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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 829830831832
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 16:58

  akurt написав:История применення слова «негр» и его синонимов (например, «цветной») неплохо описана в Википедии. Там очень сложные шли процессы…
....

Спасибо за подсказку, почитал, интересно, не знал о таком многообразии.
Заодно посмотрел статью "Расовые классификации" - вообще запутаться можно. :)
Ну и заключение статьи:
В результате генетических исследований конца XX — начала XXI веков многие генетики пришли к выводу о невозможности точного выделения рас, так как различия и сходство рас по внешним признакам не всегда совпадают с генетическими различиями и сходством. В связи с этим и другими соображениями многие учёные считают термин «раса» в отношении человека не имеющим генетической основы[5]. Раса часто не рассматривается как биологическая категория[50]. В современной западной науке расы рассматриваются как социальные конструкты и идентичности, которые присваиваются людям в зависимости от правил, принятых в обществе[51]. Будучи частично основанными на физическом сходстве людей внутри групп, расы тем не менее не несут физического или биологического смысла

Вывод (для меня) пора отказываться от понятий расы и, видимо, и национальности/этнической идентичности. И хорошо, что Украина убрала этот пункт из паспорта и пр. документов.
Остаётся пока понятие нации как "политической-гражданской нации". И то пока. Пока существуют отдельные независимые государства.
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 17:05

  Shaman написав:...........
от бачите. виявляться еміграція - це сучасний "неоколоніалізм". :D

а всі емігранти пишуть, що їдуть за кращим життям, в тому числі за якісним життям на пенсії. а хто це компенсує розвиненим країнам? :lol:

Эмигранты едут за кращим життям. Для государств это неоколониализм. Никакого противоречия.

я би оці формулювання таврував, як винахід "вічного" двигуна - бо все одно не доведеш автору, що він помиляється...

Какие формулювання и какому автору? И что Вы хотите доказать?
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  #<1 ... 829830831832
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