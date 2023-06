Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 831832833834 Додано: Нед 18 чер, 2023 06:29 Ой+ написав: rjkz написав: Получается, это "Америка" грабила Украину, а не ахметовы-коломойские-пинчуки-порошенки-...-бахматюки?

...

Это демонстрирует сколько желающих попасть в "рабовладение" в США из свободной Украины. Получается, это "Америка" грабила Украину, а не ахметовы-коломойские-пинчуки-порошенки-...-бахматюки?

Багато експресії та пафосу і зовсім не в тему мого повідомлення, що як і раніше часто замітив для Ваших повідомлень. Чи то неофітові хочеться бути святішим за Папу, а свіжоспечений емігрант більший патріот ніж нащадки мейфлаерців не говорячи за корінне населення. Хоча навіть ваші тези доводять, що теперішня модель ефективніша за давнє рабство, раз такий кастинг серед бажаючих заскочити зразу на все готовеньке у омріяний споживацький рай. Але якщо через якийсь час, наприклад, в силу тих чи інших причин на перше місце в споживанні на душу населення вийде, гіпотетично, Китай ( чи ще хтось), що зразу пакувати манатки, вчити китайську, брати участь в розіграші жовтої (чи якої) карти?

Не зрозуміло чи Ви хочете когось переконати чи себе як чудесно і далекоглядно ви вчинили.

По вашим тезам розбиратись не буду, бо вони ніяк не заперечують те що я хотів донести. Хоча починаючи з першої - чи можемо ми називати грабіжниками без рішення суду? Але навіть якщо воно і є, як по Лазаренку, то чи вертаються кошти постраждалій стороні, а може так і залишаються там, куда їх притягли? Зараз по Фірташу йдуть всілякі суди і західна феміда дуже навіть успішно його захищає, благо є мільярди на найм для захисту екс-міністрів юстиції. І це, звичайно, зовсім не корупція як і найм РФ прем'єрів і т.д.

Багато експресії та пафосу і зовсім не в тему мого повідомлення, що як і раніше часто замітив для Ваших повідомлень. Чи то неофітові хочеться бути святішим за Папу, а свіжоспечений емігрант більший патріот ніж нащадки мейфлаерців не говорячи за корінне населення. Хоча навіть ваші тези доводять, що теперішня модель ефективніша за давнє рабство, раз такий кастинг серед бажаючих заскочити зразу на все готовеньке у омріяний споживацький рай. Але якщо через якийсь час, наприклад, в силу тих чи інших причин на перше місце в споживанні на душу населення війде, гіпотетично, Китай ( чи ще хтось), що зразу пакувати манатки, вчити китайську, брати участь в розіграші жовтої (чи якої) карти?

Не зрозуміло чи Ви хочете когось переконати чи себе як чудесно і далекоглядно ви вчинили.

По вашим тезам розбиратись не буду, бо вони ніяк не заперечують те що я хотів донести. Хоча починаючи з першої - чи можемо ми називати грабіжниками без рішення суду? Але навіть якщо воно і є, як по Лазаренку, то чи вертаються кошти постраждалій стороні, а може так і залишаються там, куда їх притягли? Зараз по Фірташу йдуть всілякі суди і західна феміда дуже навіть успішно його захищає, благо є мільярди на найм для захисту екс-міністрів юстиції. І це, звичайно, зовсім не корупція як і найм РФ прем'єрів і т.д.

А тепер ще уявімо собі, що якимось чином розділили планету на окремі цілком ізольовані частини і "золотий мільярд" отримав 8 частину суші, морів та океанів. Чи довго би він коптив небо та паскудив воду? Екологічне навантаження, що створює американець, в 5 з гаком разів більше за середньопланетарне, а в індуса, наприклад, в 7 разів нижче.



Что-то американофобией попахивает, не так ли?

Когда-то на просторах украинского информпространства эти тезы звучали от проросийских или просто росийских сми. Теории заговоров.

Странно такие тезы читать на Мове.

Не могу понять, откуда это?

Что-то американофобией попахивает, не так ли?

Когда-то на просторах украинского информпространства эти тезы звучали от проросийских или просто росийских сми. Теории заговоров.

Странно такие тезы читать на Мове.

Не могу понять, откуда это?

Ну, ок, не буду мешать.

Повідомлень: 14843 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7730 раз. Подякували: 4726 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 07:04 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Что-то американофобией попахивает, не так ли?

Когда-то на просторах украинского информпространства эти тезы звучали от проросийских или просто росийских сми. Теории заговоров.

Странно такие тезы читать на Мове.

Не могу понять, откуда это?

Что-то американофобией попахивает, не так ли?

Когда-то на просторах украинского информпространства эти тезы звучали от проросийских или просто росийских сми. Теории заговоров.

Странно такие тезы читать на Мове.

Не могу понять, откуда это?

Ну, ок, не буду мешать.

Всі ваші попередні тези про українську корупцію і злодіїв "порошенков" це не "когда-то", а теперішні тези рашистських змі. Ну це вже якась зовсім безвихідь, коли нема чого сказати по суті вишукувати щось таке.

При чому з цієї проблеми не роблять секрету і західні ЗМІ:



Велика проблема, з якою ми зіткнулися в Німеччині, як і загалом у регіоні Глобальної Півночі (країни Європи, США, Канада, Японія, Південна Корея. - Ред.), полягає в тому, що ми ще не зрозуміли, що ресурси обмежені https://www.dw.com/uk/nadmirne-spozivan ... a-65513743 Вважається, що розплачуватися за таке надлишкове споживання доведеться Глобальному Півдню (країни, які Світовий банк оцінює як такі, що мають низький або середній дохід в Азії, Африці, Латинській Америці та Карибському басейні). Такі країни, як Індонезія або Еквадор, наприклад, не перевищують умовний обсяг ресурсів, що їм належить, до грудня і живуть майже по кишені. Проте належні їм ресурси експлуатуються багатшими країнами, як-от Німеччиною. У 2023 році наймасштабніша перевитрата ресурсів була в Катару. Він вичерпав розрахований для нього обсяг відновлюваних природних ресурсів уже до 10 лютого.

А Америка так дійсно не вважаю, що досягла повної гармонії та балансу і є святим прикладом для всіх і у всьому.

Повідомлень: 5902 З нами з: 19.04.12 Подякував: 85 раз. Подякували: 906 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 07:21 Ой+ написав: Не зрозуміло чи Ви хочете когось переконати чи себе як чудесно і далекоглядно ви вчинили.

Не зрозуміло чи Ви хочете когось переконати чи себе як чудесно і далекоглядно ви вчинили.

По вашим тезам розбиратись не буду, бо вони ніяк не заперечують те що я хотів донести. .



Тут просто методологічна помилка.

Вона в плутанині теми гілки "Еміграція, заробітчанство" та зрозумілим нервуванням багатьох людей на фоні жахливої ситуації, яка незрозуміло чим закінчиться.



Протиріччя є і воно є очевидним.

Тому часто на гілці і лунають то обвинувачення невідомо в чому, то роздуми про окуляри, або про правильність застосування в юридичній практиці іншої країни слів "American African", то про штани померлої в 1955 році людини.



Якщо виходити з теми гілки - то треба дякувати пану rikz, що він виділяє так багато часу на розповідь про - УВАГА - свій практичний досвід та наданні деяких порад.

Практичний. А не пустопорожні роздуми невідомо про що.



Будемо об"єктивні: за програмою U4U в США виїхало 271 000 українців.

З них 270 999 українців НІЧОГО ніяк ніде НЕ розповідають про те як та що.

Одна людина з 271 000 українців вирішила розповідати - за це й отримує мокрою ганчіркою по шиї.



Це замість того, щоби уважно читати, думати, можливо приймати якісь рішення.

Але бити мокрою ганчіркою по шиї приємніше і - головне - звичніше.

Не бити ж мокрою ганчіркою по шиї тих, хто в роки війни закуповує для бомбосховищ дитячі барабани по 4 995 гривень за штуку в кількості десятків барабанів датського виробництва, та печі для приготування піци з мармуровою яловичиною Кобе або приготування рибки Фугу.

Це в бомбосховищі.



Тут важливо те, що НЕ виникає думки ВЧИТИСЯ та переймати досвід.

Ну якщо вже зайшли на гілку "Еміграція, заробітчанство" - то для чого?

Розказувати rjkz, що він телепень?

Озирніться по боках в себе вдома, в будинку на вулиці - та знайдете тисячі телепнів.

Саме тоді варто дістати мокру ганчірку та бити по шиї.

СлабО? Тож то й воно...



Пропоную всім учасникам форуму діяти за темою гілки: "Еміграція, заробтчанство".

Тут просто методологічна помилка.

Вона в плутанині теми гілки "Еміграція, заробітчанство" та зрозумілим нервуванням багатьох людей на фоні жахливої ситуації, яка незрозуміло чим закінчиться.

Протиріччя є і воно є очевидним.

Тому часто на гілці і лунають то обвинувачення невідомо в чому, то роздуми про окуляри, або про правильність застосування в юридичній практиці іншої країни слів "American African", то про штани померлої в 1955 році людини.

Якщо виходити з теми гілки - то треба дякувати пану rikz, що він виділяє так багато часу на розповідь про - УВАГА - свій практичний досвід та наданні деяких порад.

Практичний. А не пустопорожні роздуми невідомо про що.

Будемо об"єктивні: за програмою U4U в США виїхало 271 000 українців.

З них 270 999 українців НІЧОГО ніяк ніде НЕ розповідають про те як та що.

Одна людина з 271 000 українців вирішила розповідати - за це й отримує мокрою ганчіркою по шиї.

Це замість того, щоби уважно читати, думати, можливо приймати якісь рішення.

Але бити мокрою ганчіркою по шиї приємніше і - головне - звичніше.

Не бити ж мокрою ганчіркою по шиї тих, хто в роки війни закуповує для бомбосховищ дитячі барабани по 4 995 гривень за штуку в кількості десятків барабанів датського виробництва, та печі для приготування піци з мармуровою яловичиною Кобе або приготування рибки Фугу.

Це в бомбосховищі.

Тут важливо те, що НЕ виникає думки ВЧИТИСЯ та переймати досвід.

Ну якщо вже зайшли на гілку "Еміграція, заробітчанство" - то для чого?

Розказувати rjkz, що він телепень?

Озирніться по боках в себе вдома, в будинку на вулиці - та знайдете тисячі телепнів.

Саме тоді варто дістати мокру ганчірку та бити по шиї.

СлабО? Тож то й воно...

Пропоную всім учасникам форуму діяти за темою гілки: "Еміграція, заробітчанство".

Є ідеї, є практичний досвід, є конкретні поради, рішення - просимо, будь ласка, - в студію!

akurt

Повідомлень: 7795 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3139 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 08:08

Повідомлень: 7795 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3139 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 08:08 airmax78 написав: Может мой патриотизм и кажется вам наигранным, но ваш по*уизм однозначен и никак иначе трактоваться уже не может. Может мой патриотизм и кажется вам наигранным, но ваш по*уизм однозначен и никак иначе трактоваться уже не может. это не покуизм? а цинизм по отношению к тем, кто любит Украину as it is, и валить не собирается. это не покуизм? а цинизм по отношению к тем, кто любит Украину as it is, и валить не собирается. vitaliian

