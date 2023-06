Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 833834835836> Додано: Нед 18 чер, 2023 12:37 Re: Еміграція, заробітчанство



Basically all a woman had to do in CA (думаю, в більшості штатів теж, особливо "червоних" як NY) is

1. File for divorce

2. File for custody

3. Claim their child is "confused"

4. Win in court, get alimony, get child support, and get even more to transition the kid



There's literally no reason to marry anymore flyman

Повідомлень: 31628 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1502 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 12:55 ЛАД написав: Shaman написав: ............

ЛАД, давайте по пунктах, бо ви мене оббрехали майже в кожному реченні.

Промисловість не треба знищити, вона саме помираю - й я за те, що не треба рятувати те, що має померти. Успішні приклади промисловості дуже добре себе почувають й без допомоги. Той же Турбоатом чи металургія, а сільське господарство досягло такого рівня, що в СРСР й не мріяли.



Нова промисловість створюється, але знову таки там де власники бачать перспективу. починаючи від AJAX й закінчуючи новим ФЕДом. й в обох прикладах - держава - супер неефективний власник, успіхи лише у приватних компаній. а на державних підприємствах - як раз лише низькі зп, про які всі скиглять.



дороги потрібні, але те що саме на них нова команда знайшла нові способи стирити гроші - це факт.



крадіжки - це поки що наша ментальність, яка так, родом з совка - не треба це заперечувати. якщо особисто ви не крали (бо напевне був блат, та й обласний центр), то інші або крали, або якось крутились, або жили дуже бідно - інших варіантів не було. (заробити гроші можна було хіба що на якихось вахтах). зараз заробити гроші можна набагато більше можливостей, що дає можливість зменшувати масштаби крадіжок. на рівні держави - це окремий випадок, там треба інші механізми.



тому будьте люб'язні, визнайте, що приписали мені речі, які я не казав - я ж начебто чемно прошу? ............, давайте по пунктах, бо ви мене оббрехали майже в кожному реченні.Промисловість не треба знищити, вона саме помираю - й я за те, що не треба рятувати те, що має померти. Успішні приклади промисловості дуже добре себе почувають й без допомоги. Той же Турбоатом чи металургія, а сільське господарство досягло такого рівня, що в СРСР й не мріяли.Нова промисловість створюється, але знову таки там де власники бачать перспективу. починаючи від AJAX й закінчуючи новим ФЕДом. й в обох прикладах - держава - супер неефективний власник, успіхи лише у приватних компаній. а на державних підприємствах - як раз лише низькі зп, про які всі скиглять.дороги потрібні, але те що саме на них нова команда знайшла нові способи стирити гроші - це факт.крадіжки - це поки що наша ментальність, яка так, родом з совка - не треба це заперечувати. якщо особисто ви не крали (бо напевне був блат, та й обласний центр), то інші або крали, або якось крутились, або жили дуже бідно - інших варіантів не було. (заробити гроші можна було хіба що на якихось вахтах). зараз заробити гроші можна набагато більше можливостей, що дає можливість зменшувати масштаби крадіжок. на рівні держави - це окремий випадок, там треба інші механізми.тому будьте люб'язні, визнайте, що приписали мені речі, які я не казав - я ж начебто чемно прошу?

Лень искать Ваши посты, но я Вас ни в чём не "оббрехав".

Вы писали, что промисловість помирає и туда ей и дорога, она неконкурентоспособна и не нужна. Спасть её не нужно, проще разрушить, а потом создавать. Но создать ничего нельзя. т.к. все ниши заняты. Лень искать Ваши посты, но я Вас ни в чём не "оббрехав"., проще разрушить, а потом создавать. Но создать ничего нельзя. т.к. все ниши заняты.

те що перше - це моє, а курсивом - це ви додали від себе, я такого не писав - тому ви й не знайдете. ви робите хибні висновки з того, що я пишу - але це ваші висновки не мої. далі курсивом теж ваші особисті хибні висновки - або ви викручуєте, що я сказав

ЛАД написав: Турбоатом живёт не так уж благополучно, ситуацию на ФЭДе не знаю, судить не могу, но сомневаюсь. Если Вы знакомы с ситуацией, то опишите подробнее. Ещё приведите пример Хартрона, он тоже "живёт", но вместо высокотехнологичного предприятия превратился в...

Но Вы назвали 2 предприятия, а сколько их было в Харькове? Вам перечислить погибшие предприятия или сами знаете? Список будет длинный.

Металлургия фактически сырьевая отрасль, при этом мы сейчас занимаемся простейшей номенклатурой.

С промышленностью вопросов нет?

А дальше Вы, как обычно, уходите в сторону и переводите стрелки на с/х. Так это как раз то, о чём я всё время и говорю - Украина из развитой относительно современной державы превращается в с/х государство. Вообще-то это хороший пример неоколониализма. И мы это делаем собственными руками, добровольно и без всякого принуждения. А Вы выступаете певцом такого "развития".

В результате та же Польша, которая 30 лет назад была беднее Украины, заказывает, если не ошибаюсь, 50 Патриотов, а мы вынуждены их выпрашивать. Так же, как и остальное оружие. И так будет и дальше. С/х держава не сможет себе позволить хорошее вооружение и сильную армию. Или должна превратиться в Сев. Корею с сильной армией и нищим народом. Для этого, правда, придётся построить "Берлинскую стену" и отстреливать на ней убегающих. Турбоатом живёт не так уж благополучно, ситуацию на ФЭДе не знаю, судить не могу, но сомневаюсь. Если Вы знакомы с ситуацией, то опишите подробнее. Ещё приведите пример Хартрона, он тоже "живёт", но вместо высокотехнологичного предприятия превратился в...Но Вы назвали 2 предприятия, а сколько их было в Харькове? Вам перечислить погибшие предприятия или сами знаете? Список будет длинный.Металлургия фактически сырьевая отрасль, при этом мы сейчас занимаемся простейшей номенклатурой.С промышленностью вопросов нет?А дальше Вы, как обычно, уходите в сторону и переводите стрелки на с/х. Так это как раз то, о чём я всё время и говорю - Украина из развитой относительно современной державы превращается в с/х государство. Вообще-то это хороший пример неоколониализма. И мы это делаем собственными руками, добровольно и без всякого принуждения. А Вы выступаете певцом такого "развития".В результате та же Польша, которая 30 лет назад была беднее Украины, заказывает, если не ошибаюсь, 50 Патриотов, а мы вынуждены их выпрашивать. Так же, как и остальное оружие. И так будет и дальше. С/х держава не сможет себе позволить хорошее вооружение и сильную армию. Или должна превратиться в Сев. Корею с сильной армией и нищим народом. Для этого, правда, придётся построить "Берлинскую стену" и отстреливать на ней убегающих.

про новий ФЕД не буду, а то в інсайді звинуватять (але це не держпідприємство). скажемо так, робочим там теж потрібна вища освіта.



ви все одно страждаєте про ВАЖКУ промисловість. у Польщі теж загнулося суднобудування, зате є сантехнічне виробництво. чому ви про це не страждаєте? чому у Польщі краще - бо відмовилися від популізму й 90 роки там теж були важкими. й неефективне там швиденько померло, а ефективне запрацювало. Бальцерович - це зараз ікона, тоді по іншому казали.



напишу спеціально для вас - промисловість потрібна, але яка може працювати сама, а не потребує державним дотацій. а ми скільки грошей вбухали в ті ж шахти? до речі, будь-які дотації - це найкоротший шлях до корупції, що й отримали.



ЛАД написав: У меня в "совке" не было никакого блата. Обл. центр - да, я всю жизнь жил в Харькове. И я не воровал. И моя мать тоже. Хотя отец умер, когда мне было 10 лет и жили мы достаточно бедно. Джинсы у меня появились уж не помню когда, по-моему уже после универа, проигрыватель я себе купил лет в 25. Не могу сказать, что я сильно страдал по этому поводу.

Воровство есть во всех странах и объяснять это "пережитками совка" абсолютно бесперспективно. Такого воровства в промышленных масштабах, как в 90-е после получения независимости в "совке" и близко не было. Если это "пережиток", то надо просто ждать смены поколений, так уже сменились, уже практически 2-е поколение без опыта "совка". Сколько ещё ждать? Вот только почему-то наши эмигранты со своими "пережитками" на Западе работают и хорошо работают, а не воруют. Так, может, дело не в "пережитках"?



Ну, так і що я Вам "приписав"? У меня в "совке" не было никакого блата. Обл. центр - да, я всю жизнь жил в Харькове. И я не воровал. И моя мать тоже. Хотя отец умер, когда мне было 10 лет и жили мы достаточно бедно. Джинсы у меня появились уж не помню когда, по-моему уже после универа, проигрыватель я себе купил лет в 25. Не могу сказать, что я сильно страдал по этому поводу.Воровство есть во всех странах и объяснять это "пережитками совка" абсолютно бесперспективно. Такого воровства в промышленных масштабах, как в 90-е после получения независимости в "совке" и близко не было. Если это "пережиток", то надо просто ждать смены поколений, так уже сменились, уже практически 2-е поколение без опыта "совка". Сколько ещё ждать? Вот только почему-то наши эмигранты со своими "пережитками" на Западе работают и хорошо работают, а не воруют. Так, может, дело не в "пережитках"?Ну, так і що я Вам "приписав"?

бачите, вже визнали, що в СРСР жили таки бідненько. правда, тоді цим так не переймались - бо більшість так жила. я теж жив небагато.



от 90 роки - це як раз советська людина в повній красі, якщо прибрати лицемірство комуністичних лозунгів. ось саме так її й виховали - досі виправляємо. а ви не бачите, що молоде покоління все більше гроші заробляє? а при владі ще багато вихідців з СРСР. на Заході вже є система контролю, щоб не крали, тому там швидко перевчаються. а ми ще таку систему будуємо



а з приводу визнання помилок - ви принципово не визнаєте.

те що перше - це моє, а курсивом - це ви додали від себе, я такого не писав - тому ви й не знайдете. ви робите хибні висновки з того, що я пишу - але це ваші висновки не мої. далі курсивом теж ваші особисті хибні висновки - або ви викручуєте, що я сказавпро новий ФЕД не буду, а то в інсайді звинуватять (але це не держпідприємство). скажемо так, робочим там теж потрібна вища освіта.ви все одно страждаєте про ВАЖКУ промисловість. у Польщі теж загнулося суднобудування, зате є сантехнічне виробництво. чому ви про це не страждаєте? чому у Польщі краще - бо відмовилися від популізму й 90 роки там теж були важкими. й неефективне там швиденько померло, а ефективне запрацювало. Бальцерович - це зараз ікона, тоді по іншому казали.напишу спеціально для вас - промисловість потрібна, але яка може працювати сама, а не потребує державним дотацій. а ми скільки грошей вбухали в ті ж шахти? до речі, будь-які дотації - це найкоротший шлях до корупції, що й отримали.бачите, вже визнали, що в СРСР жили таки бідненько. правда, тоді цим так не переймались - бо більшість так жила. я теж жив небагато.от 90 роки - це як раз советська людина в повній красі, якщо прибрати лицемірство комуністичних лозунгів. ось саме так її й виховали - досі виправляємо. а ви не бачите, що молоде покоління все більше гроші заробляє? а при владі ще багато вихідців з СРСР. на Заході вже є система контролю, щоб не крали, тому там швидко перевчаються. а ми ще таку систему будуємоа з приводу визнання помилок - ви принципово не визнаєте.щось здається, це така особливість російськомовних Shaman

Повідомлень: 3591 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1029 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 13:04 flyman написав:

There's literally no reason to marry anymore

There's literally no reason to marry anymore There's literally no reason to marry anymore Женился на бабке - уехал из Украины, женился на латиноамериканке - быстро получил паспорт другого государства, одни плюсы и все счастливы. Женился на бабке - уехал из Украины, женился на латиноамериканке - быстро получил паспорт другого государства, одни плюсы и все счастливы. Grand Touring Повідомлень: 1102 З нами з: 23.03.20 Подякував: 361 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 13:07 Grand Touring написав: flyman написав:

There's literally no reason to marry anymore There's literally no reason to marry anymore Женился на бабке - уехал из Украины, женился на латиноамериканке - быстро получил паспорт другого государства, одни плюсы и все счастливы. , женился на латиноамериканке - быстро получил паспорт другого государства, одни плюсы и все счастливы.

не всім підходить ваш особистий досвід не всім підходить ваш особистий досвід flyman

Повідомлень: 31628 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1502 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 13:11 flyman написав: аш особистий досвід аш особистий досвід

тебя никто не заставляет делать куни бабке, расписались, выехали, бабка тем же автобусом поехала назад, на следующий день подали на развод. Все четко. тебя никто не заставляет делать куни бабке, расписались, выехали, бабка тем же автобусом поехала назад, на следующий день подали на развод. Все четко. Grand Touring Повідомлень: 1102 З нами з: 23.03.20 Подякував: 361 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 13:12 Shaman написав: .............

а що у вас за суттю???



багато викидів - не знаю, не володію темою, але вашим цифрам теж не дуже довіряю. як на мене, найбільші забрудники - це Китай та Індія. й вони зовсім не переймаються екологією на відміну від розвинених країн - де є все - від грінпісу та Грети до переходу до зеленої енергетики.



про термін "золотий мільярд" вже писав. корупція є всюди. але питання в масштабах та засобах її стримування. на Заході все набагато ефективніше відбудовано.



колись було поділене десь в середньовіччі. чим закінчилося?. коли білі люди припливли в Африку, то місцеві під пальмами не знайшли кращого бізнесу, ніж продавати один одного. й в Європі це теж було, але на тисячу років раніше. а в Африці й нині головна розвага (як й тисячу років тому) - воювати. тому головний імпорт - це зброя але тепер на копалини. й не звинувачуйте в расизмі - чому така .опа в Африці - нехай вивчають спеціалісти. .............а що у вас за суттю???багато викидів - не знаю, не володію темою, але вашим цифрам теж не дуже довіряю. як на мене, найбільші забрудники - це Китай та Індія. й вони зовсім не переймаються екологією на відміну від розвинених країн - де є все - від грінпісу та Грети до переходу до зеленої енергетики.про термін "золотий мільярд" вже писав. корупція є всюди. але питання в масштабах та засобах її стримування. на Заході все набагато ефективніше відбудовано.колись було поділене десь в середньовіччі. чим закінчилося?. коли білі люди припливли в Африку, то місцеві під пальмами не знайшли кращого бізнесу, ніж продавати один одного. й в Європі це теж було, але на тисячу років раніше. а в Африці й нині головна розвага (як й тисячу років тому) - воювати. тому головний імпорт - це зброя але тепер на копалини. й не звинувачуйте в расизмі - чому така .опа в Африці - нехай вивчають спеціалісти.

Это к вопросу о демагогии.

Очень сильный аргумент "як на мене".

Есть вполне официальные цифры, некоторые привёл Ой+. Вы ему не доверяете? Понимаю сомнения, но это легко проверить.

Не буду обсуждать термин "золотий мільярд" и его использование Россией, но само по себе явление существует. И да, "на Заході все набагато ефективніше відбудовано". И они сегодня борются за экологию, стараются сократить отходы и уменьшить выбросы. Есть Грета и прочее. Вот только не уверен, что та же Грета согласится отказаться от многих достижений цивилизации и переселиться в пещеру.

Согласен, что "бідні країни бідні не тому, що американець купив зайву пару кросівок". Если бы американец не купил, то они были бы ещё беднее. Так же, как и Китай был бы сегодня нищим, если бы Запад не покупал его продукцию. Но при этом и Запад жил бы заметно беднее.



"коли білі люди припливли в Африку"... А когда приплыли в Америку, индейцы тоже не нашли ничего кращого? Вы историю "покорения Америки" не читали? О Кортесе, Писарро и пр. не слышали?

Вы с неделю назад написали: "ЛАД взагалі вважає, що вони живіть за рахунок пограбування інших країн". Це Ви мене оббрехали? Чи просто не розумієте/не хочете розуміти, про що я кажу?

Я не считаю, что они живут за счёт "пограбування". Но то, что ограбление колоний дало "стартовый капитал" Западу, это бесспорно. США вроде не были колониальной державой, но тоже рыльце в пушку. Тут и рабство, и всякие дела в Лат. Америке. Сегодня Запад не живёт за счёт ограбления бедных, но то, что это является одним из источников его богатства, по-моему, бесспорно.



С Ой+ я не согласен в том, что

Слава вищому розуму, що не всі живуть як в США, а то померли би швидко і в муках.

Китай та інш. забруднює, виробляючи більшу частину продукції на імпорт, щоб мати свою частку держборгу США

"не всі живуть як в США", но очень хотят так жить и стремятся к этому.

"Китай та інш. забруднює" не для того, "щоб мати свою частку держборгу США", а для того, чтобы жить как США или хотя бы приблизиться к этому уровню.

Так что упрекать Запад в сегодняшней ситуации глупо и бессмысленно. Была бы возможность Восток и Юг делали бы то же самое.



приріст є у бідних країнах... а от обмеження не отримали.

Яке обмеження вони не отримали? Презервативы им поставляют в больших количествах. И даже бесплатно раздают. Просто традиции меняются не настолько быстро.



Честно говоря, у меня достаточно грустные ожидания на ближайшие десятилетия. Но Западу всё это пережить будет тоже не легко, хотя всё же проще. Особенно США, отделённым океанами.

Так что rjkz прав в своём решении.



Но мы достаточно далеко ушли от темы ветки. Давайте последуем предложению akurt"а.

Со своей стороны постараюсь не отклоняться.

Затронутые вопросы сами по себе интересны, но для этого следует завести отдельную ветку. ЛАД 2

тебя никто не заставляет делать куни бабке, расписались, выехали, бабка тем же автобусом поехала назад, на следующий день подали на развод. Все четко. тебя никто не заставляет делать куни бабке, расписались, выехали, бабка тем же автобусом поехала назад, на следующий день подали на развод. Все четко.

vitaliian

Повідомлень: 18064 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2168 раз. Подякували: 3089 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 13:32 vitaliian написав: Grand Touring написав: flyman написав: аш особистий досвід аш особистий досвід

тебя никто не заставляет делать куни бабке, расписались, выехали, бабка тем же автобусом поехала назад, на следующий день подали на развод. Все четко. тебя никто не заставляет делать куни бабке, расписались, выехали, бабка тем же автобусом поехала назад, на следующий день подали на развод. Все четко.



А что, если жениться на трансгендере или как сэр Элтон, то тоже выпустят? А что, если жениться на трансгендере или как сэр Элтон, то тоже выпустят? барабашов Повідомлень: 3236 З нами з: 16.06.15 Подякував: 250 раз. Подякували: 308 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 13:32 Shaman написав: - оці звинувачення на Захід - що вони живуть добре, тому що грабують, а не тому що створили ефективні суспільства, які дозволяють жити добре та заробляти більшості. більш розповсюджене, бо цим виправдовується більшість авторитарних режимів - оці звинувачення на Захід - що вони живуть добре, тому що грабують, а не тому що створили ефективні суспільства, які дозволяють жити добре та заробляти більшості. більш розповсюджене, бо цим виправдовується більшість авторитарних режимів

Це питання не настільки просте, як здається.



Захід все-таки використовує "за дешево" ресурси бідних країн, в тому числі і трудові.

Давайте історичний приклад - в середні віки приїжджали до туземців і обмінювали скляні буси на золоті. Це по вашому як? Грабували вони туземців чи ні? Якщо ні - дальше можете не читати. По-моєму так, грабували. Прикольно що туземці навіть не здогадувались що їх грабують.



Дальше - Захід все-таки втручається у внутрішні справи інших країн, в конфлікти між країнами і т.д. Тут вже однозначності немає - чи він це робить по-злу чи по-добру. Але моя думка однозначна - він це робить тому що це йому вигідно. Чи добре це для країн куди він втручається - питання спірне.



І на кінець - психологічний фактор. Якби не було "бідних", то б Захід не був "багатим". Населення Заходу не знало що вони багаті. Це б призводило до революцій, повстань, майданів, громадських війн і т.д. Що відповідно зменшувало рівень життя Заходу. andrijk777

Повідомлень: 4787 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 282 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 13:33 барабашов написав: А что, если жениться на трансгендере или как сэр Элтон, то тоже выпустят? А что, если жениться на трансгендере или как сэр Элтон, то тоже выпустят? должны... По идее. Мб флай попробует и отпишется? должны... По идее. Мб флай попробует и отпишется? vitaliian

