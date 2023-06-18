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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 836837838839
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 22:04

  Сибарит написав:
  vitaliian написав:все что нужно для комфортной жизни

Самое время приступить к унификации представления о том, что нужно человеку для комфортной жизни :)

Собственно об этом вопрос, чего вам не хватало, что вы уехали. Ответ "светлое будущее" - слишком абстрактный. Будущее не знает никто, поэтому гарантий что в США оно будет светлее нет. Только вера.
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 22:59

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:[quote="5588512:vitaliian"]извините если ошибаюсь. насколько я помню еще до отъезда вы писали что перспектив в Украине нет, изменили точку зрения? Переименовываем ветку в "топовые эмигранты возвращаются"?


Нет, не изменил.
Но в 2019 году произошло событие, которое, возможно, даст Украине шанс.
Повторюсь, это экстраординарное событие, скорей всего и стало причиной большой войны.
Надеюсь, после победы Украины, она вскором времени сможет восстановиться в бОльшем количественном и качественном измерении.
На это уйдут годы. Но слово "надеюсь" имеет вероятностный оттенок.
За останні 10 років пройшло чимало значущих подій, але те що було в 2019 серед них явно не серед кроків вперед, нажаль


Вам это может нравиться или нет.
Но это событие сигнализировало о готовности к системному изменению самих устоев. Думаю, в кремле этого и не хотели.
Вы уже прочитали ту книгу?
Если нет, то прежде чем отвечать - прочтите.
Без этого, не имеет смысла продолжать.[/quote]Готовність була і до того. Просто самої готовности буває недостатньо
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  #<1 ... 836837838839
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