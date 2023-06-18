|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 чер, 2023 15:56
ЛАД написав: Shaman написав:
........
я не звичайний економіст, не переймайтесь, але вмію добре рахувати багато чого
а багато моїх опонентів як раз більше поговорити, без цифр - бо цифри це нудно й треба витратити час, щоб розібратися
Простите, на форуме этого не заметно (насчёт цифр). У нас с Вами получается обычно наоборот - я привожу цифры, в ответ слова и перевод темы.
А что значит - "не звичайний економіст
"?
Ну и спор с энергетиком или технологом "в грошах" иной раз может выглядеть как разговор слепого с глухим или, точнее, как разговор людей, говорящих на разных языках. Вы говорите о деньгах, а энергетик, например, о требованиях безопасности, которые он обязан выполнить.
Честно говоря, слабо представляю себе, какой у вас может быть разговор. Технолог, разрабатывая техпроцесс не закладывает заведомо ненужные операции (ну, если он не полный идиот). С точки зрения экономиста это может быть дорого, но если что-то убрать, то это может приводить к ухудшению качества.
а ви подивиться на Валютній гілці про цифри. знову я винен, що ж таке
ми дуже часто обговорюємо питання, які не мають вимірювальних показників - подивимось в майбутньому
то й значить. може здогадаєтесь, може - ні - є різні економічні спеціальності. це вже особисте.
знову помилка - я розмовляю з ними про кВт*г, нормогодини, норми витрат матеріалів - в кг. я ж кажу, на економіці вони ломаються
розмови дуже часто про те, що було колись закладено - норми чи техпроцес. й коли ти пропонуєш, а давайте подивимось, може треба змінити, скільки часу пройшло - а частіше всього у відповідь - все життя так робили (бо насправді або лінь, або взагалі не знається - бо це зробили до нього).
а співвідношення якість/ціна - дуже часто має сенс обирати дешевше, це вигідніше. той же Китай так й робить. а мерседес ми все одно не зробимо
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 3594
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 1032 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Нед 18 чер, 2023 16:58
Shaman написав:
я не звичайний економіст
Невже старший економіст
?
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5907
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 906 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 чер, 2023 17:21
vitaliian написав: airmax78 написав:
Может мой патриотизм и кажется вам наигранным, но ваш по*уизм однозначен и никак иначе трактоваться уже не может.
это не покуизм, а цинизм по отношению к тем, кто любит Украину as it is, и валить не собирается.
Вы ощибаетесь.
Я вполне нормально отношусь к своим бывшим соотечественникам.
Я не могу относиться ко всем оставшимся одинаково, так как среди них есть разные люди. И хорошие и плохие. Вы знаете, я не стригу всех "под одну гребенку".
За один только факт, что они остались ...это странно относиться к ним как-то или не относиться. У меня есть одна знакомая, которая задолго до войны пожила в разных частях света - и в Европе и в Азии, заработала как для Украины хорошие деньги, вернулась в Украину. Сказала, что это ее дом, ее страна.Это при том, что работала в корпоративном бизнесе, знает 5 иностранных языков, как минимум 3 на уровне достаточном для профессионального перевода.
Сейчас в ЕС. С детьми и мужем. Я к ней очень хорошо отношусь.
Но и в Украине у меня остались друзья, с которыми я поддерживаю отношения.
Как минимум один воюет уже больше года. Некоторые волонтерят изо всех сил (кстати, когда-то имели паспорт с курицей).
Все человеки разные.
Вообще, спасибо всем большое.
Я уже писал, что подозреваю это, но по постам оппонентов понимаю, что меня ждет в Украине в плане отношения окружающих, в случае приезда.
Явно не дорожка от трапа самолета и цветы...разве что в горшках...в голову.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14844
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7733 раз.
- Подякували: 4728 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Хомякоид
і 6 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|