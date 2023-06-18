Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 836837838839 Додано: Нед 18 чер, 2023 22:04 Сибарит написав: vitaliian написав: все что нужно для комфортной жизни все что нужно для комфортной жизни

Самое время приступить к унификации представления о том, что нужно человеку для комфортной жизни Самое время приступить к унификации представления о том, что нужно человеку для комфортной жизни

Собственно об этом вопрос, чего вам не хватало, что вы уехали. Ответ "светлое будущее" - слишком абстрактный. Будущее не знает никто, поэтому гарантий что в США оно будет светлее нет. Только вера. Собственно об этом вопрос, чего вам не хватало, что вы уехали. Ответ "светлое будущее" - слишком абстрактный. Будущее не знает никто, поэтому гарантий что в США оно будет светлее нет. Только вера. vitaliian

Повідомлень: 18070 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2161 раз. Подякували: 3090 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 22:59 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Faceless написав: rjkz написав: [quote="5588512:vitaliian"]извините если ошибаюсь. насколько я помню еще до отъезда вы писали что перспектив в Украине нет, изменили точку зрения? Переименовываем ветку в "топовые эмигранты возвращаются"?



Нет, не изменил.

Но в 2019 году произошло событие, которое, возможно, даст Украине шанс.

Повторюсь, это экстраординарное событие, скорей всего и стало причиной большой войны.

Надеюсь, после победы Украины, она вскором времени сможет восстановиться в бОльшем количественном и качественном измерении.

На это уйдут годы. Но слово "надеюсь" имеет вероятностный оттенок. Нет, не изменил.Но в 2019 году произошло событие, которое, возможно, даст Украине шанс.Повторюсь, это экстраординарное событие, скорей всего и стало причиной большой войны.Надеюсь, после победы Украины, она вскором времени сможет восстановиться в бОльшем количественном и качественном измерении.На это уйдут годы. Но слово "надеюсь" имеет вероятностный оттенок. За останні 10 років пройшло чимало значущих подій, але те що було в 2019 серед них явно не серед кроків вперед, нажаль За останні 10 років пройшло чимало значущих подій, але те що було в 2019 серед них явно не серед кроків вперед, нажаль



Вам это может нравиться или нет.

Но это событие сигнализировало о готовности к системному изменению самих устоев. Думаю, в кремле этого и не хотели.

Вы уже прочитали ту книгу?

Если нет, то прежде чем отвечать - прочтите.

Без этого, не имеет смысла продолжать.[/quote]Готовність була і до того. Просто самої готовности буває недостатньо Вам это может нравиться или нет.Но это событие сигнализировало о готовности к системному изменению самих устоев. Думаю, в кремле этого и не хотели.Вы уже прочитали ту книгу?Если нет, то прежде чем отвечать - прочтите.Без этого, не имеет смысла продолжать.[/quote]Готовність була і до того. Просто самої готовности буває недостатньо Faceless

Модератор Повідомлень: 33180 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7748 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 23:39 Re: Еміграція, заробітчанство Ті хто тепер поїхав з України в золотий лярд мені нагадує персонажа,

який продавав на дні КРЖН і купував на піку. flyman

Повідомлень: 31633 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1503 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 00:35 vitaliian написав: rjkz написав:

По вашему, люди в 40 лет должны лечь в гроб и сложить руки?

Мне все-таки интересен средний возрастт тех, кто пишет такие вещи на форуме.

В тинейджерстве все кто старше 20 -взрослые, кто старще 30 - старые.

По вашему, люди в 40 лет должны лечь в гроб и сложить руки?Мне все-таки интересен средний возрастт тех, кто пишет такие вещи на форуме.В тинейджерстве все кто старше 20 -взрослые, кто старще 30 - старые.

Объясню, как правило если человек что то умеет и не ленится, в 50 у него уже "все есть" (все что нужно для комфортной жизни).



По моей теории "всё" должно быть уже в 40, чтобы 2ю половину активной жизни посвятить детям, творчеству, науке, искусству, блогерству, комиксам, спасению человечества и т.д.



У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?



Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть? Объясню, как правило если человек что то умеет и не ленится, в 50 у него уже "все есть" (все что нужно для комфортной жизни).По моей теории "всё" должно быть уже в 40, чтобы 2ю половину активной жизни посвятить детям, творчеству, науке, искусству, блогерству, комиксам, спасению человечества и т.д.У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть?



Уже миллион раз все написал.

Надо повторять? Уже миллион раз все написал.Надо повторять? rjkz

Повідомлень: 14858 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7734 раз. Подякували: 4729 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 00:39 дел Востаннє редагувалось rjkz в Пон 19 чер, 2023 00:45, всього редагувалось 1 раз. rjkz

Повідомлень: 14858 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7734 раз. Подякували: 4729 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 00:41 Faceless написав:



Готовність була і до того. Просто самої готовности буває недостатньо Готовність була і до того. Просто самої готовности буває недостатньо

Так Вы прочли книгу или нет?

Скажу честно, до конца я ее не дочитал.

Просто не хватило в тот момент времени, а потом не вернулся к чтению.

И то что прочел, до того совпало с моим пониманием, что в общем было понятно к чему все этоэ Так Вы прочли книгу или нет?Скажу честно, до конца я ее не дочитал.Просто не хватило в тот момент времени, а потом не вернулся к чтению.И то что прочел, до того совпало с моим пониманием, что в общем было понятно к чему все этоэ rjkz

Повідомлень: 14858 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7734 раз. Подякували: 4729 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 00:44 flyman написав: Ті хто тепер поїхав з України в золотий лярд мені нагадує персонажа,

який продавав на дні КРЖН і купував на піку. Ті хто тепер поїхав з України в золотий лярд мені нагадує персонажа,який продавав на дні КРЖН і купував на піку.

Ну, ок, так и запишем "У Флаймана жизнь удалась"

Бинго. Ну, ок, так и запишем "У Флаймана жизнь удалась"Бинго. rjkz

Повідомлень: 14858 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7734 раз. Подякували: 4729 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 836837838839 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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