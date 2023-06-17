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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 чер, 2023 00:15
ЛАД написав: rjkz написав: Ой+ написав:
І в Африці також. Але коли український спортсмен з професійних видів спорту переходить в інші клуби, країни, то відповідно клуб, що його виховав чи розвивав, отримує компенсацію відповідно до талантів атлета (ки). І в непрофесійних видах подібна практика, потрібна згода федерації і передбачені компенсації. З України, наприклад, чимало спортсменів виступали за Азербайджан на взаємовигідних для всіх умовах.
Ще і до війни почалось заманювання нашої молоді в різні країни, а зараз це ще і має обгортку доброчинності.
Тавруйте як хочете, як нема раціональних аргументів, то так ефективніше для себе. Я вже наводив приклад, що США 20% парникових газів продукує, але якщо врахувати, що бавовна і джинси-футболки і багато чого іншого чим користується "золотий" мільярд виробляється в тій же Африці чи Азії і кожні джинси це ще і тонна води і зарплата 30$/місяць для працівників, то приходимо до того що цей мільярд споживає як по принципу Парето 80% ресурсів, звичайно закріпивши це законами. І це набагато гірше ніж терміни які політкоректні чи не політкоректні.
Я прошу прощения у Шамана, но тут ответить по другому не получится.
Получается, это "Америка" грабила Украину, а не ахметовы-коломойские-пинчуки-порошенки-...-бахматюки?
Это "Америка" требует взятки с раненных и искалеченных военных?
Это "Америка" угробила еще совковую промышленность (ту что была и это миллионы рабочих мест), не развивала медицину и платила врачам нищенские зарплаты, образование и тд.
Это "Америка" засыпает зерновозы под 40 тонн, чтобы они разбивали дороги?
Это "Америка" придумала, что можно под 30% годовых положить деньги в банк, банк деньги выведет в офшор, получит рефинанс, купит валюту, обвалит курс гривны.
Это все оказывается "Америка" натворила, чтобы украинцам стало жить невыносимо и они рванули в лапы неоколонизаторов в вечное рабство.
Почему "Америка" еще ставит препоны, чтобы "рабов" слишком много не наехало?
Законодательно квота легальной эмиграции - 1 млн в год, включая рабочие визы.
В лотерею гринкард ежегодно разыгрывается 50 тысяч виз, но только от Украины участвует 1,2-1,5 млн в год при том,что на одну страну не может быть выигрыщных более 7%, то есть 3500 виз.
Это демонстрирует сколько желающих попасть в "рабовладение" в США из свободной Украины.
Я не Shaman, но много с ним общался на другой ветке, так что на некоторые вопросы могу ответить за него.
Совковую промышленность надо было уничтожить, она была ни на что не способна в условиях рыночной экономики. Новую промышленность создать невозможно, т.к. все ниши заняты.
Дороги не нужны - это "велике крадівництво".
В грабежах и воровстве виноваты сами - это наследие всё того же "совка".
На остальное, возможно, ответит сам.
Хотя, скорее, переведёт стрелки на что-нибудь другое.
Я отвечал не Шаману.
Ему я говорил, что не буду писать плохо об Украине.
Но тут - КАК?
Америка виновата в том, что государство (а данном случае я писал об Украине, но можно написать какое угодно из которого мощный вектор миграции - Венесуэла, Индия, Нигерия, Беларусь,..., Сирия).
Что-то не в порядке в отношениях человек-государство.
И тогда человек пытается себе найти другое государство.
Про государство, которое пытается себе найти другой народ - пока не приходит ничего в голову.
Кстати, о таком маркере как число участников лотереи Гринкард, которое о много чем говорит.
На тот момент, когда меня это интересовало, Украина занимала 3 место в мире после Нигериии и еще кого-то и первое место среди стран бывшего совка.
В Украине в какой-то год (2015 или 2016, может 2017) было 1,2 (примерно) млн участников, второе место Узбекистан с 800 тыс., рашка 300 тыс.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 00:21
rjkz написав:
........
Нет такого языка как китайский, есть кантонийский (или как правильно?) и мандарин. И куча диалектов, которые на территории Китая применяются.
Знаю. Но не буду же уточнять здесь, для нашего вопроса это несущественно.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 00:22
airmax78 написав: ЛАД написав: rjkz написав:
Я прошу прощения у Шамана, но тут ответить по другому не получится.
Получается, это "Америка" грабила Украину, а не ахметовы-коломойские-пинчуки-порошенки-...-бахматюки?
Это "Америка" требует взятки с раненных и искалеченных военных?
Это "Америка" угробила еще совковую промышленность (ту что была и это миллионы рабочих мест), не развивала медицину и платила врачам нищенские зарплаты, образование и тд.
Это "Америка" засыпает зерновозы под 40 тонн, чтобы они разбивали дороги?
Это "Америка" придумала, что можно под 30% годовых положить деньги в банк, банк деньги выведет в офшор, получит рефинанс, купит валюту, обвалит курс гривны.
Это все оказывается "Америка" натворила, чтобы украинцам стало жить невыносимо и они рванули в лапы неоколонизаторов в вечное рабство.
Почему "Америка" еще ставит препоны, чтобы "рабов" слишком много не наехало?
Законодательно квота легальной эмиграции - 1 млн в год, включая рабочие визы.
В лотерею гринкард ежегодно разыгрывается 50 тысяч виз, но только от Украины участвует 1,2-1,5 млн в год при том,что на одну страну не может быть выигрыщных более 7%, то есть 3500 виз.
Это демонстрирует сколько желающих попасть в "рабовладение" в США из свободной Украины.
Я не Shaman, но много с ним общался на другой ветке, так что на некоторые вопросы могу ответить за него.
Совковую промышленность надо было уничтожить, она была ни на что не способна в условиях рыночной экономики. Новую промышленность создать невозможно, т.к. все ниши заняты.
Дороги не нужны - это "велике крадівництво".
В грабежах и воровстве виноваты сами - это наследие всё того же "совка".
На остальное, возможно, ответит сам.
Хотя, скорее, переведёт стрелки на что-нибудь другое.
Давайте просто порадуемся за rjkz - он смог. Он осуществил мечту миллионов украинцев. Но до этого он все-таки 45 лет пытался сделать эту страну лучше, или, как минимум, помочь тем, кто делал эту страну лучше: сделал 200+ эксклюзивных ремонтов на Паторжинского, склеивал страну нежелтеющим клеем, боролся с говноблоком, в общем делал все что мог. Но страна не справилась с задачей понравиться rjkz-ту + он достиг всего, чего мог в этой неблагодарной стране. Поэтому он решил принять вызов, совершить прыжок веры, выучить Инглиш (обязательно с большой буквы и с пронаунсом) и отдать оставшиеся 2/3 своей жизни более достойной его стране.
Грубо говоря, да.
А что с Инглишем не так? Он так и пишется.
А что мы все обо мне да обо мне, давайте поговорим о вас.
Что вы пробовали сделать для Украины?
Крутили деньги на депозитах, пользуясь инсайдом в банке.Спасибо, за ваш вклад в девал гривны. Спекульнули несколько раз бетоном. Как там? Сколько налогов заплатили за переуступку Ричмонда?
Чем вы полезны Украине работая в Вене на американского работодателя?
Так чем вы полезны?
Небо коптили в Украине до начала большой войны?
Потом сбрились в Вену и оттуда стали мощно "любить" Украину.
Отрою секрет. В мире таких патриотов еще 30 млн. Которые не в Украине.
ЧТо есть в вас и чего нет во мне?
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Додано: Нед 18 чер, 2023 00:23
ЛАД написав: rjkz написав:
........
Нет такого языка как китайский, есть кантонийский (или как правильно?) и мандарин. И куча диалектов, которые на территории Китая применяются.
Знаю. Но не буду же уточнять здесь, для нашего вопроса это несущественно.
Просто уточнил.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 00:25
Ой+
rjkz написав:
.......
Я отвечал не Шаману.
........
как раз, по-моему, всё это понимает.
И он писал не об этом.
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