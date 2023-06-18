RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 833834835836
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 15:56

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
я не звичайний економіст, не переймайтесь, але вмію добре рахувати багато чого ;)
а багато моїх опонентів як раз більше поговорити, без цифр - бо цифри це нудно й треба витратити час, щоб розібратися 8)

Простите, на форуме этого не заметно (насчёт цифр). У нас с Вами получается обычно наоборот - я привожу цифры, в ответ слова и перевод темы.
А что значит - "не звичайний економіст"?
Ну и спор с энергетиком или технологом "в грошах" иной раз может выглядеть как разговор слепого с глухим или, точнее, как разговор людей, говорящих на разных языках. Вы говорите о деньгах, а энергетик, например, о требованиях безопасности, которые он обязан выполнить.
Честно говоря, слабо представляю себе, какой у вас может быть разговор. Технолог, разрабатывая техпроцесс не закладывает заведомо ненужные операции (ну, если он не полный идиот). С точки зрения экономиста это может быть дорого, но если что-то убрать, то это может приводить к ухудшению качества.

а ви подивиться на Валютній гілці про цифри. знову я винен, що ж таке :) ми дуже часто обговорюємо питання, які не мають вимірювальних показників - подивимось в майбутньому :D

то й значить. може здогадаєтесь, може - ні - є різні економічні спеціальності. це вже особисте.

знову помилка - я розмовляю з ними про кВт*г, нормогодини, норми витрат матеріалів - в кг. я ж кажу, на економіці вони ломаються :D

розмови дуже часто про те, що було колись закладено - норми чи техпроцес. й коли ти пропонуєш, а давайте подивимось, може треба змінити, скільки часу пройшло - а частіше всього у відповідь - все життя так робили (бо насправді або лінь, або взагалі не знається - бо це зробили до нього).

а співвідношення якість/ціна - дуже часто має сенс обирати дешевше, це вигідніше. той же Китай так й робить. а мерседес ми все одно не зробимо
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3594
З нами з: 29.09.19
Подякував: 446 раз.
Подякували: 1032 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 16:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:я не звичайний економіст

Невже старший економіст :shock: ?
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5907
З нами з: 19.04.12
Подякував: 85 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 17:21

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Может мой патриотизм и кажется вам наигранным, но ваш по*уизм однозначен и никак иначе трактоваться уже не может.
это не покуизм, а цинизм по отношению к тем, кто любит Украину as it is, и валить не собирается.


Вы ощибаетесь.
Я вполне нормально отношусь к своим бывшим соотечественникам.
Я не могу относиться ко всем оставшимся одинаково, так как среди них есть разные люди. И хорошие и плохие. Вы знаете, я не стригу всех "под одну гребенку".
За один только факт, что они остались ...это странно относиться к ним как-то или не относиться. У меня есть одна знакомая, которая задолго до войны пожила в разных частях света - и в Европе и в Азии, заработала как для Украины хорошие деньги, вернулась в Украину. Сказала, что это ее дом, ее страна.Это при том, что работала в корпоративном бизнесе, знает 5 иностранных языков, как минимум 3 на уровне достаточном для профессионального перевода.
Сейчас в ЕС. С детьми и мужем. Я к ней очень хорошо отношусь.
Но и в Украине у меня остались друзья, с которыми я поддерживаю отношения.
Как минимум один воюет уже больше года. Некоторые волонтерят изо всех сил (кстати, когда-то имели паспорт с курицей).
Все человеки разные.

Вообще, спасибо всем большое.
Я уже писал, что подозреваю это, но по постам оппонентов понимаю, что меня ждет в Украине в плане отношения окружающих, в случае приезда.
Явно не дорожка от трапа самолета и цветы...разве что в горшках...в голову. :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14844
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7733 раз.
Подякували: 4728 раз.
 
Профіль
3
3
2
  #<1 ... 833834835836
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Хомякоид і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4019)
18.06.2023 17:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron