#<1 ... 834835836837> Додано: Нед 18 чер, 2023 17:21 vitaliian написав: airmax78 написав: Может мой патриотизм и кажется вам наигранным, но ваш по*уизм однозначен и никак иначе трактоваться уже не может. Может мой патриотизм и кажется вам наигранным, но ваш по*уизм однозначен и никак иначе трактоваться уже не может. это не покуизм, а цинизм по отношению к тем, кто любит Украину as it is, и валить не собирается. это не покуизм, а цинизм по отношению к тем, кто любит Украину as it is, и валить не собирается.



Вы ощибаетесь.

Я вполне нормально отношусь к своим бывшим соотечественникам.

Я не могу относиться ко всем оставшимся одинаково, так как среди них есть разные люди. И хорошие и плохие. Вы знаете, я не стригу всех "под одну гребенку".

За один только факт, что они остались ...это странно относиться к ним как-то или не относиться. У меня есть одна знакомая, которая задолго до войны пожила в разных частях света - и в Европе и в Азии, заработала как для Украины хорошие деньги, вернулась в Украину. Сказала, что это ее дом, ее страна.Это при том, что работала в корпоративном бизнесе, знает 5 иностранных языков, как минимум 3 на уровне достаточном для профессионального перевода.

Сейчас в ЕС. С детьми и мужем. Я к ней очень хорошо отношусь.

Но и в Украине у меня остались друзья, с которыми я поддерживаю отношения.

Как минимум один воюет уже больше года. Некоторые волонтерят изо всех сил (кстати, когда-то имели паспорт с курицей).

Все человеки разные.



Вообще, спасибо всем большое.

Я уже писал, что подозреваю это, но по постам оппонентов понимаю, что меня ждет в Украине в плане отношения окружающих, в случае приезда.

ЛАД, давайте по пунктах, бо ви мене оббрехали майже в кожному реченні.

Промисловість не треба знищити, вона саме помираю - й я за те, що не треба рятувати те, що має померти. Успішні приклади промисловості дуже добре себе почувають й без допомоги. Той же Турбоатом чи металургія, а сільське господарство досягло такого рівня, що в СРСР й не мріяли.



Нова промисловість створюється, але знову таки там де власники бачать перспективу. починаючи від AJAX й закінчуючи новим ФЕДом. й в обох прикладах - держава - супер неефективний власник, успіхи лише у приватних компаній. а на державних підприємствах - як раз лише низькі зп, про які всі скиглять.



дороги потрібні, але те що саме на них нова команда знайшла нові способи стирити гроші - це факт.



крадіжки - це поки що наша ментальність, яка так, родом з совка - не треба це заперечувати. якщо особисто ви не крали (бо напевне був блат, та й обласний центр), то інші або крали, або якось крутились, або жили дуже бідно - інших варіантів не було. (заробити гроші можна було хіба що на якихось вахтах). зараз заробити гроші можна набагато більше можливостей, що дає можливість зменшувати масштаби крадіжок. на рівні держави - це окремий випадок, там треба інші механізми.



тому будьте люб'язні, визнайте, що приписали мені речі, які я не казав - я ж начебто чемно прошу? ............, давайте по пунктах, бо ви мене оббрехали майже в кожному реченні.Промисловість не треба знищити, вона саме помираю - й я за те, що не треба рятувати те, що має померти. Успішні приклади промисловості дуже добре себе почувають й без допомоги. Той же Турбоатом чи металургія, а сільське господарство досягло такого рівня, що в СРСР й не мріяли.Нова промисловість створюється, але знову таки там де власники бачать перспективу. починаючи від AJAX й закінчуючи новим ФЕДом. й в обох прикладах - держава - супер неефективний власник, успіхи лише у приватних компаній. а на державних підприємствах - як раз лише низькі зп, про які всі скиглять.дороги потрібні, але те що саме на них нова команда знайшла нові способи стирити гроші - це факт.крадіжки - це поки що наша ментальність, яка так, родом з совка - не треба це заперечувати. якщо особисто ви не крали (бо напевне був блат, та й обласний центр), то інші або крали, або якось крутились, або жили дуже бідно - інших варіантів не було. (заробити гроші можна було хіба що на якихось вахтах). зараз заробити гроші можна набагато більше можливостей, що дає можливість зменшувати масштаби крадіжок. на рівні держави - це окремий випадок, там треба інші механізми.тому будьте люб'язні, визнайте, що приписали мені речі, які я не казав - я ж начебто чемно прошу?

Лень искать Ваши посты, но я Вас ни в чём не "оббрехав".

Вы писали, что промисловість помирає и туда ей и дорога, она неконкурентоспособна и не нужна. Спасть её не нужно, проще разрушить, а потом создавать. Но создать ничего нельзя. т.к. все ниши заняты. Лень искать Ваши посты, но я Вас ни в чём не "оббрехав"., проще разрушить, а потом создавать. Но создать ничего нельзя. т.к. все ниши заняты.

те що перше - це моє, а курсивом - це ви додали від себе, я такого не писав - тому ви й не знайдете. ви робите хибні висновки з того, що я пишу - але це ваші висновки не мої. далі курсивом теж ваші особисті хибні висновки - або ви викручуєте, що я сказав

ЛАД написав: Турбоатом живёт не так уж благополучно, ситуацию на ФЭДе не знаю, судить не могу, но сомневаюсь. Если Вы знакомы с ситуацией, то опишите подробнее. Ещё приведите пример Хартрона, он тоже "живёт", но вместо высокотехнологичного предприятия превратился в...

Но Вы назвали 2 предприятия, а сколько их было в Харькове? Вам перечислить погибшие предприятия или сами знаете? Список будет длинный.

Металлургия фактически сырьевая отрасль, при этом мы сейчас занимаемся простейшей номенклатурой.

С промышленностью вопросов нет?

А дальше Вы, как обычно, уходите в сторону и переводите стрелки на с/х. Так это как раз то, о чём я всё время и говорю - Украина из развитой относительно современной державы превращается в с/х государство. Вообще-то это хороший пример неоколониализма. И мы это делаем собственными руками, добровольно и без всякого принуждения. А Вы выступаете певцом такого "развития".

В результате та же Польша, которая 30 лет назад была беднее Украины, заказывает, если не ошибаюсь, 50 Патриотов, а мы вынуждены их выпрашивать. Так же, как и остальное оружие. И так будет и дальше. С/х держава не сможет себе позволить хорошее вооружение и сильную армию. Или должна превратиться в Сев. Корею с сильной армией и нищим народом. Для этого, правда, придётся построить "Берлинскую стену" и отстреливать на ней убегающих. Турбоатом живёт не так уж благополучно, ситуацию на ФЭДе не знаю, судить не могу, но сомневаюсь. Если Вы знакомы с ситуацией, то опишите подробнее. Ещё приведите пример Хартрона, он тоже "живёт", но вместо высокотехнологичного предприятия превратился в...Но Вы назвали 2 предприятия, а сколько их было в Харькове? Вам перечислить погибшие предприятия или сами знаете? Список будет длинный.Металлургия фактически сырьевая отрасль, при этом мы сейчас занимаемся простейшей номенклатурой.С промышленностью вопросов нет?А дальше Вы, как обычно, уходите в сторону и переводите стрелки на с/х. Так это как раз то, о чём я всё время и говорю - Украина из развитой относительно современной державы превращается в с/х государство. Вообще-то это хороший пример неоколониализма. И мы это делаем собственными руками, добровольно и без всякого принуждения. А Вы выступаете певцом такого "развития".В результате та же Польша, которая 30 лет назад была беднее Украины, заказывает, если не ошибаюсь, 50 Патриотов, а мы вынуждены их выпрашивать. Так же, как и остальное оружие. И так будет и дальше. С/х держава не сможет себе позволить хорошее вооружение и сильную армию. Или должна превратиться в Сев. Корею с сильной армией и нищим народом. Для этого, правда, придётся построить "Берлинскую стену" и отстреливать на ней убегающих.

про новий ФЕД не буду, а то в інсайді звинуватять (але це не держпідприємство). скажемо так, робочим там теж потрібна вища освіта.



ви все одно страждаєте про ВАЖКУ промисловість. у Польщі теж загнулося суднобудування, зате є сантехнічне виробництво. чому ви про це не страждаєте? чому у Польщі краще - бо відмовилися від популізму й 90 роки там теж були важкими. й неефективне там швиденько померло, а ефективне запрацювало. Бальцерович - це зараз ікона, тоді по іншому казали.



напишу спеціально для вас - промисловість потрібна, але яка може працювати сама, а не потребує державним дотацій. а ми скільки грошей вбухали в ті ж шахти? до речі, будь-які дотації - це найкоротший шлях до корупції, що й отримали.



ЛАД написав: У меня в "совке" не было никакого блата. Обл. центр - да, я всю жизнь жил в Харькове. И я не воровал. И моя мать тоже. Хотя отец умер, когда мне было 10 лет и жили мы достаточно бедно. Джинсы у меня появились уж не помню когда, по-моему уже после универа, проигрыватель я себе купил лет в 25. Не могу сказать, что я сильно страдал по этому поводу.

Воровство есть во всех странах и объяснять это "пережитками совка" абсолютно бесперспективно. Такого воровства в промышленных масштабах, как в 90-е после получения независимости в "совке" и близко не было. Если это "пережиток", то надо просто ждать смены поколений, так уже сменились, уже практически 2-е поколение без опыта "совка". Сколько ещё ждать? Вот только почему-то наши эмигранты со своими "пережитками" на Западе работают и хорошо работают, а не воруют. Так, может, дело не в "пережитках"?



Ну, так і що я Вам "приписав"? У меня в "совке" не было никакого блата. Обл. центр - да, я всю жизнь жил в Харькове. И я не воровал. И моя мать тоже. Хотя отец умер, когда мне было 10 лет и жили мы достаточно бедно. Джинсы у меня появились уж не помню когда, по-моему уже после универа, проигрыватель я себе купил лет в 25. Не могу сказать, что я сильно страдал по этому поводу.Воровство есть во всех странах и объяснять это "пережитками совка" абсолютно бесперспективно. Такого воровства в промышленных масштабах, как в 90-е после получения независимости в "совке" и близко не было. Если это "пережиток", то надо просто ждать смены поколений, так уже сменились, уже практически 2-е поколение без опыта "совка". Сколько ещё ждать? Вот только почему-то наши эмигранты со своими "пережитками" на Западе работают и хорошо работают, а не воруют. Так, может, дело не в "пережитках"?Ну, так і що я Вам "приписав"?

бачите, вже визнали, що в СРСР жили таки бідненько. правда, тоді цим так не переймались - бо більшість так жила. я теж жив небагато.



от 90 роки - це як раз советська людина в повній красі, якщо прибрати лицемірство комуністичних лозунгів. ось саме так її й виховали - досі виправляємо. а ви не бачите, що молоде покоління все більше гроші заробляє? а при владі ще багато вихідців з СРСР. на Заході вже є система контролю, щоб не крали, тому там швидко перевчаються. а ми ще таку систему будуємо



а з приводу визнання помилок - ви принципово не визнаєте.

щось здається, це така особливість російськомовних те що перше - це моє, а курсивом - це ви додали від себе, я такого не писав - тому ви й не знайдете. ви робите хибні висновки з того, що я пишу - але це ваші висновки не мої. далі курсивом теж ваші особисті хибні висновки - або ви викручуєте, що я сказавпро новий ФЕД не буду, а то в інсайді звинуватять (але це не держпідприємство). скажемо так, робочим там теж потрібна вища освіта.ви все одно страждаєте про ВАЖКУ промисловість. у Польщі теж загнулося суднобудування, зате є сантехнічне виробництво. чому ви про це не страждаєте? чому у Польщі краще - бо відмовилися від популізму й 90 роки там теж були важкими. й неефективне там швиденько померло, а ефективне запрацювало. Бальцерович - це зараз ікона, тоді по іншому казали.напишу спеціально для вас - промисловість потрібна, але яка може працювати сама, а не потребує державним дотацій. а ми скільки грошей вбухали в ті ж шахти? до речі, будь-які дотації - це найкоротший шлях до корупції, що й отримали.бачите, вже визнали, що в СРСР жили таки бідненько. правда, тоді цим так не переймались - бо більшість так жила. я теж жив небагато.от 90 роки - це як раз советська людина в повній красі, якщо прибрати лицемірство комуністичних лозунгів. ось саме так її й виховали - досі виправляємо. а ви не бачите, що молоде покоління все більше гроші заробляє? а при владі ще багато вихідців з СРСР. на Заході вже є система контролю, щоб не крали, тому там швидко перевчаються. а ми ще таку систему будуємоа з приводу визнання помилок - ви принципово не визнаєте.щось здається, це така особливість російськомовних



Как Вы относитесь к такому факту, что в 90-е много предприятий без разбора эффективные они или нет, просто оборудование порезали на лом, помещения сдали в аренду/продали, деньги вывели из страны? Как Вы относитесь к такому факту, что в 90-е много предприятий без разбора эффективные они или нет, просто оборудование порезали на лом, помещения сдали в аренду/продали, деньги вывели из страны? rjkz

Невже старший економіст ? Невже старший економіст

я про свою посаду вже писав.

я про економічну спеціальність (освітню)

я не звичайний економіст, не переймайтесь, але вмію добре рахувати багато чого

а багато моїх опонентів як раз більше поговорити, без цифр - бо цифри це нудно й треба витратити час, щоб розібратися ........я не звичайний економіст, не переймайтесь, але вмію добре рахувати багато чогоа багато моїх опонентів як раз більше поговорити, без цифр - бо цифри це нудно й треба витратити час, щоб розібратися

Простите, на форуме этого не заметно (насчёт цифр). У нас с Вами получается обычно наоборот - я привожу цифры, в ответ слова и перевод темы.

А что значит - "не звичайний економіст"?

Ну и спор с энергетиком или технологом "в грошах" иной раз может выглядеть как разговор слепого с глухим или, точнее, как разговор людей, говорящих на разных языках. Вы говорите о деньгах, а энергетик, например, о требованиях безопасности, которые он обязан выполнить.

Честно говоря, слабо представляю себе, какой у вас может быть разговор. Технолог, разрабатывая техпроцесс не закладывает заведомо ненужные операции (ну, если он не полный идиот). С точки зрения экономиста это может быть дорого, но если что-то убрать, то это может приводить к ухудшению качества. Простите, на форуме этого не заметно (насчёт цифр). У нас с Вами получается обычно наоборот - я привожу цифры, в ответ слова и перевод темы.А что значит - ""?Ну и спор с энергетиком или технологом "в грошах" иной раз может выглядеть как разговор слепого с глухим или, точнее, как разговор людей, говорящих на разных языках. Вы говорите о деньгах, а энергетик, например, о требованиях безопасности, которые он обязан выполнить.Честно говоря, слабо представляю себе, какой у вас может быть разговор. Технолог, разрабатывая техпроцесс не закладывает заведомо ненужные операции (ну, если он не полный идиот). С точки зрения экономиста это может быть дорого, но если что-то убрать, то это может приводить к ухудшению качества.

а ви подивиться на Валютній гілці про цифри. знову я винен, що ж таке ми дуже часто обговорюємо питання, які не мають вимірювальних показників - подивимось в майбутньому



то й значить. може здогадаєтесь, може - ні - є різні економічні спеціальності. це вже особисте.



знову помилка - я розмовляю з ними про кВт*г, нормогодини, норми витрат матеріалів - в кг. я ж кажу, на економіці вони ломаються



розмови дуже часто про те, що було колись закладено - норми чи техпроцес. й коли ти пропонуєш, а давайте подивимось, може треба змінити, скільки часу пройшло - а частіше всього у відповідь - все життя так робили (бо насправді або лінь, або взагалі не знається - бо це зробили до нього).



а співвідношення якість/ціна - дуже часто має сенс обирати дешевше, це вигідніше. той же Китай так й робить. а мерседес ми все одно не зробимо а ви подивиться на Валютній гілці про цифри. знову я винен, що ж такеми дуже часто обговорюємо питання, які не мають вимірювальних показників - подивимось в майбутньомуто й значить. може здогадаєтесь, може - ні - є різні економічні спеціальності. це вже особисте.знову помилка - я розмовляю з ними про кВт*г, нормогодини, норми витрат матеріалів - в кг. я ж кажу, на економіці вони ломаютьсярозмови дуже часто про те, що було колись закладено - норми чи техпроцес. й коли ти пропонуєш, а давайте подивимось, може треба змінити, скільки часу пройшло - а частіше всього у відповідь - все життя так робили (бо насправді або лінь, або взагалі не знається - бо це зробили до нього).а співвідношення якість/ціна - дуже часто має сенс обирати дешевше, це вигідніше. той же Китай так й робить. а мерседес ми все одно не зробимо



Смотрите, некоторые вещи надо иметь своими, надо их уметь делать и надо их делать.

Даже если это НЕвыгодно. Не все измеряется деньгами.

Простоя пример на поверхности.

Украина производила танки Оплот. Я не специалист, но отзывы таковы, что это - современный и эффективный танк. В 4 раза более живучий, чем Т64 Булат (что тоже не так плохо по сравнению с не модернизированными Т64).

У Украины на начало большой войны их было в обшей сложности 13.

Для парадов, выставок и учебные.

И это еще был прогресс.

49 Оплотов, да со скрипом, но смогли поставить Таиланду.

Отсутствие заказов для ЗСУ мотивировали...они очень дорогие.

То есть, это очень дорого ГОСУДАРСТВУ дать заказ ГОСУДАРСТВЕННОМУ заводу на заказ танков.

Потом выпрашивали и выпрашиваем танки по всему миру, в том числе старые советские.

В 2014 году, во время начал войны на Донбассе, был захвачен Луганский патронный завод (я так понимаю, единственный на территории Украины, если не прав - поправте). Его охраняло аж - 1 вохровец. Потому что дорого было содержать охрану.

Вообще, спасибо всем большое.

Я уже писал, что подозреваю это, но по постам оппонентов понимаю, что меня ждет в Украине в плане отношения окружающих, в случае приезда.

Явно не дорожка от трапа самолета и цветы...разве что в горшках...в голову. ...Вообще, спасибо всем большое.Я уже писал, что подозреваю это, но по постам оппонентов понимаю, что меня ждет в Украине в плане отношения окружающих, в случае приезда.Явно не дорожка от трапа самолета и цветы...разве что в горшках...в голову.

я перший дуже здивуюсь, якщо облаштувавшись в США, ви вирішити повернутись в Україну



хіба що у відпустку, й тоді тижня-двох вистачає, щоб туга за Україною значно зменшилась.



я дуже добре розумію, скільки нам ще в країні треба налаштовувати. ба більше, я на 100% не впевнений, що це вдасться. але я оптиміст я перший дуже здивуюсь, якщо облаштувавшись в США, ви вирішити повернутись в Українухіба що у відпустку, й тоді тижня-двох вистачає, щоб туга за Україною значно зменшилась.я дуже добре розумію, скільки нам ще в країні треба налаштовувати. ба більше, я на 100% не впевнений, що це вдасться. але я оптиміст Shaman

Как Вы относитесь к такому факту, что в 90-е много предприятий без разбора эффективные они или нет, просто оборудование порезали на лом, помещения сдали в аренду/продали, деньги вывели из страны? ...Как Вы относитесь к такому факту, что в 90-е много предприятий без разбора эффективные они или нет, просто оборудование порезали на лом, помещения сдали в аренду/продали, деньги вывели из страны?

я чув про такі випадки, але сам не стикався. й не чув, щоб точно ефективне підприємство знищили.



з іншого боку - "а кто это сделал?". може ті самі радянські директори? бо сильні директора свої підприємства втримали - як Бойко, той же Богуслаєв. правда, тишком-нишком приватизували свої заводи - но то таке... а ще деякі були в статусі радників довго ще після того, як пішли з посади - наскільки ефективно - це інше питання



про справедливість ваучерної приватизації можна довго сперечатися - але це тема окремого обговорення. й я не надто спец в цій темі я чув про такі випадки, але сам не стикався. й не чув, щоб точно ефективне підприємство знищили.з іншого боку - "а кто это сделал?". може ті самі радянські директори? бо сильні директора свої підприємства втримали - як Бойко, той же Богуслаєв. правда, тишком-нишком приватизували свої заводи - но то таке... а ще деякі були в статусі радників довго ще після того, як пішли з посади - наскільки ефективно - це інше питанняпро справедливість ваучерної приватизації можна довго сперечатися - але це тема окремого обговорення. й я не надто спец в цій темі Shaman

Я вполне нормально отношусь к своим бывшим соотечественникам. Вы ощибаетесь.Я вполне нормально отношусь к своим бывшим соотечественникам. извините если ошибаюсь. насколько я помню еще до отъезда вы писали что перспектив в Украине нет, изменили точку зрения? Переименовываем ветку в "топовые эмигранты возвращаются"? извините если ошибаюсь. насколько я помню еще до отъезда вы писали что перспектив в Украине нет, изменили точку зрения? Переименовываем ветку в "топовые эмигранты возвращаются"? vitaliian

Невже старший економіст ? Невже старший економіст

Та ні, економіст від Бога (вибачте, не змогла втриматись). Та ні, економіст від Бога(вибачте, не змогла втриматись). fler

а співвідношення якість/ціна - дуже часто має сенс обирати дешевше, це вигідніше. той же Китай так й робить. а мерседес ми все одно не зробимо ...а співвідношення якість/ціна - дуже часто має сенс обирати дешевше, це вигідніше. той же Китай так й робить. а мерседес ми все одно не зробимо



Смотрите, некоторые вещи надо иметь своими, надо их уметь делать и надо их делать.

Даже если это НЕвыгодно. Не все измеряется деньгами.

Простоя пример на поверхности.

Украина производила танки Оплот. Я не специалист, но отзывы таковы, что это - современный и эффективный танк. В 4 раза более живучий, чем Т64 Булат (что тоже не так плохо по сравнению с не модернизированными Т64).

У Украины на начало большой войны их было в обшей сложности 13.

Для парадов, выставок и учебные.

И это еще был прогресс.

49 Оплотов, да со скрипом, но смогли поставить Таиланду.

Отсутствие заказов для ЗСУ мотивировали...они очень дорогие.

То есть, это очень дорого ГОСУДАРСТВУ дать заказ ГОСУДАРСТВЕННОМУ заводу на заказ танков.

Потом выпрашивали и выпрашиваем танки по всему миру, в том числе старые советские.

В 2014 году, во время начал войны на Донбассе, был захвачен Луганский патронный завод (я так понимаю, единственный на территории Украины, если не прав - поправте). Его охраняло аж - 1 вохровец. Потому что дорого было содержать охрану.

ось це якраз різні речі - витрати на оборону це зовсім інше. єдине, що більшість розуміє, що бідна держава не може витрачати на оборону багато - якщо хоче, щоб населення не жебрали. приклади наводив.



ядерна зброя - це взагалі окрема тема - скільки в світі ядерних держав? й це дійсно дуже дорого. в першу чергу США були зацікавлені в нерозповсюдженні ядерної зброї.



моя фраза про те, що можна випускати й навіть треба на ЗАЗ Daewoo, але навіть не треба намагатися робити BMW чи мерси. ось це якраз різні речі - витрати на оборону це зовсім інше. єдине, що більшість розуміє, що бідна держава не може витрачати на оборону багато - якщо хоче, щоб населення не жебрали. приклади наводив.ядерна зброя - це взагалі окрема тема - скільки в світі ядерних держав? й це дійсно дуже дорого. в першу чергу США були зацікавлені в нерозповсюдженні ядерної зброї.моя фраза про те, що можна випускати й навіть треба на ЗАЗ Daewoo, але навіть не треба намагатися робити BMW чи мерси. Shaman

Невже старший економіст ? Невже старший економіст

Та ні, економіст від Бога (вибачте, не змогла втриматись). Та ні, економіст від Бога(вибачте, не змогла втриматись).

окуляри ви мені будете довго згадувати як і вам будуть згадувати

