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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 чер, 2023 14:00
Ой+ написав: akurt написав:
Не дай Бог в США сказать «негр» - нужно «афроамериканец»
А якщо, наприклад, приїхали в США самі що не є афроафриканці типа як до нас в Україну вчора делегація, то як Ви їх назвете? Не всі ж темношкірі мають стосунок до Америки.
Хоча в перспективі це швидше проблема як хто кого буде називати для азіатоамериканців, латиноамериканців та афроамериканців і хто кому завинив.
що ви скажете, якщо росіян і українців називати "русский", вони для іноземців як нам китайці, на одне лице, а ще якщо на одній мові, то навіть не уявляю, як то, в них розрив шаблона
по етнічно-расовій різноманітності Африка набагато більше чим вся Євразія
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Додано: Суб 17 чер, 2023 15:00
ЛАД написав:Прораб
Спасибо за обильное цитирование.
Но я как-то не увидел требование провести референдум ни по вопросу военного положения, ни по вопросу объявления войны, а разговор, вроде, был об этом.
Так к чему столько текста?
А если по сути, то вы как-то избирательно выделяете.
А можно так:
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
И
За Законом про правовий режим воєнного стану, на період воєнного стану припиняється дія низки статей Конституції. Таким чином, на період дії правового режиму воєнного стану тимчасово обмежуються права та свободи громадян, передбачені статтями 30 — 34, 38, 39, 41 — 44, 53 Конституції України.
Ще раз:
1. Вказане виділено
лише іншим шрифтом, якщо уважно подивитися.
Прораб написав:
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом
.
Тому, вибірково читаєте, бо як нижче по виділеному все роз'яснено.
Але згідно Статті 8., Статті 21.,
Статті 22. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Це думаю зрозуміло – "не допускається"...
2. Якщо читати не по діагоналі то є вся логіка вказаного раніше, в тому числі якщо прочитати самостійно частини про референдуми та інше і пов'язати у власному висновку, то все встає на свої місця, а якщо все вказане мною - це просто рясне цитування, тоді приймайте подарунки - барабани та палички.
Мабуть самостійне читання, аналіз, порівняння, резюме – це не ваше. Теж буває, для цього є ЗМІ, користуйтесь. Ви ж тут не для розуміння, а для проведення часу.
Тим більше, що 34 і навіть 53 КУ теж відключено. Але ж це ніяк не засмучує, так?
Вдалого дозвілля.
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Прораб
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