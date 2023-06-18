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#<1 ... 831832833834 Додано: Нед 18 чер, 2023 06:29 Ой+ написав: rjkz написав: Получается, это "Америка" грабила Украину, а не ахметовы-коломойские-пинчуки-порошенки-...-бахматюки?

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Это демонстрирует сколько желающих попасть в "рабовладение" в США из свободной Украины. Получается, это "Америка" грабила Украину, а не ахметовы-коломойские-пинчуки-порошенки-...-бахматюки?...Это демонстрирует сколько желающих попасть в "рабовладение" в США из свободной Украины.

Багато експресії та пафосу і зовсім не в тему мого повідомлення, що як і раніше часто замітив для Ваших повідомлень. Чи то неофітові хочеться бути святішим за Папу, а свіжоспечений емігрант більший патріот ніж нащадки мейфлаерців не говорячи за корінне населення. Хоча навіть ваші тези доводять, що теперішня модель ефективніша за давнє рабство, раз такий кастинг серед бажаючих заскочити зразу на все готовеньке у омріяний споживацький рай. Але якщо через якийсь час, наприклад, в силу тих чи інших причин на перше місце в споживанні на душу населення вийде, гіпотетично, Китай ( чи ще хтось), що зразу пакувати манатки, вчити китайську, брати участь в розіграші жовтої (чи якої) карти?

Не зрозуміло чи Ви хочете когось переконати чи себе як чудесно і далекоглядно ви вчинили.

По вашим тезам розбиратись не буду, бо вони ніяк не заперечують те що я хотів донести. Хоча починаючи з першої - чи можемо ми називати грабіжниками без рішення суду? Але навіть якщо воно і є, як по Лазаренку, то чи вертаються кошти постраждалій стороні, а може так і залишаються там, куда їх притягли? Зараз по Фірташу йдуть всілякі суди і західна феміда дуже навіть успішно його захищає, благо є мільярди на найм для захисту екс-міністрів юстиції. І це, звичайно, зовсім не корупція як і найм РФ прем'єрів і т.д.

А тепер ще уявімо собі, що якимось чином розділили планету на окремі цілком ізольовані частини і "золотий мільярд" отримав 8 частину суші, морів та океанів. Чи довго би він коптив небо та паскудив воду? Екологічне навантаження, що створює американець, в 5 з гаком разів більше за середньопланетарне, а в індуса, наприклад, в 7 разів нижче. Багато експресії та пафосу і зовсім не в тему мого повідомлення, що як і раніше часто замітив для Ваших повідомлень. Чи то неофітові хочеться бути святішим за Папу, а свіжоспечений емігрант більший патріот ніж нащадки мейфлаерців не говорячи за корінне населення. Хоча навіть ваші тези доводять, що теперішня модель ефективніша за давнє рабство, раз такий кастинг серед бажаючих заскочити зразу на все готовеньке у омріяний споживацький рай. Але якщо через якийсь час, наприклад, в силу тих чи інших причин на перше місце в споживанні на душу населення вийде, гіпотетично, Китай ( чи ще хтось), що зразу пакувати манатки, вчити китайську, брати участь в розіграші жовтої (чи якої) карти?Не зрозуміло чи Ви хочете когось переконати чи себе як чудесно і далекоглядно ви вчинили.По вашим тезам розбиратись не буду, бо вони ніяк не заперечують те що я хотів донести. Хоча починаючи з першої - чи можемо ми називати грабіжниками без рішення суду? Але навіть якщо воно і є, як по Лазаренку, то чи вертаються кошти постраждалій стороні, а може так і залишаються там, куда їх притягли? Зараз по Фірташу йдуть всілякі суди і західна феміда дуже навіть успішно його захищає, благо є мільярди на найм для захисту екс-міністрів юстиції. І це, звичайно, зовсім не корупція як і найм РФ прем'єрів і т.д.А тепер ще уявімо собі, що якимось чином розділили планету на окремі цілком ізольовані частини і "золотий мільярд" отримав 8 частину суші, морів та океанів. Чи довго би він коптив небо та паскудив воду? Екологічне навантаження, що створює американець, в 5 з гаком разів більше за середньопланетарне, а в індуса, наприклад, в 7 разів нижче.



Что-то американофобией попахивает, не так ли?

Когда-то на просторах украинского информпространства эти тезы звучали от проросийских или просто росийских сми. Теории заговоров.

Странно такие тезы читать на Мове.

Не могу понять, откуда это?

Ну, ок, не буду мешать. Что-то американофобией попахивает, не так ли?Когда-то на просторах украинского информпространства эти тезы звучали от проросийских или просто росийских сми. Теории заговоров.Странно такие тезы читать на Мове.Не могу понять, откуда это?Ну, ок, не буду мешать. rjkz

Повідомлень: 14843 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7730 раз. Подякували: 4725 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 831832833834 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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