https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-q ... 6b-eng.htm

Витяг:

More than 450 ethnic or cultural origins were reported in the 2021 Census. The top origins reported by Canada's population, alone or with other origins, were "Canadian" (5.7 million people), "English" (5.3 million), "Irish" (4.4 million), "Scottish" (4.4 million) and "French" (4.0 million).

Інші народи:

In 2021, three other European origins were reported, alone or with other origins, by at least 1 million people, namely, "German" (3.0 million), "Italian" (1.5 million), and "Ukrainian" (1.3 million). And two other European origins were reported by close to 1 million people, namely, "Dutch" and "Polish". In total, 52.5% of the population reported European origins.



"Chinese" (1.7 million people), "Indian (from India)" (1.3 million) and "Filipino" (0.9 million) were also among the ethnic or cultural origins reported most often.



Я в общем-то и не спорил, просто удивился цифре 80% азиатов в Канаде. Подтверждений не нашёл. В данных, приведенных akurt, тоже.

И я не обсуждал кого-то из Канады, просто рассказал пример эмигранта. Или Вы об обсуждении примера Wisznia2021? У Вас другое мнение?

Трудно судить о национальном составе, если по Вашей ссылке

В ходе переписи респонденты могли указать более одного этнического или культурного происхождения своих предков. На человека сохранялось до шести происхождений. В общей сложности 35,5% населения указали более одного происхождения в переписи 2021 года.

И слабо себе представляю, какие сложности возникнут и как

Происхождение.

Не дай Бог в США сказать «негр» - нужно «афроамериканец»; или не стоит говорить «китаец» - нужно «азиат». А азиат - очень даже не китаец. Я пару недель назад спросил неосторожно у пары с узкими глазами в беседе - прямо с обидой ответили, что не китайцы, а филиппинцы. Мы их просто не различаем.



Я посетил только 3 провинции Канады, то скажу:

- если видел чернокожего человека, то как бы даже и удивлялся.

- азиатов много, и вероятно, выходцев из Индии.

- украинцев различаешь как-то сразу, точно не скажу даже как именно отличаешь, но вот Славянская внешность чуть другая.



Но белые тоже удивляют: часто такие фактурные бородатые «дяди» с бородой почти до пояса, прямо из голливудских фильмов.

Я думаю тему национального состава Канады можно закрыть - она ни о чем не говорит - на другой стороне Земного шара «Ленинская национальная политика» давно решена, и если и имеет какое то значение - например, для выбора невесты - то может иметь значение только происхождение.

Одному «нашему» в Виннипеге я дал наказ усиленно искать канадскую графиню и продать ей свою мужскую молодость быстро, решительно, активно.

И - главное - с официальным документом.

Повідомлень: 7794 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3138 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 чер, 2023 08:05 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: В Канаде?

А если в мире, то ещё Китай добавьте.

Но я как-то не вижу большого количества желающих поехать в Азию и зарабатывать там, прохаживаясь с сумочкой перед магазином. В Канаде?А если в мире, то ещё Китай добавьте.Но я как-то не вижу большого количества желающих поехать в Азию и зарабатывать там, прохаживаясь с сумочкой перед магазином.

девушку с собачкой во время ковида помните? ну та что потом вышла замуж на министра который лично поехал в Китай ее спасать? ну вот она например

и добилась своего

Повідомлень: 505 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 чер, 2023 08:21 akurt написав: Не дай Бог в США сказать «негр» - нужно «афроамериканец»; или не стоит говорить «китаец» - нужно «азиат». А азиат - очень даже не китаец. Я пару недель назад спросил неосторожно у пары с узкими глазами в беседе - прямо с обидой ответили, что не китайцы, а филиппинцы. Мы их просто не различаем. Не дай Бог в США сказать «негр» - нужно «афроамериканец»; или не стоит говорить «китаец» - нужно «азиат». А азиат - очень даже не китаец. Я пару недель назад спросил неосторожно у пары с узкими глазами в беседе - прямо с обидой ответили, что не китайцы, а филиппинцы. Мы их просто не различаем.

такие дремучие представления уж извините, прошлого тысячелетия

нельзя говорить азиат, это оскорбительно

и афроамериканец тоже задевает людей, он такой американец как другие не афро

Повідомлень: 505 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 чер, 2023 08:48 Вы ошибаетесь. Принято именно так (в нашей транскрипции): «афроамериканец» и «азиат».

Для справки:

What is an example of nationality in USA?

4.1 White and European Americans.

4.2 Hispanic and Latino Americans.

4.3 African Americans.

4.4 Asian Americans.

4.5 Native Americans and Alaska Natives.

4.6 Native Hawaiians and other Pacific Islanders.

4.7 Middle Easterners and North Africans.



Примеры использования в американском лексиконе:

- Another inaccuracy is that Obama is African American.

- US did not elect him just because he is African American.

- The study included 10 African American and 6 Caucasian adolescents.

Повідомлень: 7794 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3138 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 чер, 2023 12:25 akurt написав: ......

Не дай Бог в США сказать «негр» - нужно «афроамериканец»; или не стоит говорить «китаец» - нужно «азиат». ......Не дай Бог в США сказать «негр» - нужно «афроамериканец»; или не стоит говорить «китаец» - нужно «азиат».

Меня всё время удивляет, почему в США такое негативное отношение к слову "негр". Как-то связано с рабством? Или "негр" вроде как не "американец"?

А что не стоит говорить «китаец», не слышал. С чем это связано? Просто, чтобы не ошибиться, перепутав китайца с филиппинцем?



на другой стороне Земного шара «Ленинская национальная политика» давно решена, и если и имеет какое то значение - например, для выбора невесты - то может иметь значение только происхождение.

Это где?



Спасибо за справку выше. Меня всё время удивляет, почему в США такое негативное отношение к слову "негр". Как-то связано с рабством? Или "негр" вроде как не "американец"?А что не стоит говорить «китаец», не слышал. С чем это связано? Просто, чтобы не ошибиться, перепутав китайца с филиппинцем?Это где?Спасибо за справку выше. ЛАД 2 Повідомлень: 24762 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4714 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 чер, 2023 12:38 История применення слова «негр» и его синонимов (например, «цветной») неплохо описана в Википедии. Там очень сложные шли процессы…

Повідомлень: 7794 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3138 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 чер, 2023 13:16 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Не дай Бог в США сказать «негр» - нужно «афроамериканец» Не дай Бог в США сказать «негр» - нужно «афроамериканец»

А якщо, наприклад, приїхали в США самі що не є афроафриканці типа як до нас в Україну вчора делегація, то як Ви їх назвете? Не всі ж темношкірі мають стосунок до Америки.

