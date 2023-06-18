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#<1 ... 834835836837 Додано: Нед 18 чер, 2023 18:40 Shaman написав: окуляри ви мені будете довго згадувати як і вам будуть згадувати окуляри ви мені будете довго згадуватияк і вам будуть згадувати

Все ок, не переймайтеся Все ок, не переймайтеся fler

Повідомлень: 3892 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1128 раз. Подякували: 1285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 19:45 Shaman написав: rjkz написав: ...

Как Вы относитесь к такому факту, что в 90-е много предприятий без разбора эффективные они или нет, просто оборудование порезали на лом, помещения сдали в аренду/продали, деньги вывели из страны? ...Как Вы относитесь к такому факту, что в 90-е много предприятий без разбора эффективные они или нет, просто оборудование порезали на лом, помещения сдали в аренду/продали, деньги вывели из страны?

я чув про такі випадки, але сам не стикався. й не чув, щоб точно ефективне підприємство знищили.



з іншого боку - "а кто это сделал?". може ті самі радянські директори? бо сильні директора свої підприємства втримали - як Бойко, той же Богуслаєв. правда, тишком-нишком приватизували свої заводи - но то таке... а ще деякі були в статусі радників довго ще після того, як пішли з посади - наскільки ефективно - це інше питання



про справедливість ваучерної приватизації можна довго сперечатися - але це тема окремого обговорення. й я не надто спец в цій темі я чув про такі випадки, але сам не стикався. й не чув, щоб точно ефективне підприємство знищили.з іншого боку - "а кто это сделал?". може ті самі радянські директори? бо сильні директора свої підприємства втримали - як Бойко, той же Богуслаєв. правда, тишком-нишком приватизували свої заводи - но то таке... а ще деякі були в статусі радників довго ще після того, як пішли з посади - наскільки ефективно - це інше питанняпро справедливість ваучерної приватизації можна довго сперечатися - але це тема окремого обговорення. й я не надто спец в цій темі



Это было повальное явление.

Тогда не было Интернета, были газеты объявлений типа "Київ на долонях" "Авізо"

Они просто переполнены были объявлениями типа "Куплю/продам лом цветных металлов/металлолом" "Обналичивание" "Переводы в Прибалтику" и тп

Предприятия не интересовали с точки зрения эффективности, интересовала мгновенная прибыль. Это было не только на периферии, но и в Киеве.

НИИ без разбора эффективные они или нет, - увольняли сотрудников тупо для того, чтобы сдать в аренду помещения. Не хочу в паблике писать, но знаю людей, которых так выкинули на улицу, но их собрал бывший сотрудник, который был направлен консулом в одну из развитых стран Азии, и организовал им контракты. Они сделали прорывные разработки в технологиях связи. Проработали более 10 лет. Сейчас многие работают на украинские заказы, некоторые на западные.

Как независимые подрядчики. Это все изначально могло быть украинским.

На месте одного из заводов, который занимался оптикой, сейчас стоит ЖК. Но тут вспомнили, что нужны бинокли, тепловизоры, и тп. А не надо это было.

В 80-е годы продукция Киевеского станкостроительного завода покупалась даже Японией. Они дорабатывали станки и они у них работали. Но гораздо быстрей деньги получить было разрезав оборудование на лом и сдав цеха под склады, а потом и их снесли и застроили территорию.

К теме ветки это имеет непосредственное значение - рабочие места помножили на ноль, люди остались без работы, страна без ВВП и налогов. Люди поехали искать работу за границей. Страна лишилась половины населения. Это опять-таки поступления от налогов с каждой транзакции в магазине и от зарплаты в ПФУ.

Да, были неэффективные производства, но никто не устраивал аудит - все продавалось. кравчук как лом продал несколько сотен судов Черноморского пароходства в Азию. Это в свое время всколыхнуло прессу. Но быстро улеглось.

Мой отец тогда имел дело с одним человеком, который, скажем так, был "поблизости". Приезжал к нам в Киев, разговор при мне был.

Не все "красные директора" занимались этим распилом, некоторые были против.

Те, кто занимался - отдавали бОльшую часть бандитам, те кто не хотел это делать - с ними случались трагические случаи, потом становился удобный человек, который делал все "как надо".

Для того времени и тех людей, никого не интересоввало что-то "потом".

"Тут и сейчас".

Противное было время. Это было повальное явление.Тогда не было Интернета, были газеты объявлений типа "Київ на долонях" "Авізо"Они просто переполнены были объявлениями типа "Куплю/продам лом цветных металлов/металлолом" "Обналичивание" "Переводы в Прибалтику" и тпПредприятия не интересовали с точки зрения эффективности, интересовала мгновенная прибыль. Это было не только на периферии, но и в Киеве.НИИ без разбора эффективные они или нет, - увольняли сотрудников тупо для того, чтобы сдать в аренду помещения. Не хочу в паблике писать, но знаю людей, которых так выкинули на улицу, но их собрал бывший сотрудник, который был направлен консулом в одну из развитых стран Азии, и организовал им контракты. Они сделали прорывные разработки в технологиях связи. Проработали более 10 лет. Сейчас многие работают на украинские заказы, некоторые на западные.Как независимые подрядчики. Это все изначально могло быть украинским.На месте одного из заводов, который занимался оптикой, сейчас стоит ЖК. Но тут вспомнили, что нужны бинокли, тепловизоры, и тп. А не надо это было.В 80-е годы продукция Киевеского станкостроительного завода покупалась даже Японией. Они дорабатывали станки и они у них работали. Но гораздо быстрей деньги получить было разрезав оборудование на лом и сдав цеха под склады, а потом и их снесли и застроили территорию.К теме ветки это имеет непосредственное значение - рабочие места помножили на ноль, люди остались без работы, страна без ВВП и налогов. Люди поехали искать работу за границей. Страна лишилась половины населения. Это опять-таки поступления от налогов с каждой транзакции в магазине и от зарплаты в ПФУ.Да, были неэффективные производства, но никто не устраивал аудит - все продавалось. кравчук как лом продал несколько сотен судов Черноморского пароходства в Азию. Это в свое время всколыхнуло прессу. Но быстро улеглось.Мой отец тогда имел дело с одним человеком, который, скажем так, был "поблизости". Приезжал к нам в Киев, разговор при мне был.Не все "красные директора" занимались этим распилом, некоторые были против.Те, кто занимался - отдавали бОльшую часть бандитам, те кто не хотел это делать - с ними случались трагические случаи, потом становился удобный человек, который делал все "как надо".Для того времени и тех людей, никого не интересоввало что-то "потом"."Тут и сейчас".Противное было время. rjkz

Повідомлень: 14848 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7734 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 19:50 vitaliian написав: rjkz написав: Вы ощибаетесь.

Я вполне нормально отношусь к своим бывшим соотечественникам. Вы ощибаетесь.Я вполне нормально отношусь к своим бывшим соотечественникам. извините если ошибаюсь. насколько я помню еще до отъезда вы писали что перспектив в Украине нет, изменили точку зрения? Переименовываем ветку в "топовые эмигранты возвращаются"? извините если ошибаюсь. насколько я помню еще до отъезда вы писали что перспектив в Украине нет, изменили точку зрения? Переименовываем ветку в "топовые эмигранты возвращаются"?



Нет, не изменил.

Но в 2019 году произошло событие, которое, возможно, даст Украине шанс.

Повторюсь, это экстраординарное событие, скорей всего и стало причиной большой войны.

Надеюсь, после победы Украины, она вскором времени сможет восстановиться в бОльшем количественном и качественном измерении.

На это уйдут годы. Но слово "надеюсь" имеет вероятностный оттенок. Нет, не изменил.Но в 2019 году произошло событие, которое, возможно, даст Украине шанс.Повторюсь, это экстраординарное событие, скорей всего и стало причиной большой войны.Надеюсь, после победы Украины, она вскором времени сможет восстановиться в бОльшем количественном и качественном измерении.На это уйдут годы. Но слово "надеюсь" имеет вероятностный оттенок. rjkz

Повідомлень: 14848 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7734 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 19:54 rjkz написав: Вообще, спасибо всем большое.

Я уже писал, что подозреваю это, но по постам оппонентов понимаю, что меня ждет в Украине в плане отношения окружающих, в случае приезда.

Явно не дорожка от трапа самолета и цветы...разве что в горшках...в голову. Вообще, спасибо всем большое.Я уже писал, что подозреваю это, но по постам оппонентов понимаю, что меня ждет в Украине в плане отношения окружающих, в случае приезда.Явно не дорожка от трапа самолета и цветы...разве что в горшках...в голову.

Меня, боюсь, тоже. Но по другой причине, судя по неприкрытой фарионщине в отношении русскоговорящих, которая процветает на военной ветке и активно протаскивается сюда Шаманом.



Но все-таки есть надежда, что в Харькове это не пройдет.



И по теме (хотя к присутствующим на ветке это не относится): Америка - не для стариков-эмигрантов. Во всяком случае, таких, как мы - Ю4Ю. Ниже нас по статусу - только нелегальные мексы, да и то не уверен, в наших краях фактически двуязычие, все дублируется на испанском. Всякие Refugee и Asylum по статусу намного выше.



По деньгам: с июля нам перестают выплачивать пособия. Хорошо, что у нас с собой была подушка безопасности, а сын платит за аренду нашей 1+1к. И что наша суммарная пенсия - более 80% от нашего суммарного фудстемпа.

А money benefit нам не платят уже 2 месяца, кейсворкер просто не отвечает на письма, а ее начальница письма вообще не принимает. У нас непрерывные поездки в клиники, а у жены больные ноги, и поэтому, как правило, приходится пользоваться такси, а это 40-50 долл в обе стороны. Транспортэйшн ей не положен, а благотворительная организация, предложенная нам иммигр.службой, ответила "заказывайте за 2 недели, но мы ничего не гарантируем". Страховка оплачивает только операцию (95%) и волкер (ей предстоит замена сустава), остальные необходимые послеоперационные принадлежности и препараты - "сами, сами".



Насчет законопроекта о гринкартах для украинцев - законопроектов за день подаются десятки и что, все они превращаются в законы? Меня, боюсь, тоже. Но по другой причине, судя по неприкрытой фарионщине в отношении русскоговорящих, которая процветает на военной ветке и активно протаскивается сюда Шаманом.Но все-таки есть надежда, что в Харькове это не пройдет.И по теме (хотя к присутствующим на ветке это не относится): Америка -. Во всяком случае, таких, как мы - Ю4Ю. Ниже нас по статусу - только нелегальные мексы, да и то не уверен, в наших краях фактически двуязычие, все дублируется на испанском. Всякие Refugee и Asylum по статусу намного выше.По деньгам: с июля нам перестают выплачивать пособия. Хорошо, что у нас с собой была подушка безопасности, а сын платит за аренду нашей 1+1к. И что наша суммарная пенсия - более 80% от нашего суммарного фудстемпа.А money benefit нам не платят уже 2 месяца, кейсворкер просто не отвечает на письма, а ее начальница письма вообще не принимает. У нас непрерывные поездки в клиники, а у жены больные ноги, и поэтому, как правило, приходится пользоваться такси, а это 40-50 долл в обе стороны. Транспортэйшн ей не положен, а благотворительная организация, предложенная нам иммигр.службой, ответила "заказывайте за 2 недели, но мы ничего не гарантируем". Страховка оплачивает только операцию (95%) и волкер (ей предстоит замена сустава), остальные необходимые послеоперационные принадлежности и препараты - "сами, сами".Насчет законопроекта о гринкартах для украинцев - законопроектов за день подаются десятки и что, все они превращаются в законы? Востаннє редагувалось Starikan в Нед 18 чер, 2023 19:58, всього редагувалось 1 раз. Starikan 2 Повідомлень: 19485 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2509 раз. Подякували: 3091 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 19:57 rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав: ...

Как Вы относитесь к такому факту, что в 90-е много предприятий без разбора эффективные они или нет, просто оборудование порезали на лом, помещения сдали в аренду/продали, деньги вывели из страны? ...Как Вы относитесь к такому факту, что в 90-е много предприятий без разбора эффективные они или нет, просто оборудование порезали на лом, помещения сдали в аренду/продали, деньги вывели из страны?

я чув про такі випадки, але сам не стикався. й не чув, щоб точно ефективне підприємство знищили.



з іншого боку - "а кто это сделал?". може ті самі радянські директори? бо сильні директора свої підприємства втримали - як Бойко, той же Богуслаєв. правда, тишком-нишком приватизували свої заводи - но то таке... а ще деякі були в статусі радників довго ще після того, як пішли з посади - наскільки ефективно - це інше питання



про справедливість ваучерної приватизації можна довго сперечатися - але це тема окремого обговорення. й я не надто спец в цій темі я чув про такі випадки, але сам не стикався. й не чув, щоб точно ефективне підприємство знищили.з іншого боку - "а кто это сделал?". може ті самі радянські директори? бо сильні директора свої підприємства втримали - як Бойко, той же Богуслаєв. правда, тишком-нишком приватизували свої заводи - но то таке... а ще деякі були в статусі радників довго ще після того, як пішли з посади - наскільки ефективно - це інше питанняпро справедливість ваучерної приватизації можна довго сперечатися - але це тема окремого обговорення. й я не надто спец в цій темі



Это было повальное явление.

Тогда не было Интернета, были газеты объявлений типа "Київ на долонях" "Авізо"

Они просто переполнены были объявлениями типа "Куплю/продам лом цветных металлов/металлолом" "Обналичивание" "Переводы в Прибалтику" и тп

Предприятия не интересовали с точки зрения эффективности, интересовала мгновенная прибыль. Это было не только на периферии, но и в Киеве.

НИИ без разбора эффективные они или нет, - увольняли сотрудников тупо для того, чтобы сдать в аренду помещения. Не хочу в паблике писать, но знаю людей, которых так выкинули на улицу, но их собрал бывший сотрудник, который был направлен консулом в одну из развитых стран Азии, и организовал им контракты. Они сделали прорывные разработки в технологиях связи. Проработали более 10 лет. Сейчас многие работают на украинские заказы, некоторые на западные.

Как независимые подрядчики. Это все изначально могло быть украинским.

На месте одного из заводов, который занимался оптикой, сейчас стоит ЖК. Но тут вспомнили, что нужны бинокли, тепловизоры, и тп. А не надо это было.

В 80-е годы продукция Киевеского станкостроительного завода покупалась даже Японией. Они дорабатывали станки и они у них работали. Но гораздо быстрей деньги получить было разрезав оборудование на лом и сдав цеха под склады, а потом и их снесли и застроили территорию.

К теме ветки это имеет непосредственное значение - рабочие места помножили на ноль, люди остались без работы, страна без ВВП и налогов. Люди поехали искать работу за границей. Страна лишилась половины населения. Это опять-таки поступления от налогов с каждой транзакции в магазине и от зарплаты в ПФУ.

Да, были неэффективные производства, но никто не устраивал аудит - все продавалось. кравчук как лом продал несколько сотен судов Черноморского пароходства в Азию. Это в свое время всколыхнуло прессу. Но быстро улеглось.

Мой отец тогда имел дело с одним человеком, который, скажем так, был "поблизости". Приезжал к нам в Киев, разговор при мне был.

Не все "красные директора" занимались этим распилом, некоторые были против.

Те, кто занимался - отдавали бОльшую часть бандитам, те кто не хотел это делать - с ними случались трагические случаи, потом становился удобный человек, который делал все "как надо".

Для того времени и тех людей, никого не интересоввало что-то "потом".

"Тут и сейчас".

Противное было время. Это было повальное явление.Тогда не было Интернета, были газеты объявлений типа "Київ на долонях" "Авізо"Они просто переполнены были объявлениями типа "Куплю/продам лом цветных металлов/металлолом" "Обналичивание" "Переводы в Прибалтику" и тпПредприятия не интересовали с точки зрения эффективности, интересовала мгновенная прибыль. Это было не только на периферии, но и в Киеве.НИИ без разбора эффективные они или нет, - увольняли сотрудников тупо для того, чтобы сдать в аренду помещения. Не хочу в паблике писать, но знаю людей, которых так выкинули на улицу, но их собрал бывший сотрудник, который был направлен консулом в одну из развитых стран Азии, и организовал им контракты. Они сделали прорывные разработки в технологиях связи. Проработали более 10 лет. Сейчас многие работают на украинские заказы, некоторые на западные.Как независимые подрядчики. Это все изначально могло быть украинским.На месте одного из заводов, который занимался оптикой, сейчас стоит ЖК. Но тут вспомнили, что нужны бинокли, тепловизоры, и тп. А не надо это было.В 80-е годы продукция Киевеского станкостроительного завода покупалась даже Японией. Они дорабатывали станки и они у них работали. Но гораздо быстрей деньги получить было разрезав оборудование на лом и сдав цеха под склады, а потом и их снесли и застроили территорию.К теме ветки это имеет непосредственное значение - рабочие места помножили на ноль, люди остались без работы, страна без ВВП и налогов. Люди поехали искать работу за границей. Страна лишилась половины населения. Это опять-таки поступления от налогов с каждой транзакции в магазине и от зарплаты в ПФУ.Да, были неэффективные производства, но никто не устраивал аудит - все продавалось. кравчук как лом продал несколько сотен судов Черноморского пароходства в Азию. Это в свое время всколыхнуло прессу. Но быстро улеглось.Мой отец тогда имел дело с одним человеком, который, скажем так, был "поблизости". Приезжал к нам в Киев, разговор при мне был.Не все "красные директора" занимались этим распилом, некоторые были против.Те, кто занимался - отдавали бОльшую часть бандитам, те кто не хотел это делать - с ними случались трагические случаи, потом становился удобный человек, который делал все "как надо".Для того времени и тех людей, никого не интересоввало что-то "потом"."Тут и сейчас".Противное было время.

але ви виїхали тепер, а не в те протівне врем"я але ви виїхали тепер, а не в те протівне врем"я flyman

Повідомлень: 31630 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1502 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 19:58 rjkz написав: vitaliian написав: rjkz написав: Вы ощибаетесь.

Я вполне нормально отношусь к своим бывшим соотечественникам. Вы ощибаетесь.Я вполне нормально отношусь к своим бывшим соотечественникам. извините если ошибаюсь. насколько я помню еще до отъезда вы писали что перспектив в Украине нет, изменили точку зрения? Переименовываем ветку в "топовые эмигранты возвращаются"? извините если ошибаюсь. насколько я помню еще до отъезда вы писали что перспектив в Украине нет, изменили точку зрения? Переименовываем ветку в "топовые эмигранты возвращаются"?



Нет, не изменил.

Но в 2019 году произошло событие, которое, возможно, даст Украине шанс.

Повторюсь, это экстраординарное событие, скорей всего и стало причиной большой войны.

Надеюсь, после победы Украины, она вскором времени сможет восстановиться в бОльшем количественном и качественном измерении.

На это уйдут годы. Но слово "надеюсь" имеет вероятностный оттенок. Нет, не изменил.Но в 2019 году произошло событие, которое, возможно, даст Украине шанс.Повторюсь, это экстраординарное событие, скорей всего и стало причиной большой войны.Надеюсь, после победы Украины, она вскором времени сможет восстановиться в бОльшем количественном и качественном измерении.На это уйдут годы. Но слово "надеюсь" имеет вероятностный оттенок.

і що ж це за подія, чи тільки для сєкти посвящонних? і що ж це за подія, чи тільки для сєкти посвящонних? flyman

Повідомлень: 31630 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1502 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 20:03 rjkz написав: vitaliian написав: rjkz написав: Вы ощибаетесь.

Я вполне нормально отношусь к своим бывшим соотечественникам. Вы ощибаетесь.Я вполне нормально отношусь к своим бывшим соотечественникам. извините если ошибаюсь. насколько я помню еще до отъезда вы писали что перспектив в Украине нет, изменили точку зрения? Переименовываем ветку в "топовые эмигранты возвращаются"? извините если ошибаюсь. насколько я помню еще до отъезда вы писали что перспектив в Украине нет, изменили точку зрения? Переименовываем ветку в "топовые эмигранты возвращаются"?



Нет, не изменил.

Но в 2019 году произошло событие, которое, возможно, даст Украине шанс.

Повторюсь, это экстраординарное событие, скорей всего и стало причиной большой войны.

Надеюсь, после победы Украины, она вскором времени сможет восстановиться в бОльшем количественном и качественном измерении.

На это уйдут годы. Но слово "надеюсь" имеет вероятностный оттенок. Нет, не изменил.Но в 2019 году произошло событие, которое, возможно, даст Украине шанс.Повторюсь, это экстраординарное событие, скорей всего и стало причиной большой войны.Надеюсь, после победы Украины, она вскором времени сможет восстановиться в бОльшем количественном и качественном измерении.На это уйдут годы. Но слово "надеюсь" имеет вероятностный оттенок.

Хотя бы уже не так жёстко с плеча рубите будущее оставшихся. И на том спасибо. flyman написав: і що ж це за подія, чи тільки для сєкти посвящонних? і що ж це за подія, чи тільки для сєкти посвящонних? ты купил первую кавалирку, это событие изменило мир. Хотя бы уже не так жёстко с плеча рубите будущее оставшихся. И на том спасибо.ты купил первую кавалирку, это событие изменило мир. vitaliian

Повідомлень: 18065 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2161 раз. Подякували: 3089 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 20:24 vitaliian написав: rjkz написав: Нет, не изменил.

Но в 2019 году произошло событие, которое, возможно, даст Украине шанс.

Повторюсь, это экстраординарное событие, скорей всего и стало причиной большой войны.

Надеюсь, после победы Украины, она вскором времени сможет восстановиться в бОльшем количественном и качественном измерении.

На это уйдут годы. Но слово "надеюсь" имеет вероятностный оттенок. Нет, не изменил.Но в 2019 году произошло событие, которое, возможно, даст Украине шанс.Повторюсь, это экстраординарное событие, скорей всего и стало причиной большой войны.Надеюсь, после победы Украины, она вскором времени сможет восстановиться в бОльшем количественном и качественном измерении.На это уйдут годы. Но слово "надеюсь" имеет вероятностный оттенок.

Хотя бы уже не так жёстко с плеча рубите будущее оставшихся. И на том спасибо. flyman написав: і що ж це за подія, чи тільки для сєкти посвящонних? і що ж це за подія, чи тільки для сєкти посвящонних? ты купил первую кавалирку, это событие изменило мир. Хотя бы уже не так жёстко с плеча рубите будущее оставшихся. И на том спасибо.ты купил первую кавалирку, это событие изменило мир.

ефект метелика (кавалірки флаймена) ефект метелика (кавалірки флаймена) flyman

Повідомлень: 31630 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1502 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 20:28 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: vitaliian написав: rjkz написав: Вы ощибаетесь.

Я вполне нормально отношусь к своим бывшим соотечественникам. Вы ощибаетесь.Я вполне нормально отношусь к своим бывшим соотечественникам. извините если ошибаюсь. насколько я помню еще до отъезда вы писали что перспектив в Украине нет, изменили точку зрения? Переименовываем ветку в "топовые эмигранты возвращаются"? извините если ошибаюсь. насколько я помню еще до отъезда вы писали что перспектив в Украине нет, изменили точку зрения? Переименовываем ветку в "топовые эмигранты возвращаются"?



Нет, не изменил.

Но в 2019 году произошло событие, которое, возможно, даст Украине шанс.

Повторюсь, это экстраординарное событие, скорей всего и стало причиной большой войны.

Надеюсь, после победы Украины, она вскором времени сможет восстановиться в бОльшем количественном и качественном измерении.

На это уйдут годы. Но слово "надеюсь" имеет вероятностный оттенок. Нет, не изменил.Но в 2019 году произошло событие, которое, возможно, даст Украине шанс.Повторюсь, это экстраординарное событие, скорей всего и стало причиной большой войны.Надеюсь, после победы Украины, она вскором времени сможет восстановиться в бОльшем количественном и качественном измерении.На это уйдут годы. Но слово "надеюсь" имеет вероятностный оттенок. За останні 10 років пройшло чимало значущих подій, але те що було в 2019 серед них явно не серед кроків вперед, нажаль За останні 10 років пройшло чимало значущих подій, але те що було в 2019 серед них явно не серед кроків вперед, нажаль Faceless

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