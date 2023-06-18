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#<1 ... 833834835836 Додано: Нед 18 чер, 2023 13:48 Shaman

Уже зарекался с Вами спорить.

щось здається, це така особливість економістів. Уже зарекался с Вами спорить.щось здається, це така особливість економістів. ЛАД 2 Повідомлень: 24800 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4716 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 14:27 ЛАД написав: Это к вопросу о демагогии.

Очень сильный аргумент "як на мене".

Есть вполне официальные цифры, некоторые привёл Ой+. Вы ему не доверяете? Понимаю сомнения, но это легко проверить.

Не буду обсуждать термин "золотий мільярд" и его использование Россией, но само по себе явление существует. И да, "на Заході все набагато ефективніше відбудовано". И они сегодня борются за экологию, стараются сократить отходы и уменьшить выбросы. Есть Грета и прочее. Вот только не уверен, что та же Грета согласится отказаться от многих достижений цивилизации и переселиться в пещеру.

Согласен, что "бідні країни бідні не тому, що американець купив зайву пару кросівок". Если бы американец не купил, то они были бы ещё беднее. Так же, как и Китай был бы сегодня нищим, если бы Запад не покупал его продукцию. Но при этом и Запад жил бы заметно беднее.



"коли білі люди припливли в Африку"... А когда приплыли в Америку, индейцы тоже не нашли ничего кращого? Вы историю "покорения Америки" не читали? О Кортесе, Писарро и пр. не слышали?

Вы с неделю назад написали: "ЛАД взагалі вважає, що вони живіть за рахунок пограбування інших країн". Це Ви мене оббрехали? Чи просто не розумієте/не хочете розуміти, про що я кажу?

Я не считаю, что они живут за счёт "пограбування". Но то, что ограбление колоний дало "стартовый капитал" Западу, это бесспорно. США вроде не были колониальной державой, но тоже рыльце в пушку. Тут и рабство, и всякие дела в Лат. Америке. Сегодня Запад не живёт за счёт ограбления бедных, но то, что это является одним из источников его богатства, по-моему, бесспорно.



С Ой+ я не согласен в том, что

Слава вищому розуму, що не всі живуть як в США, а то померли би швидко і в муках.

Китай та інш. забруднює, виробляючи більшу частину продукції на імпорт, щоб мати свою частку держборгу США

"не всі живуть як в США", но очень хотят так жить и стремятся к этому.

"Китай та інш. забруднює" не для того, "щоб мати свою частку держборгу США", а для того, чтобы жить как США или хотя бы приблизиться к этому уровню.

Так что упрекать Запад в сегодняшней ситуации глупо и бессмысленно. Была бы возможность Восток и Юг делали бы то же самое.



приріст є у бідних країнах... а от обмеження не отримали.

Яке обмеження вони не отримали? Презервативы им поставляют в больших количествах. И даже бесплатно раздают. Просто традиции меняются не настолько быстро.



Честно говоря, у меня достаточно грустные ожидания на ближайшие десятилетия. Но Западу всё это пережить будет тоже не легко, хотя всё же проще. Особенно США, отделённым океанами.

Так что rjkz прав в своём решении.



Но мы достаточно далеко ушли от темы ветки. Давайте последуем предложению akurt"а.

Со своей стороны постараюсь не отклоняться.

Затронутые вопросы сами по себе интересны, но для этого следует завести отдельную ветку. Это к вопросу о демагогии.Очень сильный аргумент "як на мене".Есть вполне официальные цифры, некоторые привёл. Вы ему не доверяете? Понимаю сомнения, но это легко проверить.Не буду обсуждать термин "золотий мільярд" и его использование Россией, но само по себе явление существует. И да, "на Заході все набагато ефективніше відбудовано". И они сегодня борются за экологию, стараются сократить отходы и уменьшить выбросы. Есть Грета и прочее. Вот только не уверен, что та же Грета согласится отказаться от многих достижений цивилизации и переселиться в пещеру.Согласен, что "бідні країни бідні не тому, що американець купив зайву пару кросівок". Если бы американец не купил, то они были бы ещё беднее. Так же, как и Китай был бы сегодня нищим, если бы Запад не покупал его продукцию. Но при этом и Запад жил бы заметно беднее."коли білі люди припливли в Африку"... А когда приплыли в Америку, индейцы тоже не нашли ничего кращого? Вы историю "покорения Америки" не читали? О Кортесе, Писарро и пр. не слышали?Вы с неделю назад написали: "ЛАД взагалі вважає, що вони живіть за рахунок пограбування інших країн". Це Ви мене оббрехали? Чи просто не розумієте/не хочете розуміти, про що я кажу?, что они живут за счёт "пограбування". Но то, что ограбление колоний дало "стартовый капитал" Западу, это бесспорно. США вроде не были колониальной державой, но тоже рыльце в пушку. Тут и рабство, и всякие дела в Лат. Америке. Сегодня Западза счёт ограбления бедных, но то, что это являетсяисточников его богатства, по-моему, бесспорно.я не согласен в том, что"не всі живуть як в США", но очень хотят так жить и стремятся к этому."Китай та інш. забруднює" не для того, "щоб мати свою частку держборгу США", а для того, чтобы жить как США или хотя бы приблизиться к этому уровню.Так что упрекать Запад в сегодняшней ситуации глупо и бессмысленно. Была бы возможность Восток и Юг делали бы то же самое.Яке обмеження вони не отримали? Презервативы им поставляют в больших количествах. И даже бесплатно раздают. Просто традиции меняются не настолько быстро.Честно говоря, у меня достаточно грустные ожидания на ближайшие десятилетия. Но Западу всё это пережить будет тоже не легко, хотя всё же проще. Особенно США, отделённым океанами.Так чтоправ в своём решении.Но мы достаточно далеко ушли от темы ветки. Давайте последуем предложению"а.Со своей стороны постараюсь не отклоняться.Затронутые вопросы сами по себе интересны, но для этого следует завести отдельную ветку.

по-перше, я кажу про сьогодення. що було у минулому - нехай спеціалісти дискутують. начебто в США багато розмовляють про минулі часи й визнають провину, інколи здається навіть, що забагато.



якщо ви мали на увазі грабіж як джерело здобутків у минулому - не зрозумів, з контексту здавалося, що ви кажете про сьогодення. тому визнаю, неправильно написав

але поточне зауваження - "Кортес, Писарро" - це ж все іспанці. так от, таке пограбування для Іспанії з точку зору економіки більше зашкодило. й де зараз Іспанія - розвинена країна, але другого порядку як на мене.



обмеження в населенні - два основних фактори ІМХО - урбанізація та освіта жінок. як тільки жінка в змозі заробляти на рівні з чоловіками - все дуже змінюється. СРСР зробив й те, й те - тому ми ще не розвинені, але демографічна ситуація як у найрозвинутих



а знаєте, чому тема глохне - бо немає можливості емігрувати... або шукати шпаринки, але це обговорювати не комільфо.



тому давайте, хоч й трохи запізно - що там з умовами для біженців - зараз такого досвіду багато.



Німеччина - тут все зрозуміло - субсідії, вчиш мову. діти в школу, для дітей багато плюшек. після В1 - якщо є потрібна освіта та ГОЛОВНЕ досвід - то В2 та підтвердження диплому ще за рахунок держави. інакше орбайтен. що з тими, хто не здав В1 - навіть не знаю. розкажіть, що з соціалом для тих, хто закінчив В1, а далі має сам.



що по Франції, Італії - майже не зустрічав інфо.



Польща - лише для тих, хто відразу працює - я так розумію, з соціалом тяжкувато.



Угорщина - не комфортна країна, як сказали. мені здається, у них взагалі якийсь постімперський синдром ще.



Скандинавія - я так розумію, складні мови, складніше, ніж німецька.



Чехія - начебто слов'янська мова - що там?



доповнюйте по-перше, я кажу про сьогодення. що було у минулому - нехай спеціалісти дискутують. начебто в США багато розмовляють про минулі часи й визнають провину, інколи здається навіть, що забагато.якщо ви мали на увазі грабіж як джерело здобутків у минулому - не зрозумів, з контексту здавалося, що ви кажете про сьогодення. тому визнаю, неправильно написавале поточне зауваження - "Кортес, Писарро" - це ж все іспанці. так от, таке пограбування для Іспанії з точку зору економіки більше зашкодило. й де зараз Іспанія - розвинена країна, але другого порядку як на мене.обмеження в населенні - два основних фактори ІМХО - урбанізація та освіта жінок. як тільки жінка в змозі заробляти на рівні з чоловіками - все дуже змінюється. СРСР зробив й те, й те - тому ми ще не розвинені, але демографічна ситуація як у найрозвинутиха знаєте, чому тема глохне - бо немає можливості емігрувати... або шукати шпаринки, але це обговорювати не комільфо.тому давайте, хоч й трохи запізно - що там з умовами для біженців - зараз такого досвіду багато.Німеччина - тут все зрозуміло - субсідії, вчиш мову. діти в школу, для дітей багато плюшек. після В1 - якщо є потрібна освіта та ГОЛОВНЕ досвід - то В2 та підтвердження диплому ще за рахунок держави. інакше орбайтен. що з тими, хто не здав В1 - навіть не знаю. розкажіть, що з соціалом для тих, хто закінчив В1, а далі має сам.що по Франції, Італії - майже не зустрічав інфо.Польща - лише для тих, хто відразу працює - я так розумію, з соціалом тяжкувато.Угорщина - не комфортна країна, як сказали. мені здається, у них взагалі якийсь постімперський синдром ще.Скандинавія - я так розумію, складні мови, складніше, ніж німецька.Чехія - начебто слов'янська мова - що там?доповнюйте Shaman

Повідомлень: 3596 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1030 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 14:35 ЛАД написав: Shaman

Уже зарекался с Вами спорить.

щось здається, це така особливість економістів. Уже зарекался с Вами спорить.щось здається, це така особливість економістів.

але я можу дискутувати з виробничниками, з енергетиками, з технологами - перед цим трохи ознайомившись з предметом. але всі дискусії закінчуються на етапі - а давайте порахуємо в грошах - нас цьому не вчили, це дуже складно. бо вірю, що в СРСР рахувати в грошах потреби не було, більше в кількості.



я не звичайний економіст, не переймайтесь, але вмію добре рахувати багато чого

а багато моїх опонентів як раз більше поговорити, без цифр - бо цифри це нудно й треба витратити час, щоб розібратися але я можу дискутувати з виробничниками, з енергетиками, з технологами - перед цим трохи ознайомившись з предметом. але всі дискусії закінчуються на етапі - а давайте порахуємо в грошах - нас цьому не вчили, це дуже складно. бо вірю, що в СРСР рахувати в грошах потреби не було, більше в кількості.я не звичайний економіст, не переймайтесь, але вмію добре рахувати багато чогоа багато моїх опонентів як раз більше поговорити, без цифр - бо цифри це нудно й треба витратити час, щоб розібратися Shaman

Повідомлень: 3596 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1030 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 15:40 Shaman написав: ........

я не звичайний економіст, не переймайтесь, але вмію добре рахувати багато чого

а багато моїх опонентів як раз більше поговорити, без цифр - бо цифри це нудно й треба витратити час, щоб розібратися ........я не звичайний економіст, не переймайтесь, але вмію добре рахувати багато чогоа багато моїх опонентів як раз більше поговорити, без цифр - бо цифри це нудно й треба витратити час, щоб розібратися

Простите, на форуме этого не заметно (насчёт цифр). У нас с Вами получается обычно наоборот - я привожу цифры, в ответ слова и перевод темы.

А что значит - "не звичайний економіст"?

Ну и спор с энергетиком или технологом "в грошах" иной раз может выглядеть как разговор слепого с глухим или, точнее, как разговор людей, говорящих на разных языках. Вы говорите о деньгах, а энергетик, например, о требованиях безопасности, которые он обязан выполнить.

Честно говоря, слабо представляю себе, какой у вас может быть разговор. Технолог, разрабатывая техпроцесс, не закладывает заведомо ненужные операции (ну, если он не полный идиот). С точки зрения экономиста это может быть дорого, но если что-то убрать, то это может приводить к ухудшению качества. Простите, на форуме этого не заметно (насчёт цифр). У нас с Вами получается обычно наоборот - я привожу цифры, в ответ слова и перевод темы.А что значит - "не звичайний економіст"?Ну и спор с энергетиком или технологом "в грошах" иной раз может выглядеть как разговор слепого с глухим или, точнее, как разговор людей, говорящих на разных языках. Вы говорите о деньгах, а энергетик, например, о требованиях безопасности, которые он обязан выполнить.Честно говоря, слабо представляю себе, какой у вас может быть разговор. Технолог, разрабатывая техпроцесс, не закладывает заведомо ненужные операции (ну, если он не полный идиот). С точки зрения экономиста это может быть дорого, но если что-то убрать, то это может приводить к ухудшению качества. ЛАД 2 Повідомлень: 24800 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4716 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 15:56 ЛАД написав: Shaman написав: ........

я не звичайний економіст, не переймайтесь, але вмію добре рахувати багато чого

а багато моїх опонентів як раз більше поговорити, без цифр - бо цифри це нудно й треба витратити час, щоб розібратися ........я не звичайний економіст, не переймайтесь, але вмію добре рахувати багато чогоа багато моїх опонентів як раз більше поговорити, без цифр - бо цифри це нудно й треба витратити час, щоб розібратися

Простите, на форуме этого не заметно (насчёт цифр). У нас с Вами получается обычно наоборот - я привожу цифры, в ответ слова и перевод темы.

А что значит - "не звичайний економіст"?

Ну и спор с энергетиком или технологом "в грошах" иной раз может выглядеть как разговор слепого с глухим или, точнее, как разговор людей, говорящих на разных языках. Вы говорите о деньгах, а энергетик, например, о требованиях безопасности, которые он обязан выполнить.

Честно говоря, слабо представляю себе, какой у вас может быть разговор. Технолог, разрабатывая техпроцесс не закладывает заведомо ненужные операции (ну, если он не полный идиот). С точки зрения экономиста это может быть дорого, но если что-то убрать, то это может приводить к ухудшению качества. Простите, на форуме этого не заметно (насчёт цифр). У нас с Вами получается обычно наоборот - я привожу цифры, в ответ слова и перевод темы.А что значит - ""?Ну и спор с энергетиком или технологом "в грошах" иной раз может выглядеть как разговор слепого с глухим или, точнее, как разговор людей, говорящих на разных языках. Вы говорите о деньгах, а энергетик, например, о требованиях безопасности, которые он обязан выполнить.Честно говоря, слабо представляю себе, какой у вас может быть разговор. Технолог, разрабатывая техпроцесс не закладывает заведомо ненужные операции (ну, если он не полный идиот). С точки зрения экономиста это может быть дорого, но если что-то убрать, то это может приводить к ухудшению качества.

а ви подивиться на Валютній гілці про цифри. знову я винен, що ж таке ми дуже часто обговорюємо питання, які не мають вимірювальних показників - подивимось в майбутньому



то й значить. може здогадаєтесь, може - ні - є різні економічні спеціальності. це вже особисте.



знову помилка - я розмовляю з ними про кВт*г, нормогодини, норми витрат матеріалів - в кг. я ж кажу, на економіці вони ломаються



розмови дуже часто про те, що було колись закладено - норми чи техпроцес. й коли ти пропонуєш, а давайте подивимось, може треба змінити, скільки часу пройшло - а частіше всього у відповідь - все життя так робили (бо насправді або лінь, або взагалі не знається - бо це зробили до нього).



а співвідношення якість/ціна - дуже часто має сенс обирати дешевше, це вигідніше. той же Китай так й робить. а мерседес ми все одно не зробимо а ви подивиться на Валютній гілці про цифри. знову я винен, що ж такеми дуже часто обговорюємо питання, які не мають вимірювальних показників - подивимось в майбутньомуто й значить. може здогадаєтесь, може - ні - є різні економічні спеціальності. це вже особисте.знову помилка - я розмовляю з ними про кВт*г, нормогодини, норми витрат матеріалів - в кг. я ж кажу, на економіці вони ломаютьсярозмови дуже часто про те, що було колись закладено - норми чи техпроцес. й коли ти пропонуєш, а давайте подивимось, може треба змінити, скільки часу пройшло - а частіше всього у відповідь - все життя так робили (бо насправді або лінь, або взагалі не знається - бо це зробили до нього).а співвідношення якість/ціна - дуже часто має сенс обирати дешевше, це вигідніше. той же Китай так й робить. а мерседес ми все одно не зробимо Shaman

Повідомлень: 3596 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1030 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 833834835836 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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