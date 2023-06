Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 828829830831 Додано: Суб 17 чер, 2023 14:00 Ой+ написав: akurt написав: Не дай Бог в США сказать «негр» - нужно «афроамериканец» Не дай Бог в США сказать «негр» - нужно «афроамериканец»

А якщо, наприклад, приїхали в США самі що не є афроафриканці типа як до нас в Україну вчора делегація, то як Ви їх назвете? Не всі ж темношкірі мають стосунок до Америки.

Хоча в перспективі це швидше проблема як хто кого буде називати для азіатоамериканців, латиноамериканців та афроамериканців і хто кому завинив. А якщо, наприклад, приїхали в США самі що не є афроафриканці типа як до нас в Україну вчора делегація, то як Ви їх назвете? Не всі ж темношкірі мають стосунок до Америки.Хоча в перспективі це швидше проблема як хто кого буде називати для азіатоамериканців, латиноамериканців та афроамериканців і хто кому завинив.

що ви скажете, якщо росіян і українців називати "русский", вони для іноземців як нам китайці, на одне лице, а ще якщо на одній мові, то навіть не уявляю, як то, в них розрив шаблона



по етнічно-расовій різноманітності Африка набагато більше чим вся Євразія що ви скажете, якщо росіян і українців називати "русский", вони для іноземців як нам китайці, на одне лице, а ще якщо на одній мові, то навіть не уявляю, як то, в них розрив шаблонапо етнічно-расовій різноманітності Африка набагато більше чим вся Євразія flyman

Спасибо за обильное цитирование.

Но я как-то не увидел требование провести референдум ни по вопросу военного положения, ни по вопросу объявления войны, а разговор, вроде, был об этом.

Так к чему столько текста?



А если по сути, то вы как-то избирательно выделяете.

А можно так:

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

И

За Законом про правовий режим воєнного стану, на період воєнного стану припиняється дія низки статей Конституції. Таким чином, на період дії правового режиму воєнного стану тимчасово обмежуються права та свободи громадян, передбачені статтями 30 — 34, 38, 39, 41 — 44, 53 Конституції України. Спасибо за обильное цитирование.Но я как-то не увидел требование провести референдум ни по вопросу военного положения, ни по вопросу объявления войны, а разговор, вроде, был об этом.Так к чему столько текста?А если по сути, то вы как-то избирательно выделяете.А можно так:



Ще раз:

1. Вказане виділено лише іншим шрифтом, якщо уважно подивитися.

Прораб написав: Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Стаття 33. Кза винятком обмежень, які встановлюються законом.

Тому, вибірково читаєте, бо як нижче по виділеному все роз'яснено.

Але згідно Статті 8., Статті 21.,

Статті 22. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Це думаю зрозуміло – "не допускається"...



2. Якщо читати не по діагоналі то є вся логіка вказаного раніше, в тому числі якщо прочитати самостійно частини про референдуми та інше і пов'язати у власному висновку, то все встає на свої місця, а якщо все вказане мною - це просто рясне цитування, тоді приймайте подарунки - барабани та палички.

Мабуть самостійне читання, аналіз, порівняння, резюме – це не ваше. Теж буває, для цього є ЗМІ, користуйтесь. Ви ж тут не для розуміння, а для проведення часу.

Тим більше, що 34 і навіть 53 КУ теж відключено. Але ж це ніяк не засмучує, так?

Вдалого дозвілля. Ще раз:1. Вказане виділено лише іншим шрифтом, якщо уважно подивитися.Тому, вибірково читаєте, бо як нижче по виділеному все роз'яснено.Це думаю зрозуміло – "не допускається"...2. Якщо читати не по діагоналі то є вся логіка вказаного раніше, в тому числі якщо прочитати самостійно частини про референдуми та інше і пов'язати у власному висновку, то все встає на свої місця, а якщо все вказане мною - це просто рясне цитування, тоді приймайте подарунки - барабани та палички.Мабуть самостійне читання, аналіз, порівняння, резюме – це не ваше. Теж буває, для цього є ЗМІ, користуйтесь. Ви ж тут не для розуміння, а для проведення часу.Тим більше, що 34 і навіть 53 КУ теж відключено. Але ж це ніяк не засмучує, так?Вдалого дозвілля. Прораб Повідомлень: 756 З нами з: 02.03.19 Подякував: 544 раз. Подякували: 224 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 чер, 2023 15:43 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: що ви скажете, якщо росіян і українців називати "русский", вони для іноземців як нам китайці, на одне лице, а ще якщо на одній мові, то навіть не уявляю, як то, в них розрив шаблона



по етнічно-расовій різноманітності Африка набагато більше чим вся Євразія що ви скажете, якщо росіян і українців називати "русский", вони для іноземців як нам китайці, на одне лице, а ще якщо на одній мові, то навіть не уявляю, як то, в них розрив шаблонапо етнічно-расовій різноманітності Африка набагато більше чим вся Євразія

Та питання як назвати з усією політкоректністю представника негроїдної раси (науковий наразі термін, якщо що) який прямо з Африки попав в США на тимчасом? Ну і так далі можливі комбінації.

Заодно цікаво як величають білих, що проживають не в першому поколінні, в африканських країнах на південь від екватора.

Зараз "розвинуті" країни побудували набагато ефективнішу систему за колоніальне рабство, коли емігранти з різних країн самі за щастя переїжджають в ці "розвинуті" країни хто з руками-головами, хто з нажитими капіталами. І не треба воювати, загарбувати і т.д. Звичайно, що ні про які компенсації скажімо за підготовлених молодих працівників не йдеться навіть теоретично, окрім хіба винятків по типу окремих видів професійного спорту. Та питання як назвати з усією політкоректністю представника негроїдної раси (науковий наразі термін, якщо що) який прямо з Африки попав в США на тимчасом? Ну і так далі можливі комбінації.Заодно цікаво як величають білих, що проживають не в першому поколінні, в африканських країнах на південь від екватора.Зараз "розвинуті" країни побудували набагато ефективнішу систему за колоніальне рабство, коли емігранти з різних країн самі за щастя переїжджають в ці "розвинуті" країни хто з руками-головами, хто з нажитими капіталами. І не треба воювати, загарбувати і т.д. Звичайно, що ні про які компенсації скажімо за підготовлених молодих працівників не йдеться навіть теоретично, окрім хіба винятків по типу окремих видів професійного спорту. Ой+

Повідомлень: 31617 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1502 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 чер, 2023 15:56 akurt написав: Вы ошибаетесь. Принято именно так (в нашей транскрипции): «афроамериканец» и «азиат».

Для справки:

What is an example of nationality in USA?

4.1 White and European Americans.

4.2 Hispanic and Latino Americans.

4.3 African Americans.

4.4 Asian Americans.

4.5 Native Americans and Alaska Natives.

4.6 Native Hawaiians and other Pacific Islanders.

4.7 Middle Easterners and North Africans.



Примеры использования в американском лексиконе:

- Another inaccuracy is that Obama is African American.

- US did not elect him just because he is African American.

- The study included 10 African American and 6 Caucasian adolescents.

- African American is an ethnic group. Вы ошибаетесь. Принято именно так (в нашей транскрипции): «афроамериканец» и «азиат».Для справки:What is an example of nationality in USA?4.1 White and European Americans.4.2 Hispanic and Latino Americans.4.34.44.5 Native Americans and Alaska Natives.4.6 Native Hawaiians and other Pacific Islanders.4.7 Middle Easterners and North Africans.Примеры использования в американском лексиконе:- Another inaccuracy is that Obama is African American.- US did not elect him just because he is African American.- The study included 10 African American and 6 Caucasian adolescents.- African American is an ethnic group.

https://www.thetimes.co.uk/article/morg ... -cwdbwqvbf

“Also ‘African-American’ is an insult. I don’t subscribe to that title. Black people have had different titles all the way back to the n-word and I do not know how these things get such a grip, but everyone uses ‘African-American’. What does it really mean? Most black people in this part of the world are mongrels. And you say Africa as if it’s a country when it’s a continent, like Europe.”

На мой взгляд, слова "за винятком обмежень, які встановлюються законом" означают, что Конституция допускает в оговоренных законом случаях ограничение прав, указанных в данной статье.

А фраза "на період дії правового режиму воєнного стану тимчасово обмежуються права та свободи громадян, передбачені статтями 30 — 34, 38, 39, 41 — 44, 53 Конституції України" однозначно говорит о том, что в условиях военного положения указанные статьи не действуют.

При этом статья 63 прямо указывает возможность ограничения действия некоторых статей Конституции:

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.



В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

Разрешается всё, что не запрещено законом. В данном случае, Конституцией, которая чётко оговаривает, какие права и свободы не могут быть ограничены ни в каком случае. Всё остальное может быть ограничено.

Если Вы не согласны, обращайтесь за разъяснением в Конституційний Суд України.



Зараз "розвинуті" країни побудували набагато ефективнішу систему за колоніальне рабство, коли емігранти з різних країн самі за щастя переїжджають в ці "розвинуті" країни хто з руками-головами, хто з нажитими капіталами. І не треба воювати, загарбувати і т.д. Звичайно, що ні про які компенсації скажімо за підготовлених молодих працівників не йдеться навіть теоретично, окрім хіба винятків по типу окремих видів професійного спорту. ...Зараз "розвинуті" країни побудували набагато ефективнішу систему за колоніальне рабство, коли емігранти з різних країн самі за щастя переїжджають в ці "розвинуті" країни хто з руками-головами, хто з нажитими капіталами. І не треба воювати, загарбувати і т.д. Звичайно, що ні про які компенсації скажімо за підготовлених молодих працівників не йдеться навіть теоретично, окрім хіба винятків по типу окремих видів професійного спорту.

от бачите. виявляться еміграція - це сучасний "неоколоніалізм".



а всі емігранти пишуть, що їдуть за кращим життям, в тому числі за якісним життям на пенсії. а хто це компенсує розвиненим країнам?



розкажіть мені, де готують професійних спортсменів - в Африці? мені здається там навпаки життя так гартує людей, що виявляється що їх рівень фізичного розвитку - це рекорди



я би оці формулювання таврував, як винахід "вічного" двигуна - бо все одно не доведеш автору, що він помиляється... от бачите. виявляться еміграція - це сучасний "неоколоніалізм".а всі емігранти пишуть, що їдуть за кращим життям, в тому числі за якісним життям на пенсії. а хто це компенсує розвиненим країнам?розкажіть мені, де готують професійних спортсменів - в Африці? мені здається там навпаки життя так гартує людей, що виявляється що їх рівень фізичного розвитку - це рекордия би оці формулювання таврував, як винахід "вічного" двигуна - бо все одно не доведеш автору, що він помиляється... Shaman

Можно говорить просто "African" и "White and European" без "Americans".

Правда, вопрос, как их различить в реальной жизни. Только спросить? Но. возможно, в реальной жизни такой проблемы и не вохникает.



Зараз "розвинуті" країни побудували набагато ефективнішу систему за колоніальне рабство, коли емігранти з різних країн самі за щастя переїжджають в ці "розвинуті" країни хто з руками-головами, хто з нажитими капіталами. І не треба воювати, загарбувати і т.д. Звичайно, що ні про які компенсації скажімо за підготовлених молодих працівників не йдеться навіть теоретично, окрім хіба винятків по типу окремих видів професійного спорту.

а можна повний перелік, хто ще так думає?



щоб відразу зрозуміти, хто про що а можна повний перелік, хто ще так думає?щоб відразу зрозуміти, хто про що Shaman

Повідомлень: 3579 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1026 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 чер, 2023 16:37 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: розкажіть мені, де готують професійних спортсменів - в Африці? мені здається там навпаки життя так гартує людей, що виявляється що їх рівень фізичного розвитку - це рекорди



я би оці формулювання таврував, як винахід "вічного" двигуна - бо все одно не доведеш автору, що він помиляється... розкажіть мені, де готують професійних спортсменів - в Африці? мені здається там навпаки життя так гартує людей, що виявляється що їх рівень фізичного розвитку - це рекордия би оці формулювання таврував, як винахід "вічного" двигуна - бо все одно не доведеш автору, що він помиляється...

І в Африці також. Але коли український спортсмен з професійних видів спорту переходить в інші клуби, країни, то відповідно клуб, що його виховав чи розвивав, отримує компенсацію відповідно до талантів атлета (ки). І в непрофесійних видах подібна практика, потрібна згода федерації і передбачені компенсації. З України, наприклад, чимало спортсменів виступали за Азербайджан на взаємовигідних для всіх умовах.

Ще і до війни почалось заманювання нашої молоді в різні країни, а зараз це ще і має обгортку доброчинності.

Тавруйте як хочете, як нема раціональних аргументів, то так ефективніше для себе. Я вже наводив приклад, що США 20% парникових газів продукує, але якщо врахувати, що бавовна і джинси-футболки і багато чого іншого чим користується "золотий" мільярд виробляється в тій же Африці чи Азії і кожні джинси це ще і тонна води і зарплата 30$/місяць для працівників, то приходимо до того що цей мільярд споживає як по принципу Парето 80% ресурсів, звичайно закріпивши це законами. І це набагато гірше ніж терміни які політкоректні чи не політкоректні. І в Африці також. Але коли український спортсмен з професійних видів спорту переходить в інші клуби, країни, то відповідно клуб, що його виховав чи розвивав, отримує компенсацію відповідно до талантів атлета (ки). І в непрофесійних видах подібна практика, потрібна згода федерації і передбачені компенсації. З України, наприклад, чимало спортсменів виступали за Азербайджан на взаємовигідних для всіх умовах.Ще і до війни почалось заманювання нашої молоді в різні країни, а зараз це ще і має обгортку доброчинності.Тавруйте як хочете, як нема раціональних аргументів, то так ефективніше для себе. Я вже наводив приклад, що США 20% парникових газів продукує, але якщо врахувати, що бавовна і джинси-футболки і багато чого іншого чим користується "золотий" мільярд виробляється в тій же Африці чи Азії і кожні джинси це ще і тонна води і зарплата 30$/місяць для працівників, то приходимо до того що цей мільярд споживає як по принципу Парето 80% ресурсів, звичайно закріпивши це законами. І це набагато гірше ніж терміни які політкоректні чи не політкоректні. Ой+

