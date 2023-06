Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

я не звичайний економіст, не переймайтесь, але вмію добре рахувати багато чого

а багато моїх опонентів як раз більше поговорити, без цифр - бо цифри це нудно й треба витратити час, щоб розібратися

Простите, на форуме этого не заметно (насчёт цифр). У нас с Вами получается обычно наоборот - я привожу цифры, в ответ слова и перевод темы.

А что значит - "не звичайний економіст"?

Ну и спор с энергетиком или технологом "в грошах" иной раз может выглядеть как разговор слепого с глухим или, точнее, как разговор людей, говорящих на разных языках. Вы говорите о деньгах, а энергетик, например, о требованиях безопасности, которые он обязан выполнить.

Ну и спор с энергетиком или технологом "в грошах" иной раз может выглядеть как разговор слепого с глухим или, точнее, как разговор людей, говорящих на разных языках. Вы говорите о деньгах, а энергетик, например, о требованиях безопасности, которые он обязан выполнить.

Честно говоря, слабо представляю себе, какой у вас может быть разговор. Технолог, разрабатывая техпроцесс не закладывает заведомо ненужные операции (ну, если он не полный идиот). С точки зрения экономиста это может быть дорого, но если что-то убрать, то это может приводить к ухудшению качества.

а ви подивиться на Валютній гілці про цифри. знову я винен, що ж таке ми дуже часто обговорюємо питання, які не мають вимірювальних показників - подивимось в майбутньому



то й значить. може здогадаєтесь, може - ні - є різні економічні спеціальності. це вже особисте.



знову помилка - я розмовляю з ними про кВт*г, нормогодини, норми витрат матеріалів - в кг. я ж кажу, на економіці вони ломаються



розмови дуже часто про те, що було колись закладено - норми чи техпроцес. й коли ти пропонуєш, а давайте подивимось, може треба змінити, скільки часу пройшло - а частіше всього у відповідь - все життя так робили (бо насправді або лінь, або взагалі не знається - бо це зробили до нього).



а співвідношення якість/ціна - дуже часто має сенс обирати дешевше, це вигідніше. той же Китай так й робить. а мерседес ми все одно не зробимо

Shaman

Невже старший економіст ? Невже старший економіст Ой+

Вы ощибаетесь.

Я вполне нормально отношусь к своим бывшим соотечественникам.

Я не могу относиться ко всем оставшимся одинаково, так как среди них есть разные люди. И хорошие и плохие. Вы знаете, я не стригу всех "под одну гребенку".

За один только факт, что они остались ...это странно относиться к ним как-то или не относиться. У меня есть одна знакомая, которая задолго до войны пожила в разных частях света - и в Европе и в Азии, заработала как для Украины хорошие деньги, вернулась в Украину. Сказала, что это ее дом, ее страна.Это при том, что работала в корпоративном бизнесе, знает 5 иностранных языков, как минимум 3 на уровне достаточном для профессионального перевода.

Сейчас в ЕС. С детьми и мужем. Я к ней очень хорошо отношусь.

Но и в Украине у меня остались друзья, с которыми я поддерживаю отношения.

Как минимум один воюет уже больше года. Некоторые волонтерят изо всех сил (кстати, когда-то имели паспорт с курицей).

Все человеки разные.



Вообще, спасибо всем большое.

Я уже писал, что подозреваю это, но по постам оппонентов понимаю, что меня ждет в Украине в плане отношения окружающих, в случае приезда.

Вообще, спасибо всем большое.

Я уже писал, что подозреваю это, но по постам оппонентов понимаю, что меня ждет в Украине в плане отношения окружающих, в случае приезда.

Явно не дорожка от трапа самолета и цветы...разве что в горшках...в голову.

rjkz

