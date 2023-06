Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 831832833834 Додано: Нед 18 чер, 2023 06:29 Ой+ написав: rjkz написав: Получается, это "Америка" грабила Украину, а не ахметовы-коломойские-пинчуки-порошенки-...-бахматюки?

...

Это демонстрирует сколько желающих попасть в "рабовладение" в США из свободной Украины. Получается, это "Америка" грабила Украину, а не ахметовы-коломойские-пинчуки-порошенки-...-бахматюки?...Это демонстрирует сколько желающих попасть в "рабовладение" в США из свободной Украины.

Багато експресії та пафосу і зовсім не в тему мого повідомлення, що як і раніше часто замітив для Ваших повідомлень. Чи то неофітові хочеться бути святішим за Папу, а свіжоспечений емігрант більший патріот ніж нащадки мейфлаерців не говорячи за корінне населення. Хоча навіть ваші тези доводять, що теперішня модель ефективніша за давнє рабство, раз такий кастинг серед бажаючих заскочити зразу на все готовеньке у омріяний споживацький рай. Але якщо через якийсь час, наприклад, в силу тих чи інших причин на перше місце в споживанні на душу населення вийде, гіпотетично, Китай ( чи ще хтось), що зразу пакувати манатки, вчити китайську, брати участь в розіграші жовтої (чи якої) карти?

Не зрозуміло чи Ви хочете когось переконати чи себе як чудесно і далекоглядно ви вчинили.

По вашим тезам розбиратись не буду, бо вони ніяк не заперечують те що я хотів донести. Хоча починаючи з першої - чи можемо ми називати грабіжниками без рішення суду? Але навіть якщо воно і є, як по Лазаренку, то чи вертаються кошти постраждалій стороні, а може так і залишаються там, куда їх притягли? Зараз по Фірташу йдуть всілякі суди і західна феміда дуже навіть успішно його захищає, благо є мільярди на найм для захисту екс-міністрів юстиції. І це, звичайно, зовсім не корупція як і найм РФ прем'єрів і т.д.

А тепер ще уявімо собі, що якимось чином розділили планету на окремі цілком ізольовані частини і "золотий мільярд" отримав 8 частину суші, морів та океанів. Чи довго би він коптив небо та паскудив воду? Екологічне навантаження, що створює американець, в 5 з гаком разів більше за середньопланетарне, а в індуса, наприклад, в 7 разів нижче. Багато експресії та пафосу і зовсім не в тему мого повідомлення, що як і раніше часто замітив для Ваших повідомлень. Чи то неофітові хочеться бути святішим за Папу, а свіжоспечений емігрант більший патріот ніж нащадки мейфлаерців не говорячи за корінне населення. Хоча навіть ваші тези доводять, що теперішня модель ефективніша за давнє рабство, раз такий кастинг серед бажаючих заскочити зразу на все готовеньке у омріяний споживацький рай. Але якщо через якийсь час, наприклад, в силу тих чи інших причин на перше місце в споживанні на душу населення вийде, гіпотетично, Китай ( чи ще хтось), що зразу пакувати манатки, вчити китайську, брати участь в розіграші жовтої (чи якої) карти?Не зрозуміло чи Ви хочете когось переконати чи себе як чудесно і далекоглядно ви вчинили.По вашим тезам розбиратись не буду, бо вони ніяк не заперечують те що я хотів донести. Хоча починаючи з першої - чи можемо ми називати грабіжниками без рішення суду? Але навіть якщо воно і є, як по Лазаренку, то чи вертаються кошти постраждалій стороні, а може так і залишаються там, куда їх притягли? Зараз по Фірташу йдуть всілякі суди і західна феміда дуже навіть успішно його захищає, благо є мільярди на найм для захисту екс-міністрів юстиції. І це, звичайно, зовсім не корупція як і найм РФ прем'єрів і т.д.А тепер ще уявімо собі, що якимось чином розділили планету на окремі цілком ізольовані частини і "золотий мільярд" отримав 8 частину суші, морів та океанів. Чи довго би він коптив небо та паскудив воду? Екологічне навантаження, що створює американець, в 5 з гаком разів більше за середньопланетарне, а в індуса, наприклад, в 7 разів нижче.



Что-то американофобией попахивает, не так ли?

Когда-то на просторах украинского информпространства эти тезы звучали от проросийских или просто росийских сми. Теории заговоров.

Странно такие тезы читать на Мове.

Не могу понять, откуда это?

Додано: Нед 18 чер, 2023 07:04 Re: Еміграція, заробітчанство

Когда-то на просторах украинского информпространства эти тезы звучали от проросийских или просто росийских сми. Теории заговоров.

Странно такие тезы читать на Мове.

Не могу понять, откуда это?

Всі ваші попередні тези про українську корупцію і злодіїв "порошенков" це не "когда-то", а теперішні тези рашистських змі. Ну це вже якась зовсім безвихідь, коли нема чого сказати по суті вишукувати щось таке.

При чому з цієї проблеми не роблять секрету і західні ЗМІ:



Велика проблема, з якою ми зіткнулися в Німеччині, як і загалом у регіоні Глобальної Півночі (країни Європи, США, Канада, Японія, Південна Корея. - Ред.), полягає в тому, що ми ще не зрозуміли, що ресурси обмежені https://www.dw.com/uk/nadmirne-spozivan ... a-65513743 Вважається, що розплачуватися за таке надлишкове споживання доведеться Глобальному Півдню (країни, які Світовий банк оцінює як такі, що мають низький або середній дохід в Азії, Африці, Латинській Америці та Карибському басейні). Такі країни, як Індонезія або Еквадор, наприклад, не перевищують умовний обсяг ресурсів, що їм належить, до грудня і живуть майже по кишені. Проте належні їм ресурси експлуатуються багатшими країнами, як-от Німеччиною. У 2023 році наймасштабніша перевитрата ресурсів була в Катару. Він вичерпав розрахований для нього обсяг відновлюваних природних ресурсів уже до 10 лютого.Велика проблема, з якою ми зіткнулися в Німеччині, як і загалом у регіоні Глобальної Півночі (країни Європи, США, Канада, Японія, Південна Корея. - Ред.), полягає в тому, що ми ще не зрозуміли, що ресурси обмежені

А Америка так дійсно не вважаю, що досягла повної гармонії та балансу і є святим прикладом для всіх і у всьому. Всі ваші попередні тези про українську корупцію і злодіїв "порошенков" це не "когда-то", а теперішні тези рашистських змі. Ну це вже якась зовсім безвихідь, коли нема чого сказати по суті вишукувати щось таке.При чому з цієї проблеми не роблять секрету і західні ЗМІ:А Америка так дійсно не вважаю, що досягла повної гармонії та балансу і є святим прикладом для всіх і у всьому. Ой+

Повідомлень: 18062 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2168 раз. Подякували: 3089 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 08:41 airmax78 написав: ЛАД написав: rjkz написав: Я прошу прощения у Шамана, но тут ответить по другому не получится.

Получается, это "Америка" грабила Украину, а не ахметовы-коломойские-пинчуки-порошенки-...-бахматюки?

Это "Америка" требует взятки с раненных и искалеченных военных?

Это "Америка" угробила еще совковую промышленность (ту что была и это миллионы рабочих мест), не развивала медицину и платила врачам нищенские зарплаты, образование и тд.

Это "Америка" засыпает зерновозы под 40 тонн, чтобы они разбивали дороги?

Это "Америка" придумала, что можно под 30% годовых положить деньги в банк, банк деньги выведет в офшор, получит рефинанс, купит валюту, обвалит курс гривны.

Это все оказывается "Америка" натворила, чтобы украинцам стало жить невыносимо и они рванули в лапы неоколонизаторов в вечное рабство.

Почему "Америка" еще ставит препоны, чтобы "рабов" слишком много не наехало?

Законодательно квота легальной эмиграции - 1 млн в год, включая рабочие визы.

В лотерею гринкард ежегодно разыгрывается 50 тысяч виз, но только от Украины участвует 1,2-1,5 млн в год при том,что на одну страну не может быть выигрыщных более 7%, то есть 3500 виз.

Это демонстрирует сколько желающих попасть в "рабовладение" в США из свободной Украины. Я прошу прощения у Шамана, но тут ответить по другому не получится.Получается, это "Америка" грабила Украину, а не ахметовы-коломойские-пинчуки-порошенки-...-бахматюки?Это "Америка" требует взятки с раненных и искалеченных военных?Это "Америка" угробила еще совковую промышленность (ту что была и это миллионы рабочих мест), не развивала медицину и платила врачам нищенские зарплаты, образование и тд.Это "Америка" засыпает зерновозы под 40 тонн, чтобы они разбивали дороги?Это "Америка" придумала, что можно под 30% годовых положить деньги в банк, банк деньги выведет в офшор, получит рефинанс, купит валюту, обвалит курс гривны.Это все оказывается "Америка" натворила, чтобы украинцам стало жить невыносимо и они рванули в лапы неоколонизаторов в вечное рабство.Почему "Америка" еще ставит препоны, чтобы "рабов" слишком много не наехало?Законодательно квота легальной эмиграции - 1 млн в год, включая рабочие визы.В лотерею гринкард ежегодно разыгрывается 50 тысяч виз, но только от Украины участвует 1,2-1,5 млн в год при том,что на одну страну не может быть выигрыщных более 7%, то есть 3500 виз.Это демонстрирует сколько желающих попасть в "рабовладение" в США из свободной Украины.

Я не Shaman, но много с ним общался на другой ветке, так что на некоторые вопросы могу ответить за него.

Совковую промышленность надо было уничтожить, она была ни на что не способна в условиях рыночной экономики. Новую промышленность создать невозможно, т.к. все ниши заняты.

Дороги не нужны - это "велике крадівництво".

В грабежах и воровстве виноваты сами - это наследие всё того же "совка".

На остальное, возможно, ответит сам.

Давайте просто порадуємся за rjkz - він смог. Він осуществив мечту миллионов украинцев. Но до этого он все-таки 45 лет пытался сделать эту страну лучше, или, как минимум, помочь тем, кто делал эту страну лучше: сделал 200+ эксклюзивных ремонтов на Паторжинского, склеивал страну нежелтеющим клеем, боролся с говноблоком, в общем делал все что мог. Но страна не справилась с задачей понравиться rjkz-ту + он достиг всего, чего мог в этой неблагодарной стране. Поэтому он решил принять вызов, совершить прыжок веры, выучить Инглиш (обязательно с большой буквы и с пронаунсом) и отдать оставшиеся 2/3 своей жизни более достойной его стране.

Трохи встяргну в розмову інтелектуалів.

США підписало Будапештський меморандум?

І?

Що зробило, крім вираження стурбованості і 100500 останніх попереджень та "дєржитє мєня сємєро".



Тоді, у 2014 rjkz побачив, що США няшка, а Україна фуфу, став глобалістом, людиною світу, і почав готуватися до переїзду в США.



Але про Бурисму rjkz не чув, корупції нема в США, є лобізм.



Повідомлень: 31629 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1502 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 10:20 ЛАД написав: rjkz написав: Я прошу прощения у Шамана, но тут ответить по другому не получится.

Получается, это "Америка" грабила Украину, а не ахметовы-коломойские-пинчуки-порошенки-...-бахматюки?

Это "Америка" требует взятки с раненных и искалеченных военных?

Это "Америка" угробила еще совковую промышленность (ту что была и это миллионы рабочих мест), не развивала медицину и платила врачам нищенские зарплаты, образование и тд.

Это "Америка" засыпает зерновозы под 40 тонн, чтобы они разбивали дороги?

Это "Америка" придумала, что можно под 30% годовых положить деньги в банк, банк деньги выведет в офшор, получит рефинанс, купит валюту, обвалит курс гривны.

Это все оказывается "Америка" натворила, чтобы украинцам стало жить невыносимо и они рванули в лапы неоколонизаторов в вечное рабство.

Почему "Америка" еще ставит препоны, чтобы "рабов" слишком много не наехало?

Законодательно квота легальной эмиграции - 1 млн в год, включая рабочие визы.

В лотерею гринкард ежегодно разыгрывается 50 тысяч виз, но только от Украины участвует 1,2-1,5 млн в год при том,что на одну страну не может быть выигрыщных более 7%, то есть 3500 виз.

Это демонстрирует сколько желающих попасть в "рабовладение" в США из свободной Украины. Я прошу прощения у Шамана, но тут ответить по другому не получится.Получается, это "Америка" грабила Украину, а не ахметовы-коломойские-пинчуки-порошенки-...-бахматюки?Это "Америка" требует взятки с раненных и искалеченных военных?Это "Америка" угробила еще совковую промышленность (ту что была и это миллионы рабочих мест), не развивала медицину и платила врачам нищенские зарплаты, образование и тд.Это "Америка" засыпает зерновозы под 40 тонн, чтобы они разбивали дороги?Это "Америка" придумала, что можно под 30% годовых положить деньги в банк, банк деньги выведет в офшор, получит рефинанс, купит валюту, обвалит курс гривны.Это все оказывается "Америка" натворила, чтобы украинцам стало жить невыносимо и они рванули в лапы неоколонизаторов в вечное рабство.Почему "Америка" еще ставит препоны, чтобы "рабов" слишком много не наехало?Законодательно квота легальной эмиграции - 1 млн в год, включая рабочие визы.В лотерею гринкард ежегодно разыгрывается 50 тысяч виз, но только от Украины участвует 1,2-1,5 млн в год при том,что на одну страну не может быть выигрыщных более 7%, то есть 3500 виз.Это демонстрирует сколько желающих попасть в "рабовладение" в США из свободной Украины.

Я не Shaman, но много с ним общался на другой ветке, так что на некоторые вопросы могу ответить за него.

Совковую промышленность надо было уничтожить, она была ни на что не способна в условиях рыночной экономики. Новую промышленность создать невозможно, т.к. все ниши заняты.

Дороги не нужны - это "велике крадівництво".

В грабежах и воровстве виноваты сами - это наследие всё того же "совка".

На остальное, возможно, ответит сам.

ЛАД, давайте по пунктах, бо ви мене оббрехали майже в кожному реченні.

Промисловість не треба знищити, вона саме помираю - й я за те, що не треба рятувати те, що має померти. Успішні приклади промисловості дуже добре себе почувають й без допомоги. Той же Турбоатом чи металургія, а сільське господарство досягло такого рівня, що в СРСР й не мріяли.



Нова промисловість створюється, але знову таки там де власники бачать перспективу. починаючи від AJAX й закінчуючи новим ФЕДом. й в обох прикладах - держава - супер неефективний власник, успіхи лише у приватних компаній. а на державних підприємствах - як раз лише низькі зп, про які всі скиглять.



дороги потрібні, але те що саме на них нова команда знайшла нові способи стирити гроші - це факт.



крадіжки - це поки що наша ментальність, яка так, родом з совка - не треба це заперечувати. якщо особисто ви не крали (бо напевне був блат, та й обласний центр), то інші або крали, або якось крутились, або жили дуже бідно - інших варіантів не було. (заробити гроші можна було хіба що на якихось вахтах). зараз заробити гроші можна набагато більше можливостей, що дає можливість зменшувати масштаби крадіжок. на рівні держави - це окремий випадок, там треба інші механізми.



Повідомлень: 3587 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1029 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 10:31 ЛАД написав: Shaman написав: ...........

от бачите. виявляться еміграція - це сучасний "неоколоніалізм".



а всі емігранти пишуть, що їдуть за кращим життям, в тому числі за якісним життям на пенсії. а хто це компенсує розвиненим країнам? ...........от бачите. виявляться еміграція - це сучасний "неоколоніалізм".а всі емігранти пишуть, що їдуть за кращим життям, в тому числі за якісним життям на пенсії. а хто це компенсує розвиненим країнам?

Эмигранты едут за кращим життям. Для государств это неоколониализм. Никакого противоречия.



я би оці формулювання таврував, як винахід "вічного" двигуна - бо все одно не доведеш автору, що він помиляється...

я не хочу нічого доказувати, я констатую факту

- сам термін "золотий мільярд" - повністю російськомовний. який начебто пояснює, що расеяни живуть бідно, тому що Захід все вкрав, а не тому що не можуть створити суспільство, яке дозволяє заробляти всім, а не лише владі.

- оці звинувачення на Захід - що вони живуть добре, тому що грабують, а не тому що створили ефективні суспільства, які дозволяють жити добре та заробляти більшості. більш розповсюджене, бо цим виправдовується більшість авторитарних режимів - бо одним з ключових елементів ефективного суспільства - це змінність влади, що ніяк не вписується в плани диктаторів.



Додано: Нед 18 чер, 2023 10:42

...

Это демонстрирует сколько желающих попасть в "рабовладение" в США из свободной Украины. Получается, это "Америка" грабила Украину, а не ахметовы-коломойские-пинчуки-порошенки-...-бахматюки?...Это демонстрирует сколько желающих попасть в "рабовладение" в США из свободной Украины.

Багато експресії та пафосу і зовсім не в тему мого повідомлення, що як і раніше часто замітив для Ваших повідомлень. Чи то неофітові хочеться бути святішим за Папу, а свіжоспечений емігрант більший патріот ніж нащадки мейфлаерців не говорячи за корінне населення. Хоча навіть ваші тези доводять, що теперішня модель ефективніша за давнє рабство, раз такий кастинг серед бажаючих заскочити зразу на все готовеньке у омріяний споживацький рай. Але якщо через якийсь час, наприклад, в силу тих чи інших причин на перше місце в споживанні на душу населення вийде, гіпотетично, Китай ( чи ще хтось), що зразу пакувати манатки, вчити китайську, брати участь в розіграші жовтої (чи якої) карти?

Не зрозуміло чи Ви хочете когось переконати чи себе як чудесно і далекоглядно ви вчинили.

По вашим тезам розбиратись не буду, бо вони ніяк не заперечують те що я хотів донести. Хоча починаючи з першої - чи можемо ми називати грабіжниками без рішення суду? Але навіть якщо воно і є, як по Лазаренку, то чи вертаються кошти постраждалій стороні, а може так і залишаються там, куда їх притягли? Зараз по Фірташу йдуть всілякі суди і західна феміда дуже навіть успішно його захищає, благо є мільярди на найм для захисту екс-міністрів юстиції. І це, звичайно, зовсім не корупція як і найм РФ прем'єрів і т.д.

а що у вас за суттю???



багато викидів - не знаю, не володію темою, але вашим цифрам теж не дуже довіряю. як на мене, найбільші забрудники - це Китай та Індія. й вони зовсім не переймаються екологією на відміну від розвинених країн - де є все - від грінпісу та Грети до переходу до зеленої енергетики.



про термін "золотий мільярд" вже писав. корупція є всюди. але питання в масштабах та засобах її стримування. на Заході все набагато ефективніше відбудовано.



Додано: Нед 18 чер, 2023 10:55 Re: Еміграція, заробітчанство

Давайте Ваші цифри, а то "як на мене" взагалі інакше ні про що дискусія:



Бідні країни Африки, що розвиваються, на південь від Сахари та частини Азії, чисельність населення яких у найближчі десятиліття збільшиться найбільше, несуть відповідальність лише за частину глобальних викидів та використання ресурсів.

За даними Global Footprint Network, якби кожен житель планети жив як громадянин США, землянам знадобилися б ресурси щонайменше п'ятьох планет. А ось живучи як громадянин такої країни, як Нігерія, земляни щороку використовували б лише 70 відсотків світових ресурсів. Для Індії, населення якої становить понад 1,3 мільярда осіб, ця цифра становить лише 80 відсотків. https://www.dw.com/uk/ci-vistacae-misca ... a-63766673 найбагатші країни світу, де зростання населення сповільнилося або воно скорочується, використовують найбільше ресурсів на душу населення.Бідні країни Африки, що розвиваються, на південь від Сахари та частини Азії, чисельність населення яких у найближчі десятиліття збільшиться найбільше, несуть відповідальність лише за частину глобальних викидів та використання ресурсів.За даними Global Footprint Network, якби кожен житель планети жив як громадянин США, землянам знадобилися б ресурси щонайменше п'ятьох планет. А ось живучи як громадянин такої країни, як Нігерія, земляни щороку використовували б лише 70 відсотків світових ресурсів. Для Індії, населення якої становить понад 1,3 мільярда осіб, ця цифра становить лише 80 відсотків.

Слава вищому розуму, що не всі живуть як в США, а то померли би швидко і в муках.

Китай та інш. забруднює, виробляючи більшу частину продукції на імпорт, щоб мати свою частку держборгу США Давайте Ваші цифри, а то "як на мене" взагалі інакше ні про що дискусія:Слава вищому розуму, що не всі живуть як в США, а то померли би швидко і в муках.Китай та інш. забруднює, виробляючи більшу частину продукції на імпорт, щоб мати свою частку держборгу США Ой+

