Ой+ написав:
Багато експресії та пафосу і зовсім не в тему мого повідомлення, що як і раніше часто замітив для Ваших повідомлень. Чи то неофітові хочеться бути святішим за Папу, а свіжоспечений емігрант більший патріот ніж нащадки мейфлаерців не говорячи за корінне населення. Хоча навіть ваші тези доводять, що теперішня модель ефективніша за давнє рабство, раз такий кастинг серед бажаючих заскочити зразу на все готовеньке у омріяний споживацький рай. Але якщо через якийсь час, наприклад, в силу тих чи інших причин на перше місце в споживанні на душу населення вийде, гіпотетично, Китай ( чи ще хтось), що зразу пакувати манатки, вчити китайську, брати участь в розіграші жовтої (чи якої) карти?
Не зрозуміло чи Ви хочете когось переконати чи себе як чудесно і далекоглядно ви вчинили.
По вашим тезам розбиратись не буду, бо вони ніяк не заперечують те що я хотів донести. Хоча починаючи з першої - чи можемо ми називати грабіжниками без рішення суду? Але навіть якщо воно і є, як по Лазаренку, то чи вертаються кошти постраждалій стороні, а може так і залишаються там, куда їх притягли? Зараз по Фірташу йдуть всілякі суди і західна феміда дуже навіть успішно його захищає, благо є мільярди на найм для захисту екс-міністрів юстиції. І це, звичайно, зовсім не корупція як і найм РФ прем'єрів і т.д.
А тепер ще уявімо собі, що якимось чином розділили планету на окремі цілком ізольовані частини і "золотий мільярд" отримав 8 частину суші, морів та океанів. Чи довго би він коптив небо та паскудив воду? Екологічне навантаження, що створює американець, в 5 з гаком разів більше за середньопланетарне, а в індуса, наприклад, в 7 разів нижче.
Что-то американофобией попахивает, не так ли?
Когда-то на просторах украинского информпространства эти тезы звучали от проросийских или просто росийских сми. Теории заговоров.
Странно такие тезы читать на Мове.
Не могу понять, откуда это?
Ну, ок, не буду мешать.