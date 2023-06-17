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#<1 ... 829830831832 Додано: Суб 17 чер, 2023 16:58 akurt написав: История применення слова «негр» и его синонимов (например, «цветной») неплохо описана в Википедии. Там очень сложные шли процессы…

.... История применення слова «негр» и его синонимов (например, «цветной») неплохо описана в Википедии. Там очень сложные шли процессы…....

Спасибо за подсказку, почитал, интересно, не знал о таком многообразии.

Заодно посмотрел статью "Расовые классификации" - вообще запутаться можно.

Ну и заключение статьи:

В результате генетических исследований конца XX — начала XXI веков многие генетики пришли к выводу о невозможности точного выделения рас, так как различия и сходство рас по внешним признакам не всегда совпадают с генетическими различиями и сходством. В связи с этим и другими соображениями многие учёные считают термин «раса» в отношении человека не имеющим генетической основы[5]. Раса часто не рассматривается как биологическая категория[50]. В современной западной науке расы рассматриваются как социальные конструкты и идентичности, которые присваиваются людям в зависимости от правил, принятых в обществе[51]. Будучи частично основанными на физическом сходстве людей внутри групп, расы тем не менее не несут физического или биологического смысла

Вывод (для меня) пора отказываться от понятий расы и, видимо, и национальности/этнической идентичности. И хорошо, что Украина убрала этот пункт из паспорта и пр. документов.

Остаётся пока понятие нации как "политической-гражданской нации". И то пока. Пока существуют отдельные независимые государства. Спасибо за подсказку, почитал, интересно, не знал о таком многообразии.Заодно посмотрел статью "Расовые классификации" - вообще запутаться можно.Ну и заключение статьи:Вывод (для меня) пора отказываться от понятий расы и, видимо, и национальности/этнической идентичности. И хорошо, что Украина убрала этот пункт из паспорта и пр. документов.Остаётся пока понятие нации как "политической-гражданской нации". И то пока. Пока существуют отдельные независимые государства. ЛАД 2 Повідомлень: 24771 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4714 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 чер, 2023 17:05 Shaman написав: ...........

от бачите. виявляться еміграція - це сучасний "неоколоніалізм".



а всі емігранти пишуть, що їдуть за кращим життям, в тому числі за якісним життям на пенсії. а хто це компенсує розвиненим країнам? ...........от бачите. виявляться еміграція - це сучасний "неоколоніалізм".а всі емігранти пишуть, що їдуть за кращим життям, в тому числі за якісним життям на пенсії. а хто це компенсує розвиненим країнам?

Эмигранты едут за кращим життям. Для государств это неоколониализм. Никакого противоречия.



я би оці формулювання таврував, як винахід "вічного" двигуна - бо все одно не доведеш автору, що він помиляється...

Какие формулювання и какому автору? И что Вы хотите доказать? Эмигранты едут за кращим життям. Для государств это неоколониализм. Никакого противоречия.Какие формулювання и какому автору? И что Вы хотите доказать? ЛАД 2 Повідомлень: 24771 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4714 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 829830831832 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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