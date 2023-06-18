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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 чер, 2023 12:37
Basically all a woman had to do in CA (думаю, в більшості штатів теж, особливо "червоних" як NY) is
1. File for divorce
2. File for custody
3. Claim their child is "confused"
4. Win in court, get alimony, get child support, and get even more to transition the kid
There's literally no reason to marry anymore
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flyman
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Додано: Нед 18 чер, 2023 12:55
ЛАД написав: Shaman написав:
............ЛАД
, давайте по пунктах, бо ви мене оббрехали майже в кожному реченні.
Промисловість не треба знищити, вона саме помираю - й я за те, що не треба рятувати те, що має померти. Успішні приклади промисловості дуже добре себе почувають й без допомоги. Той же Турбоатом чи металургія, а сільське господарство досягло такого рівня, що в СРСР й не мріяли.
Нова промисловість створюється, але знову таки там де власники бачать перспективу. починаючи від AJAX й закінчуючи новим ФЕДом. й в обох прикладах - держава - супер неефективний власник, успіхи лише у приватних компаній. а на державних підприємствах - як раз лише низькі зп, про які всі скиглять.
дороги потрібні, але те що саме на них нова команда знайшла нові способи стирити гроші - це факт.
крадіжки - це поки що наша ментальність, яка так, родом з совка - не треба це заперечувати. якщо особисто ви не крали (бо напевне був блат, та й обласний центр), то інші або крали, або якось крутились, або жили дуже бідно - інших варіантів не було. (заробити гроші можна було хіба що на якихось вахтах). зараз заробити гроші можна набагато більше можливостей, що дає можливість зменшувати масштаби крадіжок. на рівні держави - це окремий випадок, там треба інші механізми.
тому будьте люб'язні, визнайте, що приписали мені речі, які я не казав - я ж начебто чемно прошу?
Лень искать Ваши посты, но я Вас ни в чём не "оббрехав".Вы писали, что промисловість помирає и туда ей и дорога, она неконкурентоспособна и не нужна. Спасть её не нужно
, проще разрушить, а потом создавать. Но создать ничего нельзя. т.к. все ниши заняты.
те що перше - це моє, а курсивом - це ви додали від себе, я такого не писав - тому ви й не знайдете. ви робите хибні висновки з того, що я пишу - але це ваші висновки не мої. далі курсивом теж ваші особисті хибні висновки - або ви викручуєте, що я сказав
ЛАД написав:
Турбоатом живёт не так уж благополучно, ситуацию на ФЭДе не знаю, судить не могу, но сомневаюсь. Если Вы знакомы с ситуацией, то опишите подробнее. Ещё приведите пример Хартрона, он тоже "живёт", но вместо высокотехнологичного предприятия превратился в...
Но Вы назвали 2 предприятия, а сколько их было в Харькове? Вам перечислить погибшие предприятия или сами знаете? Список будет длинный.
Металлургия фактически сырьевая отрасль, при этом мы сейчас занимаемся простейшей номенклатурой.
С промышленностью вопросов нет?
А дальше Вы, как обычно, уходите в сторону и переводите стрелки на с/х. Так это как раз то, о чём я всё время и говорю - Украина из развитой относительно современной державы превращается в с/х государство. Вообще-то это хороший пример неоколониализма. И мы это делаем собственными руками, добровольно и без всякого принуждения. А Вы выступаете певцом такого "развития".
В результате та же Польша, которая 30 лет назад была беднее Украины, заказывает, если не ошибаюсь, 50 Патриотов, а мы вынуждены их выпрашивать. Так же, как и остальное оружие. И так будет и дальше. С/х держава не сможет себе позволить хорошее вооружение и сильную армию. Или должна превратиться в Сев. Корею с сильной армией и нищим народом. Для этого, правда, придётся построить "Берлинскую стену" и отстреливать на ней убегающих.
про новий ФЕД не буду, а то в інсайді звинуватять (але це не держпідприємство). скажемо так, робочим там теж потрібна вища освіта.
ви все одно страждаєте про ВАЖКУ промисловість. у Польщі теж загнулося суднобудування, зате є сантехнічне виробництво. чому ви про це не страждаєте? чому у Польщі краще - бо відмовилися від популізму й 90 роки там теж були важкими. й неефективне там швиденько померло, а ефективне запрацювало. Бальцерович - це зараз ікона, тоді по іншому казали.
напишу спеціально для вас - промисловість потрібна, але яка може працювати сама, а не потребує державним дотацій. а ми скільки грошей вбухали в ті ж шахти? до речі, будь-які дотації - це найкоротший шлях до корупції, що й отримали.
ЛАД написав:
У меня в "совке" не было никакого блата. Обл. центр - да, я всю жизнь жил в Харькове. И я не воровал. И моя мать тоже. Хотя отец умер, когда мне было 10 лет и жили мы достаточно бедно. Джинсы у меня появились уж не помню когда, по-моему уже после универа, проигрыватель я себе купил лет в 25. Не могу сказать, что я сильно страдал по этому поводу.
Воровство есть во всех странах и объяснять это "пережитками совка" абсолютно бесперспективно. Такого воровства в промышленных масштабах, как в 90-е после получения независимости в "совке" и близко не было. Если это "пережиток", то надо просто ждать смены поколений, так уже сменились, уже практически 2-е поколение без опыта "совка". Сколько ещё ждать? Вот только почему-то наши эмигранты со своими "пережитками" на Западе работают и хорошо работают, а не воруют. Так, может, дело не в "пережитках"?
Ну, так і що я Вам "приписав"?
бачите, вже визнали, що в СРСР жили таки бідненько. правда, тоді цим так не переймались - бо більшість так жила.
от 90 роки - це як раз советська людина в повній красі, якщо прибрати лицемірство комуністичних лозунгів. ось саме так її й виховали - досі виправляємо. а ви не бачите, що молоде покоління все більше гроші заробляє? а при владі ще багато вихідців з СРСР. на Заході вже є система контролю, щоб не крали, тому там швидко перевчаються. а ми ще таку систему будуємо
а з приводу визнання помилок - ви принципово не визнаєте.
щось здається, це така особливість російськомовних
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