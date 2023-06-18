Собственно об этом вопрос, чего вам не хватало, что вы уехали. Ответ "светлое будущее" - слишком абстрактный. Будущее не знает никто, поэтому гарантий что в США оно будет светлее нет. Только вера.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 22:04
Собственно об этом вопрос, чего вам не хватало, что вы уехали. Ответ "светлое будущее" - слишком абстрактный. Будущее не знает никто, поэтому гарантий что в США оно будет светлее нет. Только вера.
Додано: Нед 18 чер, 2023 22:59
Re: Еміграція, заробітчанство
Вам это может нравиться или нет.
Но это событие сигнализировало о готовности к системному изменению самих устоев. Думаю, в кремле этого и не хотели.
Вы уже прочитали ту книгу?
Если нет, то прежде чем отвечать - прочтите.
Без этого, не имеет смысла продолжать.[/quote]Готовність була і до того. Просто самої готовности буває недостатньо
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