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#<1 ... 836837838839> Додано: Нед 18 чер, 2023 21:09 Starikan написав: rjkz написав: Вообще, спасибо всем большое.

Я уже писал, что подозреваю это, но по постам оппонентов понимаю, что меня ждет в Украине в плане отношения окружающих, в случае приезда.

Явно не дорожка от трапа самолета и цветы...разве что в горшках...в голову. Вообще, спасибо всем большое.Я уже писал, что подозреваю это, но по постам оппонентов понимаю, что меня ждет в Украине в плане отношения окружающих, в случае приезда.Явно не дорожка от трапа самолета и цветы...разве что в горшках...в голову.

Меня, боюсь, тоже. Но по другой причине, судя по неприкрытой фарионщине в отношении русскоговорящих, которая процветает на военной ветке и активно протаскивается сюда Шаманом.



Но все-таки есть надежда, что в Харькове это не пройдет.



И по теме (хотя к присутствующим на ветке это не относится): Америка - не для стариков-эмигрантов. Во всяком случае, таких, как мы - Ю4Ю. Ниже нас по статусу - только нелегальные мексы, да и то не уверен, в наших краях фактически двуязычие, все дублируется на испанском. Всякие Refugee и Asylum по статусу намного выше.



По деньгам: с июля нам перестают выплачивать пособия. Хорошо, что у нас с собой была подушка безопасности, а сын платит за аренду нашей 1+1к. И что наша суммарная пенсия - более 80% от нашего суммарного фудстемпа.

А money benefit нам не платят уже 2 месяца, кейсворкер просто не отвечает на письма, а ее начальница письма вообще не принимает. У нас непрерывные поездки в клиники, а у жены больные ноги, и поэтому, как правило, приходится пользоваться такси, а это 40-50 долл в обе стороны. Транспортэйшн ей не положен, а благотворительная организация, предложенная нам иммигр.службой, ответила "заказывайте за 2 недели, но мы ничего не гарантируем". Страховка оплачивает только операцию (95%) и волкер (ей предстоит замена сустава), остальные необходимые послеоперационные принадлежности и препараты - "сами, сами".



Насчет законопроекта о гринкартах для украинцев - законопроектов за день подаются десятки и что, все они превращаются в законы? Меня, боюсь, тоже. Но по другой причине, судя по неприкрытой фарионщине в отношении русскоговорящих, которая процветает на военной ветке и активно протаскивается сюда Шаманом.Но все-таки есть надежда, что в Харькове это не пройдет.И по теме (хотя к присутствующим на ветке это не относится): Америка -. Во всяком случае, таких, как мы - Ю4Ю. Ниже нас по статусу - только нелегальные мексы, да и то не уверен, в наших краях фактически двуязычие, все дублируется на испанском. Всякие Refugee и Asylum по статусу намного выше.По деньгам: с июля нам перестают выплачивать пособия. Хорошо, что у нас с собой была подушка безопасности, а сын платит за аренду нашей 1+1к. И что наша суммарная пенсия - более 80% от нашего суммарного фудстемпа.А money benefit нам не платят уже 2 месяца, кейсворкер просто не отвечает на письма, а ее начальница письма вообще не принимает. У нас непрерывные поездки в клиники, а у жены больные ноги, и поэтому, как правило, приходится пользоваться такси, а это 40-50 долл в обе стороны. Транспортэйшн ей не положен, а благотворительная организация, предложенная нам иммигр.службой, ответила "заказывайте за 2 недели, но мы ничего не гарантируем". Страховка оплачивает только операцию (95%) и волкер (ей предстоит замена сустава), остальные необходимые послеоперационные принадлежности и препараты - "сами, сами".Насчет законопроекта о гринкартах для украинцев - законопроектов за день подаются десятки и что, все они превращаются в законы?



Вам еще повезло.

Когда-то, очень давно, лет 20+ был уже такой "гуманитарный пароль". Потом его отменили.

По нему можно было въехать и дальще - все сам. Никаких плющек.

Как-бы сам статус "пароль" и программа Ю4Ю предполагает спонсора, который должен Вас содержать. Это-же относится ко многим программам воссоединения семей.

Также не должны за паблик чардж обращаться гринкардхолдеры, которые выиграли ее в лотерею.

Но сплошь и рядом все обращаются и получают.

Это даст о себе знать когда они будут пытаться получить гражданство.

Я не знаю как в Вашей локации, но в НЙ есть субсидированные страховки.

Там очень демократичные цены. Я уже писал - порядка 20 долларов в месяц на человека. Другое дело, что каждый офис или госпиталь может работать или не работать с этой компанией. Могут быть или не быть ко-пейменты.

В конце концов, есть Обамакер - это федеральный закон АСА, который дает доступ к доступному медицинскому страхованию.

Вам надо хорошо поработать с Интернетом, чтобы изуть свои возможности.

Тут много чего есть:

https://www.youtube.com/@taxesusa/videos Вам еще повезло.Когда-то, очень давно, лет 20+ был уже такой "гуманитарный пароль". Потом его отменили.По нему можно было въехать и дальще - все сам. Никаких плющек.Как-бы сам статус "пароль" и программа Ю4Ю предполагает спонсора, который должен Вас содержать. Это-же относится ко многим программам воссоединения семей.Также не должны за паблик чардж обращаться гринкардхолдеры, которые выиграли ее в лотерею.Но сплошь и рядом все обращаются и получают.Это даст о себе знать когда они будут пытаться получить гражданство.Я не знаю как в Вашей локации, но в НЙ есть субсидированные страховки.Там очень демократичные цены. Я уже писал - порядка 20 долларов в месяц на человека. Другое дело, что каждый офис или госпиталь может работать или не работать с этой компанией. Могут быть или не быть ко-пейменты.В конце концов, есть Обамакер - это федеральный закон АСА, который дает доступ к доступному медицинскому страхованию.Вам надо хорошо поработать с Интернетом, чтобы изуть свои возможности.Тут много чего есть: rjkz

Повідомлень: 14854 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7734 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 21:13 flyman написав: rjkz написав: Shaman написав: я чув про такі випадки, але сам не стикався. й не чув, щоб точно ефективне підприємство знищили.



з іншого боку - "а кто это сделал?". може ті самі радянські директори? бо сильні директора свої підприємства втримали - як Бойко, той же Богуслаєв. правда, тишком-нишком приватизували свої заводи - но то таке... а ще деякі були в статусі радників довго ще після того, як пішли з посади - наскільки ефективно - це інше питання



про справедливість ваучерної приватизації можна довго сперечатися - але це тема окремого обговорення. й я не надто спец в цій темі я чув про такі випадки, але сам не стикався. й не чув, щоб точно ефективне підприємство знищили.з іншого боку - "а кто это сделал?". може ті самі радянські директори? бо сильні директора свої підприємства втримали - як Бойко, той же Богуслаєв. правда, тишком-нишком приватизували свої заводи - но то таке... а ще деякі були в статусі радників довго ще після того, як пішли з посади - наскільки ефективно - це інше питанняпро справедливість ваучерної приватизації можна довго сперечатися - але це тема окремого обговорення. й я не надто спец в цій темі



Это было повальное явление.

Тогда не было Интернета, были газеты объявлений типа "Київ на долонях" "Авізо"

Они просто переполнены были объявлениями типа "Куплю/продам лом цветных металлов/металлолом" "Обналичивание" "Переводы в Прибалтику" и тп

Предприятия не интересовали с точки зрения эффективности, интересовала мгновенная прибыль. Это было не только на периферии, но и в Киеве.

НИИ без разбора эффективные они или нет, - увольняли сотрудников тупо для того, чтобы сдать в аренду помещения. Не хочу в паблике писать, но знаю людей, которых так выкинули на улицу, но их собрал бывший сотрудник, который был направлен консулом в одну из развитых стран Азии, и организовал им контракты. Они сделали прорывные разработки в технологиях связи. Проработали более 10 лет. Сейчас многие работают на украинские заказы, некоторые на западные.

Как независимые подрядчики. Это все изначально могло быть украинским.

На месте одного из заводов, который занимался оптикой, сейчас стоит ЖК. Но тут вспомнили, что нужны бинокли, тепловизоры, и тп. А не надо это было.

В 80-е годы продукция Киевеского станкостроительного завода покупалась даже Японией. Они дорабатывали станки и они у них работали. Но гораздо быстрей деньги получить было разрезав оборудование на лом и сдав цеха под склады, а потом и их снесли и застроили территорию.

К теме ветки это имеет непосредственное значение - рабочие места помножили на ноль, люди остались без работы, страна без ВВП и налогов. Люди поехали искать работу за границей. Страна лишилась половины населения. Это опять-таки поступления от налогов с каждой транзакции в магазине и от зарплаты в ПФУ.

Да, были неэффективные производства, но никто не устраивал аудит - все продавалось. кравчук как лом продал несколько сотен судов Черноморского пароходства в Азию. Это в свое время всколыхнуло прессу. Но быстро улеглось.

Мой отец тогда имел дело с одним человеком, который, скажем так, был "поблизости". Приезжал к нам в Киев, разговор при мне был.

Не все "красные директора" занимались этим распилом, некоторые были против.

Те, кто занимался - отдавали бОльшую часть бандитам, те кто не хотел это делать - с ними случались трагические случаи, потом становился удобный человек, который делал все "как надо".

Для того времени и тех людей, никого не интересоввало что-то "потом".

"Тут и сейчас".

Противное было время. Это было повальное явление.Тогда не было Интернета, были газеты объявлений типа "Київ на долонях" "Авізо"Они просто переполнены были объявлениями типа "Куплю/продам лом цветных металлов/металлолом" "Обналичивание" "Переводы в Прибалтику" и тпПредприятия не интересовали с точки зрения эффективности, интересовала мгновенная прибыль. Это было не только на периферии, но и в Киеве.НИИ без разбора эффективные они или нет, - увольняли сотрудников тупо для того, чтобы сдать в аренду помещения. Не хочу в паблике писать, но знаю людей, которых так выкинули на улицу, но их собрал бывший сотрудник, который был направлен консулом в одну из развитых стран Азии, и организовал им контракты. Они сделали прорывные разработки в технологиях связи. Проработали более 10 лет. Сейчас многие работают на украинские заказы, некоторые на западные.Как независимые подрядчики. Это все изначально могло быть украинским.На месте одного из заводов, который занимался оптикой, сейчас стоит ЖК. Но тут вспомнили, что нужны бинокли, тепловизоры, и тп. А не надо это было.В 80-е годы продукция Киевеского станкостроительного завода покупалась даже Японией. Они дорабатывали станки и они у них работали. Но гораздо быстрей деньги получить было разрезав оборудование на лом и сдав цеха под склады, а потом и их снесли и застроили территорию.К теме ветки это имеет непосредственное значение - рабочие места помножили на ноль, люди остались без работы, страна без ВВП и налогов. Люди поехали искать работу за границей. Страна лишилась половины населения. Это опять-таки поступления от налогов с каждой транзакции в магазине и от зарплаты в ПФУ.Да, были неэффективные производства, но никто не устраивал аудит - все продавалось. кравчук как лом продал несколько сотен судов Черноморского пароходства в Азию. Это в свое время всколыхнуло прессу. Но быстро улеглось.Мой отец тогда имел дело с одним человеком, который, скажем так, был "поблизости". Приезжал к нам в Киев, разговор при мне был.Не все "красные директора" занимались этим распилом, некоторые были против.Те, кто занимался - отдавали бОльшую часть бандитам, те кто не хотел это делать - с ними случались трагические случаи, потом становился удобный человек, который делал все "как надо".Для того времени и тех людей, никого не интересоввало что-то "потом"."Тут и сейчас".Противное было время.

але ви виїхали тепер, а не в те протівне врем"я але ви виїхали тепер, а не в те протівне врем"я



В то противное время я был молодым и наивным и верил в "светлое будущее". В то противное время я был молодым и наивным и верил в "светлое будущее". rjkz

Повідомлень: 14854 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7734 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 21:17 rjkz написав: flyman написав: але ви виїхали тепер, а не в те протівне врем"я але ви виїхали тепер, а не в те протівне врем"я



В то противное время я был молодым и наивным и верил в "светлое будущее". В то противное время я был молодым и наивным и верил в "светлое будущее".

и пилил, пилил, пилил. как там - "пилите Шура, они внутри золотые"



без образ, вечір гумору и пилил, пилил, пилил. как там - "пилите Шура, они внутри золотые"без образ, вечір гумору Shaman

Повідомлень: 3605 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1035 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 21:17 Faceless написав: rjkz написав: vitaliian написав: извините если ошибаюсь. насколько я помню еще до отъезда вы писали что перспектив в Украине нет, изменили точку зрения? Переименовываем ветку в "топовые эмигранты возвращаются"? извините если ошибаюсь. насколько я помню еще до отъезда вы писали что перспектив в Украине нет, изменили точку зрения? Переименовываем ветку в "топовые эмигранты возвращаются"?



Нет, не изменил.

Но в 2019 году произошло событие, которое, возможно, даст Украине шанс.

Повторюсь, это экстраординарное событие, скорей всего и стало причиной большой войны.

Надеюсь, после победы Украины, она вскором времени сможет восстановиться в бОльшем количественном и качественном измерении.

На это уйдут годы. Но слово "надеюсь" имеет вероятностный оттенок. Нет, не изменил.Но в 2019 году произошло событие, которое, возможно, даст Украине шанс.Повторюсь, это экстраординарное событие, скорей всего и стало причиной большой войны.Надеюсь, после победы Украины, она вскором времени сможет восстановиться в бОльшем количественном и качественном измерении.На это уйдут годы. Но слово "надеюсь" имеет вероятностный оттенок. За останні 10 років пройшло чимало значущих подій, але те що було в 2019 серед них явно не серед кроків вперед, нажаль За останні 10 років пройшло чимало значущих подій, але те що було в 2019 серед них явно не серед кроків вперед, нажаль



Вам это может нравиться или нет.

Но это событие сигнализировало о готовности к системному изменению самих устоев. Думаю, в кремле этого и не хотели.

Вы уже прочитали ту книгу?

Если нет, то прежде чем отвечать - прочтите.

Без этого, не имеет смысла продолжать. Вам это может нравиться или нет.Но это событие сигнализировало о готовности к системному изменению самих устоев. Думаю, в кремле этого и не хотели.Вы уже прочитали ту книгу?Если нет, то прежде чем отвечать - прочтите.Без этого, не имеет смысла продолжать. rjkz

Повідомлень: 14854 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7734 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 21:29 Shaman написав: Starikan написав: rjkz написав: Вообще, спасибо всем большое.

Я уже писал, что подозреваю это, но по постам оппонентов понимаю, что меня ждет в Украине в плане отношения окружающих, в случае приезда.

Явно не дорожка от трапа самолета и цветы...разве что в горшках...в голову. Вообще, спасибо всем большое.Я уже писал, что подозреваю это, но по постам оппонентов понимаю, что меня ждет в Украине в плане отношения окружающих, в случае приезда.Явно не дорожка от трапа самолета и цветы...разве что в горшках...в голову.

Меня, боюсь, тоже. Но по другой причине, судя по неприкрытой фарионщине в отношении русскоговорящих, которая процветает на военной ветке и активно протаскивается сюда Шаманом.



Но все-таки есть надежда, что в Харькове это не пройдет.

... Меня, боюсь, тоже. Но по другой причине, судя по неприкрытой фарионщине в отношении русскоговорящих, которая процветает на военной ветке и активно протаскивается сюда Шаманом.Но все-таки есть надежда, что в Харькове это не пройдет....

нашли фарионщика

специально перешел на русский. вы хоть вспомните, с чего вы меня записали в оголтелые националисты??? отож



единственное, когда вас зацепило, это был чей-то грубый сексисткий выпад, я его назвал совково-расейским - и понеслось. и то вас по-моему больше слово совковый зацепило.



так что не надо навешивать ярлыки. или внимательно перечитайте, что я пишу.



или вы тоже сторонник как на БрайтонБич - мы уже 20 лет в Америке, а они до сих пор не научились говорить по-русски?



а в Харькове да, почему-то подход а зачем нам украинский - мы говорили и будем говорить по-русски. в США такие испаноязычные товарищи не, не вызывают вопросов? нашли фарионщикаспециально перешел на русский. вы хоть вспомните, с чего вы меня записали в оголтелые националисты??? отожединственное, когда вас зацепило, это был чей-то грубый сексисткий выпад, я его назвал совково-расейским - и понеслось. и то вас по-моему больше слово совковый зацепило.так что не надо навешивать ярлыки. или внимательно перечитайте, что я пишу.или вы тоже сторонник как на БрайтонБич - мы уже 20 лет в Америке, а они до сих пор не научились говорить по-русски?а в Харькове да, почему-то подход а зачем нам украинский - мы говорили и будем говорить по-русски. в США такие испаноязычные товарищи не, не вызывают вопросов?



Вчера получил удовольствие.

Ездил на тот самый Брайтон в медлабораторию (щопаделать, я-ж "предпенсионный" надо следить за здоровьем ), передо мной был еще более "предпенсионный" человек, лет 60 (по американским меркам ).

Из страны бсоюза. И вот его очередь дошла, тетка на рецепшене с ним по русски, он ей по английски (при том, что выглядел как типично для Брайтона), она с ним по русски, он ей на Инглише...в конце концов она перешла ни Инглиш.

Да, Брайтон - это привет из совка. Но в последнее время он становится все больше среднеазиатским - узбеки, казахи, таджики и пр. Все меньше тех, к кому раньше относилось "русский" (русские, беларусы, молдоване, украинцы, поляки, даже чехи и тп). А дети оставшихся там "руских" уже многие на русском и не говорят. Хотя место таки малоприятное. Вчера получил удовольствие.Ездил на тот самый Брайтон в медлабораторию (щопаделать, я-ж "предпенсионный" надо следить за здоровьем), передо мной был еще более "предпенсионный" человек, лет 60 (по американским меркам).Из страны бсоюза. И вот его очередь дошла, тетка на рецепшене с ним по русски, он ей по английски (при том, что выглядел как типично для Брайтона), она с ним по русски, он ей на Инглише...в конце концов она перешла ни Инглиш.Да, Брайтон - это привет из совка. Но в последнее время он становится все больше среднеазиатским - узбеки, казахи, таджики и пр. Все меньше тех, к кому раньше относилось "русский" (русские, беларусы, молдоване, украинцы, поляки, даже чехи и тп). А дети оставшихся там "руских" уже многие на русском и не говорят. Хотя место таки малоприятное. rjkz

Повідомлень: 14854 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7734 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 21:35 rjkz написав: В то противное время я был молодым и наивным и верил в "светлое будущее". В то противное время я был молодым и наивным и верил в "светлое будущее". зачем вам светлое будущее понадобилось сейчас? я так понимаю вам примерно +/- 50 . 200 лет хотите жить? зачем вам светлое будущее понадобилось сейчас? я так понимаю вам примерно +/- 50 . 200 лет хотите жить? Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 чер, 2023 21:35, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 18069 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2161 раз. Подякували: 3089 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 21:35 Shaman написав: rjkz написав: flyman написав: але ви виїхали тепер, а не в те протівне врем"я але ви виїхали тепер, а не в те протівне врем"я



В то противное время я был молодым и наивным и верил в "светлое будущее". В то противное время я был молодым и наивным и верил в "светлое будущее".

и пилил, пилил, пилил. как там - "пилите Шура, они внутри золотые"



без образ, вечір гумору и пилил, пилил, пилил. как там - "пилите Шура, они внутри золотые"без образ, вечір гумору



До 96 пилил "гранит науки", в 96 получил диплом и пошел пинать пьяных рабочих на стройку. Не знаю как насчет пиления, но кирпичи в меня швыряли те, кому не давал воровать и боролся с пьянством на своих объектах.

Было не смешно. До 96 пилил "гранит науки", в 96 получил диплом и пошел пинать пьяных рабочих на стройку. Не знаю как насчет пиления, но кирпичи в меня швыряли те, кому не давал воровать и боролся с пьянством на своих объектах.Было не смешно. rjkz

Повідомлень: 14854 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7734 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 21:39 vitaliian написав: rjkz написав: В то противное время я был молодым и наивным и верил в "светлое будущее". В то противное время я был молодым и наивным и верил в "светлое будущее". зачем вам светлое будущее понадобилось сейчас? я так понимаю вам примерно +/- 50 . 200 лет хотите жить? зачем вам светлое будущее понадобилось сейчас? я так понимаю вам примерно +/- 50 . 200 лет хотите жить?



По вашему, люди в 40 лет должны лечь в гроб и сложить руки?

Мне все-таки интересен средний возрастт тех, кто пишет такие вещи на форуме.

В тинейджерстве все кто старше 20 -взрослые, кто старще 30 - старые.

По вашему, люди в 40 лет должны лечь в гроб и сложить руки?Мне все-таки интересен средний возрастт тех, кто пишет такие вещи на форуме.В тинейджерстве все кто старше 20 -взрослые, кто старще 30 - старые. rjkz

Повідомлень: 14854 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7734 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 21:48 rjkz написав: vitaliian написав: rjkz написав: В то противное время я был молодым и наивным и верил в "светлое будущее". В то противное время я был молодым и наивным и верил в "светлое будущее". зачем вам светлое будущее понадобилось сейчас? я так понимаю вам примерно +/- 50 . 200 лет хотите жить? зачем вам светлое будущее понадобилось сейчас? я так понимаю вам примерно +/- 50 . 200 лет хотите жить?



По вашему, люди в 40 лет должны лечь в гроб и сложить руки?

Мне все-таки интересен средний возрастт тех, кто пишет такие вещи на форуме.

В тинейджерстве все кто старше 20 -взрослые, кто старще 30 - старые.

По вашему, люди в 40 лет должны лечь в гроб и сложить руки?Мне все-таки интересен средний возрастт тех, кто пишет такие вещи на форуме.В тинейджерстве все кто старше 20 -взрослые, кто старще 30 - старые.

Объясню, как правило если человек что то умеет и не ленится, в 50 у него уже "все есть" (все что нужно для комфортной жизни).



По моей теории "всё" должно быть уже в 40, чтобы 2ю половину активной жизни посвятить детям, творчеству, науке, искусству, блогерству, комиксам, спасению человечества и т.д.



У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?



Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть? Объясню, как правило если человек что то умеет и не ленится, в 50 у него уже "все есть" (все что нужно для комфортной жизни).По моей теории "всё" должно быть уже в 40, чтобы 2ю половину активной жизни посвятить детям, творчеству, науке, искусству, блогерству, комиксам, спасению человечества и т.д.У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть? vitaliian

Повідомлень: 18069 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2161 раз. Подякували: 3089 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 21:58 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliian написав: все что нужно для комфортной жизни все что нужно для комфортной жизни

Самое время приступить к унификации представления о том, что нужно человеку для комфортной жизни Самое время приступить к унификации представления о том, что нужно человеку для комфортной жизни Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 6977 З нами з: 02.09.15 Подякував: 5899 раз. Подякували: 19150 раз. Профіль 93 49 33 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 836837838839> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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