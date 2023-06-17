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#<1 ... 830831832833> Додано: Суб 17 чер, 2023 16:58 akurt написав: История применення слова «негр» и его синонимов (например, «цветной») неплохо описана в Википедии. Там очень сложные шли процессы…

.... История применення слова «негр» и его синонимов (например, «цветной») неплохо описана в Википедии. Там очень сложные шли процессы…....

Спасибо за подсказку, почитал, интересно, не знал о таком многообразии.

Заодно посмотрел статью "Расовые классификации" - вообще запутаться можно.

Ну и заключение статьи:

В результате генетических исследований конца XX — начала XXI веков многие генетики пришли к выводу о невозможности точного выделения рас, так как различия и сходство рас по внешним признакам не всегда совпадают с генетическими различиями и сходством. В связи с этим и другими соображениями многие учёные считают термин «раса» в отношении человека не имеющим генетической основы[5]. Раса часто не рассматривается как биологическая категория[50]. В современной западной науке расы рассматриваются как социальные конструкты и идентичности, которые присваиваются людям в зависимости от правил, принятых в обществе[51]. Будучи частично основанными на физическом сходстве людей внутри групп, расы тем не менее не несут физического или биологического смысла

Вывод (для меня) пора отказываться от понятий расы и, видимо, и национальности/этнической идентичности. И хорошо, что Украина убрала этот пункт из паспорта и пр. документов.

Остаётся пока понятие нации как "политической-гражданской нации". И то пока. Пока существуют отдельные независимые государства. Спасибо за подсказку, почитал, интересно, не знал о таком многообразии.Заодно посмотрел статью "Расовые классификации" - вообще запутаться можно.Ну и заключение статьи:Вывод (для меня) пора отказываться от понятий расы и, видимо, и национальности/этнической идентичности. И хорошо, что Украина убрала этот пункт из паспорта и пр. документов.Остаётся пока понятие нации как "политической-гражданской нации". И то пока. Пока существуют отдельные независимые государства. ЛАД 2 Повідомлень: 24784 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4714 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 чер, 2023 17:05 Shaman написав: ...........

от бачите. виявляться еміграція - це сучасний "неоколоніалізм".



а всі емігранти пишуть, що їдуть за кращим життям, в тому числі за якісним життям на пенсії. а хто це компенсує розвиненим країнам? ...........от бачите. виявляться еміграція - це сучасний "неоколоніалізм".а всі емігранти пишуть, що їдуть за кращим життям, в тому числі за якісним життям на пенсії. а хто це компенсує розвиненим країнам?

Эмигранты едут за кращим життям. Для государств это неоколониализм. Никакого противоречия.



я би оці формулювання таврував, як винахід "вічного" двигуна - бо все одно не доведеш автору, що він помиляється...

Какие формулювання и какому автору? И что Вы хотите доказать? Эмигранты едут за кращим життям. Для государств это неоколониализм. Никакого противоречия.Какие формулювання и какому автору? И что Вы хотите доказать? ЛАД 2 Повідомлень: 24784 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4714 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 чер, 2023 21:34 Ой+ написав: Shaman написав: розкажіть мені, де готують професійних спортсменів - в Африці? мені здається там навпаки життя так гартує людей, що виявляється що їх рівень фізичного розвитку - це рекорди



я би оці формулювання таврував, як винахід "вічного" двигуна - бо все одно не доведеш автору, що він помиляється... розкажіть мені, де готують професійних спортсменів - в Африці? мені здається там навпаки життя так гартує людей, що виявляється що їх рівень фізичного розвитку - це рекордия би оці формулювання таврував, як винахід "вічного" двигуна - бо все одно не доведеш автору, що він помиляється...

І в Африці також. Але коли український спортсмен з професійних видів спорту переходить в інші клуби, країни, то відповідно клуб, що його виховав чи розвивав, отримує компенсацію відповідно до талантів атлета (ки). І в непрофесійних видах подібна практика, потрібна згода федерації і передбачені компенсації. З України, наприклад, чимало спортсменів виступали за Азербайджан на взаємовигідних для всіх умовах.

Ще і до війни почалось заманювання нашої молоді в різні країни, а зараз це ще і має обгортку доброчинності.

Тавруйте як хочете, як нема раціональних аргументів, то так ефективніше для себе. Я вже наводив приклад, що США 20% парникових газів продукує, але якщо врахувати, що бавовна і джинси-футболки і багато чого іншого чим користується "золотий" мільярд виробляється в тій же Африці чи Азії і кожні джинси це ще і тонна води і зарплата 30$/місяць для працівників, то приходимо до того що цей мільярд споживає як по принципу Парето 80% ресурсів, звичайно закріпивши це законами. І це набагато гірше ніж терміни які політкоректні чи не політкоректні. І в Африці також. Але коли український спортсмен з професійних видів спорту переходить в інші клуби, країни, то відповідно клуб, що його виховав чи розвивав, отримує компенсацію відповідно до талантів атлета (ки). І в непрофесійних видах подібна практика, потрібна згода федерації і передбачені компенсації. З України, наприклад, чимало спортсменів виступали за Азербайджан на взаємовигідних для всіх умовах.Ще і до війни почалось заманювання нашої молоді в різні країни, а зараз це ще і має обгортку доброчинності.Тавруйте як хочете, як нема раціональних аргументів, то так ефективніше для себе. Я вже наводив приклад, що США 20% парникових газів продукує, але якщо врахувати, що бавовна і джинси-футболки і багато чого іншого чим користується "золотий" мільярд виробляється в тій же Африці чи Азії і кожні джинси це ще і тонна води і зарплата 30$/місяць для працівників, то приходимо до того що цей мільярд споживає як по принципу Парето 80% ресурсів, звичайно закріпивши це законами. І це набагато гірше ніж терміни які політкоректні чи не політкоректні.



Я прошу прощения у Шамана, но тут ответить по другому не получится.

Получается, это "Америка" грабила Украину, а не ахметовы-коломойские-пинчуки-порошенки-...-бахматюки?

Это "Америка" требует взятки с раненных и искалеченных военных?

Это "Америка" угробила еще совковую промышленность (ту что была и это миллионы рабочих мест), не развивала медицину и платила врачам нищенские зарплаты, образование и тд.

Это "Америка" засыпает зерновозы под 40 тонн, чтобы они разбивали дороги?

Это "Америка" придумала, что можно под 30% годовых положить деньги в банк, банк деньги выведет в офшор, получит рефинанс, купит валюту, обвалит курс гривны.

Это все оказывается "Америка" натворила, чтобы украинцам стало жить невыносимо и они рванули в лапы неоколонизаторов в вечное рабство.

Почему "Америка" еще ставит препоны, чтобы "рабов" слишком много не наехало?

Законодательно квота легальной эмиграции - 1 млн в год, включая рабочие визы.

В лотерею гринкард ежегодно разыгрывается 50 тысяч виз, но только от Украины участвует 1,2-1,5 млн в год при том,что на одну страну не может быть выигрыщных более 7%, то есть 3500 виз.

Это демонстрирует сколько желающих попасть в "рабовладение" в США из свободной Украины. Я прошу прощения у Шамана, но тут ответить по другому не получится.Получается, это "Америка" грабила Украину, а не ахметовы-коломойские-пинчуки-порошенки-...-бахматюки?Это "Америка" требует взятки с раненных и искалеченных военных?Это "Америка" угробила еще совковую промышленность (ту что была и это миллионы рабочих мест), не развивала медицину и платила врачам нищенские зарплаты, образование и тд.Это "Америка" засыпает зерновозы под 40 тонн, чтобы они разбивали дороги?Это "Америка" придумала, что можно под 30% годовых положить деньги в банк, банк деньги выведет в офшор, получит рефинанс, купит валюту, обвалит курс гривны.Это все оказывается "Америка" натворила, чтобы украинцам стало жить невыносимо и они рванули в лапы неоколонизаторов в вечное рабство.Почему "Америка" еще ставит препоны, чтобы "рабов" слишком много не наехало?Законодательно квота легальной эмиграции - 1 млн в год, включая рабочие визы.В лотерею гринкард ежегодно разыгрывается 50 тысяч виз, но только от Украины участвует 1,2-1,5 млн в год при том,что на одну страну не может быть выигрыщных более 7%, то есть 3500 виз.Это демонстрирует сколько желающих попасть в "рабовладение" в США из свободной Украины. rjkz

Повідомлень: 14840 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7729 раз. Подякували: 4725 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 чер, 2023 22:18 ЛАД написав: Валом не валом, но работа есть. Во всяком случае, есть варианты. Но для этого необходимо знание языка на достаточно приличном уровне.

Получить непыльную работу благодаря "европейской внешности" в Канаде, естественно, не получится. Там большинство с такой внешностью, не Азия.

А "грызть землю" или пахать", если хочется хорошо жить, надо везде. Вопрос только в том, где больше возможностей. В Украине, к сожалению, меньше.

А для молодых учёных или инженеров... И говорить не хочу. Валом не валом, но работа есть. Во всяком случае, есть варианты. Но для этогознание языка на достаточно приличном уровне.Получить непыльную работу благодаря "европейской внешности" в Канаде, естественно, не получится. Там большинство с такой внешностью, не Азия.А "грызть землю" или пахать", если хочется хорошо жить, надо везде. Вопрос только в том, где больше возможностей. В Украине, к сожалению, меньше.А для молодых учёных или инженеров... И говорить не хочу.

Я вообще- то написала, что у девушки два языка: английский и азийский. Для " больше возможностей"- необходимо отучиться в Канаде, если ты не инженер, и только потом открываются возможности. Я вообще- то написала, что у девушки два языка: английский и азийский. Для " больше возможностей"- необходимо отучиться в Канаде, если ты не инженер, и только потом открываются возможности. Wisznia2021 Повідомлень: 407 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 чер, 2023 22:26 ЛАД написав: В Канаде?

А если в мире, то ещё Китай добавьте.

Но я как-то не вижу большого количества желающих поехать в Азию и зарабатывать там, прохаживаясь с сумочкой перед магазином. В Канаде?А если в мире, то ещё Китай добавьте.Но я как-то не вижу большого количества желающих поехать в Азию и зарабатывать там, прохаживаясь с сумочкой перед магазином. [/quote]

Зря вы так пренебрежительно: среди 20-25- ти летних очень распространенное заробитчанство было в Китае, три месяца через три( или шесть?)открывали визу, ехали работали, возвращались- и так по кругу. Знаю девушек- на квартиру в Украине так заработали. И это не проституция. Но прогуляться с сумочкой перед магазином- это подработка, основная работа обычно в баре. [/quote]Зря вы так пренебрежительно: среди 20-25- ти летних очень распространенное заробитчанство было в Китае, три месяца через три( или шесть?)открывали визу, ехали работали, возвращались- и так по кругу. Знаю девушек- на квартиру в Украине так заработали. И это не проституция. Но прогуляться с сумочкой перед магазином- это подработка, основная работа обычно в баре. Wisznia2021 Повідомлень: 407 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 чер, 2023 22:35 Ой+ написав: А якщо, наприклад, типа як до нас в Україну вчора делегація, то як Ви їх назвете? А якщо, наприклад, типа як до нас в Україну вчора делегація, то як Ви їх назвете?

В Німеччині політкоректно називати "чорний" В Німеччині політкоректно називати "чорний" Wisznia2021 Повідомлень: 407 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 чер, 2023 23:01 Wisznia2021 написав: ЛАД написав: В Канаде?

А если в мире, то ещё Китай добавьте.

Но я как-то не вижу большого количества желающих поехать в Азию и зарабатывать там, прохаживаясь с сумочкой перед магазином. В Канаде?А если в мире, то ещё Китай добавьте.Но я как-то не вижу большого количества желающих поехать в Азию и зарабатывать там, прохаживаясь с сумочкой перед магазином.

Зря вы так пренебрежительно: среди 20-25- ти летних очень распространенное заробитчанство было в Китае, три месяца через три( или шесть?)открывали визу, ехали работали, возвращались- и так по кругу. Знаю девушек- на квартиру в Украине так заработали. И это не проституция. Но прогуляться с сумочкой перед магазином- это подработка, основная работа обычно в баре. Зря вы так пренебрежительно: среди 20-25- ти летних очень распространенное заробитчанство было в Китае, три месяца через три( или шесть?)открывали визу, ехали работали, возвращались- и так по кругу. Знаю девушек- на квартиру в Украине так заработали. И это не проституция. Но прогуляться с сумочкой перед магазином- это подработка, основная работа обычно в баре.

Не буду спорить, с таким не знаком.

И что, прилично зарабатывали?



у девушки два языка: английский и азийский. Для " больше возможностей"- необходимо отучиться в Канаде, если ты не инженер, и только потом открываются возможности.

Азийский это какой? Их там много. Китайский? Японский? Другой?

А какие возможности, по Вашему мнению, у неё здесь с 2 языками?



Всё без всяких подколок. Действительно интересно.

Оговариваю это, потому что на форуме как-то часто неправильно понимают и обвиняют во всех смертных грехах. Не буду спорить, с таким не знаком.И что, прилично зарабатывали?Азийский это какой? Их там много. Китайский? Японский? Другой?А какие возможности, по Вашему мнению, у неё здесь с 2 языками?Всё без всяких подколок. Действительно интересно.Оговариваю это, потому что на форуме как-то часто неправильно понимают и обвиняют во всех смертных грехах. ЛАД 2 Повідомлень: 24784 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4714 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 чер, 2023 23:17 rjkz написав: Ой+ написав: Shaman написав: розкажіть мені, де готують професійних спортсменів - в Африці? мені здається там навпаки життя так гартує людей, що виявляється що їх рівень фізичного розвитку - це рекорди



я би оці формулювання таврував, як винахід "вічного" двигуна - бо все одно не доведеш автору, що він помиляється... розкажіть мені, де готують професійних спортсменів - в Африці? мені здається там навпаки життя так гартує людей, що виявляється що їх рівень фізичного розвитку - це рекордия би оці формулювання таврував, як винахід "вічного" двигуна - бо все одно не доведеш автору, що він помиляється...

І в Африці також. Але коли український спортсмен з професійних видів спорту переходить в інші клуби, країни, то відповідно клуб, що його виховав чи розвивав, отримує компенсацію відповідно до талантів атлета (ки). І в непрофесійних видах подібна практика, потрібна згода федерації і передбачені компенсації. З України, наприклад, чимало спортсменів виступали за Азербайджан на взаємовигідних для всіх умовах.

Ще і до війни почалось заманювання нашої молоді в різні країни, а зараз це ще і має обгортку доброчинності.

Тавруйте як хочете, як нема раціональних аргументів, то так ефективніше для себе. Я вже наводив приклад, що США 20% парникових газів продукує, але якщо врахувати, що бавовна і джинси-футболки і багато чого іншого чим користується "золотий" мільярд виробляється в тій же Африці чи Азії і кожні джинси це ще і тонна води і зарплата 30$/місяць для працівників, то приходимо до того що цей мільярд споживає як по принципу Парето 80% ресурсів, звичайно закріпивши це законами. І це набагато гірше ніж терміни які політкоректні чи не політкоректні. І в Африці також. Але коли український спортсмен з професійних видів спорту переходить в інші клуби, країни, то відповідно клуб, що його виховав чи розвивав, отримує компенсацію відповідно до талантів атлета (ки). І в непрофесійних видах подібна практика, потрібна згода федерації і передбачені компенсації. З України, наприклад, чимало спортсменів виступали за Азербайджан на взаємовигідних для всіх умовах.Ще і до війни почалось заманювання нашої молоді в різні країни, а зараз це ще і має обгортку доброчинності.Тавруйте як хочете, як нема раціональних аргументів, то так ефективніше для себе. Я вже наводив приклад, що США 20% парникових газів продукує, але якщо врахувати, що бавовна і джинси-футболки і багато чого іншого чим користується "золотий" мільярд виробляється в тій же Африці чи Азії і кожні джинси це ще і тонна води і зарплата 30$/місяць для працівників, то приходимо до того що цей мільярд споживає як по принципу Парето 80% ресурсів, звичайно закріпивши це законами. І це набагато гірше ніж терміни які політкоректні чи не політкоректні.



Я прошу прощения у Шамана, но тут ответить по другому не получится.

Получается, это "Америка" грабила Украину, а не ахметовы-коломойские-пинчуки-порошенки-...-бахматюки?

Это "Америка" требует взятки с раненных и искалеченных военных?

Это "Америка" угробила еще совковую промышленность (ту что была и это миллионы рабочих мест), не развивала медицину и платила врачам нищенские зарплаты, образование и тд.

Это "Америка" засыпает зерновозы под 40 тонн, чтобы они разбивали дороги?

Это "Америка" придумала, что можно под 30% годовых положить деньги в банк, банк деньги выведет в офшор, получит рефинанс, купит валюту, обвалит курс гривны.

Это все оказывается "Америка" натворила, чтобы украинцам стало жить невыносимо и они рванули в лапы неоколонизаторов в вечное рабство.

Почему "Америка" еще ставит препоны, чтобы "рабов" слишком много не наехало?

Законодательно квота легальной эмиграции - 1 млн в год, включая рабочие визы.

В лотерею гринкард ежегодно разыгрывается 50 тысяч виз, но только от Украины участвует 1,2-1,5 млн в год при том,что на одну страну не может быть выигрыщных более 7%, то есть 3500 виз.

Это демонстрирует сколько желающих попасть в "рабовладение" в США из свободной Украины. Я прошу прощения у Шамана, но тут ответить по другому не получится.Получается, это "Америка" грабила Украину, а не ахметовы-коломойские-пинчуки-порошенки-...-бахматюки?Это "Америка" требует взятки с раненных и искалеченных военных?Это "Америка" угробила еще совковую промышленность (ту что была и это миллионы рабочих мест), не развивала медицину и платила врачам нищенские зарплаты, образование и тд.Это "Америка" засыпает зерновозы под 40 тонн, чтобы они разбивали дороги?Это "Америка" придумала, что можно под 30% годовых положить деньги в банк, банк деньги выведет в офшор, получит рефинанс, купит валюту, обвалит курс гривны.Это все оказывается "Америка" натворила, чтобы украинцам стало жить невыносимо и они рванули в лапы неоколонизаторов в вечное рабство.Почему "Америка" еще ставит препоны, чтобы "рабов" слишком много не наехало?Законодательно квота легальной эмиграции - 1 млн в год, включая рабочие визы.В лотерею гринкард ежегодно разыгрывается 50 тысяч виз, но только от Украины участвует 1,2-1,5 млн в год при том,что на одну страну не может быть выигрыщных более 7%, то есть 3500 виз.Это демонстрирует сколько желающих попасть в "рабовладение" в США из свободной Украины.

Я не Shaman, но много с ним общался на другой ветке, так что на некоторые вопросы могу ответить за него.

Совковую промышленность надо было уничтожить, она была ни на что не способна в условиях рыночной экономики. Новую промышленность создать невозможно, т.к. все ниши заняты.

Дороги не нужны - это "велике крадівництво".

В грабежах и воровстве виноваты сами - это наследие всё того же "совка".

На остальное, возможно, ответит сам.

Хотя, скорее, переведёт стрелки на что-нибудь другое. Я не Shaman, но много с ним общался на другой ветке, так что на некоторые вопросы могу ответить за него.Совковую промышленность надо было уничтожить, она была ни на что не способна в условиях рыночной экономики. Новую промышленность создать невозможно, т.к. все ниши заняты.Дороги не нужны - это "велике крадівництво".В грабежах и воровстве виноваты сами - это наследие всё того же "совка".На остальное, возможно, ответит сам.Хотя, скорее, переведёт стрелки на что-нибудь другое. ЛАД 2 Повідомлень: 24784 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4714 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 00:02 ЛАД написав: Wisznia2021 написав: ЛАД написав: В Канаде?

А если в мире, то ещё Китай добавьте.

Но я как-то не вижу большого количества желающих поехать в Азию и зарабатывать там, прохаживаясь с сумочкой перед магазином. В Канаде?А если в мире, то ещё Китай добавьте.Но я как-то не вижу большого количества желающих поехать в Азию и зарабатывать там, прохаживаясь с сумочкой перед магазином.

Зря вы так пренебрежительно: среди 20-25- ти летних очень распространенное заробитчанство было в Китае, три месяца через три( или шесть?)открывали визу, ехали работали, возвращались- и так по кругу. Знаю девушек- на квартиру в Украине так заработали. И это не проституция. Но прогуляться с сумочкой перед магазином- это подработка, основная работа обычно в баре. Зря вы так пренебрежительно: среди 20-25- ти летних очень распространенное заробитчанство было в Китае, три месяца через три( или шесть?)открывали визу, ехали работали, возвращались- и так по кругу. Знаю девушек- на квартиру в Украине так заработали. И это не проституция. Но прогуляться с сумочкой перед магазином- это подработка, основная работа обычно в баре.

Не буду спорить, с таким не знаком.

И что, прилично зарабатывали?



у девушки два языка: английский и азийский. Для " больше возможностей"- необходимо отучиться в Канаде, если ты не инженер, и только потом открываются возможности.

Азийский это какой? Их там много. Китайский? Японский? Другой?

А какие возможности, по Вашему мнению, у неё здесь с 2 языками?



Всё без всяких подколок. Действительно интересно.

Оговариваю это, потому что на форуме как-то часто неправильно понимают и обвиняют во всех смертных грехах. Не буду спорить, с таким не знаком.И что, прилично зарабатывали?Азийский это какой? Их там много. Китайский? Японский? Другой?А какие возможности, по Вашему мнению, у неё здесь с 2 языками?Всё без всяких подколок. Действительно интересно.Оговариваю это, потому что на форуме как-то часто неправильно понимают и обвиняют во всех смертных грехах.



Нет такого языка как китайский, есть кантонийский (или как правильно?) и мандарин. И куча диалектов, которые на территории Китая применяются. Нет такого языка как китайский, есть кантонийский (или как правильно?) и мандарин. И куча диалектов, которые на территории Китая применяются. rjkz

Повідомлень: 14840 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7729 раз. Подякували: 4725 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 00:03 ЛАД написав: rjkz написав: Я прошу прощения у Шамана, но тут ответить по другому не получится.

Получается, это "Америка" грабила Украину, а не ахметовы-коломойские-пинчуки-порошенки-...-бахматюки?

Это "Америка" требует взятки с раненных и искалеченных военных?

Это "Америка" угробила еще совковую промышленность (ту что была и это миллионы рабочих мест), не развивала медицину и платила врачам нищенские зарплаты, образование и тд.

Это "Америка" засыпает зерновозы под 40 тонн, чтобы они разбивали дороги?

Это "Америка" придумала, что можно под 30% годовых положить деньги в банк, банк деньги выведет в офшор, получит рефинанс, купит валюту, обвалит курс гривны.

Это все оказывается "Америка" натворила, чтобы украинцам стало жить невыносимо и они рванули в лапы неоколонизаторов в вечное рабство.

Почему "Америка" еще ставит препоны, чтобы "рабов" слишком много не наехало?

Законодательно квота легальной эмиграции - 1 млн в год, включая рабочие визы.

В лотерею гринкард ежегодно разыгрывается 50 тысяч виз, но только от Украины участвует 1,2-1,5 млн в год при том,что на одну страну не может быть выигрыщных более 7%, то есть 3500 виз.

Это демонстрирует сколько желающих попасть в "рабовладение" в США из свободной Украины. Я прошу прощения у Шамана, но тут ответить по другому не получится.Получается, это "Америка" грабила Украину, а не ахметовы-коломойские-пинчуки-порошенки-...-бахматюки?Это "Америка" требует взятки с раненных и искалеченных военных?Это "Америка" угробила еще совковую промышленность (ту что была и это миллионы рабочих мест), не развивала медицину и платила врачам нищенские зарплаты, образование и тд.Это "Америка" засыпает зерновозы под 40 тонн, чтобы они разбивали дороги?Это "Америка" придумала, что можно под 30% годовых положить деньги в банк, банк деньги выведет в офшор, получит рефинанс, купит валюту, обвалит курс гривны.Это все оказывается "Америка" натворила, чтобы украинцам стало жить невыносимо и они рванули в лапы неоколонизаторов в вечное рабство.Почему "Америка" еще ставит препоны, чтобы "рабов" слишком много не наехало?Законодательно квота легальной эмиграции - 1 млн в год, включая рабочие визы.В лотерею гринкард ежегодно разыгрывается 50 тысяч виз, но только от Украины участвует 1,2-1,5 млн в год при том,что на одну страну не может быть выигрыщных более 7%, то есть 3500 виз.Это демонстрирует сколько желающих попасть в "рабовладение" в США из свободной Украины.

Я не Shaman, но много с ним общался на другой ветке, так что на некоторые вопросы могу ответить за него.

Совковую промышленность надо было уничтожить, она была ни на что не способна в условиях рыночной экономики. Новую промышленность создать невозможно, т.к. все ниши заняты.

Дороги не нужны - это "велике крадівництво".

В грабежах и воровстве виноваты сами - это наследие всё того же "совка".

На остальное, возможно, ответит сам.

Хотя, скорее, переведёт стрелки на что-нибудь другое. Я не Shaman, но много с ним общался на другой ветке, так что на некоторые вопросы могу ответить за него.Совковую промышленность надо было уничтожить, она была ни на что не способна в условиях рыночной экономики. Новую промышленность создать невозможно, т.к. все ниши заняты.Дороги не нужны - это "велике крадівництво".В грабежах и воровстве виноваты сами - это наследие всё того же "совка".На остальное, возможно, ответит сам.Хотя, скорее, переведёт стрелки на что-нибудь другое.

Давайте просто порадуемся за rjkz - он смог. Он осуществил мечту миллионов украинцев. Но до этого он все-таки 45 лет пытался сделать эту страну лучше, или, как минимум, помочь тем, кто делал эту страну лучше: сделал 200+ эксклюзивных ремонтов на Паторжинского, склеивал страну нежелтеющим клеем, боролся с говноблоком, в общем делал все что мог. Но страна не справилась с задачей понравиться rjkz-ту + он достиг всего, чего мог в этой неблагодарной стране. Поэтому он решил принять вызов, совершить прыжок веры, выучить Инглиш (обязательно с большой буквы и с пронаунсом) и отдать оставшиеся 2/3 своей жизни более достойной его стране. Давайте просто порадуемся за rjkz - он смог. Он осуществил мечту миллионов украинцев. Но до этого он все-таки 45 лет пытался сделать эту страну лучше, или, как минимум, помочь тем, кто делал эту страну лучше: сделал 200+ эксклюзивных ремонтов на Паторжинского, склеивал страну нежелтеющим клеем, боролся с говноблоком, в общем делал все что мог. Но страна не справилась с задачей понравиться rjkz-ту + он достиг всего, чего мог в этой неблагодарной стране. Поэтому он решил принять вызов, совершить прыжок веры, выучить Инглиш (обязательно с большой буквы и с пронаунсом) и отдать оставшиеся 2/3 своей жизни более достойной его стране. airmax78 Повідомлень: 42446 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5205 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 830831832833> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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