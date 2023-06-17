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#<1 ... 828829830831 Додано: Суб 17 чер, 2023 14:00 Ой+ написав: akurt написав: Не дай Бог в США сказать «негр» - нужно «афроамериканец» Не дай Бог в США сказать «негр» - нужно «афроамериканец»

А якщо, наприклад, приїхали в США самі що не є афроафриканці типа як до нас в Україну вчора делегація, то як Ви їх назвете? Не всі ж темношкірі мають стосунок до Америки.

Хоча в перспективі це швидше проблема як хто кого буде називати для азіатоамериканців, латиноамериканців та афроамериканців і хто кому завинив. А якщо, наприклад, приїхали в США самі що не є афроафриканці типа як до нас в Україну вчора делегація, то як Ви їх назвете? Не всі ж темношкірі мають стосунок до Америки.Хоча в перспективі це швидше проблема як хто кого буде називати для азіатоамериканців, латиноамериканців та афроамериканців і хто кому завинив.

що ви скажете, якщо росіян і українців називати "русский", вони для іноземців як нам китайці, на одне лице, а ще якщо на одній мові, то навіть не уявляю, як то, в них розрив шаблона



по етнічно-расовій різноманітності Африка набагато більше чим вся Євразія що ви скажете, якщо росіян і українців називати "русский", вони для іноземців як нам китайці, на одне лице, а ще якщо на одній мові, то навіть не уявляю, як то, в них розрив шаблонапо етнічно-расовій різноманітності Африка набагато більше чим вся Євразія flyman

Повідомлень: 31615 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1502 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 чер, 2023 15:00 ЛАД написав: Прораб

Спасибо за обильное цитирование.

Но я как-то не увидел требование провести референдум ни по вопросу военного положения, ни по вопросу объявления войны, а разговор, вроде, был об этом.

Так к чему столько текста?



А если по сути, то вы как-то избирательно выделяете.

А можно так:

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

И

За Законом про правовий режим воєнного стану, на період воєнного стану припиняється дія низки статей Конституції. Таким чином, на період дії правового режиму воєнного стану тимчасово обмежуються права та свободи громадян, передбачені статтями 30 — 34, 38, 39, 41 — 44, 53 Конституції України. Спасибо за обильное цитирование.Но я как-то не увидел требование провести референдум ни по вопросу военного положения, ни по вопросу объявления войны, а разговор, вроде, был об этом.Так к чему столько текста?А если по сути, то вы как-то избирательно выделяете.А можно так:



Ще раз:

1. Вказане виділено лише іншим шрифтом, якщо уважно подивитися.

Прораб написав: Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Стаття 33. Кза винятком обмежень, які встановлюються законом.

Тому, вибірково читаєте, бо як нижче по виділеному все роз'яснено.

Але згідно Статті 8., Статті 21.,

Статті 22. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Це думаю зрозуміло – "не допускається"...



2. Якщо читати не по діагоналі то є вся логіка вказаного раніше, в тому числі якщо прочитати самостійно частини про референдуми та інше і пов'язати у власному висновку, то все встає на свої місця, а якщо все вказане мною - це просто рясне цитування, тоді приймайте подарунки - барабани та палички.

Мабуть самостійне читання, аналіз, порівняння, резюме – це не ваше. Теж буває, для цього є ЗМІ, користуйтесь. Ви ж тут не для розуміння, а для проведення часу.

Тим більше, що 34 і навіть 53 КУ теж відключено. Але ж це ніяк не засмучує, так?

Вдалого дозвілля. Ще раз:1. Вказане виділено лише іншим шрифтом, якщо уважно подивитися.Тому, вибірково читаєте, бо як нижче по виділеному все роз'яснено.Це думаю зрозуміло – "не допускається"...2. Якщо читати не по діагоналі то є вся логіка вказаного раніше, в тому числі якщо прочитати самостійно частини про референдуми та інше і пов'язати у власному висновку, то все встає на свої місця, а якщо все вказане мною - це просто рясне цитування, тоді приймайте подарунки - барабани та палички.Мабуть самостійне читання, аналіз, порівняння, резюме – це не ваше. Теж буває, для цього є ЗМІ, користуйтесь. Ви ж тут не для розуміння, а для проведення часу.Тим більше, що 34 і навіть 53 КУ теж відключено. Але ж це ніяк не засмучує, так?Вдалого дозвілля. Прораб Повідомлень: 756 З нами з: 02.03.19 Подякував: 544 раз. Подякували: 224 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 828829830831 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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