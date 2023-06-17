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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Суб 17 чер, 2023 16:58
akurt написав:
История применення слова «негр» и его синонимов (например, «цветной») неплохо описана в Википедии. Там очень сложные шли процессы…
....
Спасибо за подсказку, почитал, интересно, не знал о таком многообразии.
Заодно посмотрел статью "Расовые классификации" - вообще запутаться можно.
Ну и заключение статьи:
В результате генетических исследований конца XX — начала XXI веков многие генетики пришли к выводу о невозможности точного выделения рас, так как различия и сходство рас по внешним признакам не всегда совпадают с генетическими различиями и сходством. В связи с этим и другими соображениями многие учёные считают термин «раса» в отношении человека не имеющим генетической основы[5]. Раса часто не рассматривается как биологическая категория[50]. В современной западной науке расы рассматриваются как социальные конструкты и идентичности, которые присваиваются людям в зависимости от правил, принятых в обществе[51]. Будучи частично основанными на физическом сходстве людей внутри групп, расы тем не менее не несут физического или биологического смысла
Вывод (для меня) пора отказываться от понятий расы и, видимо, и национальности/этнической идентичности. И хорошо, что Украина убрала этот пункт из паспорта и пр. документов.
Остаётся пока понятие нации как "политической-гражданской нации". И то пока. Пока существуют отдельные независимые государства.
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Додано: Суб 17 чер, 2023 17:05
Shaman написав:
...........
от бачите. виявляться еміграція - це сучасний "неоколоніалізм".
а всі емігранти пишуть, що їдуть за кращим життям, в тому числі за якісним життям на пенсії. а хто це компенсує розвиненим країнам?
Эмигранты едут за кращим життям. Для государств это неоколониализм. Никакого противоречия.
я би оці формулювання таврував, як винахід "вічного" двигуна - бо все одно не доведеш автору, що він помиляється...
Какие формулювання и какому автору? И что Вы хотите доказать?
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Додано: Суб 17 чер, 2023 21:34
Ой+ написав: Shaman написав:
розкажіть мені, де готують професійних спортсменів - в Африці? мені здається там навпаки життя так гартує людей, що виявляється що їх рівень фізичного розвитку - це рекорди
я би оці формулювання таврував, як винахід "вічного" двигуна - бо все одно не доведеш автору, що він помиляється...
І в Африці також. Але коли український спортсмен з професійних видів спорту переходить в інші клуби, країни, то відповідно клуб, що його виховав чи розвивав, отримує компенсацію відповідно до талантів атлета (ки). І в непрофесійних видах подібна практика, потрібна згода федерації і передбачені компенсації. З України, наприклад, чимало спортсменів виступали за Азербайджан на взаємовигідних для всіх умовах.
Ще і до війни почалось заманювання нашої молоді в різні країни, а зараз це ще і має обгортку доброчинності.
Тавруйте як хочете, як нема раціональних аргументів, то так ефективніше для себе. Я вже наводив приклад, що США 20% парникових газів продукує, але якщо врахувати, що бавовна і джинси-футболки і багато чого іншого чим користується "золотий" мільярд виробляється в тій же Африці чи Азії і кожні джинси це ще і тонна води і зарплата 30$/місяць для працівників, то приходимо до того що цей мільярд споживає як по принципу Парето 80% ресурсів, звичайно закріпивши це законами. І це набагато гірше ніж терміни які політкоректні чи не політкоректні.
Я прошу прощения у Шамана, но тут ответить по другому не получится.
Получается, это "Америка" грабила Украину, а не ахметовы-коломойские-пинчуки-порошенки-...-бахматюки?
Это "Америка" требует взятки с раненных и искалеченных военных?
Это "Америка" угробила еще совковую промышленность (ту что была и это миллионы рабочих мест), не развивала медицину и платила врачам нищенские зарплаты, образование и тд.
Это "Америка" засыпает зерновозы под 40 тонн, чтобы они разбивали дороги?
Это "Америка" придумала, что можно под 30% годовых положить деньги в банк, банк деньги выведет в офшор, получит рефинанс, купит валюту, обвалит курс гривны.
Это все оказывается "Америка" натворила, чтобы украинцам стало жить невыносимо и они рванули в лапы неоколонизаторов в вечное рабство.
Почему "Америка" еще ставит препоны, чтобы "рабов" слишком много не наехало?
Законодательно квота легальной эмиграции - 1 млн в год, включая рабочие визы.
В лотерею гринкард ежегодно разыгрывается 50 тысяч виз, но только от Украины участвует 1,2-1,5 млн в год при том,что на одну страну не может быть выигрыщных более 7%, то есть 3500 виз.
Это демонстрирует сколько желающих попасть в "рабовладение" в США из свободной Украины.
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Додано: Суб 17 чер, 2023 22:18
ЛАД написав:
Валом не валом, но работа есть. Во всяком случае, есть варианты. Но для этого необходимо
знание языка на достаточно приличном уровне.
Получить непыльную работу благодаря "европейской внешности" в Канаде, естественно, не получится. Там большинство с такой внешностью, не Азия.
А "грызть землю" или пахать", если хочется хорошо жить, надо везде. Вопрос только в том, где больше возможностей. В Украине, к сожалению, меньше.
А для молодых учёных или инженеров... И говорить не хочу.
Я вообще- то написала, что у девушки два языка: английский и азийский. Для " больше возможностей"- необходимо отучиться в Канаде, если ты не инженер, и только потом открываются возможности.
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Додано: Суб 17 чер, 2023 22:26
ЛАД написав:
В Канаде?
А если в мире, то ещё Китай добавьте.
Но я как-то не вижу большого количества желающих поехать в Азию и зарабатывать там, прохаживаясь с сумочкой перед магазином.
[/quote]
Зря вы так пренебрежительно: среди 20-25- ти летних очень распространенное заробитчанство было в Китае, три месяца через три( или шесть?)открывали визу, ехали работали, возвращались- и так по кругу. Знаю девушек- на квартиру в Украине так заработали. И это не проституция. Но прогуляться с сумочкой перед магазином- это подработка, основная работа обычно в баре.
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Додано: Суб 17 чер, 2023 22:35
Ой+ написав:
А якщо, наприклад, типа як до нас в Україну вчора делегація, то як Ви їх назвете?
В Німеччині політкоректно називати "чорний"
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Wisznia2021
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Додано: Суб 17 чер, 2023 23:01
Wisznia2021 написав: ЛАД написав:
В Канаде?
А если в мире, то ещё Китай добавьте.
Но я как-то не вижу большого количества желающих поехать в Азию и зарабатывать там, прохаживаясь с сумочкой перед магазином.
Зря вы так пренебрежительно: среди 20-25- ти летних очень распространенное заробитчанство было в Китае, три месяца через три( или шесть?)открывали визу, ехали работали, возвращались- и так по кругу. Знаю девушек- на квартиру в Украине так заработали. И это не проституция. Но прогуляться с сумочкой перед магазином- это подработка, основная работа обычно в баре.
Не буду спорить, с таким не знаком.
И что, прилично зарабатывали?
у девушки два языка: английский и азийский. Для " больше возможностей"- необходимо отучиться в Канаде, если ты не инженер, и только потом открываются возможности.
Азийский это какой? Их там много. Китайский? Японский? Другой?
А какие возможности, по Вашему мнению, у неё здесь с 2 языками?
Всё без всяких подколок. Действительно интересно.
Оговариваю это, потому что на форуме как-то часто неправильно понимают и обвиняют во всех смертных грехах.
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ЛАД
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