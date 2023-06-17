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#<1 ... 830831832833 Додано: Нед 18 чер, 2023 00:15 ЛАД написав: rjkz написав: Ой+ написав: І в Африці також. Але коли український спортсмен з професійних видів спорту переходить в інші клуби, країни, то відповідно клуб, що його виховав чи розвивав, отримує компенсацію відповідно до талантів атлета (ки). І в непрофесійних видах подібна практика, потрібна згода федерації і передбачені компенсації. З України, наприклад, чимало спортсменів виступали за Азербайджан на взаємовигідних для всіх умовах.

Ще і до війни почалось заманювання нашої молоді в різні країни, а зараз це ще і має обгортку доброчинності.

Тавруйте як хочете, як нема раціональних аргументів, то так ефективніше для себе. Я вже наводив приклад, що США 20% парникових газів продукує, але якщо врахувати, що бавовна і джинси-футболки і багато чого іншого чим користується "золотий" мільярд виробляється в тій же Африці чи Азії і кожні джинси це ще і тонна води і зарплата 30$/місяць для працівників, то приходимо до того що цей мільярд споживає як по принципу Парето 80% ресурсів, звичайно закріпивши це законами. І це набагато гірше ніж терміни які політкоректні чи не політкоректні. І в Африці також. Але коли український спортсмен з професійних видів спорту переходить в інші клуби, країни, то відповідно клуб, що його виховав чи розвивав, отримує компенсацію відповідно до талантів атлета (ки). І в непрофесійних видах подібна практика, потрібна згода федерації і передбачені компенсації. З України, наприклад, чимало спортсменів виступали за Азербайджан на взаємовигідних для всіх умовах.Ще і до війни почалось заманювання нашої молоді в різні країни, а зараз це ще і має обгортку доброчинності.Тавруйте як хочете, як нема раціональних аргументів, то так ефективніше для себе. Я вже наводив приклад, що США 20% парникових газів продукує, але якщо врахувати, що бавовна і джинси-футболки і багато чого іншого чим користується "золотий" мільярд виробляється в тій же Африці чи Азії і кожні джинси це ще і тонна води і зарплата 30$/місяць для працівників, то приходимо до того що цей мільярд споживає як по принципу Парето 80% ресурсів, звичайно закріпивши це законами. І це набагато гірше ніж терміни які політкоректні чи не політкоректні.



Я прошу прощения у Шамана, но тут ответить по другому не получится.

Получается, это "Америка" грабила Украину, а не ахметовы-коломойские-пинчуки-порошенки-...-бахматюки?

Это "Америка" требует взятки с раненных и искалеченных военных?

Это "Америка" угробила еще совковую промышленность (ту что была и это миллионы рабочих мест), не развивала медицину и платила врачам нищенские зарплаты, образование и тд.

Это "Америка" засыпает зерновозы под 40 тонн, чтобы они разбивали дороги?

Это "Америка" придумала, что можно под 30% годовых положить деньги в банк, банк деньги выведет в офшор, получит рефинанс, купит валюту, обвалит курс гривны.

Это все оказывается "Америка" натворила, чтобы украинцам стало жить невыносимо и они рванули в лапы неоколонизаторов в вечное рабство.

Почему "Америка" еще ставит препоны, чтобы "рабов" слишком много не наехало?

Законодательно квота легальной эмиграции - 1 млн в год, включая рабочие визы.

В лотерею гринкард ежегодно разыгрывается 50 тысяч виз, но только от Украины участвует 1,2-1,5 млн в год при том,что на одну страну не может быть выигрыщных более 7%, то есть 3500 виз.

Это демонстрирует сколько желающих попасть в "рабовладение" в США из свободной Украины. Я прошу прощения у Шамана, но тут ответить по другому не получится.Получается, это "Америка" грабила Украину, а не ахметовы-коломойские-пинчуки-порошенки-...-бахматюки?Это "Америка" требует взятки с раненных и искалеченных военных?Это "Америка" угробила еще совковую промышленность (ту что была и это миллионы рабочих мест), не развивала медицину и платила врачам нищенские зарплаты, образование и тд.Это "Америка" засыпает зерновозы под 40 тонн, чтобы они разбивали дороги?Это "Америка" придумала, что можно под 30% годовых положить деньги в банк, банк деньги выведет в офшор, получит рефинанс, купит валюту, обвалит курс гривны.Это все оказывается "Америка" натворила, чтобы украинцам стало жить невыносимо и они рванули в лапы неоколонизаторов в вечное рабство.Почему "Америка" еще ставит препоны, чтобы "рабов" слишком много не наехало?Законодательно квота легальной эмиграции - 1 млн в год, включая рабочие визы.В лотерею гринкард ежегодно разыгрывается 50 тысяч виз, но только от Украины участвует 1,2-1,5 млн в год при том,что на одну страну не может быть выигрыщных более 7%, то есть 3500 виз.Это демонстрирует сколько желающих попасть в "рабовладение" в США из свободной Украины.

Я не Shaman, но много с ним общался на другой ветке, так что на некоторые вопросы могу ответить за него.

Совковую промышленность надо было уничтожить, она была ни на что не способна в условиях рыночной экономики. Новую промышленность создать невозможно, т.к. все ниши заняты.

Дороги не нужны - это "велике крадівництво".

В грабежах и воровстве виноваты сами - это наследие всё того же "совка".

На остальное, возможно, ответит сам.

Хотя, скорее, переведёт стрелки на что-нибудь другое. Я не Shaman, но много с ним общался на другой ветке, так что на некоторые вопросы могу ответить за него.Совковую промышленность надо было уничтожить, она была ни на что не способна в условиях рыночной экономики. Новую промышленность создать невозможно, т.к. все ниши заняты.Дороги не нужны - это "велике крадівництво".В грабежах и воровстве виноваты сами - это наследие всё того же "совка".На остальное, возможно, ответит сам.Хотя, скорее, переведёт стрелки на что-нибудь другое.



Я отвечал не Шаману.

Ему я говорил, что не буду писать плохо об Украине.

Но тут - КАК?

Америка виновата в том, что государство (а данном случае я писал об Украине, но можно написать какое угодно из которого мощный вектор миграции - Венесуэла, Индия, Нигерия, Беларусь,..., Сирия).

Что-то не в порядке в отношениях человек-государство.

И тогда человек пытается себе найти другое государство.

Про государство, которое пытается себе найти другой народ - пока не приходит ничего в голову.

Кстати, о таком маркере как число участников лотереи Гринкард, которое о много чем говорит.

На тот момент, когда меня это интересовало, Украина занимала 3 место в мире после Нигериии и еще кого-то и первое место среди стран бывшего совка.

В Украине в какой-то год (2015 или 2016, может 2017) было 1,2 (примерно) млн участников, второе место Узбекистан с 800 тыс., рашка 300 тыс. Я отвечал не Шаману.Ему я говорил, что не буду писать плохо об Украине.Но тут - КАК?Америка виновата в том, что государство (а данном случае я писал об Украине, но можно написать какое угодно из которого мощный вектор миграции - Венесуэла, Индия, Нигерия, Беларусь,..., Сирия).Что-то не в порядке в отношениях человек-государство.И тогда человек пытается себе найти другое государство.Про государство, которое пытается себе найти другой народ - пока не приходит ничего в голову.Кстати, о таком маркере как число участников лотереи Гринкард, которое о много чем говорит.На тот момент, когда меня это интересовало, Украина занимала 3 место в мире после Нигериии и еще кого-то и первое место среди стран бывшего совка.В Украине в какой-то год (2015 или 2016, может 2017) было 1,2 (примерно) млн участников, второе место Узбекистан с 800 тыс., рашка 300 тыс. rjkz

Повідомлень: 14840 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7729 раз. Подякували: 4725 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 00:21 rjkz написав: ........

Нет такого языка как китайский, есть кантонийский (или как правильно?) и мандарин. И куча диалектов, которые на территории Китая применяются. ........Нет такого языка как китайский, есть кантонийский (или как правильно?) и мандарин. И куча диалектов, которые на территории Китая применяются.

Знаю. Но не буду же уточнять здесь, для нашего вопроса это несущественно. Знаю. Но не буду же уточнять здесь, для нашего вопроса это несущественно. ЛАД 2 Повідомлень: 24784 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4714 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 00:22 airmax78 написав: ЛАД написав: rjkz написав: Я прошу прощения у Шамана, но тут ответить по другому не получится.

Получается, это "Америка" грабила Украину, а не ахметовы-коломойские-пинчуки-порошенки-...-бахматюки?

Это "Америка" требует взятки с раненных и искалеченных военных?

Это "Америка" угробила еще совковую промышленность (ту что была и это миллионы рабочих мест), не развивала медицину и платила врачам нищенские зарплаты, образование и тд.

Это "Америка" засыпает зерновозы под 40 тонн, чтобы они разбивали дороги?

Это "Америка" придумала, что можно под 30% годовых положить деньги в банк, банк деньги выведет в офшор, получит рефинанс, купит валюту, обвалит курс гривны.

Это все оказывается "Америка" натворила, чтобы украинцам стало жить невыносимо и они рванули в лапы неоколонизаторов в вечное рабство.

Почему "Америка" еще ставит препоны, чтобы "рабов" слишком много не наехало?

Законодательно квота легальной эмиграции - 1 млн в год, включая рабочие визы.

В лотерею гринкард ежегодно разыгрывается 50 тысяч виз, но только от Украины участвует 1,2-1,5 млн в год при том,что на одну страну не может быть выигрыщных более 7%, то есть 3500 виз.

Это демонстрирует сколько желающих попасть в "рабовладение" в США из свободной Украины. Я прошу прощения у Шамана, но тут ответить по другому не получится.Получается, это "Америка" грабила Украину, а не ахметовы-коломойские-пинчуки-порошенки-...-бахматюки?Это "Америка" требует взятки с раненных и искалеченных военных?Это "Америка" угробила еще совковую промышленность (ту что была и это миллионы рабочих мест), не развивала медицину и платила врачам нищенские зарплаты, образование и тд.Это "Америка" засыпает зерновозы под 40 тонн, чтобы они разбивали дороги?Это "Америка" придумала, что можно под 30% годовых положить деньги в банк, банк деньги выведет в офшор, получит рефинанс, купит валюту, обвалит курс гривны.Это все оказывается "Америка" натворила, чтобы украинцам стало жить невыносимо и они рванули в лапы неоколонизаторов в вечное рабство.Почему "Америка" еще ставит препоны, чтобы "рабов" слишком много не наехало?Законодательно квота легальной эмиграции - 1 млн в год, включая рабочие визы.В лотерею гринкард ежегодно разыгрывается 50 тысяч виз, но только от Украины участвует 1,2-1,5 млн в год при том,что на одну страну не может быть выигрыщных более 7%, то есть 3500 виз.Это демонстрирует сколько желающих попасть в "рабовладение" в США из свободной Украины.

Я не Shaman, но много с ним общался на другой ветке, так что на некоторые вопросы могу ответить за него.

Совковую промышленность надо было уничтожить, она была ни на что не способна в условиях рыночной экономики. Новую промышленность создать невозможно, т.к. все ниши заняты.

Дороги не нужны - это "велике крадівництво".

В грабежах и воровстве виноваты сами - это наследие всё того же "совка".

На остальное, возможно, ответит сам.

Хотя, скорее, переведёт стрелки на что-нибудь другое. Я не Shaman, но много с ним общался на другой ветке, так что на некоторые вопросы могу ответить за него.Совковую промышленность надо было уничтожить, она была ни на что не способна в условиях рыночной экономики. Новую промышленность создать невозможно, т.к. все ниши заняты.Дороги не нужны - это "велике крадівництво".В грабежах и воровстве виноваты сами - это наследие всё того же "совка".На остальное, возможно, ответит сам.Хотя, скорее, переведёт стрелки на что-нибудь другое.

Давайте просто порадуемся за rjkz - он смог. Он осуществил мечту миллионов украинцев. Но до этого он все-таки 45 лет пытался сделать эту страну лучше, или, как минимум, помочь тем, кто делал эту страну лучше: сделал 200+ эксклюзивных ремонтов на Паторжинского, склеивал страну нежелтеющим клеем, боролся с говноблоком, в общем делал все что мог. Но страна не справилась с задачей понравиться rjkz-ту + он достиг всего, чего мог в этой неблагодарной стране. Поэтому он решил принять вызов, совершить прыжок веры, выучить Инглиш (обязательно с большой буквы и с пронаунсом) и отдать оставшиеся 2/3 своей жизни более достойной его стране. Давайте просто порадуемся за rjkz - он смог. Он осуществил мечту миллионов украинцев. Но до этого он все-таки 45 лет пытался сделать эту страну лучше, или, как минимум, помочь тем, кто делал эту страну лучше: сделал 200+ эксклюзивных ремонтов на Паторжинского, склеивал страну нежелтеющим клеем, боролся с говноблоком, в общем делал все что мог. Но страна не справилась с задачей понравиться rjkz-ту + он достиг всего, чего мог в этой неблагодарной стране. Поэтому он решил принять вызов, совершить прыжок веры, выучить Инглиш (обязательно с большой буквы и с пронаунсом) и отдать оставшиеся 2/3 своей жизни более достойной его стране.



Грубо говоря, да.

А что с Инглишем не так? Он так и пишется.

А что мы все обо мне да обо мне, давайте поговорим о вас.

Что вы пробовали сделать для Украины?

Крутили деньги на депозитах, пользуясь инсайдом в банке.Спасибо, за ваш вклад в девал гривны. Спекульнули несколько раз бетоном. Как там? Сколько налогов заплатили за переуступку Ричмонда?

Чем вы полезны Украине работая в Вене на американского работодателя?

Так чем вы полезны?

Небо коптили в Украине до начала большой войны?

Потом сбрились в Вену и оттуда стали мощно "любить" Украину.

Отрою секрет. В мире таких патриотов еще 30 млн. Которые не в Украине.

ЧТо есть в вас и чего нет во мне? Грубо говоря, да.А что с Инглишем не так? Он так и пишется.А что мы все обо мне да обо мне, давайте поговорим о вас.Что вы пробовали сделать для Украины?Крутили деньги на депозитах, пользуясь инсайдом в банке.Спасибо, за ваш вклад в девал гривны. Спекульнули несколько раз бетоном. Как там? Сколько налогов заплатили за переуступку Ричмонда?Чем вы полезны Украине работая в Вене на американского работодателя?Так чем вы полезны?Небо коптили в Украине до начала большой войны?Потом сбрились в Вену и оттуда стали мощно "любить" Украину.Отрою секрет. В мире таких патриотов еще 30 млн. Которые не в Украине.ЧТо есть в вас и чего нет во мне? rjkz

Повідомлень: 14840 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7729 раз. Подякували: 4725 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 00:23 ЛАД написав: rjkz написав: ........

Нет такого языка как китайский, есть кантонийский (или как правильно?) и мандарин. И куча диалектов, которые на территории Китая применяются. ........Нет такого языка как китайский, есть кантонийский (или как правильно?) и мандарин. И куча диалектов, которые на территории Китая применяются.

Знаю. Но не буду же уточнять здесь, для нашего вопроса это несущественно. Знаю. Но не буду же уточнять здесь, для нашего вопроса это несущественно.

Просто уточнил. Просто уточнил. rjkz

Повідомлень: 14840 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7729 раз. Подякували: 4725 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 00:25 rjkz написав: .......

Я отвечал не Шаману.

........ .......Я отвечал не Шаману.........

Ой+ как раз, по-моему, всё это понимает.

И он писал не об этом. как раз, по-моему, всё это понимает.И он писал не об этом. ЛАД 2 Повідомлень: 24784 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4714 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 830831832833 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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