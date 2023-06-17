Спасибо за подсказку, почитал, интересно, не знал о таком многообразии.
Заодно посмотрел статью "Расовые классификации" - вообще запутаться можно.
Ну и заключение статьи:
В результате генетических исследований конца XX — начала XXI веков многие генетики пришли к выводу о невозможности точного выделения рас, так как различия и сходство рас по внешним признакам не всегда совпадают с генетическими различиями и сходством. В связи с этим и другими соображениями многие учёные считают термин «раса» в отношении человека не имеющим генетической основы[5]. Раса часто не рассматривается как биологическая категория[50]. В современной западной науке расы рассматриваются как социальные конструкты и идентичности, которые присваиваются людям в зависимости от правил, принятых в обществе[51]. Будучи частично основанными на физическом сходстве людей внутри групп, расы тем не менее не несут физического или биологического смысла
Вывод (для меня) пора отказываться от понятий расы и, видимо, и национальности/этнической идентичности. И хорошо, что Украина убрала этот пункт из паспорта и пр. документов.
Остаётся пока понятие нации как "политической-гражданской нации". И то пока. Пока существуют отдельные независимые государства.