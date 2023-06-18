Shaman
Уже зарекался с Вами спорить.
щось здається, це така особливість економістів.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 13:48
Shaman
Уже зарекался с Вами спорить.
щось здається, це така особливість економістів.
Додано: Нед 18 чер, 2023 14:27
по-перше, я кажу про сьогодення. що було у минулому - нехай спеціалісти дискутують. начебто в США багато розмовляють про минулі часи й визнають провину, інколи здається навіть, що забагато.
якщо ви мали на увазі грабіж як джерело здобутків у минулому - не зрозумів, з контексту здавалося, що ви кажете про сьогодення. тому визнаю, неправильно написав
але поточне зауваження - "Кортес, Писарро" - це ж все іспанці. так от, таке пограбування для Іспанії з точку зору економіки більше зашкодило. й де зараз Іспанія - розвинена країна, але другого порядку як на мене.
обмеження в населенні - два основних фактори ІМХО - урбанізація та освіта жінок. як тільки жінка в змозі заробляти на рівні з чоловіками - все дуже змінюється. СРСР зробив й те, й те - тому ми ще не розвинені, але демографічна ситуація як у найрозвинутих
а знаєте, чому тема глохне - бо немає можливості емігрувати... або шукати шпаринки, але це обговорювати не комільфо.
тому давайте, хоч й трохи запізно - що там з умовами для біженців - зараз такого досвіду багато.
Німеччина - тут все зрозуміло - субсідії, вчиш мову. діти в школу, для дітей багато плюшек. після В1 - якщо є потрібна освіта та ГОЛОВНЕ досвід - то В2 та підтвердження диплому ще за рахунок держави. інакше орбайтен. що з тими, хто не здав В1 - навіть не знаю. розкажіть, що з соціалом для тих, хто закінчив В1, а далі має сам.
що по Франції, Італії - майже не зустрічав інфо.
Польща - лише для тих, хто відразу працює - я так розумію, з соціалом тяжкувато.
Угорщина - не комфортна країна, як сказали. мені здається, у них взагалі якийсь постімперський синдром ще.
Скандинавія - я так розумію, складні мови, складніше, ніж німецька.
Чехія - начебто слов'янська мова - що там?
доповнюйте
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