національний склад населення Канади (40 мільйонів мешканців) викладено тут (Released: 2022-10-26): https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-q ... 6b-eng.htm Витяг: More than 450 ethnic or cultural origins were reported in the 2021 Census. The top origins reported by Canada's population, alone or with other origins, were "Canadian" (5.7 million people), "English" (5.3 million), "Irish" (4.4 million), "Scottish" (4.4 million) and "French" (4.0 million). Інші народи: In 2021, three other European origins were reported, alone or with other origins, by at least 1 million people, namely, "German" (3.0 million), "Italian" (1.5 million), and "Ukrainian" (1.3 million). And two other European origins were reported by close to 1 million people, namely, "Dutch" and "Polish". In total, 52.5% of the population reported European origins.
"Chinese" (1.7 million people), "Indian (from India)" (1.3 million) and "Filipino" (0.9 million) were also among the ethnic or cultural origins reported most often.
До цифри в "Ukrainian" (1.3 million) станом на червень 2023 року можна додати близько 160 000 українців (це при тому, що подано заявок на візу більше, ніж мільйон, та узгоджено заявок орієнтовно 700 000).
Grand Touring написав:ЛАД, вы победили, спорить не буду, только перед тем как обсуждать кого-то из Канады, выходите пожалуйста хотя бы на улицу в своём городе в Украине.
Я в общем-то и не спорил, просто удивился цифре 80% азиатов в Канаде. Подтверждений не нашёл. В данных, приведенных akurt, тоже. И я не обсуждал кого-то из Канады, просто рассказал пример эмигранта. Или Вы об обсуждении примера Wisznia2021? У Вас другое мнение? Выхожу. А что? Что я должен увидеть?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 17 чер, 2023 03:37, всього редагувалось 1 раз.
akurt Трудно судить о национальном составе, если по Вашей ссылке
В ходе переписи респонденты могли указать более одного этнического или культурного происхождения своих предков. На человека сохранялось до шести происхождений. В общей сложности 35,5% населения указали более одного происхождения в переписи 2021 года.
И слабо себе представляю, какие сложности возникнут и как
Результаты могут быть использованы лицами, принимающими решения, работодателями и поставщиками услуг в области здравоохранения, образования и правосудия, чтобы лучше удовлетворять потребности всех групп канадского общества и способствовать развитию инклюзивного общества и социальной сплоченности.
Я думаю это потому, что США и Канада по-другому толкуют слово «национальность», чем принято у нас. Происхождение. Не дай Бог в США сказать «негр» - нужно «афроамериканец»; или не стоит говорить «китаец» - нужно «азиат». А азиат - очень даже не китаец. Я пару недель назад спросил неосторожно у пары с узкими глазами в беседе - прямо с обидой ответили, что не китайцы, а филиппинцы. Мы их просто не различаем.
Я посетил только 3 провинции Канады, то скажу: - если видел чернокожего человека, то как бы даже и удивлялся. - азиатов много, и вероятно, выходцев из Индии. - украинцев различаешь как-то сразу, точно не скажу даже как именно отличаешь, но вот Славянская внешность чуть другая.
Но белые тоже удивляют: часто такие фактурные бородатые «дяди» с бородой почти до пояса, прямо из голливудских фильмов. Я думаю тему национального состава Канады можно закрыть - она ни о чем не говорит - на другой стороне Земного шара «Ленинская национальная политика» давно решена, и если и имеет какое то значение - например, для выбора невесты - то может иметь значение только происхождение. Одному «нашему» в Виннипеге я дал наказ усиленно искать канадскую графиню и продать ей свою мужскую молодость быстро, решительно, активно. И - главное - с официальным документом. Честному человеку «после всего, что было», просто обязаны выдать докУмент.
ЛАД написав:В Канаде? А если в мире, то ещё Китай добавьте. Но я как-то не вижу большого количества желающих поехать в Азию и зарабатывать там, прохаживаясь с сумочкой перед магазином.
девушку с собачкой во время ковида помните? ну та что потом вышла замуж на министра который лично поехал в Китай ее спасать? ну вот она например и добилась своего просто от туда не модно у нас делать репосты, и западные соцсети там блокированы, но официально США сейчас уже исключают Китай из ряда развивающихся стран и считают таким же экономически развитым как США или Канада, уж не просто так
akurt написав:Не дай Бог в США сказать «негр» - нужно «афроамериканец»; или не стоит говорить «китаец» - нужно «азиат». А азиат - очень даже не китаец. Я пару недель назад спросил неосторожно у пары с узкими глазами в беседе - прямо с обидой ответили, что не китайцы, а филиппинцы. Мы их просто не различаем.
такие дремучие представления уж извините, прошлого тысячелетия нельзя говорить азиат, это оскорбительно и афроамериканец тоже задевает людей, он такой американец как другие не афро за последние десятилетие там революция политкорректности
Вы ошибаетесь. Принято именно так (в нашей транскрипции): «афроамериканец» и «азиат». Для справки: What is an example of nationality in USA? 4.1 White and European Americans. 4.2 Hispanic and Latino Americans. 4.3 African Americans. 4.4 Asian Americans. 4.5 Native Americans and Alaska Natives. 4.6 Native Hawaiians and other Pacific Islanders. 4.7 Middle Easterners and North Africans.
Примеры использования в американском лексиконе: - Another inaccuracy is that Obama is African American. - US did not elect him just because he is African American. - The study included 10 African American and 6 Caucasian adolescents. - African American is an ethnic group.